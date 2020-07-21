Лучшая лига мира возвращается. Мы все этого заждались! LIVE

Совет директоров НБА принял решение возобновить сезон с 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. 22 клуба доиграют 8 матчей регулярного чемпионата, после чего начнётся розыгрыш плей-офф. Перед началом официальных поединков команды проведут контрольные встречи, старт которых назначен уже на 22 июля. Таким образом, баскетбол высшего уровня в лучшей лиге мира наконец-то возвращается. После более четырёхмесячного перерыва.
Напомним, сезон был прерван 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Сейчас счёт заражённых баскетболистов идёт уже на десятки, но лига готова играть в новой реальности. На кону стоят огромные доходы от сделки с телетрансляторами, поэтому никто не будет отменять рестарт сезона НБА из-за нескольих потерь в командах. Заражённых коронавирусом можно заменять в заявке свободными агентами. Нежелающие играть могут вообще не ехать в Орландо — их никто не накажет. Кому надо, а это в первую очередь стремящиеся выиграть титул суперзвёзды Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), выйдут на площадку любой ценой. Значимых кадровых потерь не так уж много. Заразившийся коронавирусом разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук уже получил разрешение прибыть в расположение команды в Орландо, а остальные исполнители первой величины уже давно тренируются в кампусе. «Чемпионат» будет в онлайн-режиме сообщать обо всех важных событиях в преддверии рестарта НБА.
НБА будет штрафовать игроков на один процент от зарплаты за каждую пропущенную игру, если они нарушат карантин в Орландо. Лига введёт систему штрафов в конце июля сразу после начаоа матчей регулярного чемпионата.
Ранее центровой «Сакраменто Кингз» Ришон Холмс случайно пересёк границу кампуса, чтобы забрать еду. Холмс ушел на 10-дневный карантин. Он потерял бы почти 50 000 долларов за каждую пропущенную игру, если бы чемпионат проходил сейчас. Ещё одним незадачливым нарушителем стал форвард «Хьюстон Рокетс» Бруно Кабокло. Для остальных игроков ситуации Холмса и Кабокло станут хорошим уроком. Уже очень скоро за проступки придётся платить.
Фото доступно в «Твиттере» «Лос-Анджелес Лейкерс»
Определение обладателей ежегодных наград НБА будет основываться на результатах матчей регулярного чемпионата до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса 11 марта. Лига считает, что исключение матчей рестарта сезона в Орландо обеспечивает справедливый процесс, при котором игроки и тренеры всех 30 команд будут иметь одинаковую возможность получить награды. Это отличная новость для 35-летнего Леброна Джеймса, который набирал в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. Для него подобный приз может стать уже пятым в карьере.
«Лейкерс» в социальных сетях публикуют фото прекрасной формы Джеймса. Сам Король также смело заявляет, что он разочаровал скептиков, которые не верили в его способность доминировать в Западной конференции.
«Касательно гонки за MVP, я показал, на что способен. Ходило много разговоров: «Леброн может делать это только на Востоке, но если он когда-либо перейдёт на Запад, что он способен сделать?» Я все это слышал», – утверждает Джеймс
Из положительных новостей следует отметить, что НБА не выявила новых случаев заражения коронавирусом среди игроков, находящихся на тренировочной базе в Орландо. Всего с 13 июля (с момента прошлого тестирования) было проверено 346 игроков. Ни один из них не показал положительный результат на COVID-19. Тем не менее, новости о заражённых за пределами кампуса поступают. Особенно пострадал «Милуоки», который на неопределённый срок потерял стартового разыгрывающего Эрика Бледсо и важного игрока ротации Пэта Конноттона. Имена всех заражённых и их точное количество не сообщаются, но известно что таковых более 20. Постепенно кое-какие имена разглашаются. Так было в случае с Харрисоном Барнсом, Расселлом Уэстбруком и упомянутыми Бледсо и Конноттоном.
В среду в контрольных матчах сыграют «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо Мэджик», «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс», «Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз» — «Майами Хит», «Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Спёрс», «Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс». Два первых матча начинаются в удобное время для просмотра — 22:00 и 22:30 соответственно по московскому часовому поясу.
Длительность четвертей в контрольных матчах сокращена с 12 до 10 минут. Всё сделано для того, чтобы игроки не несли слишком высокую нагрузку после продолжительной паузы без матчей. Хотя в контрольных поединках в любом случае никто не собирается слишком усердствовать. «Лейкерс» не будут долго держать на площадке Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. «Милуоки» не намерен изматывать Янниса Адетокунбо. Многие сильные исполнители вообще пропустят «товарняки». Зайон Уильямсон решает семейные проблемы за пределами кампуса в Орландо и должен помочь «Пеликанс» уже в официальных матчах регулярного чемпионата НБА. В составе «Сакраменто Кингз» не готовы играть только выздоровевший от коронавируса Алексей Лень, попавший в изоляцию из-за нарушения карантина Ришон Холмс, травмированный ДеАарон Фокс и все ещё продолжиющий бороться с болезнью Харрисон Барнс. Какие-то минимальные потери есть почти в каждом клубе.
Клубы НБА уже определились с заявками на рестарт сезона НБА-2019/2020.
Дуэты звёздных игроков Леброн Джеймс, Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Пол Джордж, Кавай Леонард («Клипперс»), Джеймс Харден Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»), Лука Дончич и Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс») включены в заявки, как и действующий MVP лиги Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»). Первый номер драфта-2019 тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон тоже заявлен, хотя в данный момент пребывает за пределами кампуса в Орландо по семейным обстоятельствам. Каких-либо значимых потерь среди суперзвёзд нет, если не считать травмированных Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга («Бруклин Нетс»). Однако об их неучастии было известно уже давно.
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