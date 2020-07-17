Так вопиюще ЦСКА никогда не засуживали! На заре перестройки «армейцев» не жаловали. LIVE

Противостояние ЦСКА и «Жальгириса» в 1980-х является главным украшением советского баскетбола. Литовский клуб сделал нечто невероятное — на три года прервал гегемонию «армейцев», которые долгие годы были бесспорной доминирующей силой в чемпионате СССР. В первую очередь триумф «Жальгириса» стал возможным благодаря восходящей звезде Арвидаса Сабониса. Легендарный центровой едва разменял 20 лет, но даже в таком молодом возрасте был в состоянии вести команду к победам.
«Жальгирис» выиграл три титула подряд — в 1985, 1986 и 1987 годах. На площадке было действительно жарко. Порой даже излишне. «Чемпионат» ранее уже рассказывал о первом триумфе «Жальгириса» в первенстве СССР в 1985 году. Во второй части предлагаем вспомнить, как литовский клуб стал чемпионом в 1986 и 1987 годах.
В «Жальгирисе» Сабонис легко и просто, совершенно естественно вошел в привычную для команды игру. Мало того, что он не замедляет ее — с приходом Сабониса темп атак, а еще больше контратак значительно возрос. Молниеносные отрывы, причем выполняемые не одним игроком, а двумя, тремя и даже четырьмя, — частое явление, когда на площадке Сабонис, Вальдемарас Хомичюс и Альгирдас Бразис, а также Сергеюс Йовайша (теперь чаще Гинтарас Крапикас) и Римас Куртинайтис — все мобильные, быстрые, взрывные. В иных случаях Арвидас и сам успевает в контратаку. Заметьте: именно он вводит мяч из-под своего щита, но он же через мгновение оказывается под щитом соперника, где мяч возвращается к нему, а Арвидас, в свою очередь, виртуозными пасами выводит на кольцо партнеров.
Сегодня, глядя на Сабониса, перестроили свою игру и уже опытные, маститые центровые — Владимир Ткаченко, Владимир Жигилий, Николай Дерюгин, Сергей Гришаев. Виктор Панкрашкин, Дмитрий Сухарев, а уж молодые, пришедшие за ним Валерий Гоборов, Валерий Королев, в меньшей степени Александр Охотников, и вовсе подражают манере Сабониса. Сабонис в баскетболе умеет все, и именно поэтому совершенно изменил наше представление о действиях центрового. Он ведет мяч, как заправский крайний нападающий, причем не боится потерять его и заставляет нас забыть о том, что он — центровой. Арвидас идет в обводку смело, легко, не раздумывая. Идет по центру, прямо напротив кольца, идет с краю, идет и по лицевой, к чему нас больше приучили защитники атакующего плана. Сабониса при проходах по лицевой удержать практически невозможно. Подчас ловишь себя на мысли: почему же он так редко пользуется этим приемом?
Во время финальной серии-1986 Арвидасу Сабонису уже исполнился 21 год. Не совсем юноша, но ещё и не опытный «матёрый волк». Однако по чистому таланту Арвидас был топ-игроком по меркам Европы и мира. В НБА ему бы точно нашлось место, если бы у него была возможность туда уехать сразу после выбора на драфте-1986 клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». В любом случае класс молодого Сабониса сказался в противостоянии с ЦСКА. В первом матче центровой набрал 21 очко, разобравшись под щитом с колоритным «большим» «армейцев» Владимиром Ткаченко. В решающей третьей встрече Сабаса преимущественно опекал номинальный тяжёлый форвард ЦСКА Андрей Лопатов, но это не спасло команду от проигрыша.
Вот как характеризовал героя серии журнал «Спортивные игры» в июне 1986 года.
— Появление Сабониса подобно взрыву. С того осеннего дня 81-го, когда юный Арвидас Сабонис впервые вышел на площадку в составе каунасского «Жальгириса» в матче чемпионата СССР, стало ясно, что многолетний и признанный лидер советского баскетбола ЦСКА получил в лице литовского клуба грозного конкурента. Конечно, 16-летний центровой ещё не мог внести перелом в игру, но одно его присутствие на площадке заставляло соперников каунасцев значительно строже действовать в обороне, особенно при борьбе за отскочившие от щита мячи. Имея отличную заднюю линию и результативных нападающих, «Жальгирис» всегда демонстрировал баскетбол яркий, эмоциональный, быстрый, остроатакующий. Однако игра без высокорослого центрового, которая не раз приносила команде успех в том или ином матче, не могла обеспечить стабильно сильное выступление. Приход Сабониса многое изменил.
Про интерес зрителей к этому противостоянию можно судить по воспоминаниям одного из лидеров ЦСКА Сергея Тараканова.
«В Каунасе особенно все было забито. Мне говорили, что люди дежурили возле касс. Видел толпы, которые шли на матч. К такому ажиотажу в Москве мы не привыкли. Но даже здесь 80 процентов зала болели за «Жальгирис». Приезжали болельщики из Литвы, правдами и неправдами доставали билеты. Хотя если честно, мне было более удобно играть в Каунасе. Всегда подстегивала и подзуживала агрессия болельщиков, крик и шум трибун. Играл более эмоционально. Там были лучшие игры», — цитирует Тараканова «Р-Спорт».
Итог серии 1986 года: «Жальгирис» — ЦСКА – 2:1 (69:62, 64:71, 67:59)
Команды обменялись домашними победами в двух первых матчах серии при переполненных трибунах. Третий поединок проходил в Москве. «Жальгирис» адаптировался к чужой площадке и выиграл со счётом — 67:59.
«Суперигра в суперфинале! Был бой, в который было брошено все, – все силы, мастерство, умение», — писала газета «Советский спорт».
ЦСКА сумел подобрать ключ к «Жальгирису» и, в частности, Сабонису после тех поражений. 27 октября и 22 декабря 1985 года ЦСКА обыграл «Жальгирис» в условиях недружелюбной атмосферы в Каунасе — 80:77 и 81:74. Хотя в третьей очной встрече «Жальгирис» более чем убедительно выиграл — 97:75. Данная победа в значительной степени позволила литовцам выиграть «регулярку» — баланс 27-5 против 26-6 у ЦСКА. Особого значения это не имело, поскольку оба клуба заработали право играть в финальной серии. Ленинградский «Спартак» (22-12) и киевский «Строитель» (20-12) заняли третье-четвёртое места и серьёзно отстали.
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Защитить титул сложнее, чем завоевать. Эта прописная истина касается любого вида спорта. ЦСКА в сезоне-1985/1986 был настроен взять реванш за досадную осечку в 1985 году. Напомним, что тогда «Жальгирис» выиграл все пять личных встреч у ЦСКА — три в регулярном чемпионате и две в финальной серии. Подопечные Владаса Гарастаса легко и непринуждённо шли к титилу. О подробностях можно почитать в нашем материале.
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