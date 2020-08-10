Судьи откровенно «убили» ЦСКА. Пришлось идти на экстренные меры. LIVE

Суперсерии ЦСКА против «Жальгириса» в чемпионате СССР запомнились любителям баскетбола надолго. Принципиальность встреч соперников сохраняется по сей день, когда российский и литовский клубы встречаются в Евролиге. Современная эпоха проходит под знаком доминирования ЦСКА, хотя иногда «Жальгирису» удаётся «укусить» «армейцев» в статусе андердога.

«Жальгирис» выиграл три титула подряд в 1985, 1986 и 1987 годах. На площадке развернулась напряжённая борьба. «Чемпионат» ранее уже рассказывал о первых трёх триумфах «Жальгириса» в чемпионате СССР в двух отдельных статьях. В третьей части предлагаем вспомнить, как прошла суперсерия 1988 года, когда ЦСКА пытался вернуться на вершину, а «Жальгирис» стремился выиграть четвёртый титул кряду.

Cамое великое противостояние в СССР. Как разрушалась вечная гегемония ЦСКА Вспоминаем как тинейджер Сабонис тащил «Жальгирис» к победе над «армейским» суперклубом.

«Не путайте площадку с рингом, арбитры!» Так вопиюще ЦСКА никогда не засуживали У «армейцев» просто-напросто отняли титул. Великий Арвидас Сабонис был очень хорош, но в игру всё-таки вмешались сторонние факторы.