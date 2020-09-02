«Бросай, карлик». Удивительная история самого низкорослого игрока в истории НБА

Маггси Богз выводил из себя самого Майкла Джордана. Рост не помешал ему добиться большого успеха.

160-сантиметровый Маггси Богз — самый низкий игрок в истории НБА. Это не помешало разыгрывающему оставить значимый след в истории мирового баскетбола. Богз входит в топ-25 лучших ассистентов всех времён НБА (6726 передач за карьеру), опережая таких легенд, как Коби Брайант, Джерри Уэст, Скотти Пиппен, Клайд Дрэкслер, Ларри Бёрд и Майкл Джордан.

Маггси также был очень хорош в перехватах. По этому показателю он занимает 65-е место в истории лиги (1369 перехватов за карьеру), находясь впереди Дирка Новицки, Трэйси Макгрэйди и действующих суперзвёзд Стефена Карри, Джеймса Хардена, Пола Джорджа, Кармело Энтони, Кевина Дюранта, Кавая Леонарда и Джимми Батлера. Возможно, до конца карьеры Богза смогут опередить только два-три из упомянутых действующих звёздных баскетболистов.

Самый толстый баскетболист в истории заплыл жиром. А ведь когда-то Софо радовал даже Шака Лишний вес не помешал Софоклису Схорцанитису провести более чем успешную карьеру. Его имя прогремело на весь мир.

Солидные достижения для парня с антропометрическими данными, которые не сулят ничего хорошего в баскетболе. Маггси был ну очень маленьким (рост — 160 см, вес — 62 кг) для этого вида спорта. Однако кое-что он делал на элитном уровне. Настоящее имя игрока Тайрон Кёртис Богз, а имя Маггси (в переводе с английского «воришка») прикрепилось к игроку из-за уникальной проворности, которая позволяла регулярно «красть» мяч у соперников и совершать перехваты. Этот навык в совокупности с впечатляющим видением площадки обеспечил Богзу место в лучшей лиге мира.



Богз начал выступать за среднюю школу Пола Лоуренса Дунбара в родном Балтиморе, после чего поступил в университет Уэйк-Форест. В NCAA разыгрывающий провёл четыре года, набирая в среднем 14,8 очка, 9,5 передачи, 3,8 подбора и 3,9 перехвата. Показатели передач и перехватов не могли не привлечь внимание скаутов НБА, которые закрыли глаза на низкий рост исполнителя. Тем более что Маггси подтвердил свой класс на чемпионате мира в Испании, где сборная США в финале обыграла СССР (87:85). Богз проделал отличную работу в защите против лидера соперников Валдиса Валтерса. Маггси был выбран на драфте НБА 1987 года клубом «Вашингтон Буллетс», где ему ненадолго удалось пересечься с самым высоким игроком в истории лиги 231-сантиметровым Мануте Болом. Вместе они неоднократно попадали на обложки журналов.

«Жираф и дылда». Трагическая история самого высокого игрока в истории НБА Судьба не была благосклонной к Мануте Болу. Сейчас его дело в лучшей лиге мира продолжает сын, тоже гигант.

«Буллетс» забрали Богза под 12-м лотерейным пиком, что можно назвать просто феноменальным результатом для 160-сантиметрового баскетболиста. Класс драфта-1987 был очень талантливым и включал будущих суперзвёзд НБА Дэвида Робинсона, Рэджи Миллера, Скотти Пиппена и Кевина Джонсона. В «Вашингтоне» Маггси провёл всего год, после чего перешёл в «Шарлотт Хорнетс». Именно с выступлением за эту франшизу чаще всего ассоциируется низкорослый разыгрывающий.



Богз провёл в «Хорнетс» 10 лет, став одним из самых знаковых игроков в истории организации. Маггси набирал всего 11,2 очка за игру и ни разу не вызывался на Матч звёзд НБА. Но он брал своё в других аспектах. Богз является рекордсменом в истории франшизы «Хорнетс» по сыгранным минутам (19 768), передачам (5557) и перехватам (1067). Богз поставил соперникам 39 блок-шотов за карьеру в НБА, в том числе гигантскому центровому Патрику Юингу. Действия миниатюрного разыгрывающего на площадке просто завораживали.

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Сам факт необычайно низкого роста привлекал к Богзу дополнительное внимание и делал его чрезвычайно популярным среди болельщиков. Неудивительно, что Маггси снялся в знаменитом фильме «Космический Джем» с Майклом Джорданом в главной роли. Компанию ему составили звёзды 1990-х Патрик Юинг, Ларри Джонсон, Чарльз Баркли, Шон Брэдли. Богзу часто доводилось сталкиваться с Джорданом на площадке. В 1995 «Шарлотт» Маггси и «Чикаго Буллз» встретились в плей-офф. В одном из моментов Джордан решил своеобразным образом сломать настырного низкорослого оппонента, который раз за разом выводил его из себя своими цепкими защитными действиями. Майкл намерено не стал проявлять активность в защите и прокричал: «Давай, бросай, карлик». Маггси смазал открытую попытку. Богз признавался, что после этого момента испытывал проблемы психологического характера, но всё-таки пришёл в себя и ещё 6 лет отыграл в НБА. Интересно, что сейчас Джордан является владельцем «Шарлотт», за который ранее выступал Богз. Между Майклом и Маггси сохраняются хорошие отношения.

Майкл Джордан — бездарный владелец. На счетах миллиарды, а управлять совсем не умеет Покупка «Шарлотт Хорнетс» ничем хорошим для Его Воздушества не закончилась.

«Я всегда был самым низким, самым маленьким на площадке. Становился старше и все вокруг росли, кроме меня. Мой рост сделал меня бесстрашным. Хотел доказать, что все вокруг ошибаются на мой счёт», — утверждает Богз.



В 1997-2001 годах Богз выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Маггси сдал в плане статистики по сравнению с пиковыми годами карьеры в «Хорнетс», однако оставался востребованными в НБА до 36 лет, когда официально завершил карьеру.

Сын самого высокого игрока в истории тоже тот ещё гигант. Бол поразил всех в дебютной игре Играющий за копейки гигант блистал на площадке, экстренное латание дыр не спасло «Бруклин» — старт матчей клубов НБА в обзоре «Чемпионата».

У Маггси Богза растёт достойная смена. Его внук Самартин Богз выступает на позиции разыгрывающего за школу Калверт Холл в Балтиморе. Самартин сможет выставиться на драфт НБА в 2023 году. Парень считается одним из самых перспективных защитников своего класса. Рост Самартина сейчас составляет 160 см, как и у его деда во время игровой карьеры. Внук Маггси ещё вырастет, хотя вряд ли будет слишком высоким. Но с мячом мальчишка управляется очень ловко.

Удивительная история Маггси Богза — доказательство, что низкий рост не всегда является приговором для тех, кто хочет стать профессиональным баскетболистом.