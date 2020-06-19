Последние медали Олимпиады брали давно и с американкой. В России не забудут подвиги Бекки

«Иногда мне кажется, что права в России выдают только сумасшедшим», — легендарная фраза легендарной Бекки Хэммон. В миниатюрной защитнице не было и 170 сантиметров, но это легко компенсировалось её огромной харизмой. Даже в самых напряжённых матчах она была невозмутима, продолжая преспокойно жевать жвачку. В России далеко не всегда натурализованный игрок становится своим. Но это точно не тот случай.

Хэммон приехала в Россию в 2007, когда решила выступать в ЦСКА. Вместе с контрактом ей предложили и гражданство. Удивительно, но игрок такого таланта был не нужен в США. Свое решение баскетболистка объясняла одним — желанием побеждать. Но чувство обиды на американских баскетбольных функционеров как будто читалась между строк.



«Ситуация со сборной меня очень злила. Но, как только я приняла решение о натурализации, тут же успокоилась. Понимаете, выбор состава женской сборной США подвержен подводным «политическим» течениям. Огромную роль играют личные отношения баскетболисток с менеджерами, с тренерами. Ведь большинство девушек привлекаются в национальные команды с 13 – 14 лет. Попав на «радары» баскетбольных функционеров только в 25 – 26 лет, очень сложно пробиться в эту систему. Для меня дверь была фактически закрыта. Значит, нужно было искать другую», — рассказывала Хэммон о своём выборе.

Первая во всём. Хэммон пробивает женщинам дорогу в НБА Победа «Спёрс» в Летней лиге заставила заговорить о Бекки Хэммон как о потенциально главном тренере клуба НБА.

Как и в случае с Джей Ар Холденом (защитник ЦСКА получил гражданство России на четыре года раньше), наличие Хэммон в национальной сборной отразилось исключительно позитивно. Выдающийся плеймейкер, превращающийся в любой момент в суперснайпера — идеальное оружие для любого тренера. Уже в августе 2008 натурализованная американка завоевала «бронзу» Олимпийских игр в Пекине. Тогда, конечно, никто и предположить не мог, что для женской команды эта медаль станет последней на таком уровне на многие годы. Вот по этому подвиги Бекки и её игра в форме национальной команды хранятся в памяти по сей день. Тем более, что Хэммон после ОИ помогла сборной России взять ещё одну медаль на международном турнире.



Следующий крупный турнир для Хэммон в составе сборной России — чемпионат Европы 2009 — находился под угрозой. Из-за имевшегося контракта с клубом женской НБА «Сан-Антонио» разыгрывающая была обязана лететь в США и играть в чемпионате, который накладывался по времени на групповой этап женского Евробаскета. И теперь почувствуйте отношение к американке в нашей сборной, что её не просто отпустили, но ещё и сохранили место под игры в плей-офф.

Бекки может возглавить клуб НБА. Она приводила Россию к олимпийским медалям Хэммон работает в тренерском штабе легендарного Поповича и готова войти в историю лиги. Для «Никс» это лучший вариант.

Уже через два матча после возвращения из США Бекки доказала, что ждали её не напрасно. Собственно, и в дебютных для себя на турнире играх против Франции и Латвии она провела на паркете 34 и 40 минут соответственно, набрав 18 и 11 очков в каждой из встреч. Но полуфинал с Испанией 19 июня 2009 года получился просто божественным! В

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Хэммон отыграла в стиле своего кумира Майкла Джордана. Она разрывала защиту испанок проходами, «бомбардировала» из-за дуги, напрягала своих оппоненток в защите. В итоге за 31 минуту игрового времени Бекки реализовала 10 из 14 бросков с игры и 4 из 5 дальних попытки. Как вам такое?



К сожалению, финальный матч против француженок будет далеко не таким удачным. И если со средней дистанции ещё что-то удавалось забивать, то 0/8 издали выглядят совсем печально. Тот финал россиянки уступили, несмотря на камбэк в четвёртой десятиминутке. После будет ещё Олимпиада в Лондоне с «деревянными» медалями, куда Хэммон поедет в возрасте 35 лет, но отыграет на высочайшем уровне.

Экс-игроку сборной России не дают возглавить клуб НБА. Потому что Бекки – женщина? Хэммон отдала тренерскому штабу «Сан-Антонио» шесть лет жизни, а её задвинули. В Сети раскритиковали менеджмент «Спёрс».

Она остаётся с любимой игрой и после завершения карьеры. Сначала Хэммон успешно отсудила пару сотен тысяч долларов у оренбургской «Надежды», откуда её пытались выпроводить с формулировкой «не соответствует уровню». А после начала тренерскую карьеру, которой пророчат большое будущее. Партнёр Леброна Джеймса по «Лейкерс» Дэнни Грин, работавший под руководством Хэммон в «Сан-Антонио» без стеснений записал Бекки в пятёрку лучших тренеров в своей карьере. Даже Барак Обама поздравлял её с официальным назначением в «Спёрс».



За годы работы с легендой тренерского цеха Грегом Поповичем Хэммон многому научилась. Мэтр не скрывает, что его ассистент компетентнее многих мужчин и вполне готова возглавить клуб НБА, став первой женщиной в истории, вставшей у руля профессионального клуба. Судя по всему, её назначение — вопрос времени. Уже в конце 2019 года Бекки была близка к подписанию контракта с «Нью-Йорк Никс», но не сложилось. Возможно, именно она сменит своего учителя Грега Поповича после того, как он объявит о завершении карьеры после Олимпиады в Токио.