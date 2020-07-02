Самый высокий человек России — сибиряк Подкользин. Гигант впечатлил самого Майкла Джордана

Баскетбол — игра для больших парней. Отрицать это глупо, а исключения почти всегда подтверждают факт. Долгое время даже в секции детей набирали исключительно по антропометрическим данным. Высокий? Добро пожаловать! Маленький? Может, лучше поискать что-то другое?

Именно поэтому российский баскетболист Павел Подкользин с самых ранних лет привлекал к себе внимание. Он высокий, атлетичный — настоящий сибирский здоровяк. В 2017 году Подкользин был внесён в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны (226 см). Если такой гигант ещё и очень неплохо играет в баскетбол, от его услуг трудно отказаться любому клубу.

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Сейчас в это сложно поверить, но из родного Новосибирска, где Павел играл за «Сибирь-Телеком», он в 17 лет переехал в Европу. В итальянском клубе «Варезе» в него поверили, и именно оттуда Подкользин попал на драфт НБА в 2004.

О вере заокеанских скаутов в талант русского гиганта говорит хотя бы тот факт, что «Юта» выбрала Павла в первом раунде драфта под 21-м номером. Сразу за ним, кстати, ушли Виктор Хряпа и Сергей Моня.

До Солт-Лейк-Сити, где тогда в роли одной из главных звёзд был Андрей Кириленко, Подкользин так и не доехал. «Джазмены» сразу обменяли новичка в «Даллас» на выбор в первом раунде следующего года. «Маверикс» всегда позитивно смотрели в сторону европейцев.

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Возможно, сила того «Далласа» отрицательно сказалась на перспективах Павла. Команду в 2005 году возглавил молодой Эвери Джонсон, и поначалу у него многое получалось. Коуч получил награду тренера года в 2006-м, когда «Маверикс» дошли до финала, где обидно уступили «Майами» с молодым Дуэйном Уэйдом и немолодым Шакилом О’Нилом.

К сожалению, Подкользин за два года сыграл всего 6 матчей, в которых набрал всего 4 очка и 9 подборов). В такой ситуации молодой центровой принял решение не просиживать на скамейке, а вернуться в Россию. Павел задержался в НБА ненадолго, но памятные моменты с этого периода сохранил. Речь не только о пребывании в одной команде с легендарным Дирком Новицки. Подкользин впечатлил самого Майкла Джордана, признанного многими величайшим баскетболистом всех времён. Джордан просто так редко кому уделяет внимание из незнакомцев, но Подкользин насколько выделяется габаритами (помимо гигантского роста вес Павла составлял 138 кг) на фоне остальных, что Эм Джей просто не удержался и подошёл пообщаться к Павлу.

«В самом начале июля один из лидеров «Маверикс» Майкл Финли устроил в Далласе турнир по гольфу, в котором участвовали его друзья. Среди них оказался и Джордан. На вечеринке после игры в гольф он подошёл ко мне и сказал: «Привет! Как дела?» Честно говоря, когда я увидел Майкла своими глазами, то у меня, наверное, на мгновение остановилось сердце. Это ведь сам великий Майкл Джордан, мой кумир, и я с ним поздоровался!» — вспоминает Павел.

След в истории НБА Подкользин всё же оставил. Павел входит в топ-10 самых высоких баскетболистов лиги всех времён. Только Георге Мурешан, Мануте Бол (оба 231 см), Славко Враньеш (230 см), Яо Мин, Шон Брэдли (оба 229 см) выше сибиряка. Подкользин делит 6-8-е места с Симом Булларом и Чаком Невиттом (у всех рост 226 см).

Как бы то ни было, из США Павлу пришлось уезжать. За экс-игрока НБА развернулась настоящая битва между «Химками» и «Динамо». Бело-голубые в то лето уже заполучили Сергея Моню, а Подкользин достался жёлто-синим.

После подписания контракта 21-летний спортсмен был оптимистичен и не скрывал, что «Химки» могут стать трамплином для его обратного возвращения в НБА.

«Деньги для меня никогда не были определяющим фактором. В 21 год самое важное — игровая практика. Будь я на десяток лет старше, наверное, ещё крепко подумал бы, стоит ли уезжать из Америки. Но не сейчас. Сейчас я хочу побеждать и при этом вносить в успехи команды свою лепту, быть важной частью коллектива. Не сомневаюсь, что с этой точки зрения «Химки» — наилучший вариант. А в НБА могу вернуться в любой момент», — говорил тогда Подкользин.

Основной причиной, по которой не удалось показать себя даже в летних лигах, Павел называл «жадность» американских партнёров.

«Там на «больших» не играют в принципе. От американцев передачи не дождёшься. Они хотят всё выбросить сами — хоть в кольцо, хоть в его сторону. На партнёров вообще не смотрят», — жаловался баскетболист.

К сожалению, травмы были против карьерных перспектив 226-сантиметрового спортсмена. Подкользин мучился из-за больных голеностопов и колен, меняя попутно города и команды.

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Где-то, как в «Нижнем Новгороде», он пробыл совсем недолго. Совместная работа с максималистом Зораном Лукичем закончилась через пару недель. Сербский специалист тогда кратко резюмировал расставание: «По-моему, у тренерского штаба было больше желания, чтобы Павел играл на высоком уровне, чем у него самого».

После 2007 года и неудачи с операцией «трамплин» в «Химках», карьера Подкользина переместилась во вторую по силе мужскую лигу России. Сейчас она называется Суперлига-1.

Павел отыграл почти 9 сезонов (в сумме) за родной «Новосибирск» и выдавал иногда действительно очень сильные матчи. Дошло до того, что после сезона-2014/2015, когда Подкользин делал 10 очков + 6 подборов в среднем за 17 минут на площадке, его вызвали в национальную сборную. Правда, и здесь всё было далеко до идеала.

Летом 2015 года наш баскетбол был окутан интригами, судами и смутой. Подкользина (а также Сергея Токарева и Евгения Бабурина) Евгений Пашутин срочно вызвал в Новогорск прямо во время сборов. В результате на одном из товарищеских матчей в Италии весь мир увидел шедевр — баскетболисты сборной России Токарев и Подкользин вышли на матч с номерами, нарисованными обычным маркером.

Последний сезон, который гигант отыграл на профессиональном уровне, случился в 2018-2019 годах в Сургуте. Павел получал чуть более 10 минут игрового времени, набирая почти 6 очков в среднем за встречу. Хотя, несмотря на большое количество травм, он не растерял страсть к игре и даже во время карьеры находил время, чтобы побегать с любителями. Со стороны это может показаться любопытным. В комментариях к видео даже называют игру здоровенного Подкользина в любительской лиге «читерством».

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Сейчас Подкользин является играющим тренером любительской команды МБК.



«20 лет профессиональной карьеры – это достаточно много. Я мог бы ещё поиграть, но для себя решил, что буду развиваться на другом уровне. Меня очень сильно любили и любят в Новосибирске, я очень уважаю наших болельщиков, но профессиональная карьера когда-то заканчивается и нужно идти дальше. Сейчас я играющий тренер любительской команды МБК в Новосибирской баскетбольной ассоциации, чемпионат которой проходит под эгидой Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. В МБК играют мои давние друзья, и именно с ними я бы хотел выиграть чемпионат и поехать на Суперфинал МЛБЛ. Я придерживаюсь мнения, что не стоит отказываться от тех возможностей, которые предлагает тебе жизнь. Есть возможность играть – играй. Условия не так важны. Нужно смотреть на вещи просто, и всё будет хорошо», – цитирует Подкользина официальный сайт МЛБЛ.

Немногие гиганты из мира баскетбола могут похвастать спортивной долговечностью. Подкользин – исключение из правил.