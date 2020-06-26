Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного

Иван Васильевич Дворный — советский центровой, чемпион Олимпиады-1972 в Мюнхене. Дворный был самым молодым баскетболистом в национальной команде, добившейся исторического успеха в Германии. В финальном матче против США 20-летний «большой» на площадку не вышел, но на более ранних стадиях турнира внёс свой вклад в победу. В коллекции наград Дворного также есть победа в Кубке обладателей кубков 1973 года и серебряные медали чемпионатов СССР 1972 и 1973 годов. Карьера центрового не успела как следует разогнаться. Дворный поиграл за «Уралмаш» (1969-1970) и «Спартак» (Ленинград) (1971-1973), после чего случился инцидент, изменивший жизнь баскетболиста.

Сборная СССР поехала в заокеанское турне по США. Американцы хотели вживую посмотреть на тех, кто нанёс им поражение в Мюнхене. Для этого была организована серия товарищеских матчей. 8 игр в 8 городах США завершились вничью 4:4. Далее аналогичные туры советских баскетболистов прошли в Бразилии и Испании. Настало время возвращаться домой. По приезду Ивана Дворного арестовали за контрабанду.

3 секунды, за которые Белов отнял золото Олимпиады у непобедимой сборной США История яркой и трагической жизни баскетболиста, исполнившего один из самых важных бросков в истории отечественного баскетбола.

В аэропорту Шереметьево багаж всех игроков тщательно обыскали. «Запрещёнку» обнаружили у многих, что не было таким уж удивительным фактом. Представителя разных видов спорта регулярно провозили дефицитные товары. Однако Ивану Дворному не повезло «попасть под раздачу». Чиновники хотели устроить показательное наказание для кого-то из провинившихся спортсменов, чтобы другим не повадно было. В газете «Известия» вышла статья о «борьбе за чистоту нравов наших олимпийских чемпионов». Главной жертвой всего этого процесса стал самый молодой игрок баскетбольной сборной Иван Дворный, над которым устроили показательный процесс.



21-летнего Дворного судили по статье 78 УК «Контрабанда». Ему светил срок от 5 до 10 лет. 7 июня 1973 года перспективного центрового доставили в одиночную камеру следственного изолятора Свердловска. Дворного приговорили к трём годам лишения свободы. 7 месяцев он отсидел в тюрьме. Ещё 8 работал на «стройках народного хозяйства» — помогал строить свинооткормочный комбинат в посёлке Нурма под Ленинградом. Виновным Дворный себя не считал, но его мнение не принималось во внимание.

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«Две пары джинсов испортили мне всю жизнь. Мы все время после заграничных поездок что-нибудь привозили. Просто в этот раз поймали человека, который помогал мне продавать эти вещи, а он сдал меня. А может быть, какие-то люди не простили мне переход из Свердловска в Ленинград?» — рассказывал Дворный в интервью «Спорту День за Днем» в 2012 году.



Фанаты в Ленинграде часто скандировали: «Свободу Корвалану и Дворному Ивану!». Не оставался в стороне и Владимир Кондрашин, который делал всё от себя зависящее для освобождения центрового. При содействии главного тренера «Спартака» и сборной СССР Дворного отпустили по УДО через полтора года. Весь положенный трёхлетний срок он не отсидел, что во многом помогло возобновить карьеру на непродолжительный период времени. Всё-таки простой был не таким уж затяжным.



В 1976 году Дворного согласился трудоустроить «Спартак» из Владивостока. Команда ранее не блистала, но Иван вывел дальневосточников на новый уровень. Это помогло ему получить приглашение в московское «Динамо» в 1978 году, однако надолго задержаться в столице не удалось. В 1980 году Иван вернулся домой, в село Ясная Поляна в Омской области, и занялся пчеловодством. Потом 14 лет работал слесарем в Омске и ещё 6 лет пожарным. Параллельно выступал на любительском уровне за заводские команды «Шинник» и «Локомотив».

«К тому времени у меня уже была семья, двое детей. Чтобы их прокормить, приходилось быстро осваиваться. К тому же я крестьянин, не белоручка. Когда стало совсем невмоготу, поехал в Америку, штат Огайо. Там проработал почти год — мыл полы в магазинах. Там работал друг. Он мне предложил, я согласился. При оформлении визы очень помогла грамота почетного жителя Балтимора (Дворный получил её во время турне по Америке в 1973 году — прим. «Чемпионата»). Она послужила для меня пропуском в США. Для того чтобы чистить туалеты и мыть полы, не нужно знать английский язык. Я просто приходил и качественно делал свою работу. Мною были довольны. Я мог бы жить там, но с 2003 года олимпийским чемпионам в России стали выплачивать президентскую премию — 15 тысяч рублей. Я решил, что мне этих денег хватит, и вернулся домой», — вспоминал олимпийский чемпион.

Борьба с раком – ещё одно жизненное испытание Ивана Дворного Судьба члена золотой олимпийской сборной СССР 1972 года Ивана Дворного сложилась очень драматично, а сейчас ему очень нужна наша поддержка.

После возвращения из США Дворного назначили президентом Федерации баскетбола Омской области. В октябре того же года чемпион Олимпиады вошел в состав тренерского штаба баскетбольного клуба «1716» в должности тренера-консультанта. Однако реализовать себя в качестве функционера Дворный в полной мере не успел. Иван Васильевич скончался 22 сентября 2015 года от рака лёгких. Похоронен в Омске на Ново-Южном кладбище. Вышедший в 2017 году фильм «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в первую очередь сконцентрирован на ведущих игроках команды Модестасе Пауласкаске, Сергее Белове, Александре Белове. Дворный — герой второстепенный, внимания ему практически не уделено. В «Движении вверх» есть эпизод, когда игроков поймали на контрабанде, но всё обошлось. К сожалению, реальность для Ивана Дворного оказалась более суровой.