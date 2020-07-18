Спустил миллионы и обнищал. Печальная история великого Денниса Родмана

Деннис Родман — с большим отрывом победит в любом рейтинге самых эпатажных и безумных спортсменов. Пятикратный чемпион НБА, 7-кратный лучший подбирающий лиги, доминирующий монстр на подборе, один из лучших оборонительных игроков в истории баскетбола — всё это делает Родмана великим и легендарным спортсменом. Фантастическим образом Деннис одновременно является примером целеустремлённости и разгильдяйства. Он играл в лучших командах, за ним бегали толпы женщин, журналисты не давали прохода, но сейчас, кажется, старина Родман, которому в мае стукнуло 59, остался у разбитого корыта.

История НБА знает массу примеров, когда успешные игроки, получавшие баснословные деньги, становились банкротами и превращались в откровенных бомжей типа Делонте Уэста, болтающегося на улице без гроша в кармане.

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Финансовый вопрос в очередной раз коснулся Денниса Родмана на днях, когда появилась новость о смерти его отца. Филандер Родман давно жил на Филиппинах, где, если верить подсчётам американских журналистов, у него было 29 детей от 16 разных женщин. Одна из его дочерей обратилась к Деннису с просьбой о материальной помощи для организации похорон отца. Вторая завела специальный аккаунт в твиттере с аналогичным пожеланием.



Родман-старший ушёл в лучший из миров в 79 лет и большую часть своей жизни не общался со звёздным сыном (если быть точным, с 1970 по 2012 годы). Более того, даже на церемонии введения в Зал славы Деннис не вспомнил об отце, заявив, что у него его попросту нет. К счастью, через год с небольшим они с отцом встретились и помирились. Но это совсем не значит, что Родман-младший таки отправит деньги на похороны.



Их у него попросту может не быть.



Хотя годы в НБА и спортивная слава сделали его миллионером, всегда считалось, что уникальному специалисту по защите сильно недоплачивают. И это было правдой, обусловленной крайне непростым характером Денниса. По сути, хорошие деньги ему начали платить лишь после перехода из «Детройт Пистонс» в «Чикаго Буллз». Именно рядом с Майклом Джорданом за три года Родман заработал почти две трети от общей суммы всех своих контрактов в лиге. В сезоне-1996/1997 он даже входил в десятку самых высокооплачиваемых игроков НБА.



За всю баскетбольную карьеру Родман заработал чуть больше $ 26 млн ($ 44 млн, если учитывать инфляцию). Приличная сумма, которая могла бы легко приносить дивиденды в случае правильного использования. Но логика в управлении финансами — это не про нашего героя. Только в 1997 году по разным оценкам Родман недосчитался миллиона долларов из-за потасовки с арбитром, которому прилетело от разгневанного баскетболиста. В результате помимо штрафа лига дисквалифицировала его на 11 матчей, за которые он не получил зарплату.



Любовь Родмана к алкоголю — ещё один ощутимый удар по кошельку. В нашумевшем документальном фильме «Последний танец» загулам форварда отведено отдельное место. Если кто не в курсе, то Деннис прямо во время сезона отпрашивался у Фила Джексона и на несколько дней уезжать в Лас-Вегас. В одном из таких разгульных трипов его сопровождала модель и актриса Кармен Электра, а забирать из рук «зелёного змия» приезжал лично Майкл Джордан.

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Во множестве историй с Родманом есть, правда, очень светлый момент о котором мало кто знает. Деннис всегда помогал бездомным. Никаких социальных программ и камер с корреспондентами. Просто подошёл и дал денег.



Уже в 1990 году, когда Родман ещё был далёк от по-настоящему больших денег, он доставал наличные из кармана и давал бездомным. New York Times был удивлён поступкам баскетболиста и называл их «щедрыми».



«Возвращаясь с партнёрами по команде из популярного ресторана в Чикаго Родман увидел бездомную женщину с детьми. Она попросила у него доллар или два на еду. Он дал ей гораздо больше», — описывали подробности в «Таймс».



«У меня в кармане было 250 баксов. Я отдал все деньги бомжам. Была бы тысяча — тоже бы отдал. Есть много людей, которые более достойны этих денег. У некоторых нет домов и они живут на улице. Мне просто повезло, что у меня есть то, что есть сейчас», — скромно описывал свой поступок баскетболист.

У Родмана был не один роман со знаменитостями, включая Мадонну и Кармен Электру. В финансовом плане фатальным для него оказался брак с Мишель Мойер, которая родила ему сына. Мойер и Родман официально развелись в 2012 году. Дело дошло до судебного разбирательства. Родман остался должен Мойер $ 800 тыс в виде пособия на ребёнка. Чистый капитал Денниса на 2020 год по данным Celebrity Net Worth составляет всего $ 500 тыс. То есть Родман практически полностью обнищал и разбазарил огромное многомиллионное состояние. Стоит учитывать, что Деннис проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике, что стоит не так уж дешево. Капитал Родмана продолжит уменьшаться с каждым годом. Так что отправить деньги на похороны отца своей многочисленной филиппинской родне может быть действительно проблематично. Родману ничего не остаётся кроме как заводить дружбу с неоднозначными личностями вроде лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Неизвестно делает ли это Деннис просто так или северокорейский лидер всё-таки что-то ему приплачивает за возможность пропиариться. В любом случае от серьёзных финансовых проблем Родмана дружба с Ким Чен Ыном не спасает.



Жизнь на всю катушку была не по карману Деннису Родману. Он жил мимолётно, забывая, что за сегодняшней ночью будет следующий день. Его карьера в НБА была яркой, победы громкими, но о жизни после баскетбола, судя по всему, он даже не хотел задумываться.