Однорукий китаец творит немыслимые вещи с мячом. Звёзды спорта в шоке

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — один из лучших снайперов и дриблёров современной НБА. Двукратного MVP лиги мало кто может впечатлить. Однако 13-летнему китайскому мальчику по имени Чжан Цзячэн это удалось. Чжан потерял правую руку в пять лет в результате несчастного случая, но это не помешало ему заниматься баскетболом. Причём делает это он очень даже успешно. Карри оказался под впечатлением от уведенного ролика в китайской социальной сети в Weibo. 6-кратный участник Матча звёзд НБА записал для мальчика видеообращение и попросил пользователей найти для него контакты юного игрока.

«Это нокаут». Крутой трюк школьницы пошёл не по плану Карли Принти получила мячом по голове при исполнении трик-шота. Не такой славы она хотела, но видео стало настоящим хитом TikTok.

«Кто этот ребёнок? Помогите мне найти его! Чувак, я просто хочу сказать, что ты воплощение вдохновения. Ты не принимаешь «нет» за ответ. Ты нашёл способ преодолеть себя, выйти на баскетбольную площадку и показать людям, насколько игра важна. Просто потрясающе смотреть на это. Продолжай вдохновлять всех, кто смотрит на тебя», — сказал Карри.

Чжан является живым доказательством того, что можно преодолеть даже самые большие жизненные проблемы. Всё дело в упорном труде, настойчивости и непоколебимости. Цзячэн научился не только идеальному дриблингу, но и броску. Хотя в последнем аспекте о высокой стабильности речь не идёт. Всё-таки физические недостатки дают о себе знать.



Чжану было приятно услышать одобрение одного из лучших баскетболистов планеты. Китаец записал для Карри ответное обращение.



«Привет, Стефен Карри. Я твой большой поклонник. Меня зовут Чжан Цзячэн. Ты мне очень нравишься. Ты не относишься к числу больших и габаритных игроков НБА, но при этом добился огромного успеха. Я очень сильно тобой восхищаюсь», — заявил Чжан.

73-летний дед кладёт броски вслепую. Удивительное зрелище О Стюарте Роббинсе узнал даже Дональд Трамп. Старик попал в Книгу рекордов Гиннесса и хочет сразиться со звёздами НБА.

13-летний Чжан Цзячэн родился в провинции Гуандун на юге Китая. Долгое время он оставался неизвестным широкой публике, но постепенно видеоролики с его немыслимыми трюками с мячом набирали популярность в социальных сетях. Чжан уверенно смотрится на площадке даже против более высоких и физически крепких игроков.



Вначале таланты парня оценили звёзды китайского баскетбола. Недавно Чжан побывал на приёме у чемпиона страны «Гуандун Флаин Тайгерс».

«Я никогда не видел, чтобы ребёнок играл в баскетбол лучше него», — сказал бывший игрок сборной Китая, ныне генеральный менеджер «Гуандуна» Чжу Фанюй.



«Сердце — самая сильная часть тела. Ты потерял правую руку, но у тебя лучшая левая. Ты настоящая звезда в этом виде спорта», — заявил экс-игрок НБА, 3-кратный чемпион Китая и 9-кратный участник Матча звёзд КБА Йи Цзяньлянь, отмечая характер Цзячэна.



«Никогда не останавливайся», — девиз Чжана по жизни.

Любимым игроком Цзячэна является разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг. Карри считается элитным дриблёром, но именно Ирвинг широко признан лучшим при обращении с мячом среди всех игроков НБА. Фото Кайри стоит на обложке аккаунтов Чжана в социальных сетях. Цзячэну, Ирвингу и Карри определённо было бы о чём поговорить. Стефен уже пообещал китайскому парню организовать данную встречу, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад и границы государств откроются.

«Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом Насиф очень любит Стефена Карри. Даже звезда НБА может взять кое-что на заметку из его арсенала.

«Просто немыслимо! Я даже не понял, что у него только одна рука, когда впервые посмотрел видео», — часто пишут пользователи под видео Цзячэна в соцсетях.



Действительно сразу может показаться, что у 13-летнего парнишки нет никаких ограничений. Настолько динамично он двигается по площадке и уверенно управляется с мячом. К сожалению, это обманчивое впечатление.



Чжан мечтает стать профессиональным баскетболистом. Это намерение стоит воспринимать абсолютно серьёзно, учитывая его несгибаемый характер.