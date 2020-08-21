Майкла Джордана уже не будут считать бездарным владельцем, а «Уорриорз» ждут суперзвезду

НБА провела лотерею драфта 2020 года в онлайн-формате.



Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).

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Драфт НБА запланирован на 16 октября. В этом году привычный срок сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс, Оби Топпин и Джеймс Уайзман, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).

Что значит состоявшаяся лотерея? «Миннесота» получила первый пик, вероятность этого события составляла всего 14,0%. «Тимбервулвз» грех жаловаться. Франшиза малого рынка имеет шанс дополнить дуэт Д'Анджело Рассела и Карла-Энтони Таунса молодым игроком с суперзвёздным потенциалом.

Президенту по баскетбольным операциям «Миннесоты» Герссону Росасу предстоит принять непростое решение. Дело в том, что драфт-2020 очень неоднозначен в плане таланта проспетов. Нет явных фаворитов, как Зайон Уильямсон в прошлом году. Энтони Эдвардс, Джеймс Уайзмен, ЛаМело Болл и Оби Топпин входят в число игроков, которых будут рассматривать «Тимбервулвз» в качестве кандидатов на выбор под первым пиком. С позиционной точки зрения «Тимбервулвз» лучше всего подходят атакующий защитник Эдвардс и тяжёлый форвард Топпин. Разыгрывающий Болл и центровой Уайзмен — на этих амплуа «Миннесоту» представляют Расселл и Таунс, так что выбор этих исполнителей не совсем уместен.

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«Голден Стэйт» показал худший результат в регулярном чемпионате, но первый пик не получил. Хотя причин для недовольства у генерального менеджера «Уорриорз» Боба Майерса быть не должно. Стефен Карри и Клэй Томпсон вернутся в строй после травм. «Голден Стэйт» снова должен стать конкурентоспособным в сезоне-2020/2021. Первая реакция американских инсайдеров на результаты драфт-лотереи — «Уорриорз» обменяют второй пик для приобретения состоявшейся звезды. Эдриан Войнаровски (ESPN) уверен, что «Голден Стэйт» пик у себя не оставит.

Конечно, главная цель калифорнийцев — действующий MVP лиги, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который может не захотеть продлевать контракт со своим действующим клубом. «Милуоки» откровенно не блистает во время рестарта сезона НБА и не выглядит чемпионской командой. Уход Янниса — не такой уж фантастический сценарий. Адетокунбо дружит с Карри. «Голден Стэйт» уже давно называют главным претендентом на грека.

Джеймс Уайзмен недавно заявил, что идеально подходит «Уорриорз». Тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин также лестно о нём высказался. Однако это ничего не значит. Уайзмен, Болл или любой другой топ-проспект вполне могут оказаться в «Милуоки». Или в «Филадельфии». Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид также интересен «Уорриорз». «Сиксерс» проваливаются в серии плей-офф с «Бостон Селтикс» (0-2). Не исключено, что связка Эмбиида с Беном Симмонсом разрушится. В общем, «Голден Стэйт» уже потирает руки в ожидании перехода новой звезды для восстановления чемпионской династии.

«Шарлотт» и «Чикаго» — главные счастливчики лотереи.«Хорнетс» имели вероятность 6,7% на получение третьего пика и она сбылась. В кои-то веки клуб из Северной Каролины будет выбрать под высоким номером. Вполне возможно, владельцу Майклу Джордану наконец-то удастся найти франчайз-игрока, который выведет команду на новый уровень.

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В случае «Чикаго» сбылась вероятность 8,5% на получение четвёртого пика. Хорошая основа для нового главы фронт-офиса «Буллз» Артураса Карнишоваса, который пришёл наводить порядок в кризисной легендарной франшизе. Карнишовас уже уволил главного тренера Джима Бойлена. В ближайшее время займётся непосредственно перекраиванием кадрового состава исполнителей. Топ-проспект драфта-2020 определённо должен стать важной часть обновлённого «Чикаго».

«Кливленд Кавальерс» откровенно не повезло. Команда из Огайо показала худший результат в Восточной конференции и имела вторую лучшую вероятность на получение первого пика после «Голден Стэйт». Однако и под пятым номером может заполучить талантливого проспекта, который дополнит молодой костяк во главе с Коллином Секстоном и Дариусом Гарлэндом. «Кавальерс» всё ещё приходят в себя после ухода Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс» 2018 году. На драте-2019 «Кливленд» тоже выбирал под пятым пиком, хотя теория вероятности давала отличные шансы на топ-3. Неудачные времена для организации.

«Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс» и «Нью- Никс» тоже не могут сказать, что везение было на их стороне. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди высмеял «Никс», которые после очередного «сливного» сезона будут выбирать лишь под 8-м пиком. Динуидди также довольно грамотно разложил другие расклады по итогам в цепочке твитов. В частности, упомянул о вероятном обмене второго пика «Голден Стэйт» и затронул тему Майкла Джордана.

Спенсер чётко подметил тот факт, что Ламело Болл с огромной степенью вероятности будет выступать на малом рынке в «Шарлотт Хорнетс». Скандальный глава семейства Лавар Болл мечтал увидеть своего младшего сына Ламело в форме «Никс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден», но лотерея не была благосклонной к «Нью-Йорку». Ламело однозначно заберут раньше 8-го пика.



Младший из братьев Боллов — самый популярный и наиболее привлекательный с маркетинговой точки зрения проспект из всех представленных на драфте. Хайп вокруг него сопоставим с Зайоном, а чисто подписчиков в соцсети даже выше, чем у Уильямсона.

18-летний мальчишка покупает команду и ждёт контракт на $ 100 млн. Как Ламело шёл к успеху Тот случай, когда хайп оправдан. Младший из братьев Боллов не просто распиаренный персонаж, но и отличный игрок.

Мело не нужен «Миннесоте» из-за наличия разыгрывавшего Рассела, близкого друга франчайз-игрока «Тимбервулвз» Таунса. У «Голден Стэйт» есть Карри, и даже в случае маловероятного выбора этой командой младшего из братьев Боллов наверняка сразу же обменяют. Остаётся только «Шарлотт Хорнетс» Майкла Джордана — франшиза малого рынка, но во главе с величайшим игроком в истории баскетбола. Лавар Болл в своё время утверждал, что обыграет Джордана один на один с закрытыми глазами и даже на одной ноге, а также всячески оскорблял легенду. Вполне вероятно, эпатажному отцу придётся как-то налаживать контакт с Его Воздушеством. Северная Каролина — малый рынок, который не нравится Лавару. Но в сложившейся ситуации он бессилен, как и во время обмена старшего сына из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».

Персона Джордана отчасти является компенсирующим фактором для развития бренда Ламело. Майкл получает прекрасный шанс сделать свою организацию популярной и конкурентоспособной. Ламело – не просто популярный персонаж (уже на порядок более интересный, чем экс-звезда «Хорнетс» Кемба Уокер). Младший из братьев Болл – выдающийся талант, который при правильной «обработке» способен вырасти до уровня одной из главных звёзд НБА. Это позволит самому Майклу наконец-то избавиться от звания одного из самых бездарных владельцев лиги, которое прикрепилось к нему в последние годы. Пора уже Эм Джею выбираться из топ-3 рейтинга худших управленцев от ESPN, Bleacher Report, CBS Sports и других крупных порталов.



Есть много интересных сюжетных линий в отношении драфта-2020, который пройдёт 16 сентября. Ждать осталось недолго.