Леброн и игроки НБА бойкотируют сезон. Долларовые миллионеры чувствуют себя угнетёнными

Неблагодарные наглецы о последствиях своего демарша даже не задумываются. А ведь им снова всё сойдёт с рук.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отложила три запланированных матча серии первого раунда плей-офф из-за бойкота баскетболистов. Были перенесены встречи «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игроки НБА отказываются выходить на площадку из-за непрекращающегося насилия полиции в отношении афроамериканцев.

Краткая предыстория всего происходящего. Полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались протесты. Активисты прошли маршем к зданию полиции. Протестующие жгли автомобили, подожгли магазин подержанных машин и ресторан. Офицеры применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. В городе ввели комендантский час. Стрелявших в Блейка полицейских отправили в административный отпуск. Блейк находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Леброн не оставил «Клипперс» ни единого шанса. НБА вернулась, да ещё как! Видео Джеймс и Дэвис ведут «Лейкерс» к титулу по канонам О’Нила и Брайанта. А у Зайона дела совсем плохи.

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвало массовые протесты в США под лозунгом «Жизни темнокожих имеют значение». К акции подключились игроки НБА, но убийство Флойда не помешало им явиться в Орландо для участия в рестарте сезона. Случай с Блейком кажется менее масштабным, но всё-таки привёл к бойкоту.



Всё началось с того, что игроки «Милуоки» приняли решение не выходить на пятый матч серии с «Орландо», который должен был начаться 26 августа в 23:00 мск. Автором идеи стал разыгрывающий Джордж Хилл, который ранее отметился пламенной речью во время послематчевой пресс-конференции.

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Далее всё происходило по принципу снежного кома. Идею бойкота подхватили все остальные темнокожие баскетболисты лиги. Конечно, очень важную роль сыграл твит форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Да пошло оно всё! Требуем изменений. Надоело», — написал Леброн.

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

Подобные заявления одного из самых влиятельных спортсменов планеты не могут проходить бесследно. Не прошло и часа, как стало известно, что на паркет не выйдут не только «Милуоки» и «Орландо», но и остальные пары игрового дня плей-офф «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Лейкерс» могли бы закрыть серию с «Портлендом» (3-1), которому из-за травмы не поможет разыгрывающий Дэмьен Лиллард. Однако Леброн решил, что лучше присоединиться к бойкоту. Сейчас это в тренде. Такого же мнения придерживается форвард «Клипперс» Кавай Леонард. «Лейкерс» и «Клипперс» — наиболее активно выступающие за отмену плей-офф клубы лиги. Владелица «Лейкерс» Джини Басс уже сделала заявление в связи с этим.

Владелица «Лейкерс» поддержала решение бойкотировать матчи плей-офф НБА из-за расизма

Большинство клубов всё-таки хотят доиграть сезон, в том числе и начавший бойкот «Милуоки». Однако ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Скорее всего, не состоятся матчи плей-офф в четверг. Это четыре пары: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс». Вечером пройдёт заседание Совета директором НБА, а также вторая встреча игроков. Возможно, будет принято какое-то конкретное решение.

Конфликт с Китаем, пандемия коронавируса, а теперь бойкот игроков — НБА переживает тяжелейший год. Лига максимально потакала темнокожим баскетболистам. Разрешение заменять фамилии на майке антирасистским лозунгом, преклонение колена, огромная надпись Black Lives Matter на площадке, постоянные высказывания на тему расовой справедливости. Баскетболистам этого мало. Они хотят перемен. Какого-то внятного списка требований нет, но общий посыл ясен.



Во время первой встречи игроков прозвучали претензии в адрес владельцев клубов и комиссионера НБА Адама Сильвера с призывом проявлять большую активность в социальных вопросах. Леброн высказал это мнение. Но НБА и так уже «прогнулась» под игроков в невиданных ранее масштабах. Куда уж больше? Сильвер и владельцы клубов сделали всё возможное, чтобы сезон возобновился, а игроки продолжали получать многомиллионные доходы. Что в ответ со стороны баскетболистов? Неблагодарность, лицемерие, саботаж и откровенно хамское отношение.

Все ненавидят Гобера. Безрассудность одного человека обрушила спорт по всему миру Успехи Руди забудутся, а клеймо останется с ним навсегда.

Вот к чему приводит постоянное потакание. Чувствующие себя угнетёнными долларовые миллионеры просто не знают рамок, продолжают наглеть всё больше и больше. Самый неприятный момент заключается в том, что Сильвер не может применить никаких жёстких мер или санкций к участникам бойкота. Очень высок риск нарваться на обвинения в расизме и лишиться должности. Весь этот демарш не будет наказан. Вопрос лишь в том, сумеют ли заставить темнокожих баскетболистов вернуться на паркет? Если да, то когда и на каких условиях.



Хочется верить, что игроки НБА образумятся. Розыгрыш плей-офф — 2020 был очень увлекательным. Текущая причина отмены соревнований кажется на порядок менее серьёзной, чем пандемия коронавируса. Баскетболисты должны «остыть» в течение дня-другого, чтобы осознать простую истину: выход на площадку, в первую очередь, в интересах их самих. В случае отмены сезона НБА потеряет сотни миллионов долларов, что однозначно отрицательно скажется на будущих доходах игроков.