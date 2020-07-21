Лучшая лига мира возвращается. Мы все этого заждались! LIVE

Совет директоров НБА принял решение возобновить сезон с 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. 22 клуба доиграют 8 матчей регулярного чемпионата, после чего начнётся розыгрыш плей-офф. Перед началом официальных поединков команды проведут контрольные встречи, старт которых назначен уже на 22 июля. Таким образом, баскетбол высшего уровня в лучшей лиге мира наконец-то возвращается. После более четырёхмесячного перерыва.

Напомним, сезон был прерван 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Сейчас счёт заражённых баскетболистов идёт уже на десятки, но лига готова играть в новой реальности. На кону стоят огромные доходы от сделки с телетрансляторами, поэтому никто не будет отменять рестарт сезона НБА из-за нескольих потерь в командах. Заражённых коронавирусом можно заменять в заявке свободными агентами. Нежелающие играть могут вообще не ехать в Орландо — их никто не накажет. Кому надо, а это в первую очередь стремящиеся выиграть титул суперзвёзды Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), выйдут на площадку любой ценой. Значимых кадровых потерь не так уж много. Заразившийся коронавирусом разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук уже получил разрешение прибыть в расположение команды в Орландо, а остальные исполнители первой величины уже давно тренируются в кампусе. «Чемпионат» будет в онлайн-режиме сообщать обо всех важных событиях в преддверии рестарта НБА.

Уже половина мира возобновила сезоны. НБА тоже! Владельцы-миллиардеры проявили завидное единодушие. Никто не хотел терять сотни миллионов.