«Химки» в полном порядке. Такой преемственности состава нет вообще ни у кого в Евролиге

Переподписание контракта с Девином Букером практически официально остановило трансферную кампанию «Химок» в межсезонье-2020. Фактически её и не было вовсе. Об этом косвенно говорил даже главный тренер Римас Куртинайтис.

«Очень рад, что Девин остался в команде. Он хорошо провёл прошлый сезон, думаю, это был лучший год в его карьере. Оставил хорошее впечатление о себе у всех болельщиков, тренеров, коллег по команде. У него большой потенциал. Второй год с теми же партнёрами Букеру удастся ещё лучше. Мастерства у него достаточно», — комментировал подписание американца тренер.

Алексей Швед и Яннис Тимма Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный смысл читается между строк. Куртинайтис очень рад, что команда сохранит свой прошлогодний состав почти полностью. На первый взгляд, ничего удивительного. Тогда почему же это случается впервые за столь долгую историю клуба?

Прошлое лето офис жёлто-синих провёл ударно. Команда учла ошибки и постаралась качественно улучшить состав на каждой позиции. Большинство трансферных новостей становились «бомбами». Причём не только на европейском, но даже на мировом уровне. Чего только стоит переезд Йонаса Жеребко из «Голден Стэйт Уорриорз». Шведский тяжёлый форвард никогда не был на первых ролях в НБА, но его 10 лет в сильнейшей лиге мира и роль в клубе, только что выступавшем в финале сильнейшей лиги мира, говорят о многом.

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Практика показывает, что, какой бы силой ни обладали игроки по отдельности, процесс притирки и построения по-настоящему сильной команды всегда сложен и занимает много времени. В этом вопросе достаточно взглянуть на ЦСКА. Офис красно-синих тщательно прорабатывает каждую позицию, но далеко не всегда игроку удаётся принести клубу ожидаемую пользу.

Пример от обратного. «Зенит» в последние годы как раз славится тем, что зачастую меняет не только игроков и тренерский штаб, но даже руководителей клуба. Это лето, судя по отъезду помощника генерального директора Марко Поповича, не исключение. Итог — собрать боеспособный состав третьему участнику Евролиги от России пока никак не удаётся. Даже в Единой лиге ВТБ на момент остановки чемпионата команда из Питера находилась на границе зоны плей-офф вместе с пермской «Пармой».

В «Химках», судя по всему, удовлетворены тем, как команда шла по сезону. Подмосковный клуб сумел забраться в зону плей-офф Евролиги, хотя сделать это было крайне непросто. Всего три победы жёлто-синих в 15 матчах в середине сезона. Много травмированных. Уже к февралю химчане поставили себя на край пропасти, но именно тогда пришли столь нужные и важные победы.

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В Единой лиге ВТБ, напротив, подопечные Римаса Куртинайтиса смотрелись максимально стабильно. Всего одно поражение на момент остановки чемпионата. Уверенное лидерство. И никаких необъяснимых поражений от аутсайдеров, которыми так любили удивлять себя и болельщиков команды прошлых лет.

В «Химках» уже выиграли время. Команде не нужно долго вспоминать и оттачивать взаимодействия. А значит, можно будет сосредоточить внимание на столь важном после длительного карантина аспекте, как физические кондиции. Интенсивный сезон Евролиги показывает, что успеха добиться может только тот, кто будет максимально крепким. Поскольку потеря даже одного игрока может сильно сказаться, заставив менять структуру игры.

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В прошлом сезоне «Химки» перестали быть командой одного игрока. Алексей Швед остался главной звездой, но обрёл помощников высочайшего класса, способных в нужный момент взять всё в свои руки. Карантин не дал возможности оценить реальную силу команды в плей-офф Евролиги, попутно лишив потенциально огненного финала Единой лиги «Химки» — ЦСКА. Теперь у подмосковной команды есть второй шанс.

Итог: состав «Химок» фактически не изменился. Переподписан лидер команды Алексей Швед. Продолжит радовать болельщиков зрелищными данками центровой Девин Букер. Ветераны Сергей Моня и Егор Вяльцев остались ещё минимум на год. Единственный реальный кандидат на уход — тяжёлый форвард Энтони Гилл, которому на замену может прийти второй номер драфта-2011, выступавший в прошлом сезоне за «Фенербахче» Деррик Уильямс.

«Химки» должны быть как «Реал», «Барселона» и ЦСКА. Объясняем почему Подмосковный клуб уже давно заслужил постоянное место в Евролиге. Но что решит руководство сильнейшего турнира Старого Света?

«Химки» — самая стабильная команда Старого Света. Зачастую в европейском баскетболе клубы заключают однолетние контракты и активно «пачками» меняют исполнителей в межсезонье. Однако «Химки» являются уникальным исключением. Даже гранды с постоянной лицензией Евролиги устраивают массовые чистки. «Панатинаикос» и «Фенербахче» по сути разваливаются этим летом. Суперзвёздная «Барселона» заменила главного тренера Светислава Пешича на Шарунаса Ясикявичюса и уже рассталась с Анте Томичем, Малкольмом Дилэйни, Кевином Пангосом, Пау Рибасом — список ушедших ещё будет пополняться. В очереди на выход из мадридского «Реала» стоят Салах Межри, Джеффри Тэйлор, Джордан Микки, Николас Лапровиттола, могут уехать в НБА аргентинцы Факундо Кампаццо и Габриэль Дэк. ЦСКА покинули Кайл Хайнс, Коста Куфос, Рон Бэйкер, Андрей Воронцевич и Михаил Кулагин. «Милан» Этторе Мессины практически полностью видоизменил ростер. Что уж говорить о менее обеспеченных клубах более низкого ранга. Например, «Альба» и «Баскония» устраивают тотальную распродажу лидеров и строят состав на следующий сезон с нуля.

«Анадолу Эфес» расстался с форвардом Алеком Питерсом, турецкий десант малозначимых ролевиков (Толга Гечим, Омеркан Ильясоглу, Буграхан Тунджер, Мустафа Куртулдум, Сайбит Йигитчан) определённо не остаётся в полном составе на следующий сезон. «Маккаби» уже покинули Аарон Джексон и Нэйт Уолтерс. Сейчас клуб доигрывает чемпионат Израиля, после чего в Тель-Авиве грядут перемены. Дени Авдия будет выбран под лотерейным пиком на драфте НБА и уедет в США. Ветеран Амаре Стаудмайер тоже вряд ли останется в Тель-Авиве, состоятся и другие кадровые перестановки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На этом фоне преемственность в подмосковном клубе впечатляет. Не только по меркам России, но и всего континента. Вот только руководство Евролиги, похоже, это не ценит. Экс-главный тренер ЦСКА Душко Вуйошевич заявил, что глава сильнейшего турнира Старого Света Жорди Бертомеу пообещал выдать постоянную лицензию одному из сербских клубов — «Партизану» или «Црвене Звезде». Эти команды менее обеспечены в финансовом плане, чем «Химки». Сербы не способны стабильно сохранять состав год за годом и каждое лето устраивают масштабные кадровые перестановки. «Црвена Звезда» и «Партизан» не являются надёжными и благополучными организациями. Да, атмосфера на трибунах в Белграде крутая, но разве это должно быть определяющим фактором? Евролига ещё не приняла официальное решение по лицензии А. Возможно, Бертомеу и компания оценят стабильность «Химок» и примут рациональное решение, а именно дадут второе постоянное место в турнире не только ЦСКА, но и ещё одному представителю Единой лиги ВТБ.