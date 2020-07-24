«Отстаньте от меня, я русский!» Печальная история гиганта Королёва

Тяжёлый форвард Ярослав Королёв — уникальный спортсмен. Его появление в баскетболе случилось стремительно. Из «молодёжки» саратовского «Автодора» школьник, мечтающий о НБА, за год взлетел до столицы. Причём ЦСКА в 2004 году пришлось приложить немало усилий для подписания столь яркого таланта. Все понимали: у этого атлета-гиганта с ростом за два метра большое будущее.

Действительно, Королёв идеально подходил для баскетбола. 208 сантиметров, 111 кг, но при этом атлетичный, длинные руки, классный бросок, хорошее видение площадки. Он ещё не играл во взрослом чемпионате, но скауты уже пророчили ему большое будущее.

Пророчества сбылись.

Именно Ярославу Королёву принадлежит рекорд НБА для россиян, выбранных на драфте. Прыгнуть выше его 12-го номера (драфт-2005) не удалось ни Андрею Кириленко, ни Сергею Карасёву, ни Сергею Моне с Виктором Хряпой. Надо ли говорить, что на многих соотечественников скауты вообще не обращали внимания, проходя мимо них. Без преувеличения можно сказать, что Ярослав считался самым перспективным российским игроком новейшей истории.

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Раз уж речь зашла о рекордах, то нельзя не упомянуть и про то, что Королёву принадлежит ещё одно достижение, только уже на уровне всей лиги. Он по-прежнему входит в десятку самых молодых баскетболистов, выбранных на драфте. На момент дебюта в сильнейшей лиге мира ему было 18 лет и 181 день. Выше него в этом списке такие игроки, как Коби Брайант и Трэйси Макгрэди.

Королёв не скрывал, что готовился к НБА, и это была его детская мечта. Он хорошо знал английский и даже вполне сносно говорил на испанском, а ещё его тренировал отец, который сделал из него одного из лучших игроков своего возраста не только в России, но и в Европе.

Ярослав не запомнился чем-то удивительным в «Лос-Анджелес Клипперс», хотя в клубе верили в русского парня. В конце декабря 2005 Королёв сыграл, пожалуй, свой лучший матч за океаном. В гостевой встрече против «Бобкэтс» россиянин не только провёл на паркете почти 14 минут, но и реализовал 3 из 6 бросков, набрав 7 очков.

Любопытно, что своим самым ярким моментом форвард считает перехват передачи Коби Брайнта. Тогда наш игрок «Клипперс» рванул в отрыв, где его поджидал блок-шот от Ламара Одома. Какие фамилии!

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Звёздным часом Ярослава мог бы стать предсезонный товарищеский матч против ЦСКА. Тогда, в октябре 2006-го, к действующему чемпиону Евролиги в гости пожаловал клуб из Лос-Анджелеса, в составе которого как раз и играл Королёв. Но времени ему выделили совсем чуть-чуть, а команда и вовсе крупно проиграла.

Главным фактором того сокрушительного поражения «Клипперс» была названа функциональная неготовность, поскольку калифорнийцы только начинали свою предсезонку. А ещё им пришлось отказаться от чартера и лететь в столицу России «регуляркой» с пересадкой во Франкфурте. Поговаривают, что этот путь дался крайне тяжело даже американским игрокам, привыкшим к частым перелётам за время выступления в НБА.

Несмотря на отличную и разностороннюю подготовку к НБА, закрепиться в составе Королёву так и не удалось. Он пробыл в «Клипперс» пару сезонов, после чего решил искать счастья в Европе. Одной из немногих личных побед в сильнейшей лиге мира стала ситуация с «дедовщиной», когда новичков заставляют покупать пончики, носить рюкзаки или приезжать на домашние игры в смешных костюмах. К слишком серьёзному русскому парню просто решили не приставать. С другой стороны, разность менталитета также могла сказаться на возможностях Ярослава закрепиться в США.

«Меня очень мало беспокоили, честно скажу. Потому что я был русским, европейцем, и одноклубники понимали, что я не в теме. Признаюсь, в тот момент я ещё и очень капризно к этому всему относился, поскольку это было продолжением треш-тока. Он тоже присутствует на всех тренировках. Но я часто принимал это близко к сердцу. Обижался, если что-то говорили. Они говорили: «Чего ты обижаешься? Это игровой момент». У них это очень принято, они в этом с детства варятся, поэтому не обращают внимания. Мне казалось, что иногда они переходили черту, по моему российскому воспитанию. Они считали, что не переходили. В этом была моя интересная адаптация. Когда казалось, что говорили принести чемодан, отвечал: «Отстаньте от меня, я русский! Не из вашей банды». Они смеялись и отпускали меня. Вдобавок мне было 18 лет, и они более лояльно ко мне относились», — сказал Королёв в интервью YouTube-каналу Top Basket.



В целом Королёв не жалеет о переезде в США в раннем возрасте.



«Жалею ли я? Я сам провёл множество часов, размышляя над этим вопросом. И в итоге пришёл к выводу, что ни за что не стал бы ничего менять. Хотя бы потому, что решения, которые я принимал, привели к тому, что сейчас у меня есть любимая семья. Плюс моё попадание в НБА помогло родителям осуществить давнюю мечту о переезде в США, теперь они живут и работают там. Да и в конце концов, кто в 18 лет откажется от предложения отправиться в НБА? Я таких не знаю», — признавался Королёв в интервью «Спорт-экспрессу» в 2014 году.

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Однако с игровой точки зрения история Ярослава Королёва во многом является печальной. Ведь он не раскрыл свой потенциал. Всё могло пойти иначе. Нужно было лишь удачное стечение обстоятельств. Главный тренер «Клипперс» Майк Данливи держал лотерейного проспекта Королёва на скамейке, вместо того чтобы дать возможность получить игровую практику в Лиге развития. За два года в НБА Ярослав вышел на площадку всего в 34 матчах, лишь в пяти сыграв более 10 минут. Отсюда и скромные статистические показатели: 1,1 очка и 0,5 подбора. Возможно, «Клипперс» стоило дать Ярославу набраться игровой практики в Европе год-другой, но выбор под 12-м пиком накладывал слишком высокие ожидания на игрока здесь и сейчас.

После НБА Королёв пробовал закрепиться в московском «Динамо», затем совершил ещё одну попытку вернуться в НБА через Лигу развития, но не получилось. В 2010 году перебрался в испанскую «Гранаду», а через год оказался в другом пиренейском клубе «Лагун Аро», откуда был отчислен в 2012-м. После этого Ярослав перешёл в питерский «Спартак» и вроде как реанимировал карьеру, набирая двузначную результативность в Еврокубке — 10,9 очка и 4,7 подбора в сезоне-2013/2014. Однако вскоре «Спартак» обанкротился, и Ярославу пришлось искать новый клуб. В период 2014-2016 годов он поиграл за скромные греческие «Панионис» и «Ретимно», а завершил карьеру в «Наварре» из второго дивизиона Испании. Большого успеха не случилось. В результате один из самых молодых игроков, дебютировавших когда-либо в НБА, повесил кроссовки на гвоздь в 29 лет. Этот возраст является пиком карьеры для большинства баскетболистов.



После завершения карьеры Ярослав Королёв сосредоточился на работе своей баскетбольной школы в США, где экс-игрок ЦСКА и «Клипперс» сам преподаёт и рассказывает детишкам о своём пути в баскетболе. На жизнь 33-летний Королёв не жалуется. Однако в таком возрасте он ещё вполне мог блистать на площадке. К сожалению, судьба распорядилась иначе.