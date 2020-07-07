«Играть в клубе «Русской армии» – позорище». Почему в Грузии затравили новичка ЦСКА

Агрессивных хейтеров абсолютное большинство. Что не так с Грузией?

Грузинские пользователи социальных сетей и интернет-сайтов жёстко раскритиковали баскетболиста Торнике Шенгелия, который в ближайшее время может перейти из «Басконии» в московский ЦСКА.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Стыдно носить на сердце герб российской армии, которая бомбила твою страну», «Рабское самоунижение», «Пощёчина обществу», «20 процентов твоей страны оккупировано, политика и спорт неразделимы, враг – он всюду враг», – приводит реакцию пользователей на возможный трансфер Шенгелия интернет-портал ambebi.ge.

Стоит сказать, что это далеко не самые жёсткие комментарии. Есть и похуже. Просто приводить их здесь неуместно по причине нецензурности и излишней агрессивности.

«Это вредитель», «Играть в клубе «Русской армии». Грузину, капитану национальной команды. В момент пока Грузия находится под оккупацией армии этой страны. Это позор лично для игрока и политический удар для государства одновременно… Я надеюсь, что информация о переходе окажется просто слухом», «Лучше бы перешёл в «Реал». Не понимаю его, но, вероятно, захотел денег», — пишут пользователи сайта crystalsport.ge.

У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему Шенгелии приписывали плохое отношение к России, но грузин переезжает в Москву. Торнике сформирует мощнейший состав с Джеймсом и Милутиновым.

Мнения с крупного грузинского портала sportall.ge.



«К сожалению, политика влияет на всё в мире. В сборной моей страны не хочется видеть баскетболиста, который попытается прославить имя России. Можно сказать, что ЦСКА уже частный клуб, но ведь это не так. «Газпром» спонсирует российские клубы. В 2006 году они заморозили Тбилиси. Любой спортсмен может поехать куда угодно, но грузинское государство имеет право запретить представителям «клуба русской армии» выступать от его имени. Врагом грузинского государства является Россия, а не только её правительство (правительство избирается народом)».

«Чья армия разорвала твою родину на части? Какова история армейского герба, который будет нанесён на твоем сердце во время игры?»

«Если это правда, и он действительно собирается перейти в ЦСКА, лично я потерял к нему интерес и больше не хочу слышать это имя».

На этом сайте пользователи могут ставить плюсы и минусы, что даёт возможность оценить общее мнение аудитории. Агрессивные комментарии в отношении Шенгелия постоянно «заплюсовывают» примерно в пропорции три к одному (например 45 плюсов против 15 минусов или 75 плюсов против 25 минусов).

Меньшинство комментаторов призывают не смешивать спорт и политику, указывают на то, что ЦСКА является лучшим вариантом для продолжения карьеру Торнике в игровом и финансовом плане. Однако их просто «минусуют». Вот так политика вмешалась в спортивную карьеру Торнике.

Критики Шенгелия будто бы забыли о выступлении в России ряда футболистов. Да и в баскетбольном ЦСКА не так давно играл грузин Манучар Маркоишвили — в сезоне-2014/2015. Тогда столь агрессивной реакции не наблюдалось. Впрочем, Шенгелия — игрок элитного уровня. Видимо, поэтому соотечественники так резко реагируют на его переход в клуб, который принято ассоциировать с российской армией.