«Жадность Скотти не знает границ». Какой на самом деле великий Пиппен

Скотти Пиппен — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», 7-кратный участник Матча звёзд лиги, который 8 раз включался в сборную сезона по защите. Пиппен — легендарный баскетболист. Скотти хорош сам по себе как отдельно взятый исполнитель, но чаще всего его принято воспринимать как главного напарника великого Майкла Джордана.

Каким бы выдающимся игроком ни был Джордан, пороков у него хватает. Пиппен тоже является далеко не идеалом. У Скотти есть один общий недостаток с Майклом — запредельная скупость. Вот как легендарный Чарльз Баркли характеризовал бывших звёзд «Чикаго».

Заплатил за развод крупнейшую сумму в истории. Великий Майкл Джордан далеко не идеал Его Воздушество без зазрения совести заводил отношения на стороне. Об этом он предпочитает не вспоминать.

«Нет никого жаднее, чем Скотти Пиппен и Майкл Джордан. О да, Джордан тоже скупой. На улице я всегда даю деньги бездомным, а он хлопает меня по руке и говорит: «Если они могут попросить тебя дать им лишние деньги, то точно так же могут сказать: «Добро пожаловать в McDonald's, чем могу вам помочь?» Я думаю, что успешным людям важно давать щедрые чаевые официантам и официанткам, крупье в казино, дилера в покере.



Эти люди работают очень усердно, но не получают большую зарплату. Чем успешнее человек, тем больше он должен давать чаевых. Я искренне верю в это. Я никогда не скупился. Давал $ 25 тыс. чаевых раньше, когда выиграл около $ 700 тыс. в блэк-джеке. Нужно быть честным с сами собой», — заявил Баркли на шоу Team Coco в 2014 году.



Майкл Джордан относился к типу людей, которые могут выиграть $ 1 млн в казино и не оставить ни цента чаевых человеку, который обслуживал столик. Скотти Пиппен — тот, кто никогда (или практически никогда) не оставляет чаевых. Да и в целом у Скотти всегда была какая-то маниакальная страсть деньгам, что неоднократно выливалось в неприятности для игрока. Возможно, причиной этому является тот факт, что семья Пиппена была нищей. Скотти был младшим — двенадцатым — ребёнком в семье Престона и Этель Пиппен. Отец работал на бумажной фабрике до тех пор, пока инсульт не парализовал его. Ни о какой роскоши в детстве Скотти даже не думал. Семья жила бедно в глуши Арканзаса. Уже потом Пиппен «выбился в люди» благодаря умению играть в баскетбол.



Жадность Пиппена проявлялась не только за пределами площадки. Однажды она вылезла Скотти боком во время баскетбольной карьеры. После истечения четырехлетнего контракта новичка на $ 2,83 млн Пиппен и его агенты Джимми Секстон и Кайл Рот заключили новое соглашение с «Чикаго» с зарплатой $ 18 млн за 7 лет. Что плохого в этом контракте? Длительность. Скотти был настолько жаден, что хотел обеспечить себе финансовые гарантии на долгий срок. Он видел лишь сумму $ 18 млн и даже думать не хотел о том, что можно подписать однолетний или двухлетний контракт на условные $ 3-6 млн, после чего получить более выгодную сделку в зависимости от результата выступления на площадке. Тем более, что шла эпоха глобализации НБА, а комиссар Дэвид Стерн стремительно поднимал капитализацию лиги.

Стерн привёл НБА к величию и оставил после себя выдающееся наследие Ушёл из жизни главный комиссар в истории лиги.

Контракт Пиппена был настолько односторонне выгоден для клуба, что владелец «Буллз» Джерри Рейнсдорф даже заявил, что он убеждал Скотти не подписывать соглашение. При этом Рейнсдорф отчётливо дал понять, что как только Пиппен поставит подпись под контрактом, никакого пересмотра договора не будет. Скотти контракт подписал, а Рейнсдорф сдержал своё слово. Последующие 7 лет стали для Пиппена настоящим мучением в финансовом плане. В НБА стремительно рос потолок зарплат, но у Скотти уже был на руках долгосрочный договор с фиксированной суммой.



Прайм-тайм Пиппена прошёл под знаком тотальной недоплаты. В чемпионском сезоне-1996/1997 картина получались удручающей. Скотти стал 128-м самым высокооплачиваемым игроком НБА, выступая на уровне участника Матча звёзд и представителя сборной сезона и помогая «Чикаго» завоевывать очередной титул. Для наглядности картины можно провести сравнение с современностью. В сезоне-2019/2020 на 128-м месте по зарплате в лиге находится разыгрывающий «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц, первый номер драфта-2017, который не оправдал ожиданий и многими экспертами уже записан в «басты». Фульц набирает в среднем 12,1 очка и 5,2 передачи в средней команде, которая не претендует на титул. Пиппен в сезоне-1996/97 набирал 20,2 очка, 5,7 передачи и тотально доминировал в защите в составе клуба-контендера.

Великий Майкл Джордан врёт и лицемерит в «Последнем танце». Это нормально? История Его Воздушества многим не понравилась. Даже напарник легенды называет сериал «чушью собачьей».

Ещё пять сезонов семилетнего контракта Скотти находился где-то поблизости к топ-100 рейтинга по зарплате в НБА, выдавая продуктивность близкую к кандидату на MVP. В «Чикаго» он был пятым самым высокооплачиваемым игроком, что просто смешно. Это приблизительно такая же ситуация, как если бы Расселл Уэстбрук, Пол Джордж и Энтони Дэвис в своих клубах сейчас получали бы около $ 5-8 млн в год, а не $ 25-40 млн. В конце 1990-х Пиппен наконец-то подписал крупный пятилетний контракт с «Хьюстон Рокетс» на $ 67 млн, но излишняя скупость не позволила Скотти заработать больше в «Чикаго».



Что касается вышеупомянутого отказа давать чаевые, то это одна из самых известных и широко обсуждаемых особенностей Скотти. СМИ даже дали ему прозвище «No Tippen» Pippen, что можно перевести как Скотти «Никаких чаевых» Пиппен. В 1997 году Sports Illustrated включил Скотти в топ-3 самых скупых игроков НБА наряду с Кевином Гарнеттом и Шоном Кэмпом. Издание писало, что «жадность Скотти не знает границ». Когда он шёл в стрип-клуб, то пытался торговаться с танцовщицами, чтобы сбить стандартную цену на их услуги. А в ресторане Пиппен наотрез отказывался давать лишний цент обслуживающему персоналу. В американских заведениях питания даже есть негласное правило — Пиппена отправляют обслуживать самого неопытного сотрудника, потому что заведомо знают, что на чаевые рассчитывать не стоит.



Такие комментарии работников ресторанного хозяйства о Скотти можно найти в Сети:



«Я работал в чикагских ресторанах некоторое время… Никогда не сталкивался с ним лично, но все говорят о нём, как о полнейшем скряге. Пиппен даже активно мешает давать чаевые тем, с кем находится в ресторане».



«Пиппен — аналог героя Стива Бушеми в фильме «Бешеные псы».



«Как-то Пиппен заказал в моём заведении продукт из краба на $ 2 тыс. для рождественской вечеринки. В качестве благодарности не было даже улыбки, не говоря уже о чаевых».

«Работал в ресторане, куда Пиппен приходил время от времени. Персонал просто отказывался обслуживать его, заказы Скотти передавали новичкам».



«Могу подтвердить жадность Скотти. Я работал в «Стейкхаус» в Портленде, куда заходил Пиппен. Он был грубым, напыщенным придурком, который приводил с собой гостей, набирал счет на сумму более $ 4 тыс и оставлял (если вам повезло) $ 20 чаевых. Бывали случаи, что кто-то из компании Скотти возвращался в ресторан после его ухода и давал нам $ 500. Знакомые извинялись за поведение Пиппена и говорили, что им очень стыдно».



После завершения карьеры Пиппен купил себе частный самолёт за $ 3,5, а Джордан владеет целой франшизой НБА «Шарлотт Хорнетс».

Однако оба легендарных баскетболиста являются скупыми, когда дело касается других. В этом плане Джордан и Пиппен заметно отличаются от своего экс-одноклубника по «Буллз» Денниса Родмана, который спустил целое состояние.

Спустил миллионы и обнищал. Печальная история великого Денниса Родмана Родные просят у него деньги на похороны отца. Проблема в том, что с Денниса попросту нечего взять.

Состояние Джордана превышает $ 2 млрд. Пиппен после завершения карьеры «слил» $ 120 млн на сомнительные инвестиции в стремлении заработать «дурные деньги» (в том числе, в очередной раз поплатился за жадность, когда финансовый консультант банально «развёл» легенду НБА). Однако даже сейчас чистые активы Скотти равны сумме $ 50 млн. Можно было бы хоть иногда радовать официантов чаевыми, но это не в стиле Пиппена.