Коби рвало и бросало в дрожь прямо во время игры. Но всё равно вышел и смял соперника

Майкл Джордан и Коби Брайант — легенды НБА, которых часто сравнивают. Оба являются великими игроками, но Джордан в целом котируется повыше. Общая черта Майкла и Коби — безумное лидерство, которое выливается в желание победить любой ценой.

Одним из самых знаковых моментов в карьере Джордана является так называемая «гриппозная игра» в финале НБА 1997 года против «Юта Джаз». Тогда Майкл якобы вышел на площадку с симптомами гриппа, но пересилил себя и выдал блестящий перфоманс, который помог «Чикаго Буллз» добыть важнейшую выездную победу в серии. Однако на деле «гриппозная игра» оказалась результатом пищевого отравления пиццей, а не гриппа. По крайней мере Джордан назвал именно эту версию в сериале «Последний танец».

Майкла Джордана бессовестно отравили (?), а он вышел и порвал соперника. Как это было Знаменитая «гриппозная игра» Его Воздушества обросла новыми подробностями.

У Коби Брайанта также был похожий момент в карьере. Случился он за два года до «гриппозной игры» «Его Воздушества», но широкой огласки не получил. 16-летний Коби тогда учился в старшей школе Лауэр Мерион. Будущая звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» выдал нечто невероятное в матче против Хаверфорда в феврале 1995 года. Брайант страдал от кишечного гриппа (здесь никаких иных версий проблем со здоровьем Коби не существует, как в случае с Джорданом). Коби настолько сильно хотел сыграть и помочь своей команде победить, что вышел на паркет при ужаснейшем самочувствии.



«Однажды Коби заболел гриппом. Он очень плохо себя чувствовал, но настоял на том, что будет играть. Это была важная игра. Он сидел на другом конце скамейки отдельно от команды, потому что не хотел распространять микробы. Он играл. Играл фантастически. Во время пауз в матче Коби укрывался полотенцем, но это не помогало скрыть его состояние. Его бросало в дрожь. Сколько детей играли бы в таких обстоятельствах?» — вспоминает Памела Брайант, мать Коби.

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Готовность переступать через себя и превозмогать боль только подтверждает безмерную страсть Коби Брайанта к баскетболу.



«Коби вырвало перед игрой. Он не вышел с нами на разминку. Во время матча нельзя было сказать, что у него проявляется множество симптомов болезни. Но я знал, что он плохо себя чувствовал. Мы понимали, что он не был самим собой. Однако Коби взял себя в руки и был неудержим», — вспоминает бывший товарищ Брайанта по школьной команде Гай Стюарт, ныне помощник тренера в Лауэр Мерионе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В сети сохранилось видео той игры. На нём действительно можно увидеть Коби с пакетом, в который его время от времени вырывало прямо по ходу игры. Но это не главное.



Основные действия развернулись на площадке. Коби Брайант визуально выглядел не лучшим образом, но болезнь не повлияла на его игру. Юный ученик старшей школы был неудержимым.



Брайант делал всё: совершал результативные проходы под кольцо, атаковал из-за дуги, вколачивал данки, отдавал передачи партнёрам по команде в нужное время, совершал перехваты и уходил в быстрые отрывы. В общем заводил болельщиков Лауэр Мериона разными способами.



«Он выглядел, как паршивый пёс. Никто другой не смог бы играть в тот день. Однако Коби вышел на площадку и устроил шоу. Для него это всего лишь демонстрация готовности быть конкурентоспособным и проявление нацеленности всегда побеждать», — заявил Дэн Панграцио, бывший товарищ Коби по школьной команде…



В конце четвёртой четверти Коби Брайант наконец-то направился на скамейку. Он набрал 36 очков и обеспечил команде солидное преимущество. Лауэр Мерион обыграл Хаверфорд — 94:69. Коби накрылся полотенцем и в очередной вырвал в специальный пакет. После финальной сирены Брайант пытался держаться подальше от товарищей по команде и соперников. Но они не могли не поприветствовать его. Коби, пытаясь избежать контакта, пожал им руки, в том числе тренеру оппонентов. Уже тогда в этом мальчишке были заметны задатки суперзвезды.

Коби ушёл… Но свой Мамба останется в сердце каждого фаната баскетбола Гениальный скоррер, неуступчивый защитник и образец преданности клубу. Каким мы запомним великолепного Брайанта.

Через полтора года после этого перфоманса Брайанта под 13-м пиком драфта НБА выбрал «Шарлотт», сразу же обменявший его в «Лейкерс». В «Лос-Анджелесе» Коби провёл 20 сезонов. За этот период он выиграл пять титулов чемпиона НБА, 18 раз подряд участвовал в Матче звёзд лиги, что является историческим рекордом.

За карьеру Коби выдал 25 матчей с результативностью 50+ очков. Только Уилт Чемберлен (118) и Майкл Джордан (31) сделали это больше раз. 22 января 2006 года Брайант набрал феноменальное 81 очко в матче против «Торонто Рэпторс». Лишь Уилт Чемберлен (100 очков в 1962 году) показывал более высокую результативность в матче НБА. Чёрная Мамба записал себе в актив 60 очков в последней игре карьеры против «Юта Джаз» (101:96), когда ему было 37 лет. 26 января 41-летний Коби Брайант разбился на вертолёте вместе с 13-летней дочерью Джианной и ещё семью людьми…