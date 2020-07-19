18-летний мальчишка покупает команду и ждёт контракт на $ 100 млн. Как Ламело шёл к успеху

Разыгрывающий защитник Ламело Болл — потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года. Ламело является младшим сыном Лавара Болла. Старший Лонзо выступает за «Нью-Орлеан Пеликанс», но звёзд с неба не хватает. Хотя хайп в отношении Лонзо после выбора на драфте «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2017 году был запредельным. Средний Лианджело не добился какого-то успеха на профессиональном уровне. Ни один клуб НБА не выбрал его на драфте и даже не дал шанса в Летней лиге.
Ламело — самый перспективный сын эпатажного Лавара. У 18-летнего парня уже 5,4 млн подписчиков в «Инстаграме», что больше, чем у первого номера драфта-2019 тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямса (5,1 млн). Про Зайона говорили очень-очень много в течение последнего года. Ламело — персонаж, которого будет обсуждать ещё чаще.
Ламело Болл — игрок мирового масштаба, а не исключительно американского. Когда Лавар затащил Ламело и Лианджело в литовский «Витаутас» трансляцию дебютного матча братьев против «Жальгириса-2» в фейсбуке посмотрели более двух миллионов человек. Немыслимые цифры для баскетбола, в особенности для европейского. Краткосрочный вояж Боллов в Литву в первой половине 2018 года освещался чуть ли не тщательнее, чем сильнейший турнир континента Евролига. Видео, как Ламело забрасывает 4 трёхочковых подряд за 1,5 минуты в кольцо основной команды «Жальгириса» собрало 500 000 просмотров, что является абсолютным рекордом для YouTube-канала литовской лиги LKL, где и 5 000 просмотров встретишь не так уж часто. 3 из 6 самых популярных видео канала связаны с братьями Боллами. Ажиотаж вокруг них был просто немыслимый.
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Основные причины, почему хайп вокруг Болла будет выше, чем в отношении Уильямсона. Во-первых, Ламело — более медийная личность. Он спокойно чувствует себя перед камерами. Мело снимался в шоу «Ball in the Family» о жизни семейства Боллов, и зарекомендовал себя очень раскрепощённым парнем. Зайон по сравнению с ним достаточно серая и закрытая личность. Во-вторых, Болл вполне может попасть в команду крупного рынка НБА, например в «Нью-Йорк Никс» или «Голден Стэйт Уорриорз», которые будут выбирать высоко в лотерее. В-третьих, Лавар Болл совсем скоро снова должен активно фигурировать в баскетбольных новостях после относительного затишья длиной последние полтора года. Лавар с завидным постоянством будет говорить нечто подобное тому, что заявлял осенью 2018 года, когда утверждал, что Ламело лучше Леброна Джеймса.
«У Ламело всё будет отлично. Факт в том, что все мои сыновья становятся лучше с течением времени. Ламело будет становиться ещё лучше. Лианджело будет становиться еще лучше. У них один путь — они станут лучшими игроками в мире. Ламело лучше Леброна Джеймса в возрасте 17 лет, здесь вообще не может быть никаких сомнений. Ламело всего 17 лет. Никто в таком возрасте не делал то, что он показывает сейчас. Поверьте мне, Ламело никто не сможет превзойти", — утверждал Лавар, который уверен в своей способности обыграть легендарного Майкла Джордана один на один.
Пока заявление Лавара звучит слишком самоуверенно, но потенциал у Ламело действительно суперзвёздный. В сезоне-2019/2020 Ламело блистал в чемпионате Австралии. 18-летний разыгрывающий в составе «Илливара Хоукс» стал самым молодым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл. Болл набрал 32 очка, 13 передач и 11 подборов в матче против «Кэрнс» (114:106 ОТ). Стоит отметить, что чемпионат Австралии является не таким уж слабым по мировым меркам. Ламело играл в лиге, где выступал чемпион НБА-2015 в составе «Голден Стэйт Уорриор» Эндрю Богут («Сидней Кингз») и ещё множество опытных исполнителей.
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Однажды Ламело устроил шоу на матче, который посетили 27 скаутов НБА. Ламело привел свою команду к победе в овертайме над на тот момент действующими чемпионами Австралии «Перт Уайлдкэтс» (122:119). Болл отметился 20 очками, 13 подборами и 7 передачами. Реализация составила 7 бросков из 12 с игры, а также 4 из 6 из-за дуги.
По словам журналиста ESPN Джонатана Гивони, Болл качественно играл в защите и мог легко оформить трипл-дабл, если бы получил чуть больше помощи от своих не слишком талантливых товарищей по команде.
«Мело легко мог бы закончить встречу с 12-14 передачами, если бы его бигмены реализовали больше бросков, которые он создал для них. Скауты бредят от самообладания и зрелости, которую он показал», — отметил Гивони.
Болл — очень талантливый плеймейкер с потрясающим видением площадки. Из достоинств игрока также следует выделить способность «рисовать» фолы, подсаживать соперников на персональные замечание и регулярного набирать очки с линии штрафного броска. У суперзвезды «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена скоро появится достойный подражатель.
Умение самому себе создать ситуацию для броска — ещё одна сильная сторона Ламело. В этом аспекте он может потягаться со своим возможным будущим одноклубником Стефеном Карри («Голден Стэйт Уорриорз»). Рост 203 см — огромное преимущество Болла на позиции разыгрывающего перед значительной частью соперников на этой позиции. Конечно же, в арсенале Болла есть множество финтов — степ-бэки, кроссоверы, сайд-степы, анклбрейкеры и весь подобный набор, которым с легкостью можно уложить оппонента на паркет.
Естественно, в игре Ламело есть минусы. Самый серьёзный — защита. Парень попросту не знает, что такое оборонительные схемы. Болл с юного возраста привык быть бесспорным лидером и нацелен только на атаку. Тем не менее в этом аспекте Ламело может измениться в лучшую сторону. Высокий рост означает приличный размах рук и соответственно сильный защитный потенциал. Кроме того, Болл привык брать на себя излишнюю инициативу в нападении. Сделать несколько десятков бросков за игру — норма для него. При этом в большинстве случаев атаки являются поспешными, авантюрными и неоправданными, из-за чего страдает процент точности. Здесь тоже всё поправимо при условии попадания в грамотную систему НБА.
В любом случае сезон в Австралии Болл провёл ударно. Ламело был признан лучшим новичком лиги со средними показателями 17,0 очка, 7,6 подбора и 6,8 передачи в среднем за матч.
Ламело понравилось в Австралии. Парень решил купить «Илливару» после завершения сезона. Сделка по приобретению Боллом австралийского клуба является «неизбежной», сообщает Illawara Mercury. Осталось утрясти бюрократические формальности. То есть 18-летний тинейджер Ламело будет владеть франшизой австралийской лиги NB. Это не вся роскошь, которая ждёт Ламело. Неназванный обувной бренд предложил Боллу контракт на $ 100 млн и частный самолёт, сообщает ESPN.
Топовые бренды хотели бы заранее подписать контракт с Ламело и готовы заплатить за это приличную сумму. Так что прошлогодние $ 75 млн Зайону Уильямсону от Jordan Brand могут показаться не такой уж впечатляющей суммой. Осталось дождаться момента, когда Ламело официально станет профессиональным игроком НБА. Фундамент для этого уже закладывается. Ламело, Лонзо и Лианджело Боллы заключили соглашение с агентством Roc Nation Sports. Основным агентом братьев будет Рэймонд Бразерс. Roc Nation Sports – подразделение спортивного менеджмента компании Roc Nation, которая была основана известным рэпером Jay-Z. Клиентами Roc Nation Sports являются такие игроки НБА, как Кайри Ирвинг, Маркелл Фульц и Спенсер Динуидди.
Пандемия коронавируса немного отсрочила выход Ламело на сцену НБА. По привычному графику уже месяц назад должен был пройти драфт, а сейчас завершились бы Летняя лига, в которой Болл, вполне вероятно, стал бы MVP. Ламело приходится тренироваться в условиях изоляции. Форму Болл не теряет и частенько радует подписчиков в соцсетях шикарными данками.
SB Nation, CBS Sports, The Athletic и ещё несколько авторитетных порталов прогнозируют Боллу выбор под первым номером драфта В худшем случае он попадёт в топ-3. Получившему первый пик клубу могут приглянуться другие топ-проспекты драфта Оби Топпин, Энтони Эдвардс или Джеймс Уайзман, но в плане готовности к НБА по этим исполнителям есть резонные вопросы. Парни слишком «сырые» и не готовы с ходу брать на себя роль безальтернативной первой опции, в отличие от Болла.
Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», известный эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что Ламело способен произвести мгновенное впечатление на лигу.
«Первое, что я вижу, глядя на Ламело – он готов к НБА. Мне нравится, что сделал Лавар. Он забрал сыновей из школы, заставил их играть с профессионалами и готовить себя к НБА. Ламело крутой, у него есть ирокез, есть улыбка, у него есть всё, что нужно. Он не боится», – сказал Перкинс.
Лавар Болл открыто заявляет, что хочет, чтобы его младший сын выступал на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарнден» за «Нью-Йорк Никс». Сам Ламело тоже не против. Вполне возможно, их пожелание сбудется, поскольку «Нью-Йорк» провалил сезон-2019/2020 и получит высокий лотерейный пик драфта. Может быть, Ламело станет тем самым героем, который выведет «Никс» из многолетнего кризиса.
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