Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Даллас Маверикс» (111:96, 4-2) в шестом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Западной конференции НБА. Ожидаемый итог противостояния. Уровень мастерства исполнителей, опыт и глубина состава «Клипперс» откровенно выше, чем у «Маверикс». Кроме того, «Даллас» по ходу серии столкнулся с серьёзными проблемами. В трёх последних матчах серии из-за травмы не принимал участие Кристапс Порзингис, а Лука Дончич играл на фоне повреждения голеностопа.

Молодую команду «Маверикс» не в чем упрекнуть. Подопечные Рика Карлайла сделали всё, что могли. Тот факт, что серия закончилась не сухой победой «Клипперс» — уже достижение, которое можно занести техасцам в актив. Особенно с учётом травмы Порзингиса.

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Лука Дончич завершил дебютное выступление в плей-офф НБА парочкой исторических рекордов. Лука стал первым игроком в истории НБА, набиравшим в среднем не менее 30 очков, 8 подборов и 8 передач в первом постсезоне. Кроме того, 21-летний Дончич — самый молодой игрок в истории НБА, который записал себе в актив не менее 150 очков, 50 подборов и 50 передач в серии плей-офф.



Дончич набрал 186 очков в дебютной серии, что является третьим лучшим результатом в истории. Больше только у Леброна Джеймса (214 очков, 2006 год) и Боба Макаду (190 очков, 1974 год). Лука превзошёл Боба Ланье (184 очка, 1974 год) и Карима Абдул-Джаббара (181 очко, 1970 год) по результативности среди дебютантов плей-офф.

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Настоящий героизм Луки, который фактически в одиночку вытащил четвёртый матч серии (135:133 ОТ), сделав счёт 2-2. Тогда Дончич набрал 43 очка, 17 подборов и 13 передач, в том числе забил победный бросок с финальной сиреной овертайма.

Сет Карри, Бобан Марьянович, Тим Хардуэй-младший, Дориан Финни-Смит, Макси Клебер всячески пытались помочь Луке, но против глубокой и талантливой суперкоманды «Клипперс» им было сложно что-то противопоставить на длинной дистанции. В составе «Лос-Анджелеса» есть две суперзвезды НБА Кавай Леонард и Пол Джордж. Последний провалил большую часть серии, но в обойме главного тренера Дока Риверса есть шикарная группа «страховщиков», которые в определённые моменты играют на уровне ведущих опций. Это два претендента на звание лучшего шестого игрока сезона Монтрез Харрелл и Лу Уильямс. Реджи Джексон, Маркус Моррис, Ивица Зубац, Джамайкл Грин, Лэндри Шамет, Джамайкл Грин дополняют роскошную глубину.



К сожалению, «Клипперс» было мало преимущества в классе. Игроки «Лос-Анджелеса» пытались самоутвердиться за счёт нечистых приёмов. Команда Риверса в серии с «Маверикс» запомнилась грубостью, хамством и притворством. Особо усердствовали в этих аспектах Харрелл и Моррис.

Монтрез применил оскорбление на расовой почве к Луке Дончичу, назвав его «трусливым белым». Будь на месте словенца Дончича темнокожий игрок, а в его адрес нечто подобное заявил бы европеец, разгорелся бы нешуточный скандал. Возможно, даже более серьёзный, чем недавний бойкот игроков из-за инцидента с Джейкобом Блэйком в Висконсине, который сорвал розыгрыш плей-офф на три дня.

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Инцидент удалось замять простым извинением Харрелла, которое Дончич спокойно принял. Лука вёл себя достойно и не хотел накалять обстановку. «Клипперс» было мало этого крайне неоднозначного момента. Моррис старался не отставать. Ещё в первой игре Маркус запомнился трэш-током и намерением спровоцировать Дончича или Порзингиса. Кристапс не сдержал эмоции и был удалён с площадки в начале третьей четверти. Это была лишь «разминка». Моррис явно умышленно наступил на травмированный голеностоп Луки.



К счастью, Моррис промахнулся на несколько сантиметров — Дончичу удалось избежать усугубления травмы. Ещё хуже было поведение Морриса и главного тренера «Клипперс» Дока Риверса после матчей. Они весьма цинично делали вид, что ничего страшного не случилось. Якобы умышленности в действиях Морриса не было, а форвард вообще является чуть ли не пострадавшей стороной.

Когда Моррис был удалён с площадки в шестом матче серии за удар Дончича по голове, Риверс заявил следующее:



«Четно говоря, я думаю, что удаление случилось, потому что это Маркус. Он сыграл в мяч, после чего его рука пошла дальше. Такое бывает в каждом матче», – заявил Риверс.



Дончич после первого инцидента дипломатично выразил надежду на то, что действия Морриса были неумышленными. Но после завершения серии Лука был менее сдержанным.

«Очень надеялся, что в прошлой встрече Моррис сделал это не специально, но, глядя на фол в этой игре, вы знаете, о чём я думаю. Я не хочу иметь дело с такими игроками», — отметил словенец.

Ответ Морриса? Насмешливый пост в твиттере: «Сейчас расплачусь. «Клипперс» выиграли серию в 6 матчах».

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Вторая часть публикации Морриса неоспорима. «Клипперс» действительно выиграли серию в шести матчах. Но от такой победы должно быть стыдно. Главный фаворит сезона показал себя с самой нелицеприятной стороны. Эта команда «Клипперс» вызывает лишь отторжение.

«Лос-Анджелес» ждёт соперника по второму раунду плей-офф в противостоянии «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс», которое затянулось до 7 матчей. Что касается «Далласа», можно не сомневаться в большой будущем этой команды. Первый заход в плей-офф уже можно назвать достойным – проиграть топ-контендеру в борьбе совсем незазорно. Если бы не травма Порзингиса, «Клипперс» было бы ещё сложнее.

Лука Дончич зарекомендовал себя как сильный кандидат на звание главного лица лиги после Леброна Джеймса. Инсайдер ESPN Тим Макмэхон сообщает, что в межсезонье «Даллас» попытается подписать одного-двух ветеранов в компанию к Дончичу.

«Нам нужно заполучить «цепных псов», — сказал один из представителей фронт-офиса «Маверикс».

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Фактически «Даллас» ищет жёстких опытных исполнителей вроде Джея Краудера или Сержа Ибаки, при наличии которых на площадке игроки вроде Морриса и Харрелла дважды подумают, прежде чем попытаются как-то задеть Дончича или умышленно нанести ему травму. В следующем сезоне за «Маверикс» и Лукой будет следить не менее интересно, чем в нынешнем. В этом можно не сомневаться.