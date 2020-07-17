Так вопиюще ЦСКА никогда не засуживали! На заре перестройки «армейцев» не жаловали. LIVE

В «Жальгирисе» Сабонис легко и просто, совершенно естественно вошел в привычную для команды игру. Мало того, что он не замедляет ее — с приходом Сабониса темп атак, а еще больше контратак значительно возрос. Молниеносные отрывы, причем выполняемые не одним игроком, а двумя, тремя и даже четырьмя, — частое явление, когда на площадке Сабонис, Вальдемарас Хомичюс и Альгирдас Бразис, а также Сергеюс Йовайша (теперь чаще Гинтарас Крапикас) и Римас Куртинайтис — все мобильные, быстрые, взрывные. В иных случаях Арвидас и сам успевает в контратаку. Заметьте: именно он вводит мяч из-под своего щита, но он же через мгновение оказывается под щитом соперника, где мяч возвращается к нему, а Арвидас, в свою очередь, виртуозными пасами выводит на кольцо партнеров.



Сегодня, глядя на Сабониса, перестроили свою игру и уже опытные, маститые центровые — Владимир Ткаченко, Владимир Жигилий, Николай Дерюгин, Сергей Гришаев. Виктор Панкрашкин, Дмитрий Сухарев, а уж молодые, пришедшие за ним Валерий Гоборов, Валерий Королев, в меньшей степени Александр Охотников, и вовсе подражают манере Сабониса. Сабонис в баскетболе умеет все, и именно поэтому совершенно изменил наше представление о действиях центрового. Он ведет мяч, как заправский крайний нападающий, причем не боится потерять его и заставляет нас забыть о том, что он — центровой. Арвидас идет в обводку смело, легко, не раздумывая. Идет по центру, прямо напротив кольца, идет с краю, идет и по лицевой, к чему нас больше приучили защитники атакующего плана. Сабониса при проходах по лицевой удержать практически невозможно. Подчас ловишь себя на мысли: почему же он так редко пользуется этим приемом?