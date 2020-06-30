Самый надёжный бомбардир Европы — на 3 года в «Химках». Швед не уехал в США — и правильно!

«Химки» на официальном сайте объявили о продлении контракта с защитником Алексеем Шведом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023. Этим летом 31-летний игрок стал свободным агентом. На подписание Шведа претендовали итальянский «Милан» и испанская «Барселона», проявляли интерес китайские клубы, существовал вариант с возвращением в НБА, однако руководство «Химок» сумело договориться с главной звездой команды.

Алексей Швед — самый надежный бомбардир Европы. Швед уже более четырёх лет не уходит с площадки без двузначной результативности в играх Евролиги. В последний раз он набирал менее 10 очков 7 апреля 2016 года в гостевом матче Топ-16 Евролиги против мадридского «Реала» (70:83) — 6 очков. В столице Испании у лидера «Химок» не полетело из-за дуги (1 из 8). Всё это случилось в первом сезоне после возвращения Шведа из НБА. Тогда Алексей приспосабливался к европейскому баскетболу после нескольких лет в США.

Поле упомянутого матча в Мадриде в течение более чем 4 лет в 74 матчах подряд Швед осиливает двузначную результативность. Для европейского баскетбола это действительно уникальное и выдающееся по историческим меркам достижение, которое никому другому даже близко не под силу. В досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/2020 Швед (21,4 очка) уступил звание лучшего скорера защитнику «Анадолу Эфеса» Шейну Ларкину (22,2 очка). Однако Шейну не хватает надёжности и стабильности — он дважды не добрался до отметки 10 очков только в этом регулярном чемпионате. Что уж говорить о четырехлетнем отрезке, в течение которого своё бомбардирское мастерство показывает Швед. Аналогичная ситуация с другими суперзвёздами Евролиги. Никола Миротич («Барселона») и Майк Джеймс (ЦСКА) играют классно, вот только годами беспрерывно набирать двузначную результативность для них невыполнимая задача, в отличие от Шведа.

Русский снайпер доминирует в Европе. Алексей Швед приехал из США и творит историю Лидер «Химок» уже более четырёх лет не уходит с площадки без двузначной результативности. Никто другой и близко такого не делал.

По итогам укороченного сезона Швед стал лучшим скорером чемпионата Единой лиги ВТБ. Лидер «Химок» оказался абсолютным лидером по набранным очкам (22.4), результативным передачам (9.2) и рейтингу эффективности (24.2 балла). Также Швед стал лучшим игроком Матча звёзд Единой лиги ВТБ, набрав впечатляющие 42 очка.



В Евролиге Швед тоже показывает блестящий баскетбол. Алексей занял второе место по результативности (21,4 очка), третье по передачам (6,2) и четвертое по полезности (19,4 балла). Если бы не феноменальный сезон Ларкина, Швед наверняка получил бы вторую в карьере награду Альфонсо Форда самому результативному игроку Евролиги. «Химки» уверенно шли в зоне плей-офф на момент приостановки сезона и только набирали ход ближе к концовке регулярного чемпионата. Подопечные Римаса Куртинайтиса наверняка стали бы непростым оппонентом для кого-то из грандов Евролиги (скорее всего, исходя из позиций после 28-го тура «Химки» встретились бы с «Реалом» или «Барселоной» в плей-офф), однако сказались внешние обстоятельства в виде пандемии.

«Из российских футболистов никого не знаю, но знаю Шведа». Почему лидер «Химок» так крут Алексей показывает выдающуюся игру и может уехать за океан, если захочет. Фигур такого уровня на горизонте не видно.

Амбиции «Химок» переносятся на сезон-2020/2021. Швед остаётся в команде, а это уже автоматически означает решение только высоких задач. «Химки» снова будут претендовать на плей-офф Евролиги. Остаётся лишь точечно доукомплектовать остальную часть ростера.

«Очень рад, что Алексей продолжит выступать в нашей команде. Это игрок мирового класса. В прошлых сезонах он был не только лидером «Химок», но и всего европейского баскетбола. Хорошее начало межсезонья, в том же духе продолжим «лепить» боеспособную команду, чтобы была как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне», — подчеркнул главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

Масштабных изменений по сравнению с прошлым сезоном ждать не стоит. Куртинайтис заявлял, что хочет сохранить 90% состава. Почти наверняка покинет команду тяжелый форвард Энтони Гилл, которым интересуются «Валенсия» и «Олимпиакос». На замену ему может прийти второй номер драфта НБА — 2011 Деррик Уильямс, который вряд ли останется в «Фенербахче» из-за финансовых проблем турецкого клуба.

Костяк «Химок» наверняка сохранится. Янис Тимма, Девин Букер, Йонас Жеребко, Сергей Карасёв, Джереми Эванс, скорее всего, останутся в команде. Продолжает восстанавливаться после травмы Тимофей Мозгов, который карьеру завершать не планирует и должен появиться на паркете в следующем сезоне. В общем поддерживающий ансамбль у Шведа будет на уровне, достаточном для борьбы за плей-офф Евролиги.



Подписание Шведа важно не только в игровом, но и в имиджевом плане. «Химки» хотят получить постоянную лицензию Евролиги. Наличие в составе суперзвезды первой величины уровня Шведа не определяющий, но важный фактор в этом процессе.

В целом «Химки» финансово состоятельны и заслуживают места в элитном клубе обладателей лицензии А. От России таковой пока обладает только ЦСКА. Единая лига ВТБ — второй по силе чемпионат Европы после испанской лиги ACB. Как минимум две гарантированные путёвки в сильнейший турнир Старого Света для лиги — вполне реальный сценарий. Хотя стоит дождаться решений руководства Евролиги. Президент организации Жорди Бертомеу также всерьёз рассматривает кандидатуры итальянского «Виртуса» (Болонья) и сербского «Партизана».

«Химки» должны быть как «Реал», «Барселона» и ЦСКА. Объясняем почему Подмосковный клуб уже давно заслужил постоянное место в Евролиге. Но что решит руководство сильнейшего турнира Старого Света?

Решение Шведа остаться в «Химках» почти на 100% означает окончательное прощание с НБА. Алексей поиграл в лучшей лиге мира за «Миннесоту Тимбервулвз», «Хьюстон Рокетс», «Филадельфию Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс» в 2012-2015 годах. Последний отрезок в «Никс» получился солидным — 14,8 очка, 4,6 подбора и 3,6 подбора за рекордное в заокеанской карьере игровое время 26,4 минуты. Когда Алексею давали шанс, он играл вполне неплохо.

Швед абсолютно точно соответствует уровню НБА, но просто так ехать в США ради «галочки» в резюме — не его вариант. Алексей привык быть лидером в «Химках», команда стала для него настоящим домом. Он доминирует на уровне Евролиги в целом.

«Клуб «Химки» давно стал для меня родным домом. Здесь мне все нравится, и я чувствую себя комфортно. Рад, что продолжу выступать за подмосковную команду. Очень соскучился по баскетболу и с нетерпением жду, когда начнется подготовка к новому сезону», — прокомментировал продление Швед на официальном сайте БК «Химки».

Кроме того, в России у Шведа семья. Он открыл здесь ресторанный бизнес. Шведу уже 31 год. Это не тот возраст, когда нужно кому-то что-то доказывать за океаном. В НБА не предлагает ему гарантии стабильной роли в команде. Ну и пусть. Элитный скорер будет радовать своей игрой болельщиков «Химок» и всех тех, кто интересуется европейским баскетболом. Алексей Швед сделал абсолютно правильный выбор, оставшись в «Химках».