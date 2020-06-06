«Главное — не забывать костюмы». Каково руководить топовой группой поддержки Европы

Руководитель группы поддержки БК «Химки» Елена Солодовникова рассказала о жизни подопечных во время карантина, травмах во время сезона и о самом курьёзном моменте в работе.

Солодовникова выступает в составе группы поддержки «Химок» с 1995 года, а с 2004 руководит ею. Елена — мастер спорта по художественной гимнастике.



Сейчас репертуар группы поддержки Khimki Dancers насчитывает около ста танцевальных композиций. У подмосковной команды славная европейская история: в Киеве девушки поддерживали БК «Химки» в финальной борьбе за медали Кубка ФИБА-Европа, работали на «Матчах всех звёзд» ФИБА, Турции, Греции, Эстонии, турнире Efes Pilsner World Cup VI, на Финале четырёх Единой лиги ВТБ, не раз выступали на играх чемпионата и Кубка Турции, матчах Евролиги причём, не только с участием БК «Химки». А в 2010 и 2014 годах блистали на мужских чемпионатах мира в Турции и Испании соответственно. То есть по меркам Европы у «Химок», без преувеличения, топовая группа поддержки. Высокий уровень сохраняется уже на протяжении многих лет, в чём огромнейшая заслуга Елены Солодовниковой.

Фото: vk.com/solodovnikovaelena

Напомним, что в апреле «Чемпионат» определял лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Khimki Dancers дошли до финала турнира.

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— Каким прошлый сезон запомнился лично вам?

— Перед сезоном серьёзно обновили наш гардероб, поэтому с первых же матчей мы выступали в шикарных нарядах. Под это мы поставили специальную программу, специальную музыку. Ещё у нас есть номер под песню «Seven Nation Army», который очень любят наши болельщики и аплодируют в такт музыке. Мы «осовременили» номер, переделали всю хореографию. Было приятно, что болельщики оценили работу — писали как им понравилось.

— «Химки» играли домашние матчи на трёх аренах в прошлом сезоне. Что самое сложное для вас в подобных «переездах»?

— Мы не первый год играем на двух аренах (домашние матчи Единой лиги ВТБ «Химки» проводят в Химках, а Евролиги в Мытищах — прим.). В сезоне-2019/2020 разочек добавилась «ВТБ Арена». В переездах, конечно же, самое главное — не забывать костюмы, которые необходимы на игру.



— Неужели перед каждой игрой составляется список?

— Да, перед каждым матчем мы составляем план и девчонки собирают костюмы. Поэтому главное не забыть ни один аксессуар в раздевалке, по дороге на игру или с игры.



— Отмена сезона. Как она сказалась на деятельности группы поддержки?

— Конечно, как и все, мы очень расстроились. Нам всем приходится сидеть дома. Очень скучаем по баскетболу, танцам, друг по другу. Но несмотря ни на что, мы стараемся не унывать. Записываем свои танцы из дома, делаем клипы, выкладываем в инстаграм, поднимая настроения своим подписчикам. Да, сейчас мы в разных частях нашей большой страны, но даже так мы будем радовать дорогих болельщиков.



— Нет переживаний, что баскетбол из-за коронавируса изменится сильно и какое-то время он будет проходить без зрителей и групп поддержки?

— Читала, что матчи НБА будут возобновлены. Глядя на них, мы сможем примерить всё на себя, понять как это происходит у них. Возможно, нас ждёт подобный сценарий. Мы не отчаиваемся, надеясь, что болельщикам разрешат присутствовать на трибунах во время начала европейского сезона осенью. Ну а тогда мы уже сможем своими танцами внести изюминку в баскетбольные матчи.

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— Трансферная кампания команд уже началась, а группу поддержки ждут обновления?

— В августе, если всё будет хорошо, у нас пройдут кастинги. Каждый сезон у нас меняется несколько девчонок. Следующий сезон, скорее всего, не будет исключением, и зрители увидят пару новых лиц.



— Уже несколько сезонов девчонки из вашей группы помимо танцев, пробуют себя в разных клубных проектах. Например, появляются в кадре в качестве ведущих. Как оцените этот опыт?

— Это прекрасный опыт для девчонок. Всегда с удовольствием снимаются для «командной химии». Хочу сказать ещё спасибо клубу за возможность девчонкам почувствовать себя звёздочками.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Видео можно посмотреть в YouTube-аккаунте Khimkibasket

— Травм в баскетболе очень много. Касаются ли они вашей работы? Что делать, если кто-то получил травму? Как часто это бывает?

— Травмы для нас самый болезненный вопрос. К сожалению, как и у баскетболистов, они случаются. Это не редкость. Опять же, к сожалению, бывают и такие же серьёзные, как и у профессиональных игроков. Осенью накануне важного матча на «ВТБ Арене» во время тренировки одна из девушек надорвала крестообразную связку. Танцевать на матче она не могла, ей потребовалась операция. Сейчас уже всё позади, реабилитация завершена и Лидуся появляется на тех самых роликах, которые мы выкладываем в инстаграм. Она молодец, показала себя настоящим бойцом, преодолела эту тяжёлую травму.



— Домашние матчи вы работаете на площадке. А что во время гостевых?

— Если это гостевой матч против ЦСКА, то мы всегда на трибуне: болеем, поддерживаем наших ребят, нашу команду. Если «Химки» играют не в Москве, то мы всегда у телевизора, компьютера, планшета. Всегда знаем с кем и во сколько они играют.

Елена Солодовникова и легенда «Барселоны» Хуан Карлос Наварро Фото: vk.com/solodovnikovaelena

Две девчонки стучатся в основу взрослой «Барселоны». Их отец — легендарный Наварро Спортивные гены Ла Бомбы передались его наследницам — Люсии и Эльзе. Хуан Карлос может гордиться.

— Самый смешной баскетбольный случай за вашу карьеру?

— За годы существования группы поддержки было много курьёзных случаев. Но самый яркий, пожалуй, остался, наверное, вне зрительских глаз. Потому что со стороны казалось, что всё нормально.

К нам приехала специальная компания, которая привезла светящиеся экраны для футболок. Был запланирован танец в темноте, а в конце него девчонки должны были вставать в линию и на экранах появлялась бы надпись «Евролига». Ребята с экранами немного припозднились, а ещё как на зло в раздевалке остановились часы. Этого, конечно, мы сразу не заметили, поскольку были заняты пришиванием экранов к футболкам. Мы-то думали, что времени ещё полно… В итоге мы ничего не пришили и побежали прямиком на паркет.



— Если бы нужно было поставить танец с игроками, кого бы взяли в свою команду?

— У нас, кстати, уже была такая история! Летом 2018 года в Парке Горького был турнир, мы танцевали. В перерыве к нам подошёл Виктор Павленко (капитан баскетбольного клуба МБА — прим.) и предложил станцевать вместе. Мы выбрали танец попроще, быстро выучили вместе с ним кусочек движений. Он молодец, быстро разобрался и запомнил. Девчонки вышли на танец, а в середине выскочил Виктор и присоединился к ним: попал в музыку, попал в движения. Было просто супер! Порадовали зрителей. Поэтому если мы будем выбирать кого-то из игроков, то это будет обязательно он.

Фото: vk.com/solodovnikovaelena

— Какие цели на будущий сезон? Что в нём должно произойти, чтобы вы сказали: «Это был лучший год нашей группы поддержки»?

— Главная задача — постановка новой программы и выбор музыки. Нужно будет найти замену тем, кто покинет команду. Ну а чтобы это был лучший сезон? «Химки» должны победить. Потому что нет большей радости для болельщика, чем тогда, когда твоя команда побеждает!