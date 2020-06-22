6-летняя девочка раскатывает старших парней. Малышка Соса чудо как хороша

6-летняя девочка Соса Круз живёт в Атланте, штат Джорджия. Малышка не по годам уверенно обращается с баскетбольным мячом. Соса умеет вести два мяча одновременно, что не так-то просто сделать даже взрослым.



Коротышка точно попадает в кольцо в проходах, будто за её плечами годы обучения баскетболу в специализированной спортшколе. Хотя даже на молодёжном уровне профессиональные игроки не всегда могут набрать очки в проходах под кольцо с такой лёгкостью.

Уже сейчас Сосе пророчат выступление в женской НБА (WNBA) в будущем. Видео с девочкой стали вирусными в сети. На неё обратил внимание даже 10-кратный участник Матча звёзд НБА, ныне выступающий за «Портленд Трэйл Блэйзерс» форвард Кармело Энтони, который разместил эмоджи «Огонь!» под видео с работой 6-летней Круз.



Случайные пользователи (в основном взрослые) тоже не обходят вниманием посты Сосы в инстаграме. «Невероятно», «Как ты это делаешь?», «Могу сказать лишь одно — как такое вообще возможно?», «Ты по-настоящему вдохновляешь. Хочу, чтобы ты давала уроки баскетбола моим детям, которым 7 и 8 лет», «Продолжай в том же духе. Ты будущая звезда WNBA».

Популярность девчонки действительно растёт стремительными темпами. В постах инстаграма Соса часто тегает суперзвёзд баскетбола вроде Леброна Джеймса, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Пока Король никак не отреагировал, но комментарий его близкого другого Кармело Энтони — очень даже неплохо для начала.

«Это нокаут». Крутой трюк школьницы пошёл не по плану Карли Принти получила мячом по голове при исполнении трик-шота. Не такой славы она хотела, но видео стало настоящим хитом TikTok.

Соса Круз начала заниматься баскетболом под влиянием отца Роберто Круза. «Ещё до рождения Сосы я был убеждён, что она будет выдающейся баскетболисткой. Планировал отдать её в секцию по этому виду спорта ещё до рождения. Отправил своё пожелание высшим силам вселенной, и Соса родилась именно такой, как я и мечтал. Самое прекрасное чувство на свете — приобщение ребёнка к спорту. Я играл в баскетбол всю жизнь, однако глядя на Сосу вижу абсолютно иной уровень. Она действительно усердно работает как для 6-летней девчонки. Никогда не видел никого столь трудолюбивого, как она», — отмечает отец.

Соса Круз с отцом Фото: instagram.com/sosa_cruz_

«Кармело Энтони действительно прокомментировал видео на её странице. Это безумие. Сам Кармело Энтони! Звёздные игроки WNBA в личных сообщениях спрашивают меня о Сосе», — добавляет Роберто.

Две девчонки стучатся в основу взрослой «Барселоны». Их отец — легендарный Наварро Спортивные гены Ла Бомбы передались его наследницам — Люсии и Эльзе. Хуан Карлос может гордиться.

Соса Круз считает, что основной причиной её успеха является трудолюбие. «Я усердно работаю, чтобы стать лучше», — утверждает девочка. Видео айди 216481 Результаты работы уже есть, и они внушительны для 6-летнего ребёнка. Круз — капитан детской команды «Декатур Блэйзерс Бойс» (это команда мальчиков, который в основном старше неё минимум на пару лет), а также играет в возрастной лиге до 9 дет за команду «Рокетс». То есть Соса очень даже неплохо чувствует в компании более старших детей. Она помогла «Рокетс» выиграть чемпионат и стала MVP минувшего сезона. Круз родилась 10 мая 2014 года, то есть 6 лет ей исполнилось чуть более месяца назад. А самой полезной признавались в 5 лет, играя против девятилетних! Цель Сосы — играть в женской НБА. Также она не против стать шеф-поваром ресторана. Возможно, девочке удастся совместить две мечты. Сезон WNBA короткий и платят в этой лиге относительно мало (максимум $ 134 тыс. за год), так что многие баскетболистки ездят на заработки в клубы Евролиги или занимаются бизнесом в США. Крупные порталы Overtime, Sports Illustrated и ESPN начали активно постить видео Сосы. Впереди ещё много работы, но уже можно говорить о невероятном потенциале 6-летней девочки. «Я очень хорошо защищаюсь и разыгрываю мяч», — утверждает Соса.

13-летняя девочка сыграла за взрослую сборную Литвы. Как такое возможно? Юсте Йоците могла бы достаться США, но судьба распорядилась иначе. Малышка рубится против главных звёзд мира под литовскими знамёнами.

Роберто Круз специально устроил Сосу в команду мальчиков. Настолько хорош её уровень игры. Никаких проблем в связи с этим не возникает. «Все любят Сосу. Мальчики относятся к ней как к королевской богине команды. Старшие команды воспринимают её как младшую сестру. Они заботятся о ней», — заявил Роберто Круз.

Фото: instagram.com/sosa_cruz_

К слову, Соса Круз стала первой девочкой в истории «Блэйзерс». Тренер взял её в команду без каких-либо раздумий, просто посмотрев видео в инстаграме. Тот случай, когда никакие трай-ауты не нужны. После первого дня тренировок Круз выбрали капитаном команды. Она просто уделывала всех парней на позиции разыгрывающего и является лучшим игроком в коллективе.



В свободное время Круз занимается гимнастикой и смотрит мультсериал «Спанч Боб». Однако основной приоритет отдан баскетболу. Соса — четвёртый по возрасту ребенок из пяти детей в семье. Младше неё только сестра Скай, которая не пропускает ни одного матча или тренировки Сосы.

Соса и Скай Круз Фото: instagram.com/sosa_cruz_

Менталитет у девочки уже правильный для больших свершений в будущем. Больше всего на свете Соса ненавидит проигрывать — признак великих игроков. После поражений или не очень хороших выступлений она возвращается в спортзал и выполняет тяжелую работу, чтобы стать лучше в следующей игре. Соса считает Джиджи и Коби Брайанта своим талисманом удачи, потому что их наследие даёт ей мотивацию и стремление выйти на новый уровень. В честь Джиджи Соса носит майку с №2.

13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой Джиджи готовилась стать Мамбой женского баскетбола. Отец в неё безгранично верил.

Люди, которые знают Сосу, описывают ее как излучающую позитив девочку, которая всегда счастлива и улыбается. Соса уже присматривается к колледжам, ходя от поступления в высшие учебные заведения её отделяет десяток с лишним лет. Она выбирает между престижными командами NCAA — Орегон, Флорида, Южная Каролина, Теннесси или Бэйлор. В планах Сосы заработать самый большой женский контракт в истории бренда Nike и играть в WNBA. Роберто Круз верит, что у дочери всё получится. Соса много работает. Даже излишне много как для 6-летнего ребенка. Роберто и его жене Саре часто приходится «останавливать» Сосу, когда она хочет продолжать играть или делать различные физические упражнения. Обычно из таких трудоголиков действительно получаются великие игроки.