6-летняя девочка раскатывает старших парней. Малышка Соса чудо как хороша

6-летняя девочка Соса Круз живёт в Атланте, штат Джорджия. Малышка не по годам уверенно обращается с баскетбольным мячом. Соса умеет вести два мяча одновременно, что не так-то просто сделать даже взрослым.
Коротышка точно попадает в кольцо в проходах, будто за её плечами годы обучения баскетболу в специализированной спортшколе. Хотя даже на молодёжном уровне профессиональные игроки не всегда могут набрать очки в проходах под кольцо с такой лёгкостью.
Уже сейчас Сосе пророчат выступление в женской НБА (WNBA) в будущем. Видео с девочкой стали вирусными в сети. На неё обратил внимание даже 10-кратный участник Матча звёзд НБА, ныне выступающий за «Портленд Трэйл Блэйзерс» форвард Кармело Энтони, который разместил эмоджи «Огонь!» под видео с работой 6-летней Круз.
Случайные пользователи (в основном взрослые) тоже не обходят вниманием посты Сосы в инстаграме. «Невероятно», «Как ты это делаешь?», «Могу сказать лишь одно — как такое вообще возможно?», «Ты по-настоящему вдохновляешь. Хочу, чтобы ты давала уроки баскетбола моим детям, которым 7 и 8 лет», «Продолжай в том же духе. Ты будущая звезда WNBA».
Популярность девчонки действительно растёт стремительными темпами. В постах инстаграма Соса часто тегает суперзвёзд баскетбола вроде Леброна Джеймса, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Пока Король никак не отреагировал, но комментарий его близкого другого Кармело Энтони — очень даже неплохо для начала.
Соса Круз начала заниматься баскетболом под влиянием отца Роберто Круза. «Ещё до рождения Сосы я был убеждён, что она будет выдающейся баскетболисткой. Планировал отдать её в секцию по этому виду спорта ещё до рождения. Отправил своё пожелание высшим силам вселенной, и Соса родилась именно такой, как я и мечтал. Самое прекрасное чувство на свете — приобщение ребёнка к спорту. Я играл в баскетбол всю жизнь, однако глядя на Сосу вижу абсолютно иной уровень. Она действительно усердно работает как для 6-летней девчонки. Никогда не видел никого столь трудолюбивого, как она», — отмечает отец.
Соса Круз с отцом
Фото: instagram.com/sosa_cruz_
«Кармело Энтони действительно прокомментировал видео на её странице. Это безумие. Сам Кармело Энтони! Звёздные игроки WNBA в личных сообщениях спрашивают меня о Сосе», — добавляет Роберто.
Соса Круз считает, что основной причиной её успеха является трудолюбие. «Я усердно работаю, чтобы стать лучше», — утверждает девочка. Видео айди 216481 Результаты работы уже есть, и они внушительны для 6-летнего ребёнка. Круз — капитан детской команды «Декатур Блэйзерс Бойс» (это команда мальчиков, который в основном старше неё минимум на пару лет), а также играет в возрастной лиге до 9 дет за команду «Рокетс». То есть Соса очень даже неплохо чувствует в компании более старших детей. Она помогла «Рокетс» выиграть чемпионат и стала MVP минувшего сезона. Круз родилась 10 мая 2014 года, то есть 6 лет ей исполнилось чуть более месяца назад. А самой полезной признавались в 5 лет, играя против девятилетних! Цель Сосы — играть в женской НБА. Также она не против стать шеф-поваром ресторана. Возможно, девочке удастся совместить две мечты. Сезон WNBA короткий и платят в этой лиге относительно мало (максимум $ 134 тыс. за год), так что многие баскетболистки ездят на заработки в клубы Евролиги или занимаются бизнесом в США. Крупные порталы Overtime, Sports Illustrated и ESPN начали активно постить видео Сосы. Впереди ещё много работы, но уже можно говорить о невероятном потенциале 6-летней девочки. «Я очень хорошо защищаюсь и разыгрываю мяч», — утверждает Соса.
Роберто Круз специально устроил Сосу в команду мальчиков. Настолько хорош её уровень игры. Никаких проблем в связи с этим не возникает. «Все любят Сосу. Мальчики относятся к ней как к королевской богине команды. Старшие команды воспринимают её как младшую сестру. Они заботятся о ней», — заявил Роберто Круз.
Фото: instagram.com/sosa_cruz_
К слову, Соса Круз стала первой девочкой в истории «Блэйзерс». Тренер взял её в команду без каких-либо раздумий, просто посмотрев видео в инстаграме. Тот случай, когда никакие трай-ауты не нужны. После первого дня тренировок Круз выбрали капитаном команды. Она просто уделывала всех парней на позиции разыгрывающего и является лучшим игроком в коллективе.
В свободное время Круз занимается гимнастикой и смотрит мультсериал «Спанч Боб». Однако основной приоритет отдан баскетболу. Соса — четвёртый по возрасту ребенок из пяти детей в семье. Младше неё только сестра Скай, которая не пропускает ни одного матча или тренировки Сосы.
Соса и Скай Круз
Фото: instagram.com/sosa_cruz_
Менталитет у девочки уже правильный для больших свершений в будущем. Больше всего на свете Соса ненавидит проигрывать — признак великих игроков. После поражений или не очень хороших выступлений она возвращается в спортзал и выполняет тяжелую работу, чтобы стать лучше в следующей игре. Соса считает Джиджи и Коби Брайанта своим талисманом удачи, потому что их наследие даёт ей мотивацию и стремление выйти на новый уровень. В честь Джиджи Соса носит майку с №2.
Люди, которые знают Сосу, описывают ее как излучающую позитив девочку, которая всегда счастлива и улыбается. Соса уже присматривается к колледжам, ходя от поступления в высшие учебные заведения её отделяет десяток с лишним лет. Она выбирает между престижными командами NCAA — Орегон, Флорида, Южная Каролина, Теннесси или Бэйлор. В планах Сосы заработать самый большой женский контракт в истории бренда Nike и играть в WNBA. Роберто Круз верит, что у дочери всё получится. Соса много работает. Даже излишне много как для 6-летнего ребенка. Роберто и его жене Саре часто приходится «останавливать» Сосу, когда она хочет продолжать играть или делать различные физические упражнения. Обычно из таких трудоголиков действительно получаются великие игроки.
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