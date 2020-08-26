Как облажаться по полной программе. Наглядное пособие Пола Джорджа

Форвард покуражился в последнем матче с молодым Дончичем, но от клейма беспросветного неудачника это его не избавит.

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж — одна из главных звёзд НБА. ESPN и Bleacher Report включили Джорджа в топ-10 игроков лиги в своих последних рейтингах. Безусловно, Пол — качественный исполнитель. Однако эта характеристика в большей мере относится к регулярному чемпионату. На стадии плей-офф Джордж проявляет себя эталонным «чокером» — баскетболистом, который постоянно проваливается в решающий момент.

Слишком богатое на неудачи резюме Джорджа. Во время выступления Пола в «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» можно было придумать оправдания. Например, низкий уровень таланта остальных партнеров по команде в «Индиане» или напарник в лице Расселла Уэстбрука, который на паркете действует в стиле всадника без головы. Однако в значительной степени виноват сам Пол, о чём свидетельствует не только статистика, но и его манера поведения. Это стало отчётливо ясно после перехода Джорджа в «Клипперс».

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Первые 7 лет карьеры (2010-2017) Джордж выступал за «Пэйсерз» в Восточной конференции. Это автоматически означало противостояния с Леброном Джеймсом в плей-офф. Пол ожидаемо ничего Леброну не противопоставил и постоянно вылетал, не важно выступал Джеймс в «Кливленд Кавальерс» или «Майами Хит».

«По-настоящему страшно проигрывать одному и тому же человеку или одной команде. Леброн Джеймс — ночной кошмар Пола Джорджа», — писал обозреватель USA TODAY Джефф Зилгитт весной 2017 года, когда Джордж в четвёртый раз за карьеру «попал под раздачу» и вылетел от Леброна в плей-офф.

В решающем для «Индианы» четвёртом матче серии Джордж набрал 15 очков при точности 5 из 21 с игры. У Пола был шанс сравнять счёт за две секунды до финальной сирены, но он смазал трёхочковую попытку. «Кавальерс» Леброна в итоге выиграли матч (106:102) и серию в целом (4-0). Джеймс выходил в финал НБА 8 раз подряд (2011-2018), а Джордж молча наблюдал за этим со стороны.

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В межсезонье-2017 Джордж запросил обмен из «Пэйсерс». Пол хотел оказаться в команде из своего родного города «Лос-Анджелес Лейкерс», но в итоге был отправлен в «Оклахома-Сити», которая сформировала «Большое трио» с Джорджем, Расселлом Уэстбруком и Кармело Энтони. В плей-офф сезона-2017/2018 «Тандер» провалились, уступив андердогу «Юта Джаз» (2-4) в первом раунде. Джордж — главный виновник этого. В решающей шестой игре Джордж сыграл просто ужасно. Уэстбрук оставил все силы на площадке, набрав 46 очков, 10 подборов и 5 передач. Джордж же записал на свой счёт всего пять очков (катастрофическая цифра для суперзвезды НБА) при точности 2/16 с игры, в том числе 0 из 6 из-за дуги. Если кому-то трудно понять значение слова «чокер», то можно просто указывать на это выступление Пола Джорджа.



Летом 2018 года Джордж неожиданно продлил контракт с «Тандер». Пол наладил хорошие отношения с Уэстбруком и решил, что второй забег в постсезоне должен получиться более удачным. Как же он ошибался. Именно Джордж в очередной раз в значительной степени приложил руку к раннему вылету своей команды. На этот раз в серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс». С точки зрения статистики самой провальной для Джорджа стала третья встреча, когда он «настрелял» 3 из 16 с игры. Однако в плане показательности Пола-«чокера» подходит пятая игра, в которой «Портленд» закрыл серию (4-1). Разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард хладнокровно забил победный бросок через Джорджа из района центрального логотипа. Пол — один из лучших защитников периметра в НБА. В том сезоне он вошёл в первую оборонительную пятерку лиги, но почему-то в решающий момент все его навыки ни коим образом не проявляются. Джордж словно магнитом притягивает неудачи.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В межсезонье-2019 Джордж решил, что в «Оклахома-Сити» ему ничего не светит. Уэстбрук объединился с Джеймсом Харденом в «Хьюстон Рокетс», а Джордж предпочёл перейти в суперкоманду «Лос-Анджелес Клипперс» во главе с Каваем Леонардом, опытнейшим главным тренером Доком Риверсом и фантастической глубиной состава, включающей двух претендентов на звание лучшего шестого игрока года Лу Уильямса (у которого уже есть три таких награды в коллекции) и Монтреза Харрелла, специалистов по защитной игре Джамайкла Грина и Патрика Беверли, а также ряд качественных ролевиков. По ходу сезона «Лос-Анджелес» стал ещё сильнее, подписав Реджи Джексона и Маркуса Морриса, которые были лидерами в своих предыдущих клубах («Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс» соответственно).

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«Клипперс» считались бесспорным фаворитом в борьбе за титул. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» закончил на втором месте после «Лейкерс» во главе с Леброном и Энтони Дэвисом, но это было что-то вроде вынужденной меры. Риверс целенаправленно берёг энергию и здоровье Леонарда и Джорджа к решающим матчам плей-офф.

В первом раунде «Клипперс» достались «Даллас Маверикс», которых ведут за собой восходящие звёзды НБА Лука Дончич и Кристапс Порзингис. На бумаге «Клипперс» должны были «выносить» соперника всухую или отдавать максимум одну игру. На деле же серия затягивается, что не очень хорошо. Лишняя нагрузка для Кавая — не то, что нужно «Лос-Анджелесу» в первом раунде. Сейчас «Клипперс» впереди 3:2, но стоит учитывать тот факт, что «Маверикс» ни в одном матче в полной мере не задействовали своих звёзд. В первой игре Порзингис был удалён на старте третьей четверти, во второй — Дончич перебрал фолов. В третьей Лука повредил голеностоп, в четвёртой и пятой Кристапс не принимал участия из-за травмы колена, а Дончич играл на фоне проблем со здоровьем.

«Клипперс» отдали две игры откровенно ослабленному сопернику. Вина Джорджа в этом огромнейшая. Во втором матче Джордж набрал 14 очков при точности 4 из 17 с игры и 2 из 10 из-за дуги. В третьей: 11 очков, 3 из 16 с игры и 1 из 8 из-за дуги. В четвёртой: 9 очков, 3/14 с игры и 1/7 из-за дуги. Не такой баскетбол должен показывать звёздный исполнитель с зарплатой $ 33 млн, которая будет увеличиваться ещё на $ 2,5 млн в течение следующих двух лет. Даже заштатный ролевик на «минималке» при таком количестве попыток реализует больше бросков.

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Джордж установил антирекорд НБА последних 60 лет. Пол стал первым с 1960 года игроком, который в трёх матчах плей-офф подряд реализовывал менее 25% с игры (при минимум 10 бросках). В 1960 году подобный отметился легенда «Бостон Селтикс» Боб Кузи. Хотя Кузи сумел выиграть 6 титулов чемпиона НБА за карьеру и признавался MVP лиги, что Джорджу определённо не светит.

Да, Джордж «оторвался» в пятой игре серии с «Маверикс» (154:111). Пол стал первым игроком в XXI веке, которому удалось набрать 35 или более очков за 25 минут в плей-офф НБА. Последнее подобное достижение датируется 1975 годом. Однако соперник фактически не сопротивлялся. Пол мог бы не забить вообще ничего, и это не сказалось бы на результате. Проблема в том, что именно в важные моменты от Джорджа нет никакой помощи.

Джордж ментально не готов тащить команду. После неудачи в четвёртой игре Пол ограничил возможность комментирования на своей странице в «Инстаграме». Это свидетельствует о его слабой личности. Даже комментарии каких-то незнакомых пользователей в соцсети способны выбить его из колеи. На пресс-конференции после пятой игры форвард признался, что у него есть проблемы с психикой.

«Честно говоря, я недооценил своё психическое здоровье. У меня было расстройство, небольшая депрессия. Меня будто не было в игре в предыдущих матчах серии. Отдают должное людям, которые были со мной и поддерживали. Они очень помогли мне вернуть отличное настроение. Не могу их в полной мере отблагодарить», — заявил Пол.

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Интересный момент заключается в том, что Джордж придумал себе прозвище Playoff P, которое якобы свидетельствует о его особом режиме игры в матчах на выбывание. Болельщики переиначили этот никнейм на Pandemic P с учётом современных реалий пандемии коронавируса. Легенда НБА Чарльз Баркли никогда не выигрывал титул. Не без доли самоиронии Чак откровенно посмеялся над Джорджем.

«Нельзя называть себя «Playoff P» и всё время проигрывать. Я ведь не хожу и не утверждаю, что чемпион, поскольку не выиграл ни одного титула. Меня ведь не называют «Чак-чемпион», – сказал Баркли в эфире TNT.

«Клипперс» всё ещё считаются фаворитом на титул. При всей симпатии к Дончичу и Порзингису, «Лос-Анджелес» наверняка пройдёт «Даллас» в первом раунде. Слишком уязвимы сейчас «Маверикс». Далее подопечным Риверса достанутся «Юта» или «Денвер». Здесь тоже не должно быть проблем. В финале Западной конференции «Лос-Анджелес» наконец-то ждут серьёзные испытания — очень вероятное противостояние с «Лейкерс» Леброна и Дэвиса. В лидерских качествах и хладнокровии Кавая нет сомнений. Победный бросок Леонарда в кольцо «Филадельфии» с 4 ударами о дужку — один из самых ярких моментов в истории лиги.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Однако Кавай не двужильный. Без помощи Джорджа «Клипперс» сложно рассчитывать на завоевание титула. Есть веские причины усомниться в том, что Пол удачно проявит себе именно в решающий момент. Слишком часто он проваливался, чтобы поверить в чудесное преображение. Леброн уже забивал победный бросок через Джорджа в первом матче рестарта сезона в Орландо. Джордж наверняка ещё переживёт неприятные моменты в этом розыгрыше плей-офф. Наличие подобного исполнителя в ростере действительно существенно снижает шансы «Клипперс» на титул.