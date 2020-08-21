ЦСКА снова есть в топ-10 крупнейших контрактов Европы. «Реалу» и «Барсе» не позавидуешь

«Армейцы» после годичного отсутствия вернулись в рейтинг. Алексей Швед держит марку и остаётся в пятёрке по зарплате на континенте.

Портал Eurohoops составил рейтинг самых дорогих контрактов Европы. Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич второй год подряд остаётся самым высокооплачиваемым баскетболистом в сильнейшем турнире континента Евролиге. В этом сезоне Миротич получит $ 5,4 млн. На второе место поднялся разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, который по новому контракту заработает $ 3,7 млн за год.

3-5-е места делят защитник «Химок» Алексей Швед, центровой ЦСКА Никола Милутинов и разыгрывающий «армейцев» Майк Джеймс — по $ 2,5 млн. Отметим, в прошлогоднем рейтинге Швед занимал второе место с зарплатой $ 4 млн, однако «коронакризис» внёс свои коррективы в зарплаты многих исполнителей на европейском рынке.

ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы «Реал» откровенно не вывозит, турки посыпались. А московский клуб идеально укомплектовал состав на сезон.

В топ-11 также вошли: Нандо Де Коло («Фенербахче», $ 2,4 млн), Ян Веселы («Фенербахче», $ 2,2 млн), Серхио Льюль («Реал», $ 2 млн), Кори Хиггинс («Барселона», $ 2 млн), Вальтер Тавареш («Реал», $ 2 млн) и Алекс Абринес («Барселона», $ 2 млн).



Ряд игроков немного не дотягивают до отметки $ 2 млн. Костас Слукас («Олимпиакос»), Ник Калатес («Барселона»), Серхио Родригес, Малкольм Дилэйни (оба «Милан») и Уилл Клайберн (ЦСКА) получают около $ 1,8 млн, а Руди Фернандес («Реал») и Скотти Уилбекин («Маккаби») — по $ 1,7 млн.



Для наглядности прошлогодний список самых дорогих игроков Европы. Топ-11 выглядел следующим образом:



1. Никола Миротич, «Барселона» — $ 5,4 млн

2. Алексей Швед, «Химки» — $ 4,0 млн

3. Вальтер Тавареш, «Реал» — $ 3,0 млн

4. Нандо Де Коло, «Фенербахче» — $ 2,6 млн

5. Ник Калатес, «Панатинаикос» — $ 2,5 млн

6. Ян Веселы, «Фенербахче» — $ 2,43 млн

7. Серхио Родригес, «Милан» — $ 2,2 млн

8. Серхио Льюль, «Реал» — $ 2,2 млн

9. Алекс Абринес, «Барселона» — $ 2,2 млн

10. Костас Слукас, «Фенербахче» — $ 2,03 млн

11. Кори Хиггинс, «Барселона» — $ 2,0 млн



Что сразу бросается в глаза при взгляде на рейтинг прошлого года — отсутствие игроков ЦСКА в первой десятке. Да, «армейцы» впервые за долгие годы не попали в топ-10. ЦСКА после победы в Евролиге решил перестроиться, отпустив Серхио Родригеса, Нандо Де Коло и Кори Хиггинса в другие клубы. Все они выгодно трудоустроились. Вероятно, Родригес и Де Коло даже излишне выгодно, заняв значительную часть платёжных ведомостей «Милана» и «Фенербахче».

Турецкий клуб вообще тратил необъективно много и, по сути, пережил полураспад этим летом. Ушли главный тренер Желько Обрадович, ведущие игроки Деррик Уильямс, Луиджи Датоме, Костас Слукас и Никола Калинич, бюджет урезан почти в два раза. Остались Де Коло и Веселы, дорогие действующие контракты которых не удалось сбросить. Пришли главный тренер Игор Кокошков и ряд малоизвестных исполнителей уровня Лиги чемпионов ФИБА. Всё это вычёркивает «Фенер» из числа грандов европейского баскетбола.

У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему Шенгелии приписывали плохое отношение к России, но грузин переезжает в Москву. Торнике сформирует мощнейший состав с Джеймсом и Милутиновым.

ЦСКА избежал переплаты возрастным исполнителям очень вовремя. Главный тренер Димитрис Итудис в сезоне-2019/2020 практически с чистого листа выстроил новую боеспособную команду, которая была готова в очередной раз выйти в «Финал четырёх» Евролиги. Регулярный чемпионат не шёл слишком гладко. «Армейцы» вели битву за 4-5 место с «Маккаби», что не совсем привычно для российского суперклуба. Как бы то ни было, в отдельных матчах ЦСКА выглядел чрезвычайно эффективно. Например, команда Итудиса камня на камне не оставила от звёздной «Барселоны» (96:67) в логове каталонцев арене «Палау Блауграна». Домашняя победа над «Реалом» (60:55) в красивом защитном стиле тоже заслуживает внимания, как и гостевой успех в игре с не на шутку разыгравшимся «Эфесом» (81:80) во главе с Шейном Ларкином.

В ЦСКА перешёл самый эффективный центровой Европы. Трансфер Милутинова — лишь начало «Армейцы» расстаются с малоценными игроками и подписывают топов. Что дальше?

Московский клуб этим летом сделал всего два приобретения. Зато каких. Перешедший из «Олимпиакоса» Милутинов – самый полезный центровой Евролиги прошлого сезона. Вторым новичком стал лидер «Басконии» Торнике Шенгелия, представитель топ-6 рейтинга эффективности игроков Евролиги прошлого сезона. Майк Джеймс успешно справился с ролью лидера, за что был награждён новым выгодным контрактом. Конечно, кризис сказался и на «армейском» клубе. Коста Куфос и Рон Бэйкер ушли потому, что плохо играли. Однако ЦСКА пришлось расстаться с Андреем Воронцевичем, Михаилом Кулагиным и Ховардом Сент-Росом во многом из-за финансовых причин. Кроме того, «Милан» заплатил выкуп за неожиданно решившего покинуть клуб Кайла Хайнса, что было очень кстати. В итоге ЦСКА всё равно «затянул пояс», но благодаря превосходству количества ушедших над пришедшими вернулся в топ-10 рейтинга дорогих контрактов Европы. Джеймс и Милутинов получили щедрую оплату. Это надёжные исполнители, которые того стоят.



Защитник «Эфеса» Шейн Ларкин даже во времена пандемии коронавируса заслужил повышение оклада. Американец выдал исторически успешный сезон, в ходе которого установил рекорд результативности Евролиги — 49 очков в матче с «Баварией». Да и в целом Шейн круглый год выдавал яркие бенефисы и помогал «Эфесу» возглавлять турнирную таблицу.

Русский снайпер доминирует в Европе. Алексей Швед приехал из США и творит историю Лидер «Химок» уже более четырёх лет не уходит с площадки без двузначной результативности. Никто другой и близко такого не делал.

Лидеру «Химок» Алексею Шведу и перешедшему из «Панатинаикоса» в «Барселону» Нику Калатесу не очень повезло выйти на рынок свободных агентов именно в период пандемии. По данным Eurohoops, их контракты снизились. Сложные времена для всех.



Кому пора всерьёз обеспокоиться, так это испанским грандам «Реалу» и «Барселоне». Их основной конкурент в борьбе за титул Евролиги ЦСКА работал очень грамотно, что вполне может «сделать разницу» по итогам сезона. Сами же испанцы застряли с рядом проблемных контрактов.

Ханга узнала, что её племянник играет в «Барселоне». Познакомились прямо на матче с ЦСКА Елена волновалась перед первой встречей. Известная телеведущая даже не подозревала, что её племянник многие годы был так близко.

Никола Миротич очень хорош. Тяжёлый форвард занял второе место в Евролиге по эффективности после Ларкина и фактически в одиночку вытащил победы для «Барсы» в некоторых матчах. Но более $ 5 млн зарплаты — немыслимая переплата для европейского рынка в данный момент. Хотя проблема каталонцев не столько в Миротиче, сколько в раздутом до безобразия контракте Алекса Абринеса. В прошлом году Алекс вернулся в Испанию из НБА, получив $ 2 млн за «былые заслуги». На площадке он эти средства не отрабатывал — 5,2 очка, 4,9 балла эффективности и роль 8-10 по значимости игрока ротации. Возможно, новый главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс заново раскроет Абринеса, но с трудом верится, что испанец будет оправдывать свою огромную зарплату.

У «Реала» тоже всё очень плохо. Серхио Льюль ($ 2 млн) является культовым игроком в Мадриде, но после разрыва крестообразных связок летом 2017 года испанец откровенно сдал. 4,9 балла эффективности, ужасная точность 28% с игры и из-за дуги, нулевой вклад в защите — всё это Льюль в сезоне-2019/2020. По полезности защитник даже не вошел в топ-10 среди всех игроков «Реала». Серхио уже 32 года. Карьеру он завершать не собирается, как и отказываться от шикарной зарплаты. Для клуба это проблема.



Руди Фернандес немного более полезен, чем Льюль. Но Фернандес уже далеко не тот игрок, который в своё время установил исторический рекорд НБА по количеству трёхочковых попаданий за сезон (159) для новичков. Превзойти Руди в последствии смогли звёздные защитники Стефен Карри (166), Дэмьен Лиллард (185) и Донован Митчелл (187), что лишь делает ему честь. Однако возрастной капитан сборной Испании давно миновал пик карьеры и уже не играет на уровне звезды Евролиги.

Нешуточные страсти в «Реале». Самый титулованный клуб Европы разваливается прямо на глазах Всё идёт к тому, что у ЦСКА станет на одного серьёзного конкурента меньше. Или Флорентино Перес сподобится на чудо?

Испанские гранды в последние годы надувались словно мыльный пузырь, пользуясь деньгами от футбольных братьев. Конечно, пандемию и её последствия никто не мог предсказать. Простой факт это не изменит: вливания в баскетбольные отделы «Реала» и «Барсы» заметно сократились, а раздутые старые контракты остались. «Реал» на грани потери разыгрывающего Факундо Кампаццо, который очень хочет уехать в НБА. Пока решалась (и до сих пор решается) ситуация с Кампаццо, мадридцы позволили «Маккаби» увести у них центрового Анте Жижича. Президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Хосеп Мария Бартомеу в этом году пережили ранний вылет футбольных клубов из Лиги чемпионов, что повлечёт за собой перемены. Им также следует уделить особое внимание баскетбольным отделам, где накопилось много беспорядка.