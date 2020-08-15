Самый бездарный управленец НБА наконец-то уволен. Владе косячил до невозможности часто

То, что должно было случиться уже давно. Дивац продержался на удивление долго.

Владе Дивац покинул пост генерального менеджера «Сакраменто Кингз» сообщил клуб в официальном пресс-релизе. Решение, которое уже давно напрашивалось. Диваца можно смело назвать самым бездарным управленцем НБА. Да, в лиге есть очень неблагополучная франшиза крупного рынка «Нью-Йорк Никс», но даже там регулярно происходят какие-то перестановки во фронт-офисе. Дивац же плотно засел в «Кингз» с 2015 года. Казалось, что у серба «безлимит» на провалы и его просто невозможно убрать с должности генерального менеджера.

Владе косячил до невозможности часто, но ему всё входило с рук. Дивац даже сформировал в «Кингз» что-то вроде сербского лобби. Предраг Стоякович получил должность во фронт-офисе, в команде выступали сербские игроки Богдан Богданович и Неманья Бьелица. Причём последнему Дивац выдал завышенный трёхлетний контракт на $ 20,5 млн в момент, когда никто особо не хотел платить Неманье даже «минималку». Бьелица вообще был близок к возвращению в Евролигу и делал заявления, намекающие на отъезд из США. Однако Владе спас соотечественника в трудную минуту. Аналогичный образом он поступил с тренером Игором Кокошковым, который был уволен из «Финикс Санз». Кокошков в 2020 году всё-таки добрался до Европы и возглавил «Фенербахче», но в кризисный момент получил возможность один год перебиваться на посту ассистента главного тренера «Кингз» Люка Уолтона. Дивац — легендарный баскетболист. Однако далеко не все игроки становятся грамотными управленцами. Даже легендарный Майкл Джордан не безупречен в этом аспекте.

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Активное привлечение соотечественников-сербов в команду – сущий пустяк по сравнению с другими неудачными решениями Диваца. Крупнейший фейл Диваца – выбор Марвина Бэгли вместо Луки Дончича на драфте-2018. Генеральных менеджеров большинства клубов лиги уже уволили бы за такой ход, но владелец «Сакраменто» Вивек Ранадиве сохранял иррациональную лояльность к Дивацу.

Дончич — талантливейший молодой игрок поколения, потенциально новое лицо НБА после завершения карьеры Леброна Джеймса. «Кингз» решили потратить второй пик драфта на ограниченного «большого» Бэгли, который в придачу к посредственному выступлению на площадке оказался ещё и хроническим травматиком, который дольше лечится, чем играет. Тем временем Лука уже вывел «Даллас» в плей-офф во втором сезоне в лиге. Какое-то время словенец даже считался претендентом на MVP наряду с Леброном, Джеймсом Харденом и Яннисом Адетокунбо. 21-летний Дончич только начал восхождение к славе и продолжит прогрессировать. Бэгли? Хоть бы избавился от постоянным болячек. Сомнительно, что Марвин когда-нибудь достигнет уровня франчайз-игрока.

Ходили слухи, что Дивац не выбрал Луку на драфте из-за личной неприязни к его отцу Саше. Сам Владе опровергает эту информацию, но дыма без огня не бывает. Как бы то ни было, факт остаётся фактом — Дивац упустил прекрасную возможность заполучить талантливейшего исполнителя, который способен вывести франшизу на новый уровень.

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Из примечательных фейлов Диваца следует выделить конфликт с главным тренером Дэйвом Йоргером и последующее увольнение специалиста. Отставка Йоргера выглядела крайне нелогично, учитывая успех «Сакраменто» в сезоне-2019/2020. Клуб впервые за долгие годы участвовал в гонке плей-офф и закончил регулярный чемпионат с 39 победами, что стало лучшим результатом с сезона-2005/2006. К слову, «Кингз» в очередной раз не смогли выйти в плей-офф во время рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Серия «Сакраменто» без попадания в плей-офф растянулась до 14 лет, что является абсолютным антирекордом среди всех 30 франшиз НБА. Вина Диваца в этом прямая. Йоргер плавно вёл команду к попаданию в постсезоне, а приход Уолтона ни к какому видимому прогрессу не привёл.

Дивац также решил избавиться от Демаркуса Казинса перед дедлайном 2017 года. Казинс в период выступления за «Кингз» считался лучшим центровым НБА. Да, у Демаркуса имелись проблемы дисциплинарного характера, выйти в плей-офф с ним в составе никак не удавалось. Но Дивац отдал лучшего игрока франшизы в новейшей истории просто за бесценок.

В обмен на Казинса и форварда Омри Каспи «Нью-Орлеан Пеликанс» отправили в «Кингз» защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, свой пик первого раунда 2017 года, а также пик второго раунда «Сиксерс» 2017 года. Только Хилд считался ценным активом для «Сакраменто» и до сих пор в команде, но это исполнитель даже близко не звёздного уровня, на котором выступал Казинс.

Характерной чертой Диваца-управленца была огромная переплата свободным агентам. В межсезонье-2017 «Кингз» выбросили неадекватные суммы на ветеранов Зака Рэндольфа, Винса Картера и Джорджа Хилла. Никто из них надолго в «Кингз» не задержался, пришлось буквально выдавливать опытных исполнителей из команды. Самая большая проблема была с Хилла, которому Дивац щедро отписал $ 57 млн за три года. Владе просто забивал платёжную ведомость «мусорными» контрактами. Никто из по-настоящему топовых игроков к неблагополучному руководителю «Сакраменто» ехать не хотел.

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Один из вопиющих примеров некомпетентности Диваца случился совсем недавно. В межсезонье-2019 Владе снова решил потратиться и выдал трёхлетний контракт на $ 40 млн центровому Дуэйну Дэдмону. На раздутую зарплату ещё можно закрыть глаза, это норма для бывшего генменеджера «Кингз», Однако уже через полгода Дивац обменял Дэдмона в его бывший клуб «Атланта Хоукс» на Алексея Леня и Джабари Паркера, доплатив за сброс плохого контракта парочкой драфт-пиков. То есть, «Атланта» фактически отпустила Дэдмона на полгода в «Кингз», а потом вернула, получив на ровном месте ценные для перестроечной франшизы пики.

Публикация доски с целями «Сакраменто» на межсезонье в соцсетях, неоднократное проявление незнания правил коллективного договора НБА — это всё Дивац.

Конечно, владелец «Сакраменто» Вивек Ранадиве тоже несёт ответственность за непрекращающиеся неудачи команды. Ранадиве слишком долго оставлял без внимания провалы Диваца.



«Приняли трудное решение, но считаем, что это лучший вариант двигаться вперёд, поскольку мы работаем над созданием команды-победителя, которую заслуживают видеть наши преданные фанаты. Мы благодарны Владе за лидерство, преданность делу и упорный труд как на площадке, так и за её пределами. Он всегда будет частью нашей семьи», — заявил владелец «Кингз» после увольнения Диваца.

Легендарный серб Дивац сорвался после победы над СССР. И стал для лучшего друга предателем Владе вырвал хорватский флаг у фаната и настроил против себя миллионы людей.

Специальный советник Джо Дюмарс станет временно исполняющим обязанности вице-президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера «Сакраменто». Кроме того, Джо будет принимать участие в поисках нового генерального менеджера. Именно приход Дюмарса позволил наконец-то выдавить Диваца из «Кингз».

По данным The Athletic, у Диваца состоялся телефонный разговор с Ранадиве. Владелец предложил Дивацу сценарий, при котором Дюмарс возьмёт на себя более важную роль во фронт-офисе и будет иметь решающее слово при комплектовании состава. Дивацу этот вариант не понравился, и он ушёл. Дюмарс не только временно возьмёт на себя обязанности Владе, а также будет задействован в поиске нового генерального менеджера. Возможно, управление Джо приведёт «Кингз» к лучшим временам. Хотя в случае «Сакраменто» лучше не зарекаться. Слишком длинный шлейф неудач тянется за этой франшизой.