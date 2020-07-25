«Боже мой, как это круто!» Трюки с мячом превратили простого баскетболиста в знаменитость

24-летний литовец Гарольдас Сапрыкинас не добился успеха в большом баскетболе. Гарольдас — простой, ничем не примечательный заурядный игрок. Об этом можно судить по его нынешнему клубу «Пескаре» из четвёртого дивизиона Италии. Хотя в молодом возрасте Сапрыкинас подавал определённые надежды. Гарольдас обучался в Калифорнийском университете Ирвайн, где выступал за команду NCAA UCI Athletics. Пробиться в НБА у него не получилось. Да и в Евролигу или Еврокубок тоже.
На родине Гарольдасом интересовался вовсе не гранд «Жальгирис», а скромные клубы «Паланга» и «Навежис» (Кедайняй). Затем Сапрыкинас пробовал закрепиться в латвийской «Лиепае», но и там не прижился. В конечном счёте баскетболиста занесло в четвёртый дивизион Италии.
На Апеннинах Гарольдас встретил пандемию коронавируса, которая сорвала спорт во всех уголках земного шара. Однако для Гарольдаса этот момент стал звёздным часом. Парень всегда любил исполнять трик-шоты и публиковал видео в своём «Инстаграме». После пандемии Гарольдас уехал на Сицилию, где проживает его мама и ещё три брата. Там он занялся любимым делом куда активнее.
Это быстро принесло результат. Вначале трюки Гарольдаса заметили простые пользователи сети, а затем и глобальные бренды. Международная федерация баскетбола (ФИБА), которая курирует баскетбол по всему миру и организует все международные турниры вроде Кубка мира, Евробаскета и Олимпийских игр, распространила ролики с Сапрыкинасом в своих социальных сетях. Это сделало литовца знаменитым в мировых масштабах. Его трюки начали постить Федерация баскетбола Литвы, инстаграм-страницы баскетбольных хайлайтов House of Highlights, SportsCenter (обе с количеством подписчиков более 18 млн человек), Overtime (4 млн подписчиков) и другие группы в соцсетях с миллионной аудиторией. Популярнейший итальянский спортивный канал Sport Italia сделал про Гарольдаса отдельную программу. Литовские звезды кино и музыки начали публиковать видео Сапрыкинаса в своих соцсетях.
«Я привлёк внимание. Мои броски репостили и комментировали жители Южной Америки, Африки, Азии. Приятно, что я стал известным не только в Литве, но и во всём мире. Комментарии под моими видео являются дополнительной мотивацией», — утверждает Сапрыкинас.
Конечно, лёгкость и эффектность трюков на видео Сапрыкинаса не означает, что в реальности всё идет так гладко. Иногда трик-шот удаётся исполнить за считанное количество минут, но порой приходится потратить очень много времени. Сапрыкинас в своих трюках использует не только баскетбольное кольцо, но и другие предметы, а также задействует различные части тела (локти, ноги). В частности, пытается внедрить в баскетбол футбольные приёмы, что не так просто сделать.
«Иногда я реализую идею за пять минут, но бывает, что требуется тысяча попыток. Я баскетбольный маньяк, так что могу часами заниматься баскетболом. Мне не нравится то, что легко достижимо. Когда ты наконец-то забиваешь тяжелый бросок после стольких попыток, то получаешь огромное удовольствие и настоящую радость», — заявил Сапрыкинас.
Трик-шоты не являются каким-то новшеством, но мало кто исполняет их настолько эффектно, как Сапрыкинас. Литовец уже привлёк внимание известных брендов, которые предложили ему участвовать в глобальных соревнованиях по исполнению подобных сложных бросков. В материальном плане он точно выиграл, поскольку на зарплату игрока четвёртого дивизиона Италии особо не разгуляешься.
Правда, чем дальше, тем сложнее придумывать идеи для трюков. Поэтому Сапрыкинас не стесняется просить у пользователей «Инстаграма» присылать ему советы и пожелания. «Я обязательно прочитаю сообщения и выслушаю предложения», — уверяет Гарольдас.
Как бы то ни было, с частотой в одну-две недели Сапрыкинас всё-таки публикует новые трюки. Пользователи не устают ими восхищаться. «Огонь», «Лучшее, что я видел!», «Просто космический уровень!», «Лучший трюк в истории», «Этого не может быть в реальности», «Боже мой, как это круто!» — очень распространённые комментарии на странице Гарольдаса Сапрыкинаса.
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