Капитан «Реала» играет уже четвёртое десятилетие. Жена кубинка не даёт ему «заржаветь»

Фелипе Рейес — самый возрастной игрок в истории мадридского клуба. В его коллекции полно наград и рекордов, но он не намерен уходить.

40-летний капитан «Реала» Фелипе Рейес договорился о продлении контракта с мадридским клубом ещё на один год. Игровая карьера Рейеса тянется уже четыре десятилетия — 1990-е, 2000-е, 2010-е и вот теперь 2020-е. Уходить он не собирается. Тяжёлый форвард начал играть на профессиональном уровне в далёком 1998 году в составе «Эстудиантеса», а с 2004-го беспрерывно защищает цвета «Реала». Потрясающее спортивное долголетие. Список достижений испанца за этот период впечатляет.

Рейес — рекордсмен Евролиги по количеству сыгранных матчей (352) и подборов в нападении (702). По множеству статистических показателей он входит в исторический топ-5. Например, по заработанным фолам, попыткам и попаданиям с игры, подборам под своим и чужим щитом (1792, 2-е место), суммарному рейтингу эффективности. Фелипе — шестой баскетболист в истории, которому покорилась отметка 3000 очков в Евролиге. Сделал он это в Москве в матче с ЦСКА в январе этого года.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Полное перечисление заслуг Рейеса займёт очень много времени. Но всё-таки некоторые из самых значимых привести стоит: три золота, два серебра и одна бронза Евробаскета в составе сборной Испании, золото Кубка мира ФИБА, два серебра и одна бронза Олимпийских игр. Две выигранные Евролиги, один Межконтинентальный кубок и один Еврокубок УЛЕБ, две награды MVP сезона в чемпионате Испании, столько же MVP финала внутреннего первенства, многочисленные включения в сборные сезона Евролиги и испанской лиги также достойны упоминания.

Две девчонки стучатся в основу взрослой «Барселоны». Их отец — легендарный Наварро Спортивные гены Ла Бомбы передались его наследницам — Люсии и Эльзе. Хуан Карлос может гордиться.

В целом Рейес сыграл феноменальные 1307 матчей за профессиональную карьеру (из них более 1000 в форме «Реала», абсолютный рекорд клуба) и в общей сложности выиграл 27 титулов. Фелипе — самый титулованный испанский игрок в истории. Он опережает легенду «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро, своего одноклубника Руди Фернандеса (по 26 титулов у каждого), а также ещё одного товарища по команде Серхио Льюля (24).

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Фелипе Рейес — старейший игрок, который когда-либо надевал форму «Реала». Легенды прошлого столетия Тоньин Льоренте (38 лет) и Хуан Кастельви (39 лет) так долго не продержались. «Реал» — самая титулованная команда Европы (10 чемпионских званий). «Сливочные» всегда борются за титулы. Неудивительно, что возрастные исполнители здесь не задерживаются. Рейес — исключение из правил. И не только потому что он умеет забивать такие цирковые броски.

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Фелипе — человек с образцовой трудовой этикой. Он не нарушает режим, не расслабляется на тренировках, не страдает излишним эгоизмом и нацелен исключительно на отстаивание интересов команды. Ему уже 40 лет, но он всё ещё способен быть достаточно ценной частью ротации «Реала». В сезоне-2014/2015 на тот момент 35-летний Рейес попал в первую сборную сезона Евролиги и помог команде выиграть титул. Неспроста его включили в список номинантов в команду десятилетия Евролиги, хотя минувшая декада для Фелипе прошла в возрасте «за 30».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Форвард дебютировал в сильнейшем турнире Старого Света в далёком 2000 году. Кто бы мог подумать, что он будет выходить на арены Евролиги и через 20 лет (скоро этот показатель составит 21 год). В начале карьеры Рейес слабо исполнял штрафные, но с возрастом заметно улучшился в этом аспекте (увеличение процента точности с 50% до более 70%). Также он добавил в арсенал трёхочковый бросок. Это позволяет Фелипе идти в ногу с современным баскетболом, который делает всё больше акцентов на периметр.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Про влияние Рейеса на раздевалку особо много и говорить не стоит. Президент «Реала» Флорентино Перес и главный тренер команды Пабло Ласо придерживаются принципа: «Рейес уйдёт из клуба только тогда, когда сам захочет». Фелипе сполна заслужил подобное отношение. Хотя сам Рейес достаточно скромно оценивает свой вклад в команду.

«Я старался каждый год что-то улучшать в своей игре, чтобы не заржаветь. Продолжал усердно работать, стремился помогать команде всеми возможными способами. Нужно выкладываться на сто процентов каждый день, отдавать всего себя на каждой тренировке и в каждой игре. Всё основано на отношении к делу. Возраст не имеет никакого значения. Одна из моих главных целей — играть в форме «Реала» после 40 лет. Когда я переехал в Мадрид, то даже не думал, что отыграю здесь так много лет. Теперь я чувствую себя привилегированным человеком. Что касается моего влияния на микроклимат в команде, то оно переоценено. В «Реале» и без того отличная атмосфера. Я работаю в окружении хороших и трудолюбивых людей. Единственное, что я могу сделать, — давать какие-то советы с позиции своего опыта», — признаётся Рейес, которому в команде дали прозвище Спартак за силу и выносливость.

Долголетие Рейеса на площадке объясняется не только работой над собой в тренажёрном зале и образцовой трудовой этикой.

Фото: instagram.com/felipereyesoficial/

У Фелипе полный порядок и в личной жизни. Альфонсо Рейес — глава профсоюза баскетболистов Испании, бывший центровой «Реала» и ряда испанских клубов (завершил карьеру в 2007 году в 35 лет), а также по совместительству старший брат Фелипе. Вот что он говорит о своём близком родственнике.

«Фелипе Рейес — явление в мире спорта. Я всегда об этом говорю. Могу лишь сказать, что за пределами площадки он ещё лучше, чем в игре. Говорю об этом со 100-процентной уверенностью. Могу лишь пожелать ему хорошо провести время в оставшиеся годы карьеры», — утверждает Альфонсо.

Фото: instagram.com/felipereyesoficial/

Фелипе Рейес с 2009 года женат на бывшей кубинской баскетболистке Кирении Кабрере, которая младше него на четыре года. Пара растит двух детей — 5-летнюю дочь Хлою и 3-летнего сына Акселя.

Фото: instagram.com/felipereyesoficial/

Фото: instagram.com/felipereyesoficial/

Кабрера выступала за мадридский баскетбольный клуб «Лас Росас». После завершения карьеры целиком и полностью посвятила себя семейным делам. От многих жён спортсменов Кабреру отличает то, что она не стремится выставлять свою жизнь напоказ. У девушки нет «инстаграма» с вызывающими фото. Кирения — личность не публичная. В этом плане она отличается от избранниц других испанских баскетболистов. Например, Руди Фернандес часто появляется на светских мероприятиях со своей женой-моделью Хелен Линдес, которая в 2000 году стала Мисс Испании. Аналогичная ситуация у Серхио Льюля и его второй половинки Альмудены Кановас.

Красотка, которая помогла мужу стать чемпионом мира. Её зовут Альмудена Она была опорой для защитника сборной Испании Серхио Льюля, когда тот боролся с тяжёлой травмой.

Хотя иногда Кабрере всё-таки приходится появляться в свет. Статус жены легенды «Реала» обязывает. Больше всего Рейес и Кирения общаются с экс-разыгрывающим ЦСКА и «Реала», ныне выступающим за «Милан», Серхио Родригесом и его женой Аной Берналь.

Фото: instagram.com/sergiorodriguezoficial/

Кабрера без каких-либо возражений берёт на себя воспитание детей и все обязанности по дому, чтобы Рейес продолжал играть, разменяв уже пятый десяток лет. Нынешний сезон Фелипе сорвала пандемия коронавируса. Капитан «Реала» был одним из немногих баскетболистов Евролиги, открыто выступивших за доигровку сезона. «Давайте начнём!!!» — писал Фелипе на своих страницах в соцсетях.

Рейес ещё получит шанс выйти на площадку в этом сезоне. Чемпионат Испании доиграют в июне. В укороченном формате без зрителей в Валенсии, но для Фелипе это лучше, чем полная отмена баскетбола. Рейес не сказал последнего слова.

В следующем сезоне 41-летний капитан «Реала» станет самым возрастным игроком, набравшим очки в Евролиге (опередит Альберта Оливера, Льюиса Ларри и Дениса Марконато, которые отмечались результативностью в 40 лет). И вторым самым старым баскетболистом среди всех участников сильнейшего турнира континента. Американский центровой «Фортитудо» Дэн Гэй в 2007 году на несколько секунд вышел на паркет в возрасте 45 лет, 7 месяцев и 12 дней. Он может считаться рекордсменом лишь формально, учитывая мизерное количество проведённого времени на паркете. Но чем не цель для Рейеса — превзойти Гэя официально? В случае Фелипе на 100% не стоит исключать, что он будет выходить на площадку и после 2025 года, когда ему исполнится 45 лет. Рейес уже является главным «дедом» баскетбольной Европы. Однако совершенству нет предела. ​