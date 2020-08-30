Леброн переписал историю НБА. И зачем вообще было устраивать бойкот?

Баскетбол в НБА вернулся. Серии плей-офф продолжились после небольшой паузы длиной три дня. Игроки НБА устроили бойкот из-за насилия полиции, но очень быстро пересмотрели своё решение. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс тоже изначально выступал за отмену сезона, а затем сдал назад. Стоило ли оно того? Ведь Джеймс пребывает в отличной форме и имеет реальные шансы выиграть титул.

Серия с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в которой играет «Лейкерс» Леброна, по праву считается одной из двух самых интересных прямо сейчас наравне с противостоянием «Клипперс» — «Даллас». В последней волшебник Лука Дончич порой в одиночку умудряется конкурировать с одной из самых мощных и универсальных команд лиги.

Леброн и игроки НБА бойкотируют сезон. Долларовые миллионеры чувствуют себя угнетёнными Неблагодарные наглецы о последствиях своего демарша даже не задумываются. А ведь им снова всё сойдёт с рук.

«Лейкерс» же в «пузыре» играли настолько неубедительно, что Чарльз Баркли перед стартом этой серии всерьёз ставил на восьмую команду запада, не веря ни в Леброна, ни в Энтони Дэвиса. А после поражения «озёрников» в стартовом поединке, стало совсем страшно за «наследие» Джеймса.



«Портленд» потратил очень много сил на борьбу за последнюю путёвку в плей-офф. Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум играли в невероятно энергозатратный баскетбол, показывая при этом по-настоящему супергеройскую статистику. Однако сотворить ещё одну сенсацию им так и не удалось: «Трейл Блэйзерс» поиграли три матча кряду и перед пятой игрой стояли на краю пропасти.



Пропасть казалась даже ближе обычного. Всё дело в травмах. В распоряжении Терри Стоттса не было даже 10 здоровых бойцов. Но самое главное, из-за травмы колена на неопределённое время выбыл лидер команды Лиллард, роль которого в «Портленде» как минимум сопоставима с той, которую играет Леброн для «Лейкерс».



Кажется, сложившиеся непростые условия лишь мобилизовали и мотивировали здоровых игроков «Портленда». Именно баскетболисты в чёрных майках с первых же минут взяли нити пятой игры в свои руки. Конечно, лидером выступил Макколлум, набиравший очки с разных дистанций в свойственной себе кошачьей манере.

Лука установил феноменальный исторический рекорд, а судьи сломали игру. Настоящий произвол Молодую команду «Маверикс» откровенно засудили во встрече с фаворитом сезона. Негодует даже Леброн Джеймс.

А вот главным помощником Макколума стал кто бы вы думали? Кармело Энтони. Некогда звёздного форварда в какой-то момент списали со счетов, называли толстым неудачником (отчасти справедливо), у него не было команды и вот, судя по всему, Мело обретает былую уверенность. Именно его игра позволила «Портленду» поверить в свои силы и итоговую победу. К концу матча на счету Энтони было 27 очков и 7 подборов. Таких цифр в играх на вылет от него давно никто не видел. Энтони и его друг Леброн Джеймс присоединились к Джо Джонсону и Джамалу Кроуфорду (2017 год) и к Элджину Бэйлору и Ричи Герину (1970 год), став первыми соперниками по плей-офф, набравшими более 25 очков в возрасте 35+лет. Уникальное достижение. Мело проиграл серию, но это не помешало ему обняться и тепло пообщаться с Леброном после матча. Друзья-соперники выступают в лиге уже 17 лет, и наверняка продолжат это делать. Энтони пока не собирается завершать карьеру.

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Теперь подробнее о Леброне. Главный человек в составе клуба из Лос-Анджелеса работал с фантастическим КПД, стараясь брать качеством, а не количеством. Он традиционно передал Энтони Дэвису роль главного снайпера, а сам сосредоточился на созидании, играя в нападении вторую скрипку.



Дэвис же и вовсе набрал все восемь стартовых очков «Лейкерс», в очередной раз доказав, что сдержать его в НБА не может никто. Во второй половине, когда Леброн получил отдых, центровой спокойно начинал атаки, выступая на позиции разыгрывающего. Невероятный универсализм 208-сантиметрового баскетболиста.



«Портленд» почти дотерпел до концовки. По крайней мере, так хочется думать. Макколлум выложился на все 100%, заставив соперника включить дополнительные резервы в последней четверти, когда счёт стал равным. Вот тогда все увидели, насколько Леброн не хочет затягивать серию и тратить дополнительные силы ещё на одну встречу.

Леброн не оставил «Клипперс» ни единого шанса. НБА вернулась, да ещё как! Видео Джеймс и Дэвис ведут «Лейкерс» к титулу по канонам О’Нила и Брайанта. А у Зайона дела совсем плохи.

Именно Джеймс организовал решающий рывок, на который у оппонента не нашлось ответа. Да и кому отвечать? Хассан Уайтсайд сначала повредил палец, а потом быстро нахватал фолов. Кармело совершил несколько нелепых ошибок, а Си Джей (как выяснилось) всё-таки человек и тоже иногда промахивается.



Король закрыл серию фирменным трипл-даблом (36 очков, 10 подборов, 10 передач), который стал для него 13-м с 30+ набранными очками. За время существования НБА нет ни одного человека, добравшегося хотя бы до отметки в 10 подобных матчей. Джеймс не устаёт переписывать историю лиги.



Дэвис набрал 43 очка, Джеймс — 36. 79 баллов в графе результативности – отличная работа звёздного дуэта. Ещё дополнение к списку впечатляющих достижений Леброна и Энтони. Джеймс впервые в XXI веке в составе «Лейкерс» оформил трипл-дабл с 30+ очками на стадии плей-офф. В последний раз это делал Джеймс Уорти в 1988 году. Дэвис — первый игрок, набравший 40+ очков в матче плей-офф при 75% и более точности с игры после Дирка Новицки в 2011 году. Хотя на следующей стадии «Лейкерс» понадобится куда больше помощи от Кайла Кузмы, Дэнни Грина, Дуайта Ховарда и остальных второплановых исполнителей.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Лос-Анджелес» обыграл «Портленд» (131:122). Это первая победа «Лейкерс» в серии плей-офф с 2012 года. Тогда Коби Брайант и компания выжили в напряжённой семиматчевой серии с «Денвером», после чего были разбиты «Оклахомой» с Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком.



Теперь эта парочка играет в «Хьюстоне», который вполне вероятно и станет следующим соперником Леброна. Потому как именно «Рокетс» после сегодняшней убедительной победы (114:80) ведут в серии с «Оклахома-Сити Тандер» — 3:2.

Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.

Леброн выиграл все 14 серий первого раунда плей-офф за карьеру без единого поражения, что является рекордом среди действующих игроков. Завершившие карьеру Роберт Орри и Дерек Фишер делали это 16 раз. Джеймсу не хватает всего одной победы, чтобы покорить исторический рекорд Фишера по общему количеству побед (161) за всю историю плей-офф. Можно не сомневаться, что в серии второго раунда Леброн превзойдёт Дерека и станет бесспорным рекордсменом. Бойкот уж точно не то, что нужно было Королю. Хорошо, что он быстро это осознал. У 35-летнего Джеймса есть реальный шанс выиграть титул для «Лейкерс». Лучшей возможности в будущем уже может и не быть.