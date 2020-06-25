«Химки» должны быть как «Реал», «Барселона» и ЦСКА. Объясняем почему

Подмосковный клуб уже давно заслужил постоянное место в Евролиге. Но что решит руководство сильнейшего турнира Старого Света?

Завершившийся досрочно сезон Евролиги многие называли лучшим в истории. И это было справедливо. Расширение количества участников до 18 команд и увеличение плотности игр сделали турнир максимально ровным и непредсказуемым. Ушли времена, когда лидеры Евролиги заканчивали регулярный чемпионат без поражений. К примеру, ЦСКА на время остановки чемпионата проиграл девять раз. Понятно, что напряжённые матчи и победы андердогов над записными фаворитами лишь повышают интерес к турниру.

На волне успеха руководство сильнейшего турнира Старого Света пыталось привлечь новых спонсоров и развить свои успехи. Отчасти именно поэтому официальный конец сезона был максимально оттянут по времени. Жорди Бертомеу и его помощникам хотелось доиграть сезон, отработав спонсорские контракты и определив чемпиона. Но ситуация с вирусом поставила крест на этой затее.

Евролига ушла до осени. Иного выхода не было Объективная реальность не позволила завершить сильнейший турнир Старого Света. Зато Россию в новом сезоне снова будут представлять 3 клуба.

После этого почти все клубы (кроме тех, в чьих странах всё-таки продолжился чемпионат) взяли паузу и начали по мере возможностей перестраивать состав. Кто-то боролся за лучших игроков, а кто-то продолжил воевать с Евролигой. Речь о «Панатинаикосе» и его (теперь уже бывшем) владельце Димитрисе Яннакопулосе.

«Неужели для «Пао» нет лучшего варианта, чем тот, при котором каждую неделю нас имеют мафиози. Проявляют неуважение во всех аспектах и заявлениях. В стиле диктаторов шантажируют, чтобы мы выполняли обязательства, не платят вовремя и даже не говорят, что произойдет с (мелкими) будущими платежами?» — негодовал грек.

Экспрессивный бизнесмен не первый раз набрасывается с критикой на руководство Евролиги, но раньше его слова в основном эпатажно выбрасывались в воздух. Нынче же греческий клуб официально решил выйти из состава участников Евролиги и перейти в конкурирующую Лигу чемпионов ФИБА.

Свято место, как известно, пустовать не может. А потому на освобождающуюся лицензию «А» сразу нашлись претенденты. Так владелец итальянского «Виртуса» Массимо Занетти выразил уверенность, что если место «зелёных» действительно освободится, то его займёт именно его команда.

«Мы в контакте с топ-менеджерами Евролиги. Мы сделали всё, что возможно. Если в Евролиге появится свободное место, то пригласят наш клуб», — сказал Занетти.

На данный момент Евролига отклонила запрос «Пао» на выход из турнира и напомнила, что в случае чего организации придётся заплатить солидную сумму. И если решительность греческих функционеров не сбавит обороты и клуб действительно будет играть в Лиге чемпионов ФИБА, то у «Виртуса» будет как минимум один очень серьёзный конкурент за заветную лицензию.

«Главное — не забывать костюмы». Каково руководить топовой группой поддержки Европы Эксклюзивное интервью с руководителем группы поддержки «Химок» Еленой Солодовниковой.

Речь о подмосковных «Химках».



Несколько недель назад президент жёлто-синих Дмитрий Голубков как раз высказался по этому поводу.

«Сейчас мы всем руководством сконцентрированы на оптимизации расходов клуба и формировании бюджета на следующий сезон, в котором нас снова ждёт участие в сильнейшем европейском турнире – Евролиге.

Для БК «Химки» это будет четвёртый сезон подряд в топовом европейском турнире а в общем счёте восьмой, и мы рассчитываем, что руководство Евролиги заметит этот факт и рассмотрит возможность предоставления нашему клубу постоянной лицензии «А», – сказал Голубков в интервью официальному сайту.

Пока химчане попадали в Евролигу исключительно своими усилиями: побеждали в Еврокубке или получали путёвку, которая есть у Единой лиги ВТБ для чемпиона или команды следующей после ЦСКА. Теперь «Химки» хотят официально войти в элитный клуб и получить долгосрочную прописку.

И амбиции жёлто-синих вполне обоснованы.

Бюджет клуба стабилен и, более того, увеличивается. Это позволяет менеджменту укомплектовывать состав под максимальные задачи. Так в прошлом межсезонье в Химки из НБА переехали сразу трое игроков Тимофей Мозгов, Йонас Жеребко и Дайрис Бертанс. Помимо них в команду пришли Стефан Йович, Девин Букер и Сергей Карасёв.

Конечно, при разговоре о «Химках» нельзя не упомянуть и главную звезду команды – Алексея Шведа. Звёздный защитник перевёз свои таланты из НБА и в Подмосковье обрёл необходимую свободу. Швед – лицо и системообразующий игрок команды, а его переподписание (которое по слухам вот-вот наступит), только подтвердит желание руководства придерживаться выбранного курса.

Русский снайпер доминирует в Европе. Алексей Швед приехал из США и творит историю Лидер «Химок» уже более четырёх лет не уходит с площадки без двузначной результативности. Никто другой и близко такого не делал.

Самая большая проблема клуба – арена. Именно из-за неё жёлто-синие перебрались несколько лет назад в Мытищи, но и те 7500 зрительских мест не устраивают Евролигу. Для лицензии «А» необходимо минимум 10 000. Генеральный директор Павел Астахов убеждён, что опыт выступления на «ВТБ Арене» в Петровском парке должен положительно сказаться в будущем.

«Для нас «Арена Мытищи» давно стала вторым домом. Нас здорово поддерживают болельщики и в Химках, и в Мытищах. Безусловно, и в следующем сезоне мы будем большую часть матчей проводить там. В то же время скажу, что рано или поздно мы хотим получить постоянную лицензию Евролиги, а это подразумевает зал не меньше чем на 10 000 мест, тогда как в Мытищах на баскетболе можно сделать максимум 7500. Поэтому мы вели переговоры с новой «ВТБ Ареной», где в нынешнем сезоне прошёл «Матч звёзд» Единой лиги. И даже провели там матч открытия внутреннего сезона с «Зелёна Гурой».

Но там существуют определённые сложности, связанные с загрузкой стадиона, — помимо игр хоккейного «Динамо», там проводится масса концертов, шоу, бизнес-мероприятий. И они заранее не могут гарантировать нам те даты, в которые мы проводим домашние матчи Евролиги. Пока мы рассматриваем «ВТБ Арену» как резервную», – сказал Астахов.

«Из российских футболистов никого не знаю, но знаю Шведа». Почему лидер «Химок» так крут Алексей показывает выдающуюся игру и может уехать за океан, если захочет. Фигур такого уровня на горизонте не видно.

Если «химчанам» удастся решить все вопросы с домашней ареной, то их заявка должна быть максимально привлекательной для руководства Евролиги. Это только со спортивной точки зрения. В финансовом плане «Химки» тоже смотрятся предпочтительнее «Виртуса», «Партизана», «Црвены Звезды» или какого-либо другого претендента на лицензию. «Химки» уже давно заслужили занять постоянное место в компании элитных команд и стоять в одном ряду с ЦСКА, «Реалом», «Барселоной» и остальными грандами европейского баскетбола.