«Филадельфия» попала на $ 300 млн. Именитая франшиза терпит крах по всем фронтам

«Филадельфия Сиксерс» — главное разочарование плей-офф НБА. «Сиксерс» всухую проиграли серию первого раунда с «Бостон Селтикс» (0-4, 101:109, 101:128, 94:102, 106:110).

Противостояние Луки Дончича и Кристапса Порзингиса («Даллас Маверикс») с Каваем Леонардом и Полом Джорджем («Лос-Анджелес Клипперс», а также битва Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса («Лос-Анджелес Лейкерс») против Дэмьена Лилларда, Кармело Энтони и Си Джей Макколлума («Портленд Трэйл Блэйзерс») — то, что больше всего приковывало внимание на старте постсезона. «Бостон» против «Филадельфии» — не самая интересная, но однозначно наиболее статусная вывеска первого раунда. К сожалению, завершилось всё полнейшим разочарованием и тотальным доминированием одной команды над другой.



«Сиксерс» и «Селтикс» — исторически принципиальные соперники. В этом сезоне оба клуба считались реальными претендентами на участие в финале от Восточной конференции. «Филадельфия» даже котировалась выше «Бостона» и расценивалась как основной конкурент «Милуоки Бакс» во главе с Яннисом Адетокунбо. Однако команда Бретта Брауна крайне невнятно играла в регулярном чемпионате, который завершила всего лишь на шестом месте.



«Сиксерс» не впечатляли даже когда на паркете были Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид одновременно. Симмонс выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в Орландо по ходу регулярного чемпионата. Эмбиид пытался как-то тащить команду. В серии с «Бостоном» Джоэл набирал в среднем 30,0 очка и 12,3 подбора, но поддержки у центрового фактически нет.



Форвард Тобиас Харрис и центровой Эл Хорфорд в первых трёх матчах серии на двоих «настреляли» 0 из 13 из-за дуги. Показатель Харриса — 0 из 10, у Хорфорда – 0 из 3. В четвёртой игре Харрис наконец-то попал из-за дуги — дважды при 5 попытках. Слабое утешение. Даже списанный «Филадельфией» со счётов первый номер драфта НБА 2017 года, ныне выступающий за «Орландо Мэджик» разыгрывающий Маркелл Фульц забил три трёхочковых в плей-офф. А ведь бросок Фульца всегда считался корявым, а сам игрок получает весьма скромные $ 9,7 млн. Харрис за сезон-2019/2020 заработает $ 32,7 млн, Хорфорд – $ 28 млн.

Леброн не оставил «Клипперс» ни единого шанса. НБА вернулась, да ещё как! Видео Джеймс и Дэвис ведут «Лейкерс» к титулу по канонам О’Нила и Брайанта. А у Зайона дела совсем плохи.

Это огромнейшая проблема. Прошлым летом генеральный менеджер «Сиксерс» Элтон Брэнд выдал Хорфорду и Харрису длительные дорогие контракты общей суммой $ 290 млн. Сбросить их практически нереально, разве что обменять на аналогичные плохие сделки. У «Филадельфии» нет финансовой гибкости и реальных рычагов для усиления состава. Харрис будет «висеть» в платежной ведомости «Сиксерс» до конца сезона-2023/2024, причём его зарплата идёт по нарастающей и составит $ 39,3 млн на последний год контракта. Абсолютно неадекватная сумма для игрока, который ни разу за карьеру не принимал участие в Матче звёзд и только однажды преодолел отметку результативности 20 очков в среднем за сезон. Брэнд совершил огромную глупость, переплатив качественному, но далеко не элитному по меркам НБА исполнителю. Аналогичная ситуация с Хорфордом. 34-летний центровой будет сковывать финансовую гибкость «Сиксерс» ещё три года, получая $ 27 млн за сезон. На безбедную старость Тобиас и Эл себе заработали. «Филадельфия»? Выдача раздутых контрактов — проблема клуба. И без того проваливший сезон Хорфорд (11,9 очка, 6,8 подбора) однозначно будет регрессировать с возрастом, а Харрис просто достиг потолка. Кроме того, Тобиас уже в значительной степени мог потерять мотивацию. У него есть дорогущий контракт на ближайшие четыре года — зачем «рвать жилы» и кому-то что-то доказывать? К слову, в этом сезоне Хорфорд и Харрис получали больше, чем звёзды «Сиксерс» Симмонс ($ 8,1 млн) и Эмбиид ($ 27,5 млн). Не лучшая основа для создания хорошей командной химии, когда ролевики превосходят по размеру оплаты лидеров.

В «Филадельфии» раскол. Эмбиид публично раскритиковал Симмонса Джоэл устал проигрывать, а Харден наглядно показал, что упёртость Бена идёт «Сиксерс» во вред.

Раздутые контракты не единственна проблема «Филадельфии». Именитая франшиза терпит крах буквально по всем фронтам. В первую очередь нужно упомянуть игровой аспект.



Баскетболисты «Филадельфии» просто не совместимы друг с другом. Хорфорд — совсем не подходящий напарник по передней линии для Эмбиида. Работу в краске камерунец успешно возьмёт на себя. Джоэлу нужен «растягивающий» большой, который умеет хорошо бросать из-за дуги. Хорфорд во многом просто дублирует навыки Эмбиида, причём совсем не качественно.



Симмонс тоже не лучший напарник для Эмбиида. Проблема в упорном нежелании Бена бросать трёхочковые в эпоху, когда даже центровые НБА обязаны это делать, не говоря уже о форвардах / разыгрывающих. На тренировках Симмонс порой выдавал серии дальних попаданий. Почему не хочет регулярно пытаться атаковать с периметра в официальных играх? Имеет место проблема ментального плана, которую Бен пытается решить с помощью психолога. Пока не получилось. Две главные звезды «Сиксерс» опасны исключительно в краске. Когда Симмонс получает мяч на периметре, соперник даже не думает его крыть, что очень ограничивает вариативность нападения.

Что касается остальных исполнителей, то элитных снайперов в «Сиксерс» попросту нет. Для сегодняшней лиги это неприемлемо. Джей Джей Редик раньше отвечал за мощь «Филадельфии» на периметре, но Брэнд прошлым летом спокойно отпустил его в «Нью-Орлеан Пеликанс», решив переплатить Хорфорду. Шейк Милтон, Фуркан Коркмаз, Трэй Берк и Алек Беркс осилили отметку 40% точности из-за дуги за сезон, но это исполнители второго эшелона, из которых только Беркс набирает двузначную результативность. Обладатель раздутого контракта Харрис реализовал всего 36,3% трёхочковых за этот сезон, хотя именно он должен быть ведущим снайпером команды.

У «Филадельфии» также наметился кризис на тренерском и управленческом фронтах. Главный тренер «Сиксерс» Бретт Браун почти наверняка в ближайшее время будет уволен. Идеи Брауна архаичные и неактуальные в современной НБА, а игроки попросту перестали всерьёз его воспринимать. После поражения во втором матче плей-офф с «Бостоном» Эмбиид раскритиковал защитные схемы Брауна, а сестра Эла Хорфорда не стесняется открыто высмеивать специалиста и даже предложила заменить его на главного тренера «Селтикс» Брэда Стивенса.

Сестра Эла Хорфорда сделала выпад в адрес тренера «Филадельфии»

Придётся выплатить Брауну около $ 10 млн компенсации. В сумме с контрактами Хорфорда и Харриса «Филадельфия» попала на $ 300 млн «мёртвых» бесполезных активов. В этом прямая вина генерального менеджера Элтона Брэнда. Хороший игрок — не обязательно сильный управленец. Даже великий Майкл Джорда не лучшим образом проявил себя в качестве владельца «Шарлотт Хорнетс».



Брэнд — двукратный участник Матча звёзд НБА, попадал в символическую пятерку сезона в 2006 году. Но за неполных два года на посту генменеджера «Филадельфии» он наворотил столько, что расхлёбывать придётся ещё очень долго. Изменить состав «Сиксерс» при сохранении конкурентоспособности будет непросто при всём желании, учитывая не подлежащие обмену громадные контракты Хорфорда и Харриса. Можно попытаться обновить звёздную связку, обменяв Симмонса или Эмбиида, но вряд ли за кого-то из них удастся получить суперзвезду первой величины. Стефен Карри, Клэй Томпсон и Джеймс Харден в «Филадельфию» не приедут.

Майкл Джордан — бездарный владелец. На счетах миллиарды, а управлять совсем не умеет Покупка «Шарлотт Хорнетс» ничем хорошим для Его Воздушества не закончилась.

Есть вариант с уходом в перестройку и обменом Эмбиида и Симмонса одновременно. Хотя «Филадельфия» не так давно завершила «Процесс» с годами последовательного «слива». Сомнительно, что руководство франшизы заново хочет опуститься на дно турнирной таблицы ради получения высоких драфт-пиков. Скорее всего, в ближайшие несколько лет «Филадельфии» светит застой и топтание на месте с постоянным разочаровывающим вылетом в плей-офф. Новый главный тренер вряд ли будет способен что-то глобально изменить.



В прошлом году «Филадельфия» дошла до финала Восточной конференции, где в упорнейшей борьбе вылетела от будущего чемпиона «Торонто Рэпторс» (3-4) после невероятного попадания Кавая Леонарда с сиреной.

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Тогда перспективы «Сиксерс» казались светлыми, несмотря на обидный вылет. Всё-таки в броске Кавая в значительной степени присутствовал элемент удачи. Затем Брэнд решил видоизменить команду, обменяв Джимми Батлера на Джоша Ричардсона, отпустив Джей Джей Редик, а также переплатив Тобиасу Харрису и Элу Хорфорду. Уже тогда все эти решения ставились под сомнение, особенно выдача дорогих контрактов Харрису и Хорфорду. Как оказалось, опасения были оправданными.

Газоль заставил Эмбиида рыдать после игры. Худший матч Джоэла Центровой «Филадельфии» установил антирекорд НБА и был осмеян фанатами.

Уже по ходу этого сезона Эмбиид не набрал ни одного очка в дуэли против «большого» «Торонто Рэпторс» Марка Газоля. После игры Джоэл не сдержал эмоции и расплакался. Но это был простой матч «регулярки», а сам Эмбиид ещё не знал, насколько неудачно сложится для его команды этот сезон. Сейчас у Джоэла есть повод поплакать где-то за пределами площадки. В обозримом будущем титул чемпиона НБА ему не светит, если продолжит играть в «Филадельфии».