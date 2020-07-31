Джеймс и Дэвис ведут «Лейкерс» к титулу по канонам О’Нила и Брайанта. А у Зайона дела совсем плохи.

Леброн не оставил «Клипперс» ни единого шанса. НБА вернулась, да ещё как! Видео

Возобновились официальные матчи регулярного чемпионата НБА. Перерыв длился более четырёх месяцев. Непривычно наблюдать за играми лиги при пустых трибунах, но ничего не поделаешь: пандемия коронавируса повлияла на спорт по всему миру. Остаётся лишь довольствоваться самим фактом того, что баскетбол высокого уровня вернулся.

В первый игровой день в Орландо «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили «Юте Джаз» (104:106). Перед матчем игроки обоих клубов преклонили колено, поддержав движение Black Lives Matter за расовую и социальную справедливость в США.

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Далее настал черёд собственно игры. Главной интригой матча было участие/неучастие тяжёлого форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона, который только недавно приступил к тренировкам. Зайон покидал кампус в Орландо по личным причинам, а по возвращении не успел набрать оптимальную форму.

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В итоге главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри всё-таки выпустил Уильямсона на паркет. Зайон отыграл лимитированное время — 15 минут. Он набрал 13 очков и отдал шикарный ассист на одноклубника Лонзо Болла.

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Главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри объяснил, почему не мог задействовать Зайона в решающий момент встречи.

«Нам бы хотелось оставить Зайона на площадке в концовке, но мы предоставили ему столько минут, сколько могли с учётом мнения медицинского персонала. Они установили лимиты, здесь ничего нельзя сделать. У Зайона были неплохие моменты в сегодняшнем матче. Конечно, мы действуем значительно лучше, когда Уильямсон пребывает на площадке», – отметил Джентри после игры.



Зайон не исключил, что будет играть с ограничением времени и в нескольких следующих матчах. Плохие новости для «Нью-Орлеана».

«Я вышел из карантина совсем недавно. Мне ещё нужно войти в ритм, набрать лучшую физическую форму. Это НБА, где играютт лучшие в мире баскетболисты, так что желательно быть готовым оптимально. Я не хочу вредить команде, стараюсь дать ей всё лучшее, что могу в данный момент времени. Честно, не знаю, как долго ещё буду играть с ограничением времени. Возможно, ещё парочку матчей», – заявил Уильямсон.

«Нью-Орлеан» растерял двузначное преимущество +16 очков по ходу матча, доведя дело до нервной концовки, где решающими стали штрафные броски в исполнении центрового «Юты» Руди Гобера — того самого человека, после выявления коронавируса у которого был прерван сезон НБА.

Все ненавидят Гобера. Безрассудность одного человека обрушила спорт по всему миру Успехи Руди забудутся, а клеймо останется с ним навсегда.

Что интересно, Руди заработал право на штрафные после передачи Донована Митчелла, который тоже заразился коронавирусом и винил в этом Гобера. Итог — 106:104 в пользу «Юты». Самым результативным в составе победителей стал атакующий защитник Джордан Кларксон, набравший 23 очка. В активе Майка Конли и Донована Митчелла по 20 очков. Центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов. У «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм набрал 23 очка, Джей Джей Редик — 21 очко, Джру Холидэй — 20 очков. «Нью-Орлеан» (28-37) упускает шанс добыть важнейшие очки в гонке плей-офф, что очень на руку идущим на восьмом месте в турнирной таблице «Мемфис Гриззлиз» (32-33) и всем остальным конкурентам «Пеликанс» — «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Спёрс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз».

Центральным матчем дня было противостояние «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Начали традиционно с преклонения колена во время исполнения государственного гимна США.

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В составе «Клипперс» не играли застрявший на карантине Лу Уильямс и до сих пор решающий личные проблемы за пределами кампуса в «Диснейуорлде» Монтрез Харрелл, без которых боеспособность «Клипперс» заметно снижалась. А вот н​​​​едавно вышедший из карантина Патрик Беверли всё-таки появился на площадке. «Лейкерс» подтвердили статус фаворита и уверенно выиграли первую четверть — 36:23. Однако на старте третьей двенадцатиминутки с подопечными Фрэнка Вогеля случился настоящий провал. Всё преимущество было растеряно, и «Клипперс» вырвались вперёд на 11 очков. Дефицит, впрочем, был быстро отыгран, и уже на старте четвёртой четверти «Лейкерс» вели +11. И вновь быстро всё разбазарили, и игра зашла в нервную концовку. В клатче «зарешал» лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, что не должно вызывать удивление. Леброн не слишком напрягался в контрольных матчах, сохраняя энергию на более важные поединки.

Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.

Вначале Король реализовал победный бросок, забрав подбор после собственного промаха, а в ответной атаке «Клипперс» поочерёдно отзащищался против звёзд соперников Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Когда Леброн Джеймс включает режим игры в защите, у соперника фактически нет ни единого шанса на успех.

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«Лейкерс» обыграли «Клипперс» со счётом 103:101 и теперь на 6 побед опережают «Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции. Первое место в «регулярке» у команды Вогеля уже в кармане. «Клипперс» ожидает борьба за второе место с «Денвером» и «Ютой», которые не прочь потеснить подопечных Дока Риверса со второй строчки.

В составе «Лейкерс» 50 очков на двоих набрали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. На счету Дэвиса 34 очка и 8 подборов, у Джеймса 16 очков, 11 подборов и 7 передач. Также в составе «Лейкерс» двузначную результативность продемонстрировали Кайл Кузма (16 очков, 7 подборов) и Дион Уэйтерс (11 очков). В составе «Клипперс» выделились Пол Джордж (30 очков) и Кавай Леонард (28 очков), которые на двоих набрали больше половины командной результативности. Патрик Беверли (12 очков) и Реджи Джексон (10 очков) сумели добраться до двузначной результативности.

Отдельно следует выделить перформанс Энтони Дэвиса.

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Дэвис провёл 20-ю игру за сезон с результативностью 30 и более очков. Это позволило ему вместе с Леброном Джеймсом повторить достижение легенд «Лейкерс» Коби Брайанта и Шакила О'Нила, которые последними в форме клуба из Лос-Анджелеса вдвоём выдали как минимум 20 матчей с 30+ очков результативности в течение одного сезона. Было это в далёкой кампании-2002/2003. Дэвис и Леброн играют вместе в «Лейкерс» только первый сезон. Старт очень хороший, но до завоевания титула ещё предстоит проделать много работы.

Главный итог первого игрового дня НБА простой: официальные матчи НБА наконец-то вернулись. Команды ещё не набрали оптимальную форму. Это заметно даже по топ-клубам вроде «Лейкерс» и «Клипперс». Дальше будет только интереснее.