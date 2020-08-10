Судьи откровенно «убили» ЦСКА. Пришлось идти на экстренные меры. LIVE

Суперсерии ЦСКА против «Жальгириса» в чемпионате СССР запомнились любителям баскетбола надолго. Принципиальность встреч соперников сохраняется по сей день, когда российский и литовский клубы встречаются в Евролиге. Современная эпоха проходит под знаком доминирования ЦСКА, хотя иногда «Жальгирису» удаётся «укусить» «армейцев» в статусе андердога.
«Жальгирис» выиграл три титула подряд в 1985, 1986 и 1987 годах. На площадке развернулась напряжённая борьба. «Чемпионат» ранее уже рассказывал о первых трёх триумфах «Жальгириса» в чемпионате СССР в двух отдельных статьях. В третьей части предлагаем вспомнить, как прошла суперсерия 1988 года, когда ЦСКА пытался вернуться на вершину, а «Жальгирис» стремился выиграть четвёртый титул кряду.
«Невелик каунасский «Спортхалле» — 4000 зрителей. Но он кажется резиновым: любители спорта набились, словно сельди в бочке. А подростки готовы весь матч простоять на одной ноге, лишь бы попасть в зал», — писал «Советский Спортс» о первой встрече.
ЦСКА без особых проблем взял первый выездной матч против «Жальгириса» (87:80). Да, разница всего "+7", однако «армейцы» фактически сняли все вопросы после доминирующей первой половины — 51:28. Ближе к концу встречи ЦСКА позволил «Жальгирису» сократить разницу до более-менее приличной. Литовцы делали ставку на талант Римаса Куртинайтиса и Вальдемараса Хомичюса, а также опыт Сергеюса Йовайши. Однако у ЦСКА было чем ответить на все попытки «Жальгириса» защитить титул. Отсутствие Сабониса заметно облегчало задачу подопечным Юрия Селихова. У «рулевого» литовцам Владаса Гарастаса было просто нечем крыть глубину состава и квалификацию игроков ЦСКА.
Статистика первой игры
1988 год. 3 марта. Жальгирис (Каунас) — ЦСКА (Москва) — 80-87 (28:51 после первой половины)
«Жальгирис»: Куртинайтис 15, Эйникис 14, Хомичюс 12, Бразис 9, Йовайша 8, Висоцкас 6
ЦСКА: Тараканов 23, Миглиниекс 19, Волков 18, Горин 10, Панкрашкин 9
Решение пригласить иностранцев возникло из-за «фактора Сабониса» в 1987 году, когда Арвидасу позволяли ставить слишком жёсткие заслоны и не фиксировали фолы в эпизодах, когда это можно было сделать. В 1988 году «фактор Сабониса» отпал из-за травмы литовца, однако от самой идеи спортивные чиновники не отказались.
3 марта 1988 года настало время первого матча финальной суперсерии. Игра проходила в Каунасе. «Жальгирис» был вынужден обходиться без Сабониса. Кроме того, после скандального судейства в суперфинале-87 решающие матчи между ЦСКА и «Жальгирисом» впервые в истории советского баскетбола обслуживала иностранная бригада рефери – англичанин Ричардсон и бельгиец де Костер.
29 мая 1987 года в экспериментальном научно-исследовательском медицинском институте Вильнюса Арвидаса Сабониса прооперировал известный литовский и советский нейрохирург Кястутис Виткус. Выбыл Арвидас надолго. К финальной суперсерии в марте 1988 года против ЦСКА Сабаса не успели поставить на ноги.
Более того, 22 апреля 1988 года Арвидас перенёс очередную операцию во всемирно знаменитой клинике доктора Роберта Кука в Портленде, штат Орегон, США. Участие Сабаса в Олимпиаде в Сеуле вызывало сомнение, как и будущие карьерные перспективы. На этом фоне пропущенная серия финала чемпионата СССР по баскетболу казалась не такой уж серьёзной проблемой.
ЦСКА завершил «регулярку» с комфортным отрывом от «Жальгириса». Результат «армейцев» 32-3 с разницей забитых и пропущенных мячей +624 был по-настоящему доминирующим. «Жальгирис» смотрелся намного скромнее — 26-10 при разнице +228. В финальной суперсерии до двух побед все эти показатели не имели никакого значения, однако впервые за долгие годы ЦСКА выглядел заметно сильнее принципиального соперника.
В третьей очной встрече сезона «Жальгирис» сумел добыть тяжелую домашнюю победу над ЦСКА (76:71) и без Сабониса. В составе литовцев выделились Романас Браздаускас (18 очков), Гинтарас Эйникис (16 очков) и Римас Куртинайтис (15 очков). ЦСКА не спасли 17 очков Виктора Бережного и 16 баллов в графе результативности Валерия Гоборова.
ЦСКА был настроен на реванш. Три года без титулов — не то, что считается нормой для «армейцев». В регулярном чемпионате «армейцы» сразу же подтвердили решительность своих намерений. ЦСКА с двузначной разницей выиграли первые две личные встречи с «Жальгирисом» с двузначной разницей (81:67, 86:76).
Обе игры прошли в Москве за короткий период времени — 16 и 18 января 1988 года. В первой встрече в составе «армейцев» выделились Александр Волков (18 очков) и Виктор Бережной (17 очков). Во второй 22 очка набрал Сергей Тараканов. Стоит отметить, что в составе «Жальгириса» из-за проблем с коленом не играл Арвидас Сабонис. Однако весомую заявку на возвращение титула ЦСКА сделал.
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