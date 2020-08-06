Дерзкий малолетний мажор купается в роскоши. Кто такой Бронни Джеймс, сын великого Леброна

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — главная суперзвезда современной НБА. 35-летний Джеймс показывает выдающийся баскетбол, несмотря на достаточно почтенный спортивный возраст. Леброн выглядит готовым играть как минимум ещё лет пять. Одна из главных целей Джеймса — выступать за одну команду со своим сыном Бронни. И он очень близок к её выполнению.

15-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Ещё есть 13-летний Брайс и 5-летняя Жури. Перспективы Брайса и Жури в баскетболе пока очень туманны, чего не скажешь про Бронни. У этого талантливого мальчишки большое будущее в баскетболе. Именно с ним Леброн планирует играть в одном клубе через 3-4 года. Возможно, даже через пару лет, если НБА проведёт обещанную реформу и отменит возрастные ограничения при выходе баскетболистов на драфт, а также позволит им переходить в лигу минуя колледжи NCAA. Пока Бронни блистает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон и пользуется статусом сына одного из самых влиятельных спортсменов планеты в обычной жизни.

Талант Бронни признают все. Экс-звезда НБА Гилберт Аренас высоко ценит потенциал старшего сына Леброна.

«Единственный человек, который бросит вызов статистике Леброна, – это Бронни. Он просто нереальный», – приводит слова Аренаса Bleacher Report.



Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон считает, что Бронни настолько хорош, что даже может превзойти своего легендарного отца.

«Я думаю, что это возможно. Во всяком случае я на это надеюсь. Обычно так происходит, что навыки и талант родителей передаются детям. Даже такие выдающиеся навыки, которыми обладает Леброн. Думаю, что у Бронни есть шанс стать невероятным игроком, либо таким же хорошим, как его отец, либо немного лучше», – сказал Джонсон полгода назад.

Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.

Конечно, Аренас и Джонсон могут элементарно льстить сыну Короля. Однако менее ангажированные скауты тоже отдают должное Бронни. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если же сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то ему светит выбор в первом раунде, хоть и не под самым высоким пиком.



Сильными сторонами выступающего на позиции атакующего защитника Бронни называются видение площадки элитного уровня, крепкое телосложение, хорошая скорость и отличная прыгучесть, умение бросать из-за дуги с потенциалом выше, чем у Леброна, атлетизм, широкие плечи и развитая «физика», защитные навыки на уровне не ниже среднего. Бронни уже повторяет знаменитый данк Коби Брайанта и легендарный блок-шот отца на форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодале в седьмой игре финала НБА 2017 года. Парень действительно атлетичный, а его бросок очень хорош.

Слишком рано говорить, что Бронни способен достичь уровня Леброна Джеймса. Предстоит проделать ещё очень много работы. Мальчишку ждёт большое давление и завышенные ожидания окружающих. Однако Бронни готов к этому. Он в хорошем смысле слова наглый и дерзкий парень, который с детства привык находиться в звёздной тусовке. Крёстный отец Бронни — 10-кратный участник Матча звёзд НБА Крис Пол, один из лучших друзей Леброна. Также он регулярно общается с Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони.

18-летний мальчишка покупает команду и ждёт контракт на $ 100 млн. Как Ламело шёл к успеху Тот случай, когда хайп оправдан. Младший из братьев Боллов не просто распиаренный персонаж, но и отличный игрок.

Вообще, Бронни на ты со всеми лучшими игроками НБА и звёздами из других отраслей. Любимым баскетболистом парня является разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук, с которым он очень хорошо знаком. Майку с фамилией Бронни носил знаменитый рэпер Дрейк в клипе «Money in the Grave». Дрейк также часто захаживает в гости к семье Джеймса. Бронни по слухам встречается с Амайей Уэйанс, дочерью известного актёра Дэймона Уэйанса-младшего. В окружении звёзд Бронни сам чувствует себя важным селебрити.



Жизнь под пристальным вниманием СМИ и общественности — не проблема для Бронни. У 15-летнего баскетболиста на странице в «Инстаграме» уже 5,4 млн подписчиков, что больше, чем у самого хайпового молодого игрока современной лиги Зайона Уильямсона (5,1 млн подписчиков).

19-летний толстяк заработал сотни миллионов долларов. Зайону даже не пришлось напрягаться Молодому парню пророчат миллиардное состояние в скором будущем. Деньги буквально липнут к тинейджеру.

Уже через 15 минут после создания аккаунта в соцсети в мае 2019 года у сына Леброна появилось 50 тыс. подписчиков. Темпы прироста аудитории впечатляющие. Бронни уже может зарабатывать на рекламе. По данным американских СМИ, сумма чистого дохода Бронни (независимо от отца) колеблется в пределах $ 5-10 млн. Проживает наследник Короля в роскошном особняке стоимостью $ 23 млн в элитном районе Лос-Анджелеса Брентвуде. Малолетний мажор купается в роскоши и ни в чём себе не отказывает. Хотя и без привязки к отцу Бронни очень даже значимая фигура с баскетбольной точки зрения.

Бронни очень любит вести стримы в Twitch. Из них можно сделать вывод, что парень при необходимости умеет за себя постоять. Недавно Бронни резко прошёлся по центровому «Лос-Анджелес Клипперс» Жоакиму Ноа.



«Почему Жоаким Ноа выглядит как бездомный? Бро, в «пузыре» есть барбершоп. Сходи туда», – советует Джеймс-младший.

Таким образом Бронни постоял за своего отца. Ранее Ноа заявил, что в команде «Клипперс» нет примадонн. Это явный выпад в сторону Леброна. Джеймс и Ноа давно конфликтуют, ещё с тех пор, как последний играл на звёздном уровне в «Чикаго Буллз». Какие-то хейтеры и трештокеры Бронни точно не выведут из себя, а если нужно, он и сам поставит критиканов на место.



Бронни в ближайшие несколько лет будет играть за школу Сьерра-Каньон. Затем, вероятно, случится историческое событие. Впервые за всё время существования НБА в одной команде будут выступать отец и сын. Леброн просто грезит этой идеей. Предварительно Джеймсы планируют играть в «Нью-Йорк Никс», куда старшего и младшего Джеймсов сватают инсайдеры. Леброн сам делает явные намёки.



«Ничто не сравнится с «Мэдисон Сквер Гарден», – написал Леброн на своей странице в «Твиттере» сразу после того, как журналист Марк Берман раскрыл его план в будущем играть за «Никс» вместе с Бронни. «Мэдисон Сквер Гарден» — домашняя арена «Нью-Йорка».

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

В 2022 году у Леброна истекает контракт с «Лейкерс». Переезд на крупный рынок в Нью-Йорк — вполне реальная перспектива для Короля на закате карьеры. Вряд ли Джеймс сумеет догнать Майкла Джордана по количеству титулов в ближайшие три сезона (включая доигровку нынешнего). Преимущество Его Воздушества слишком солидное — 6-3. Зато Леброн сможет совершить то, о чём Джордан и любая другая легенда НБА даже не мечтали — играть в одной команде со своим сыном. Время Бронни настанет очень скоро.



«Он всё ближе и ближе, дамы и господа. Будьте внимательны, будьте очень внимательны. Молитесь, чтобы не оказаться под его постер-данком», – написал Леброн в «Инстаграме» в июле прошлого года.



Король знает, о чём говорит. Просто так словами Джеймс не разбрасывается.