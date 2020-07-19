18-летний мальчишка покупает команду и ждёт контракт на $ 100 млн. Как Ламело шёл к успеху

Разыгрывающий защитник Ламело Болл — потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года. Ламело является младшим сыном Лавара Болла. Старший Лонзо выступает за «Нью-Орлеан Пеликанс», но звёзд с неба не хватает. Хотя хайп в отношении Лонзо после выбора на драфте «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2017 году был запредельным. Средний Лианджело не добился какого-то успеха на профессиональном уровне. Ни один клуб НБА не выбрал его на драфте и даже не дал шанса в Летней лиге.

Ламело — самый перспективный сын эпатажного Лавара. У 18-летнего парня уже 5,4 млн подписчиков в «Инстаграме», что больше, чем у первого номера драфта-2019 тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямса (5,1 млн). Про Зайона говорили очень-очень много в течение последнего года. Ламело — персонаж, которого будет обсуждать ещё чаще.

19-летний толстяк заработал сотни миллионов долларов. Зайону даже не пришлось напрягаться Молодому парню пророчат миллиардное состояние в скором будущем. Деньги буквально липнут к тинейджеру.

Ламело Болл — игрок мирового масштаба, а не исключительно американского. Когда Лавар затащил Ламело и Лианджело в литовский «Витаутас» трансляцию дебютного матча братьев против «Жальгириса-2» в фейсбуке посмотрели более двух миллионов человек. Немыслимые цифры для баскетбола, в особенности для европейского. Краткосрочный вояж Боллов в Литву в первой половине 2018 года освещался чуть ли не тщательнее, чем сильнейший турнир континента Евролига. Видео, как Ламело забрасывает 4 трёхочковых подряд за 1,5 минуты в кольцо основной команды «Жальгириса» собрало 500 000 просмотров, что является абсолютным рекордом для YouTube-канала литовской лиги LKL, где и 5 000 просмотров встретишь не так уж часто. 3 из 6 самых популярных видео канала связаны с братьями Боллами. Ажиотаж вокруг них был просто немыслимый.



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Основные причины, почему хайп вокруг Болла будет выше, чем в отношении Уильямсона. Во-первых, Ламело — более медийная личность. Он спокойно чувствует себя перед камерами. Мело снимался в шоу «Ball in the Family» о жизни семейства Боллов, и зарекомендовал себя очень раскрепощённым парнем. Зайон по сравнению с ним достаточно серая и закрытая личность. Во-вторых, Болл вполне может попасть в команду крупного рынка НБА, например в «Нью-Йорк Никс» или «Голден Стэйт Уорриорз», которые будут выбирать высоко в лотерее. В-третьих, Лавар Болл совсем скоро снова должен активно фигурировать в баскетбольных новостях после относительного затишья длиной последние полтора года. Лавар с завидным постоянством будет говорить нечто подобное тому, что заявлял осенью 2018 года, когда утверждал, что Ламело лучше Леброна Джеймса.



«У Ламело всё будет отлично. Факт в том, что все мои сыновья становятся лучше с течением времени. Ламело будет становиться ещё лучше. Лианджело будет становиться еще лучше. У них один путь — они станут лучшими игроками в мире. Ламело лучше Леброна Джеймса в возрасте 17 лет, здесь вообще не может быть никаких сомнений. Ламело всего 17 лет. Никто в таком возрасте не делал то, что он показывает сейчас. Поверьте мне, Ламело никто не сможет превзойти", — утверждал Лавар, который уверен в своей способности обыграть легендарного Майкла Джордана один на один.

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

Пока заявление Лавара звучит слишком самоуверенно, но потенциал у Ламело действительно суперзвёздный. В сезоне-2019/2020 Ламело блистал в чемпионате Австралии. 18-летний разыгрывающий в составе «Илливара Хоукс» стал самым молодым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл. Болл набрал 32 очка, 13 передач и 11 подборов в матче против «Кэрнс» (114:106 ОТ). Стоит отметить, что чемпионат Австралии является не таким уж слабым по мировым меркам. Ламело играл в лиге, где выступал чемпион НБА-2015 в составе «Голден Стэйт Уорриор» Эндрю Богут («Сидней Кингз») и ещё множество опытных исполнителей.



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Однажды Ламело устроил шоу на матче, который посетили 27 скаутов НБА. Ламело привел свою команду к победе в овертайме над на тот момент действующими чемпионами Австралии «Перт Уайлдкэтс» (122:119). Болл отметился 20 очками, 13 подборами и 7 передачами. Реализация составила 7 бросков из 12 с игры, а также 4 из 6 из-за дуги.



По словам журналиста ESPN Джонатана Гивони, Болл качественно играл в защите и мог легко оформить трипл-дабл, если бы получил чуть больше помощи от своих не слишком талантливых товарищей по команде.



«Мело легко мог бы закончить встречу с 12-14 передачами, если бы его бигмены реализовали больше бросков, которые он создал для них. Скауты бредят от самообладания и зрелости, которую он показал», — отметил Гивони.



Болл — очень талантливый плеймейкер с потрясающим видением площадки. Из достоинств игрока также следует выделить способность «рисовать» фолы, подсаживать соперников на персональные замечание и регулярного набирать очки с линии штрафного броска. У суперзвезды «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена скоро появится достойный подражатель.



Умение самому себе создать ситуацию для броска — ещё одна сильная сторона Ламело. В этом аспекте он может потягаться со своим возможным будущим одноклубником Стефеном Карри («Голден Стэйт Уорриорз»). Рост 203 см — огромное преимущество Болла на позиции разыгрывающего перед значительной частью соперников на этой позиции. Конечно же, в арсенале Болла есть множество финтов — степ-бэки, кроссоверы, сайд-степы, анклбрейкеры и весь подобный набор, которым с легкостью можно уложить оппонента на паркет.

Парень с лишним весом вырос и получает сотни миллионов. В Николу вообще никто не верил Вдохновляющий пример. Йокич стал суперзвездой и зарабатывает огромные деньги.

Естественно, в игре Ламело есть минусы. Самый серьёзный — защита. Парень попросту не знает, что такое оборонительные схемы. Болл с юного возраста привык быть бесспорным лидером и нацелен только на атаку. Тем не менее в этом аспекте Ламело может измениться в лучшую сторону. Высокий рост означает приличный размах рук и соответственно сильный защитный потенциал. Кроме того, Болл привык брать на себя излишнюю инициативу в нападении. Сделать несколько десятков бросков за игру — норма для него. При этом в большинстве случаев атаки являются поспешными, авантюрными и неоправданными, из-за чего страдает процент точности. Здесь тоже всё поправимо при условии попадания в грамотную систему НБА.



В любом случае сезон в Австралии Болл провёл ударно. Ламело был признан лучшим новичком лиги со средними показателями 17,0 очка, 7,6 подбора и 6,8 передачи в среднем за матч.

Ламело понравилось в Австралии. Парень решил купить «Илливару» после завершения сезона. Сделка по приобретению Боллом австралийского клуба является «неизбежной», сообщает Illawara Mercury. Осталось утрясти бюрократические формальности. То есть 18-летний тинейджер Ламело будет владеть франшизой австралийской лиги NB. Это не вся роскошь, которая ждёт Ламело. Неназванный обувной бренд предложил Боллу контракт на $ 100 млн и частный самолёт, сообщает ESPN.



Топовые бренды хотели бы заранее подписать контракт с Ламело и готовы заплатить за это приличную сумму. Так что прошлогодние $ 75 млн Зайону Уильямсону от Jordan Brand могут показаться не такой уж впечатляющей суммой. Осталось дождаться момента, когда Ламело официально станет профессиональным игроком НБА. Фундамент для этого уже закладывается. Ламело, Лонзо и Лианджело Боллы заключили соглашение с агентством Roc Nation Sports. Основным агентом братьев будет Рэймонд Бразерс. Roc Nation Sports – подразделение спортивного менеджмента компании Roc Nation, которая была основана известным рэпером Jay-Z. Клиентами Roc Nation Sports являются такие игроки НБА, как Кайри Ирвинг, Маркелл Фульц и Спенсер Динуидди.



Пандемия коронавируса немного отсрочила выход Ламело на сцену НБА. По привычному графику уже месяц назад должен был пройти драфт, а сейчас завершились бы Летняя лига, в которой Болл, вполне вероятно, стал бы MVP. Ламело приходится тренироваться в условиях изоляции. Форму Болл не теряет и частенько радует подписчиков в соцсетях шикарными данками.

SB Nation, CBS Sports, The Athletic и ещё несколько авторитетных порталов прогнозируют Боллу выбор под первым номером драфта В худшем случае он попадёт в топ-3. Получившему первый пик клубу могут приглянуться другие топ-проспекты драфта Оби Топпин, Энтони Эдвардс или Джеймс Уайзман, но в плане готовности к НБА по этим исполнителям есть резонные вопросы. Парни слишком «сырые» и не готовы с ходу брать на себя роль безальтернативной первой опции, в отличие от Болла.



Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», известный эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что Ламело способен произвести мгновенное впечатление на лигу.



«Первое, что я вижу, глядя на Ламело – он готов к НБА. Мне нравится, что сделал Лавар. Он забрал сыновей из школы, заставил их играть с профессионалами и готовить себя к НБА. Ламело крутой, у него есть ирокез, есть улыбка, у него есть всё, что нужно. Он не боится», – сказал Перкинс.

Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.

Лавар Болл открыто заявляет, что хочет, чтобы его младший сын выступал на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарнден» за «Нью-Йорк Никс». Сам Ламело тоже не против. Вполне возможно, их пожелание сбудется, поскольку «Нью-Йорк» провалил сезон-2019/2020 и получит высокий лотерейный пик драфта. Может быть, Ламело станет тем самым героем, который выведет «Никс» из многолетнего кризиса.