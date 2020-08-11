Мануте Бол – самый высокий игрок в истории НБА. Даже среди высоких парней его рост в 231 сантиметр выглядел внушительно, а ещё больший размах рук превращал африканского центрового в защитную машину. Кажется, мы не увидим игрока формата Мануте Бола или ещё одного гиганта с сопоставимым ростом Георге Мурешана в ближайшее время. Баскетбол сильно изменился. А значит, рекорды Бола останутся в летописях лучшей лиги мира надолго.

Справка:

Мануте Бол

Родился 16 октября 1962 года в Гогриале, Судан

Умер 19 июня 2010 года в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, США.

Карьера: «Вашингтон» (1985-1988), «Голден Стэйт» (1988-1990), «Филадельфия» (1990-1993), «Майами» (1993-1994), «Филадельфия» (1994), «Вашингтон» (1994), «Голден Стэйт» (1994-1995).

Достижения: выбран во вторую символическую пятёрку НБА по игре в обороне (1986), рекордсмен по среднему количеству блок-шотов в дебютном сезоне в НБА (5,0 в сезоне-1985/1986), рекордсмен по количеству блок-шотов за половину одного матча (11 в поединке против «Милуоки» 12 декабря 1985 года).

«Эй, дылда!» Печальная история самой высокой баскетболистки в мире Марго с детства была изгоем. Спастись от издевательств сверстников девочке удалось лишь в спорте, но её карьера закончилась трагически.

Руди Гобер — один из главных специалистов по защите в НБА прямо сейчас и настоящая машина по производству блок-шотов. В среднем за карьеру француз накрывает соперников 2,2 раза за игру и это в действительности очень и очень внушительные цифры. Но рядом с Мануте Болом даже он кажется мальчиком из школы. Для сравнения африканский баскетболист за свою 10-летнюю карьеру отвесил 2086 блок-шотов (3,3 в среднем за игру) и это уникальный случай того, когда игрок имеет блок-шотов больше, чем очков (1599 за 624 матча). \

Хотя уникальность Бола начинается совсем не на баскетбольной площадке. Он родился в далёкой суданской деревне, где люди охотились с копьями на львов и платили выкуп за невест коровами. Мир знает историю, рассказанную самим Болом, когда ему удалось лично убить льва.



Мануте Бол узнал о существовании баскетбола в довольно зрелом возрасте. И решился на побег из родной страны в США, где его (или его рост) уже ждали селекционеры. Окружающие часто называли молодого парня «жирафом и дылдой», но добродушный великан спокойно это всё воспринимал. Хотя про возраст Бола можно говорить лишь гипотетически. Он буквально был взят с потолка при переезде в американский колледж. Решили написать поменьше, чтобы не было проблем с учебным заведением. Слухи о его реальном возрасте ходят до сих пор. По одной из версий, Мануте выступал в НБА, когда ему перевалило за «полтинник».



«Любая дверь в спорте открыта, когда вам 19 лет, и любая дверь закрыта, когда вам уже 35. Ему было, вероятно, 40-50 лет, когда он играл в НБА. Я определил ему дату рождения по своему усмотрению, поскольку никто не знал, сколько ему на самом деле лет. Думаю, что он находился на своём четвёртом десятке. Я так действительно думаю. Бол понятия не имел, сколько ему лет, и парень, с которым он пришёл, тоже не имел понятия, сколько ему лет. Никто не знал, сколько ему лет», — делился своими наблюдениями бывший тренер «Кливленда» Кевин Макки.



Выделяться Болу удалось не только на паркете НБА. Уважение общественности он заработал и своими филантропическими поступками. Гигант как-то увидел по телевизору жизнь своей страны и понял, что именно помощь соотечественникам станет его главной миссией в жизни. Почти все заработанные от игры в баскетбол деньги Бол тратил на строительство школ, больниц, домов в родном Судане, который терзали внутренние конфликты и война.

Берия требовал сменить национальность ради Олимпиады. Трагическая история чеченца Ахтаева Легендарный тренер Гомельский считал, что с Увайсом советская сборная стала бы чемпионом мира гораздо раньше.

«Я заработал достаточно, чтобы посвятить себя благотворительности, — рассказывал Бол, принадлежавший к народности динка. – Когда я приехал в Судан и увидел, какие бедствия свалились на простых людей, пришёл в ужас. Мне говорили, что ситуация плохая, но я не представлял, насколько всё запущено. Я должен был собрать деньги и помочь. Уже в 1990-х годах я пытался рассказать американскому правительству, что в ближайшее время от исламских фундаменталистов, обосновавшихся в Судане, будет исходить реальная угроза. Однако чиновники сказали: «Африка нас не интересует». Я чувствовал себя полным дураком».



Он много летал домой из США и следил за работой своего фонда. Его рост никак не влиял на здоровье, но проблема подкралась оттуда, откуда не ждали. В очередной поездке Бол заболел синдромом Стивенса-Джонсона. Его кожа начала покрываться волдырями и медленно исчезала, заставляя великана испытывать мучения. Всю необходимую помощь экс-игроку НБА оказывали в США, но улучшений не было. Болезнь, как это часто бывает, начала осложнять работу других органов, и в результате 19 июня 2010 года сердце Бола остановилось от почечной недостаточности. Ему было 47 лет.

Баскетбольное дело семьи Болов продолжает Бол Бол, который совсем недавно попал в НБА, но куда более разносторонен и подготовлен к игре, чем его отец, которому приходилось осваивать баскетбол семимильными шагами (что, правда, в случае 231-сантиметрового баскетболиста чуточку проще).

Сын самого высокого игрока в истории тоже тот ещё гигант. Бол поразил всех в дебютной игре Играющий за копейки гигант блистал на площадке, экстренное латание дыр не спасло «Бруклин» — старт матчей клубов НБА в обзоре «Чемпионата».

Бол-младший, выступающий в «Денвер Наггетс», совсем недавно выдал матч с линейкой 16 очков + 10 подборов + 6 блок-шотов. У него пока нет денег, потому что он получает лишь гарантированные $ 50 тыс. за сезон, но нет сомнений в том, что он обязательно продолжит большое социальное дело своего отца.