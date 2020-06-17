Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек

Леброн Джеймс и Майкл Джордан — суперзвёзды НБА, которых чаще всего сравнивают между собой. Большинство любителей баскетбола ставят Джордана выше Джеймса. Статус величайшего игрока в истории пока надёжно закреплён за Его Воздушеством. Но так ли плох Леброн на самом деле? У Короля есть все основания считаться не хуже Джордана, а то и лучше. Причём не только в игровом, но и в человеческом плане.

Сразу хотелось бы отметить, что в данной статьей не оспаривается легендарный статус Джордана. Его Воздушество стал послом баскетбола номер один в мире и сделал для популяризации вида спорта так много, как никто другой. Однако сугубо по игровым и человеческим качествам его лидерство можно оспорить. Пусть это и для многих покажется субъективным.

Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Эта сага не знает конца Очередная попытка переосмыслить прошлое и настоящее НБА.

Почему Леброн лучше Джордана как игрок

Основной аргумент в пользу Джордана во время дискуссии по определению величайшего баскетболиста в истории — 6 титулов чемпиона НБА при 6 попаданиях в финал. Круто? Да, бесспорно. Однако почему закрываются глаза на численные неудачи Джордана в плей-офф и регулярном чемпионате? Карьера Майкла длилась не 6 лет.



Джордан был выбран на драфте НБА 1984 года под вторым пиком. Уже в первом сезоне Майкла в лиге «Чикаго Буллз» вышли в плей-офф, где в первом раунде вылетели в плей-офф от «Милуоки Бакс» (1-3). Новичок не должен тащить команду к титулу, это слишком завышенные требования. Но что было с Джорданом дальше? Плей-офф-1986 — «Чикаго» всухую вылетает от именитой команды «Бостон Селтикс» (0-3) во главе с Ларри Бёрдом и Кевином Майхэйлом. Плей-офф-1987 — очередной сухой вылет от «Бостона» (0-3) в начале постсезона. Плей-офф-1988 — крупное поражение от «Плохих парней» «Детройт Пистонс» (1-4). Плей-офф-1989 — снова проигрыш «Детройту» (2-4) в финале Восточной конференции. Плей-офф-1990 — очередная неудача в противостоянии с «Пистонс» (3-4). И только в 1991 году «Буллз» прошли «Пистонс» и обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1) в финале, что позволило завоевать Джордану первый титул. Итого — 6 неудачных лет, когда Джордан ничего не мог противопоставить оппонентам. При том, что большую часть этого срока его напарником был Скотти Пиппен, а с 1987 года в штабе трудился, вероятно, величайший тренер в истории НБА Фил Джексон, который 11 раз за карьеру брал чемпионское звание.

Далее последовали 6 титулов Джордана (1991-1993, 1996-1998), который взял перерыв на полтора года из-за смерти отца. Кого обыгрывал Майкл в финале? В 1991 году «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1) во главе со стареющим Мэджиком Джонсоном. Мэджик выиграл пять титулов (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) за карьеру, вот только Джордан ни разу не добирался до финала, когда Джонсон пребывал на пике. В 1992 году «Буллз» в решающей серии одолели «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-2), по сути команду одного игрока по имени Клайд Дрекслер. В 1993 «Чикаго» сломил «Финикс Санз» (4-2) во главе с Чарльзом Баркли, талантливым «большим», к которому прикрепилась репутация «чокера» (неудачника, проваливающегося в решающий момент). Баркли ни разу не становился чемпионом и занимает высокие позиции в различных рейтингах лучших игроков в истории без перстней. В 1995 году Майкл вернулся в лигу, «Чикаго» вылетел во втором раунде от «Орландо Мэджик» (2-4) Пенни Хардуэя и Шакила О’Нила.



Затем настал черед второго три-пита Эм Джея. В 1996 году «Чикаго» Джордана в финале сломил «Сиэтл Суперсоникс» (4-2) Гэри Пэйтона, а в 1997 и 1997 «Буллз» справились с «Юта Джаз» (оба раза по 4-2) во главе с ещё одними легендарными «чокерами» Карлом Мэлоуном и Джоном Стоктоном. Итого: из 6 титулов Джордана все были завоеваны против команд «одного игрока» (Дрекслер, Пэйтон), против «чокеров», ни разу не взявших титул (Баркли, Мэлоун, Стоктон), и один раз против увядающей династии «Лейкерс», которые уж никак на звание суперклуба не тянули. Стоит признать, что оппоненты Майкла однозначно не были какими-то сверхопасными. Но факт остаётся фактом: дважды оформить «три-пит» (выиграть три титула подряд) — выдающееся достижение.

Нужно отметить, что Джордан не сметал с лица земли всех своих оппонентов, как может показаться на первый взгляд без подробного анализа статистики. Есть огромная группа баскетболистов, которым Его Воздушество уступил по личным встречам за время выступления в НБА. Это Скотт Уэдман (2-5 в регулярном чемпионате / 0-3 в плей-офф), Билл Уолтон (2-2 / 0-6), Чонси Биллапс (4-6 / 0-0), Джейсон Кидд (5-6 / 0-0), Уолд Би Фри (6-7 / 0-0), Марк Итон (7-9 / 0-0), Слипи Флойд (7-9 / 0-0), Эдриан Дэнтли (7-10 / 1-4), Деннис Джонсон (8-13 / 0-6), Джеймс Уорти (6-9 / 3-1), Хаким Оладжувон (10-13 / 0-0), Ларри Бёрд (11-17 / 0-6), Кевин Макхэйл (14-19 / 0-5), Дэнни Эйндж (10-16 / 8-10), Роберт Пэриш (22-20 / 3-7), Деннис Родман (16-21 / 10-12), Айзея Томас (19-24 / 10-12), Билл Лэймбир (20-24 / 10-12).



Теперь к анализу пути Леброна. Результат Джеймса в финале не впечатляет (3 победы при 6 поражениях), однако нужно учитывать обстоятельства. Леброн начал карьеру в команде с малого рынка «Кливленд Кавальерс». Он никогда не работал под руководством тренера уровня Фила Джексона. Тайрон Лю, Эрик Споэльстра, Дэвид Блатт, Пол Сайлас и Майк Браун явно не на таком уровне, при всём уважении. У Короля не было столь талантливых напарников, как у Джордана. Однако для первого выхода в финал Джеймсу понадобилось всего 4 года. Леброн фактически в одиночку вытащил посредственный ростер «Кавальерс» в решающую стадию сезона-2006/2007, где команде уступила династии «Сан-Антонио Спёрс» (0-4) легендарного тренера Грегга Поповича, который руководил обилием матёрых звёзд в лице Тима Данкана, Тони Паркера и Ману Джинобили. Попович и Данкан выиграли 5 титулов в «Спёрс», четыре из них вместе с Джинобили и Паркером. «Сан-Антонио» 2000-х явно можно считать более сильным оппонентов по финалу, чем любого соперника Джордана на пути к его 6 титулам.

«Скоро эта лига будет твоей. Но я признателен, что ты отдал её нам в этом году», — сказал зачастую немногословный интроверт Данкан Леброну в раздевалке после завершения серии.

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Мнение того же Данкана о Майкле Джордане:



«Джордан есть Джордан. Я всегда уважал его, но никогда не был его поклонником. Почему не фанат? Потому что все остальные являются ими. Я просто не впечатлён им. На самом деле в мире нет никого, кто бы меня впечатлил».

Леброн круче Джордана. Джеймсу 35, но он и в 40 будет разрывать лигу Король — эталон долговечности. Аналогов нет, он — уникум.

В 2010 году Джеймс устал страдать от последствий базирования своей команды на маленьком рынке и сформировал «Большую тройку» в «Майами Хит» с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. За четыре года Леброн выиграл для «Майами» два титула (2012, 2013). Также были допущены две осечки в финале — от «Даллас Маверикс» Дирка Новицки в 2011 и в серии против «Сан-Антонио» в 2014, когда ко всё еще мощным Данкану, Паркеру и Джинобили добавился Кавай Леонард.

Поражение в финале-2011 от «Далласа» сложно как-то оправдать. «Майами» считался явным фаворитом, однако суперкоманда «Хит» была ещё сырой, чем «Маверикс» сполна воспользовались. У Леброна сформировалась «Большая тройка» с Бошем и Уэйдом по аналогии с трио «Буллз» Джордан, Пиппен, Родман. Однако качество ролевиков страдало. Титул 2013 года помогал завоевать Рэй Аллен, но глубина состава выглядела откровенно слабой. У Джордана на подстраховке всегда были не только Пиппен и Родман, но и Стив Керр, Тони Кукоч, Рон Харпер и ряд других надёжных исполнителей.

В 2014 году Леброн вернулся в «Кливленд» и выполнил обещание — помог команде из родного штата завоевать первый в истории титул чемпиона НБА. Причем сделал это в героическом стиле. «Кавальерс» совершили камбэк после отставания 1-3 в финальной серии против «Голден Стэйт Уорриорз», закончивших «регулярку» с лучшим в истории балансом 73-9. Леброн сломил настоящую суперокоманду со звёздными исполнителями Стефеном Карри, Клэем Томпсоном, Дрэймондом Грином и Андре Игуодалой. Блок-шот Леброна Игуодале в концовке решающего седьмого матча серии стал эпохальным моментом.

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Леброн мог бы обыграть «Голден Стэйт» и в финале 2015 года, однако в самый неподходящий момент травмировались его главные напарники Кайри Ирвинг и Кевин Лав. Хотя даже одна победа над династией «Голден Стэйт» (возможно, сильнейшей командой в истории НБА) — подвиг. Большего от Леброна и требовать нельзя было. В 2016 году «Уорриорз» удалось заполучить Кевина Дюранта на рынке свободных агентов. Карри, Томпсон, Грин, Дюрант в одной команде — такого оппонента фактически нереально одолеть. Леброн исправно делал свою работу. Выводил «Кавальерс» в финал, даже когда обстоятельства были против него. В 2017 «Кливленд» неожиданно покинул Ирвинг, которому захотелось стать единоличным лидером в другом месте. Джеймс вытащил посредственный ростер в финал-2018, где «Кавальерс» всухую уступили «Голден Стэйт» (0-4). Король за серию набирал в среднем феноменальные 34,0 очка, 8,5 подбора и 10,0 передач, двузначной результативностью ему помог только Лав (19,0 очка). При этом в первой игре Джеймс чуть в одиночку не одолел весь «Голден Стэй» (51 очко, 8 подборов, 8 передач). Только грубейший ляп Джей Ар Смита довёл дело до овертайма, где «Уорриорз» вырвали победу (124:114). Это стало переломным моментом и оказало влияние на дальнейший ход всей серии.

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При сравнении Леброна и Майкла следует учитывать обстоятельства. В 1990-х Джордану на пути к титулам не попадались соперники уровня династий «Сан-Антонио» и уж тем более «Голден Стэйт». Леброн сталкивался с «Уорриорз» и «Спёрс» 8 раз в решающих сериях и добыл две победы, что вполне можно считать нормальным результатом. Почему бы не отдать должное Леброну за численные выходы в финал? Джеймс 9 раз играл в решающей битве, то есть 9 раз выиграл Восточную конференции. Да, это менее ценно, чем титул, но всё равно сильно. Леброн 8 раз подряд (!) участвовал в финале НБА на отрезке 2011-2018. Передышку он не брал, в отличии от Джордана. Стабильность и долговечность Короля нужно ценить.

«Пока на матчи ходят дети, я буду играть». Похоже, Леброн никогда не устаёт В отличие от звёздных коллег Кавая и Уэстбрука, Джеймс готов пропускать матчи только по причине травмы.

Что касается личных встреч со звёздами, то Джеймс действительно сметает топовых оппонентов. Леброн стал настоящим кошмаром для одного из лучших разыгрывающих НБА 4-кратного участника Матча звёзд Кембы Уокера (28-1 по личным встречам). Можно ткнуть пальцем в любую суперзвезду лиги и не ошибёшься в том, что Леброн превосходит этого игрока по очным свиданиям: Пол Джордж (32-14), Расселл Уэстбрук (19-9), Джеймс Харден (15-11), Яннис Адетокунбо (15-5) и даже перешедший в «Голден Стэйт» Кевин Дюрант (20-15) не смог обойти Леброна. Из суперзвёзд первой величины по личным встречам Короля опережают лишь Стефен Карри (21-14) и Кавай Леонард (15-9), но это не столько их заслуга, сколько следствие нахождения в составе династий «Уорриорз» и «Спёрс» соответственно. Причём Карри вырвался вперёд только в последние годы, когда «Голден Стэйт» пополнил Дюрант.



Леброн играл в откровенно менее талантливых командах с более слабыми тренерами по сравнению с Джорданом. Джеймсу не доводилось работать с гениальными генеральными менеджерами, сопоставимыми по уровню мастерства и интеллекта с творцом «Буллз» Джерри Краузе. Королю попадались более сильные соперники на пути к титулу. Так что 6 из 6 Джордана в финале — весьма условное преимущество. Майкл оказался в шкуре Леброна только один раз, когда на финишном отрезке отправился в неблагополучный «Вашингтон Уизардс». Там он познал всё то, с чем Король сталкивался в «Кливленде». Плохой менеджмент, посредственный состав. Как следствие Джордан не смог вывести «Уизардс» в плей-офф за два года в клубе.

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Часто Джеймсу вменяют тот факт, что после его ухода команды распадаются. Так было с «Кливлендом» в 2010 и 2018 годах, когда команда из претендента на титул превращалась в безнадёжного аутсайдера, оседала на дне турнирной таблицы и боролась за высокие лотерейные пики. «Майами» в 2014 тоже заметно регрессировал и перестал быть конкурентоспособным. Однако это ли не доказательство значимости Леброна для своих клубов? Он тащил «Кавальерс» фактически в одиночку без весомой поддержки. «Майами» тоже в значительной степени, несмотря на все заслуги Боша и Уэйда.

«Чикаго» после ухода Джордана на первый перерыв дошел до полуфинала Восточной конференции, где в упорной борьбе уступил «Нью-Йорк Никс» (3-4). «Нью-Йорк» в последствии добрался до финала НБА, и уступил «Хьюстон Рокетс» (3-4). Немного удачи и «Буллз» могли бы замахнуться на титул. Скотти Пиппен, Би Джей Армстронг, Хорас Грант, Тони Кукоч и Стив Керр формировали костяк, способный решать конкурентные задачи без Его Воздушества.

Теперь к статистическим игровым моментам. Бывший главный тренер ряда команд НБА, аналитик канала ESPN Стэн Ван Ганди рассказал, почему в вопросе определения величайшего игрока всех времён отдаёт предпочтение Леброну Джеймсу, а не Майклу Джордану.



«Очевидно, что эти игроки очень близки по уровню, но я вам скажу, в чём их разница. Они оба хороши на обеих сторонах площадки, Майкл, как и Леброн, набирал много очков и делал все те отличные вещи, что и Джеймс. Единственное преимущество Леброна в том, что он лучше как распасовщик. Он умеет вовлекать в игру других, и в этом его небольшое преимущество», — приводит слова Ван Ганди Clutch Points.

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«Открыто заявляю, что считаю Леброна Джеймса лучшим игроком в истории баскетбола. Рост – 203 сантиметра, вес – 113 килограммов, бежит со скоростью ветра, прыгает выше потолка. И что еще более важно, с первого дня, как он пришел в лигу, он знал, как задействовать своих партнеров по команде, чтобы побеждать. Это то, чему Джордану пришлось долго учиться», — заявил Лэймбир.

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За карьеру Джеймс набирал в среднем 27,1 очка, 7,4 подбора, 7,4 передачи, Джордан — 30,1 очка, 6,2 подбора и 5,3 передачи. Сразу бросается в глаза преимущество Майкла по набранным очкам, но нужно глубже проанализировать статистику. Джордан совершал 22,9 броска за игру при точности 49,7%. Леброн делал меньше попыток (19,6) при более высокой точности (50,4%). По сути Джеймс лишал себя возможности набрать дополнительные 4-6 очков, совершая на 3,3 броска меньше Джордана. В таком случае у Леброна было бы преимущество над Майклом и по результативности. В плане ассистов и подборов превосходство Леброна очевидно.



Джеймс — более универсальный игрок. Номинально он лёгкий форвард, но при необходимости закроет все 5 позиций на площадке, в том числе сыграет центрового. Хотя Королю особенно по душе функции разыгрывающего. Джордан такой разноплановостью не обладал. Майкл феномеально талантлив в плане атаки, но всё-таки плеймекинг у него не настолько развит, как у Леброна. Просто наглядный статистический факт: Леброн Джеймс является единственным игроком в истории НБА, который набрал 30 000 очков, сделал 9 000 подборов и 9 000 передач за карьеру.



Джордан 9 раз включался в сборную сезона по защите, Леброн — 5 раз. В плане оборонительных действий Майклу можно отдать преимущество, но, опять же, весьма условное. В важных матчах плей-офф Леброн включает турбо-режим в защите. Вышеупомянутый блок-шот на Игуодале тому доказательство.



Пройдёмся по индивидуальным достижениям. Леброн 4 раза признавался MVP сезона НБА (2009, 2010, 2012, 2013), хотя на самом деле мог бы получить как минимум в два раза больше статуэток. Американские СМИ не скрывают, что Леброна не признавали самым ценным баскетболистом из-за банальной усталости от его доминирования. Джеймс каждый год доказывает, что является номером один в лиге (даже разменяв середину четвёртого десятка лет), но постоянно отдавать ему награду — скучно. У Джордана 5 статуэток MVP, на одну больше, чем у Джеймса. Майклу тоже могли вручать награду почаще, но всё-таки не до такой степени, как Леброну.

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По остальным индивидуальным показателям Леброн добился выдающихся высот. Король уже 17 лет доминирует в лиге. 35-летний Джеймс выглядит готовым играть на таком уровне ещё как минимум пять лет. Карьера Джордана растянулась на 15 сезонов, в течение которых он брал две паузы. В плане выносливости и долговечности Леброну нет равных. Джеймс превосходит Джордана по количеству участий в Матчах звёзд (16 против 14). Также Король впереди Его Воздушества по числу набранных очков за карьеру (34 087 против 32 292). Леброн наверняка побьёт «вечный» рекорд Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) и станет самым результативным в истории НБА. Для этого нужна пара-тройка лет и невмешательство пандемии коронавируса в сезоны, которые реально рискуют укоротиться в ближайшем будущем (из-за возможного локаута или эпидемии).

Леброн 12 раз попадал в первую сборную сезона, Джордан — 10. И Джеймс ещё не закончил. Джеймс — рекордсмен в истории НБА по серии игр с 10 и более набранных очков. На сегодня в активе Короля 986 матчей подряд с двузначной результативностью и после возобновления сезона-2019/2020 в Орландо эта отметка перевалит за тысячу. Джордан — второй после Леброна по продолжительности такой серии (866 матчей). В общем статистических преимуществ Джеймса над Джорданом можно отыскать очень много. Король будет лишь наращивать их количество в ближайшие годы, вписывая своё имя в книгу рекордов.

Исторический рекорд Леброна. От Короля пострадали все клубы НБА Рядовая, казалось, победа «Лейкерс» в очередной раз доказала, что Джеймс – самый доминирующий баскетболист лиги.

Самый главный минус Леброна при сравнении с Майклом — число титулов. По мнению руководителя одной из команд Западной конференции, Джеймс поддерживает возобновление сезона, поскольку еще один чемпионский титул приблизит его к уровню величия Майкла Джордана.



«Леброн сокращает отставание, но пока никто не скажет, что он лучше Джордана. Для этого он должен выиграть как минимум пять чемпионатов. Леброн позаботится о том, чтобы эти матчи в Орландо состоялись. Он понимает, что эти матчи могут оказать огромное влияние на его наследие. Он понимает, что получение еще одного или двух титулов станет переломным моментом, и он полон решимости побороться за титул», — передает слова руководителя ESPN.



Пять титулов в коллекции Леброна действительно изменят общественное восприятие, которое пока почти полностью на стороне Джордана. Посмотрим, удастся ли Королю завоевать ещё парочку перстней. По крайней мере в этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» были хороши и уверенно лидировали в Западной конференции до паузы из-за пандемии.

Почему Леброн лучше Джордана как человек

Ровно месяц назад завершился документальный фильм «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» сезона-1997/1998. Создатели показали редкие кадры с Его Воздушеством, а также более 100 интервью с героями НБА того времени. Помимо видеозаписей Джордана в документальный сериал вошли интервью с другими ключевыми игроками «Буллз»: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими. Как бы то ни было, это история глазами Джордана. В некоторых моментах Майкл предстал не в лучшем свете (вероятно, сам того не желая).

Великий Майкл Джордан врёт и лицемерит в «Последнем танце». Это нормально? История Его Воздушества многим не понравилась. Даже напарник легенды называет сериал «чушью собачьей».

«Последний танец» пришёлся очень кстати на момент приостановки сезона. Как бы то ни было одной из причины выхода ленты называется опасения Джордана за свой статус номера один. Леброн начал к нему подбираться. Майкл это почувствовал и появлением фильма заставил с повышенной частотой говорить о себе. «Последний танец» в очередной раз подтвердил, что Джордан — личность сложная. По крайней мере рядовому игроку или простому человеку было бы непросто с ним ужиться.



Джордана отстраняли от занятий в школьные годы. Он был проблемным подростком. Однажды Джордана бросил в девочку стакан с газировкой, когда та назвала его расистским словом на «н». Случалось много неоправданных нарушений дисциплины. По характеру Майкл больше походил на своего отца Джеймса Джордана, в частности увлекался азартными играми даже во время выступления в НБА. Кто знает, как повернулась бы жизнь и карьера Эм Джея, если бы не наставления его матери Делорис.

Миллиарды Майкла Джордана — заслуга его матери. Как создавалось величие номера 23 Его Воздушество не стал бы символом успеха без женщины по имени Делорис. Он сам это признаёт.

Джордан — лидер по натуре. Однако его лидерство порой приобретало безумные очертания. Например, Джордан невзлюбил игркоа «Чикаго» Билла Картрайта и запрещал партнёрам по команде ему пасовать. Майкл начал с ним сотрудничать, только когда тот угрожал переломать ему ноги. Джордан избил двух партнёров по команде — Стива Керра и Уилла Пердью. Ещё он угрожал Роберту Пэришу, но связываться с центровым не рискнул.

В сериале «Последний танец» рассказано, что Джордан в агрессивной манере пытался заставить одноклубников работать. Порой это превращалось в откровенные издевательства. Даже над ветеранами. Роберт Пэриш провёл 14 лет в «Бостоне» и за это время трижды стал чемпионом. Свой последний 21-й сезон в НБА в возрасте 42 лет Пэриш отыграл в «Чикаго».

«Лидерство Ларри Бёрда отличалось от Мэджика Джонсона и Джордана. Ларри очень уважал нас. Если вы не провели хороший матч, он был более склонен подбодрить вас или вообще ничего не говорить. Мэджик и Джордан накидывались на вас. Когда-то в сезоне-1996/1997 Джордан раскритиковал меня за неудачное действие в игровом эпизоде. Я сказал ему: «Я не без ума от тебя, как другие парни. У меня тоже есть несколько чемпионских колец». Он ответил мне: «Я надеру тебе задницу». Я подошел на шаг ближе и сказал: «Нет, ты этого не сделаешь». После этого он уже не беспокоил меня», — заявил Пэриш.

Пэриш — один из немногих, кто дал отпор. Однако центровой был опытнейшим игроком, который многое повидал. Ее всем хватало решимости противостоять Его Воздушеству. Наверняка есть много нерассказанных историй о том, как Джордан пытался «сгноить» молодых игроков и новичков. Просто не все моменты становятся достоянием общественности. Кваме Браун — один из тех, кто точно пострадал от дедовщины Джордана. Во времена пребывания в «Вашингтоне» Майкл лоббировал выбор Кваме под первым номером драфта-2001. «Большой» не оправдывал ожидания, и Джордан просто доводил до слёз молодого парня своими жесткими требованиями. К слову, Брауну позже довелось столкнуться с аналогичным агрессивным лидером в «Лейкерс». Коби Брайант тоже не давал ему спуску.

«Покойся с миром, братишка». Пронзительная речь Джордана в память о Коби Майкл был наставником и другом Брайанта. Он с великодушием большого человека готов был передать ему своё наследие.

Джордан отмечал всех партнёров по команде цифрой. Это была особая форма издевательства — он записывал в раздевалке, сколько раз забил через каждого из одноклубников на тренировке. Майкл подвержен склочности и мелочности. В «Последнем танце» он заявил, что не выступал против приглашения защитника вражеского «Детройта» Айзеи Томаса в «Дрим Тим» сборную США на Олимпиаду 1992 года в Барселоне. Чуть позже всплыла запись, где Майкл прямо заявляет о том, что требовал не брать Томаса в национальную команду, иначе он сам на Олимпийские игры не поедет.



Леброн — даже близко не столь агрессивный лидер. Да, он требовательный, но в пределах разумного. Никакой дедовщины в отношении новичков или ролевиков он не проявляет.



«Максимум, что он мне мог сказать, это что-то типа: «Соберись». Ругани не было, была поддержка: «Ты нам нужен, давай!» А так, чтобы он материл меня… С чего это вдруг? А то, что Леброн влияет на команду, это нормально. И тренеры обязаны к нему прислушиваться. Есть ли у меня действующий номер Леброна? Есть. Ни за какие деньги его не продам. Бывает, поздравляю его с днём рождения, с праздниками какими-то. А так, чтобы переписываться… У меня с ним хорошие отношения, но мы не близкие друзья. Могу написать ему, если надо, но мне пока что не надо», — отмечал по ходу сезона-2019/2020 центровой «Химок» Тимофей Мозгов, который вместе с Леброном стал чемпионом НБА в 2016 году.



«Некоторые выявляют твои худшие черты, другие выявляют лучшие. Но есть и такие крайне редко встречающиеся люди, которые обнаруживают в тебе и являют миру почти всё, даже то, о существовании чего ты и сам не знал. Они формируют вас. Они заставляют вас чувствовать себя живыми. Они делают вас сильными. Они делают вас настоящими.

С того самого момента, как мы встретились, ты был для меня именно таким, уникальным, Король. Я не верю в совпадения. Предпочитаю думать, что пересёкся с тобой на своем пути не просто так. К чему это приведет, станет ясно позже, когда я продолжу двигаться вперёд. Прими пожалуйста мою искреннюю благодарность за твою поддержку и вдохновение. Мне очень повезло оказаться рядом и почувствовать твое очарование», – написал турецкий форвард «Кливленда» Чеди Осман в инстаграме после перехода Леброна в «Лейкерс» в межсезонье-2018.



«Нас многое связывало. Мы были хорошими друзьями, но наша энергетика сблизила нас ещё сильнее. Леброн часто помогал мне по ходу сезона, он взял меня под свое крыло и всегда поддерживал меня. Помню неудачные матчи, когда он первым говорил мне не падать духом. Конечно, я огорчен, но пришло время показать, чему я у него научился», – добавил Осман в интервью официальному сайту «Кавальерс».

Леброн Джеймс станет лучшим в истории НБА. Джордану придётся подвинуться Король приближается к достижению, которое никто и никогда не сможет повторить.

«Какой Леброн? Он крутой. Все истории, которые люди рассказывают о нем, большинство из них правдивы. На тренировку он приходит за час-два до того как приходят все. В «Лейкерс», например, тренировка в 11-12, качалка у меня в 8 утра, так вот обычно он уже был в тренажерке передо мной. До тренировки и после он постоянно бросает, у него есть своя команда докторов, тренеров, которые отвечают за каждую часть его тела. Леброн всегда старается поддерживать всех игроков. Даже когда меня обменяли, он подошел ко мне и сказал: «Ты знаешь мой номер, если что-то нужно будет, звони, я тебе помогу». Некоторые игроки критикуют так, чтобы тренер увидел, а Леброн говорит с пониманием того, что нам нужно выиграть игры. Все понимают, что он не просто придирается» — заявил атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк.



То есть Леброн уделяет внимание далеко не топовым проспектам из второго раунда драфта («Лейкерс» выбрали Михайлюка под 47-м пиком в 2018 году) и относится к ним без какого-либо снобизма.



Джеймса можно даже назвать немного мягкой личностью. Игроки «Кливленда» Джей Ар Смит и Тристан Томпсон при лоббировании со стороны Джеймса получили крупные контракты, не совсем оправдывая их качеством игры. В любом случае намеренно кого-то гнобить — это не по части Леброна.

16 лет погони. Леброн обогнал Джордана Леброн Джеймс продолжает статистическую погоню за легендой. Теперь у него больше очков за карьеру.

Король чрезвычайно тесно связан со своим сообществом в Огайо. Дело не только в выполненном обещании принести первый чемпионский титул «Кавальерс». В родном городе суперзвезды, 200-тысячном Акроне неподалеку от Кливленда, открылась школа для детей из необеспеченных семей. Леброн считает это важнейшим достижением в своей жизни. Для США условия в школе I Promise не имеют аналогов: бесплатное обучение, бесплатная форма, бесплатный транспорт в пределах 2 миль, бесплатный завтрак, обед и закуски, обеспечение продуктами для семей учеников, школьные выпускные экзамены и помощь с трудоустройством, гарантированная оплата обучения в Университете Акрона для всех, кто закончит школу. Тратит на это Джеймс около $ 8 млн в год. Леброн оправдывает прикрепившееся к нему звание «Больше, чем спортсмен».

Майкл Джордан — гениальный игрок, но сложный человек. Леброн тоже является выдающимся баскетболистом, но при этом кажется более приземлённой личностью. По крайней мере большинство «простых смертных» наверняка хотели бы играть в одной команде с Леброном, а не с Джорданом. Да и просто общаться в быту с Королём было бы легче, чем с Его Воздушеством.



Вполне вероятно, Леброна Джеймса никогда не будут считать широко признанным игроком номер один в истории баскетбола. Скорее всего, это звание останется за Майклом Джорданом. Однако принижать заслуги Короля тоже неправильно. Джеймса есть за что похвалить. Как минимум в некоторых аспектах он точно не хуже Джордана.