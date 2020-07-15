Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов

Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше, чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.

35-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировали в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля. На площадке Джеймс продолжает доминировать, несмотря на почтенный для баскетболиста возраст.

Джеймс набрал 34087 очков за карьеру, что является третьим результатом в истории НБА. Через пару-тройку лет он станет абсолютным рекордсменом, свергнув с трона Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков). Единственное, что остаётся Леброну на баскетбольной площадке — «гнаться за призраком» Майкла Джордана. Пока большинство болельщиков и считают Джордана лучшим игроком в истории баскетбола, хотя два титула Джеймса в составе «Лейкерс» могут как минимум частично пошатнуть превосходство Майкла.

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

Леброн бесспорно хорош в игре. Возраст не является для него помехой. При этом Джеймс не забывает наращивать влияние за пределами площадки. В 2018 году Леброн заявил, что он больше, чем просто спортсмен. Это был ответ на выпад со стороны ведущей Fox News Лауры Ингрэхем, которая выразила мнение, что Королю стоит заниматься своими прямыми обязанностями, «просто заткнуться и стучать мячом» и не критиковать президента США Дональда Трампа.

Джеймс замолкать не собирался. С тех пор характеристика «больше, чем просто спортсмен» прочно прикрепилась к Королю, который оправдывает её практически во всех своих начинаниях.

Джеймс контролирует работу агентства Klutch Sports через своего друга детства и по совместительству агента Рича Пола. Услугами агентства пользуются почти три десятка игроков НБА, на которых Джеймс может влиять с помощью Пола. Например, так было в случае с Энтони Дэвисом, который захотел объединиться с Леброном в «Лейкерс». Стоило только Дэвису стать клиентом Пола, как он запросил обмен из «Нью-Орлеан Пеликанс». Сделку провели через полгода. «Пеликанс» повезло получить первый пик драфта-2019 и выбрать Зайона Уильямсона, который стал новым лицом франшизы вместо Дэвиса. «Лейкерс» тоже выиграли от формирования мощного дуэта Джеймса и Дэвиса.

19-летний толстяк заработал сотни миллионов долларов. Зайону даже не пришлось напрягаться Молодому парню пророчат миллиардное состояние в скором будущем. Деньги буквально липнут к тинейджеру.

Пол — по сути является «ширмой». Да, это влиятельный агент, но без привязки к Леброну его авторитет заметно снижается. По сути Джеймс управляет агентством Klutch Sports.



Баскетболистам запрещено представлять интересы своих коллег, но формально к Джеймсу не подкопаешься. Точно так же Леброн фактически выполнял функции главного тренера в «Кливленд Кавальерс» вместо Тайрона Лю. Стоило Джеймсу уйти из «Кавальерс», как Лю уволили после серии из шести поражений. После этого Тайрон не смог трудоустроиться на пост главного тренера, несмотря на наличие звания чемпиона НБА в резюме. Лю пришлось податься в помощники Дока Риверса в «Лос-Анджелес Клипперс».

Леброн также выполняет обязанности генерального менеджера в своих клубах. Дэвид Гриффин («Кливленд Кавальерс») и Роб Пелинка («Лос-Анджелес Лейкерс») не так сильно влияли на комплектацию команды, как Джеймс. Все ключевые решения согласовываются с Королём. Леброн лоббировал обмен Дэвиса, а до этого организовал переход Кевина Лава в «Кливленд». Не говоря уже о множестве более мелких сделок, вроде чисток состава перед дедлайном, что стало нормой для клубов Короля. Не будет преувеличением сказать, что Джеймс — игрок, агент, генеральный менеджер и главный тренер в одном лице.

Пол основал Klutch Sports в 2012 году, когда Джеймс выступал в «Майами Хит» вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Леброн сразу же стал его клиентом, после чего список постепенно расширялся. В настоящее время Klutch является одним из самых авторитетных агентств в мире. Как только какой-то именитый исполнитель подписывает контракт с Полом, сразу появляются слухи о его переходе в команду Леброна.

Майкл Джордан — бездарный владелец. На счетах миллиарды, а управлять совсем не умеет Покупка «Шарлотт Хорнетс» ничем хорошим для Его Воздушества не закончилась.

Все 28 клиентов Klutch Sports: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Трэй Янг («Атланта Хоукс»), Джон Уолл («Вашингтон Уизардс»), Эрик Бледсоу («Милуоки Бакс»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Майлз Бриджес («Шарлотт Хорнетс»), Маркифф Моррис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Деджонте Мюррей («Сан-Антонио Спёрс»), Джей Ар Смит («Лос-Анджелес Лейкерс»), Маркус Моррис («Лос-Анджелес Клипперс»), Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Лос-Анджелес Лейкерс»), Тристан Томпсон («Кливленд Кавальерс»), Трей Лайлз («Сан-Антонио Спёрс»), Нерленс Ноэль («Оклахома-Сити Тандер»), Дион Уэйтерс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Терренс Фергюсон («Оклахома Сити Тандер»), Кори Джозеф («Сакраменто Кингз»), Дариу Бэзли («Оклахома-Сити Тандер»), Малик Бизли («Миннесота Тимбервулвз»), Джордан Кларксон («Юта Джаз»), Дариус Гарланд («Кливленд Кавальерс»), Монтрез Харрелл («Лос-Анджелес Клипперс»), Тален Хортон-Такер («Лос-Анджелес Лейкерс»), Бен МакЛемор («Хьюстон Рокетс»), Юсуф Нуркич («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Митчелл Робинсон («Нью-Йорк Никс»). Также недавно агентство стало представлять интересы Энтони Эдвардса, одного из самых перспективных проспектов класса драфта-2020.

Значительная часть перечисленных исполнителей — друзья Леброна. В частности, Смит и Томпсон в своё время получили крупные контракты в «Кавальерс» благодаря Джеймсу, аналогичная ситуация с Колдуэлл-Поупом в «Лейкерс». Смит и Уэйтерс трудоустроились в «Лос-Анджелес» по ходу сезона-2019/2020, будучи ненужными остальным клубам НБА. Не обошлось без влияния Леброна.

Король начинает осваивать и совсем не баскетбольные просторы. Бизнес-партнёр и ещё один друг детства Леброна Маверик Картер создал компанию Uninterrupted, которая занимается организацией крупных медиа-проектов. Сериал The Shop от HBO — один из самых известных продуктов детища Джеймса. Компания Леброна SpringHill Entertainment уже начала заниматься съёмками фильма «Космический Джем-2» с Королём в главной роли. Майкл Джордан снялся в первой части знаменитой киноленты, так что в этом плане Леброн точно с ним сравнится. Кассовые сборы «Космического Джема-2» обещают быть очень хорошими.

Эволюция кроссовок Леброна Джеймса: стильные модели последних 10 лет Сотрудничество баскетболиста с Nike подарило миру множество ярких релизов.

Джеймс заключил пожизненный контракт с брендом Nike, который принесёт игроку $ 1 млрд к 65 годам и более этой впечатляющей суммы далее. Nike не побоялся выдать Королю столь масштабную сделку. Можно не сомневаться, что Леброн будет сверхпопулярной и авторитетной персоной в любом возрасте.

Джеймс подписал контракт с «Лейкерс» на $ 153 млн в 2018 году, но это лишь малая часть его доходов. Кроме вышеупомянутой сделки с Nike, у Леброна есть выгодные сделки с Coca-Cola, Beats By Dre, KIA Motors и NBA2K. Джеймс также является партнером калифорнийской сети пиццерий Blaze Pizza, которой принадлежит 14 франшиз в Чикаго и Саут-Бич. В 2019 году Джеймс начал сотрудничать с Rimowa Luggage и Walmart. Леброн ежегодно занимает первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НБА, хотя большая часть его доходов приходится на деятельность вне площадки. Непосредственно в клубах НБА больше зарабатывают Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джон Уолл («Вашингтон Уизардс»), Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»), но степень их влияния «за кулисами» ни в каком сравнение не идёт с Леброном.

Некоторые более мелкие спонсорские соглашения Леброна с брендами — Upper Deck Trading Cards, State Farm Insurance, Dunkin Donuts, Baskin Robbins, Verizon, Intel и швейцарская компания по производству часов Audemars Piguet.

Джеймс является миноритарным владельцем английского футбольного клуба «Ливерпуль». После завершения карьеры Леброн наверняка захочет мажоритарную долю в какой-то франшизе НБА. Вполне вероятно, это будет его родной «Кливленд», хотя владелец франшизы Дэн Гилберт может упереться из-за не самых лучших отношений с Леброном. Это лишь один из возможных вариантов, поскольку Джеймс способен замахнуться на более высокую должность. Майкл Джордан заработал более $2 млрд. В какой-то момент у Леброна тоже будет миллиардное состояние. Хотя подконтрольные ему организации (Klutch Sports, Uninterrupted, SpringHill Entertainment и другие) уже оперируют многомиллиардными активами, пусть даже это не собственный капитал Джеймса. Леброн уже выстроил мощную-бизнес империю, делами которой ещё активнее начнёт заниматься после завершения карьеры.

Ирвинг срывает сезон НБА. Он всё ещё хочет насолить Леброну Группа игроков лиги объединилась вокруг явного безумца. К чему это приведёт?

Количество подписчиков Джеймса в «Твиттере» и «Инстаграме» составляет 115 млн человек. Джеймс активно высказывается по общественно-политическим вопросам. С его мнением вынуждены считаться высокие чиновники. Например, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом прямо во время шоу Леброна The Shop на канале HBO подписал первый в США закон, который позволит студентам-спортсменам нанимать себе агентов и подписывать контракты с рекламодателями.



По этому закону студентам государственных и частных университетов штата разрешат подписывать соглашения с производителями кроссовок, безалкогольных напитков или другими рекламодателями и получать прибыль от использования своего фото, имени или другого упоминания. Леброн продавил революционное изменение в систему NCAA, хотя раньше колледжи эксплуатировали образы студентов по полной программе и ничего им за это не платили.



Леброн открыл школу для малообеспеченных детей I Promise в родном штате Огайо. Король считает это важнейшим достижением в своей жизни. Условия в школе I Promise не имеют аналогов в США: бесплатное обучение, бесплатная форма, бесплатный транспорт в пределах 2 миль, бесплатный завтрак, обед и закуски, обеспечение продуктами для семей учеников, школьные выпускные экзамены и помощь с трудоустройством, гарантированная оплата обучения в Университете Акрона для всех, кто закончит школу. Тратит на это Джеймс около $ 8 млн в год.

Джеймс пользуется огромным авторитетом в афроамериканском сообществе. Леброн активно комментирует практически все резонансные события в стране. Недавно он организовал акцию «Больше, чем голос», действия которой направлены на активизацию чернокожих избирателей в США в преддверии президентских выборов. В акции участвуют известные спортсмены и артисты афроамериканского происхождения.

Ирвинг срывает сезон НБА. Он всё ещё хочет насолить Леброну Группа игроков лиги объединилась вокруг явного безумца. К чему это приведёт?

Всё это является своего рода репетицией для выхода самого Леброна на политическую арену. Амбиции у него всегда были безграничны. После завершения игровой карьеры Джеймс рассмотрит возможность баллотироваться на пост президента США. Об этом сообщил журналист Скип Бэйлесс в феврале 2020 года.

«Сегодня я слышал кое-что от человека, близкого к Джеймсу. Он рассказал, что Леброн всерьез задумывается о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Это его будущий план, а не цель», — отметил Бэйлесс.

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, который относительно недавно стал клиентом Klutch Sports и после этого резко «потеплел» по отношению к Королю, считает, что Леброн должен баллотироваться на пост президента США.

«Как спортсмен я люблю играть против Леброна, потому что мне нравится выходить на паркет против лучших, Также, я очень уважаю его за то, что он делает вне площадки. Надеюсь, что Леброн когда-нибудь баллотируется на пост президента», — заявил Грин.

Шансы стать главой государства у Леброна вполне реалистичные. Возможно, через одну-две каденции в Белом доме будет заправлять именно Джеймс. В любом случае Леброн точно реализуется после завершения карьеры, будь то политика или бизнес-среда. «Больше, чем просто спортсмен» — звание, которое Джеймс сполна заслужил.