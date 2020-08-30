Леброн переписал историю НБА. И зачем вообще было устраивать бойкот?

Баскетбол в НБА вернулся. Серии плей-офф продолжились после небольшой паузы длиной три дня. Игроки НБА устроили бойкот из-за насилия полиции, но очень быстро пересмотрели своё решение. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс тоже изначально выступал за отмену сезона, а затем сдал назад. Стоило ли оно того? Ведь Джеймс пребывает в отличной форме и имеет реальные шансы выиграть титул.
Серия с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в которой играет «Лейкерс» Леброна, по праву считается одной из двух самых интересных прямо сейчас наравне с противостоянием «Клипперс» — «Даллас». В последней волшебник Лука Дончич порой в одиночку умудряется конкурировать с одной из самых мощных и универсальных команд лиги.
«Лейкерс» же в «пузыре» играли настолько неубедительно, что Чарльз Баркли перед стартом этой серии всерьёз ставил на восьмую команду запада, не веря ни в Леброна, ни в Энтони Дэвиса. А после поражения «озёрников» в стартовом поединке, стало совсем страшно за «наследие» Джеймса.
«Портленд» потратил очень много сил на борьбу за последнюю путёвку в плей-офф. Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум играли в невероятно энергозатратный баскетбол, показывая при этом по-настоящему супергеройскую статистику. Однако сотворить ещё одну сенсацию им так и не удалось: «Трейл Блэйзерс» поиграли три матча кряду и перед пятой игрой стояли на краю пропасти.
Пропасть казалась даже ближе обычного. Всё дело в травмах. В распоряжении Терри Стоттса не было даже 10 здоровых бойцов. Но самое главное, из-за травмы колена на неопределённое время выбыл лидер команды Лиллард, роль которого в «Портленде» как минимум сопоставима с той, которую играет Леброн для «Лейкерс».
Кажется, сложившиеся непростые условия лишь мобилизовали и мотивировали здоровых игроков «Портленда». Именно баскетболисты в чёрных майках с первых же минут взяли нити пятой игры в свои руки. Конечно, лидером выступил Макколлум, набиравший очки с разных дистанций в свойственной себе кошачьей манере.
А вот главным помощником Макколума стал кто бы вы думали? Кармело Энтони. Некогда звёздного форварда в какой-то момент списали со счетов, называли толстым неудачником (отчасти справедливо), у него не было команды и вот, судя по всему, Мело обретает былую уверенность. Именно его игра позволила «Портленду» поверить в свои силы и итоговую победу. К концу матча на счету Энтони было 27 очков и 7 подборов. Таких цифр в играх на вылет от него давно никто не видел. Энтони и его друг Леброн Джеймс присоединились к Джо Джонсону и Джамалу Кроуфорду (2017 год) и к Элджину Бэйлору и Ричи Герину (1970 год), став первыми соперниками по плей-офф, набравшими более 25 очков в возрасте 35+лет. Уникальное достижение. Мело проиграл серию, но это не помешало ему обняться и тепло пообщаться с Леброном после матча. Друзья-соперники выступают в лиге уже 17 лет, и наверняка продолжат это делать. Энтони пока не собирается завершать карьеру.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте NBA.
Теперь подробнее о Леброне. Главный человек в составе клуба из Лос-Анджелеса работал с фантастическим КПД, стараясь брать качеством, а не количеством. Он традиционно передал Энтони Дэвису роль главного снайпера, а сам сосредоточился на созидании, играя в нападении вторую скрипку.
Дэвис же и вовсе набрал все восемь стартовых очков «Лейкерс», в очередной раз доказав, что сдержать его в НБА не может никто. Во второй половине, когда Леброн получил отдых, центровой спокойно начинал атаки, выступая на позиции разыгрывающего. Невероятный универсализм 208-сантиметрового баскетболиста.
«Портленд» почти дотерпел до концовки. По крайней мере, так хочется думать. Макколлум выложился на все 100%, заставив соперника включить дополнительные резервы в последней четверти, когда счёт стал равным. Вот тогда все увидели, насколько Леброн не хочет затягивать серию и тратить дополнительные силы ещё на одну встречу.
Именно Джеймс организовал решающий рывок, на который у оппонента не нашлось ответа. Да и кому отвечать? Хассан Уайтсайд сначала повредил палец, а потом быстро нахватал фолов. Кармело совершил несколько нелепых ошибок, а Си Джей (как выяснилось) всё-таки человек и тоже иногда промахивается.
Король закрыл серию фирменным трипл-даблом (36 очков, 10 подборов, 10 передач), который стал для него 13-м с 30+ набранными очками. За время существования НБА нет ни одного человека, добравшегося хотя бы до отметки в 10 подобных матчей. Джеймс не устаёт переписывать историю лиги.
Дэвис набрал 43 очка, Джеймс — 36. 79 баллов в графе результативности – отличная работа звёздного дуэта. Ещё дополнение к списку впечатляющих достижений Леброна и Энтони. Джеймс впервые в XXI веке в составе «Лейкерс» оформил трипл-дабл с 30+ очками на стадии плей-офф. В последний раз это делал Джеймс Уорти в 1988 году. Дэвис — первый игрок, набравший 40+ очков в матче плей-офф при 75% и более точности с игры после Дирка Новицки в 2011 году. Хотя на следующей стадии «Лейкерс» понадобится куда больше помощи от Кайла Кузмы, Дэнни Грина, Дуайта Ховарда и остальных второплановых исполнителей.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
«Лос-Анджелес» обыграл «Портленд» (131:122). Это первая победа «Лейкерс» в серии плей-офф с 2012 года. Тогда Коби Брайант и компания выжили в напряжённой семиматчевой серии с «Денвером», после чего были разбиты «Оклахомой» с Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком.
Теперь эта парочка играет в «Хьюстоне», который вполне вероятно и станет следующим соперником Леброна. Потому как именно «Рокетс» после сегодняшней убедительной победы (114:80) ведут в серии с «Оклахома-Сити Тандер» — 3:2.
Леброн выиграл все 14 серий первого раунда плей-офф за карьеру без единого поражения, что является рекордом среди действующих игроков. Завершившие карьеру Роберт Орри и Дерек Фишер делали это 16 раз. Джеймсу не хватает всего одной победы, чтобы покорить исторический рекорд Фишера по общему количеству побед (161) за всю историю плей-офф. Можно не сомневаться, что в серии второго раунда Леброн превзойдёт Дерека и станет бесспорным рекордсменом. Бойкот уж точно не то, что нужно было Королю. Хорошо, что он быстро это осознал. У 35-летнего Джеймса есть реальный шанс выиграть титул для «Лейкерс». Лучшей возможности в будущем уже может и не быть.
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