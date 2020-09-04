В НБА сформировалась новая суперкоманда. «Бруклин» совершил последний и важнейший ход

Назначение Стива Нэша – оптимальный вариант для «Нетс». Борьба за титул уже не за горами.

Рано или поздно это должно было случиться. Ещё будучи игроком, многие предрекали Стиву Нэшу большую тренерскую карьеру. Он идеально подходит под критерии отличного рулевого команды. Только сейчас 46-летнему члену Зала славы баскетбола придётся куда сложнее.

Процесс назначения Нэша тренером удивил многих. В НБА информация обычно заранее «сливается» инсайдерам, которые знают про переговорный процесс все детали, решения, эмоции сторон. Этот случай оказался исключением. Это добавило очков в и без того безупречную репутационную копилку Нэша.

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Более того, по слухам будущий тренер «Бруклина» очень тепло расстался со своими коллегами из «Уорриорз», где он пять лет занимал просто консультанта по развитию игроков. Говорят, его должность носила технический характер, но Нэш всё равно позвонил Стиву Керру, поблагодарил того за совместную работу и получил в ответ напутствие.

«Понятия не имел о том, что он куда-то переходит. Он позвонил мне просто из вежливости. Ему не нужно было этого делать. Это была вежливость и уважение», — сказал Керр.

Нэш станет 23-м главным тренером в истории франшизы «Нетс». Это будет его первый опыт в качестве главного тренера, поэтому может показаться, что легендарного разыгрывающего просто бросают на произвол судьбы. Но не всё так однозначно.

Во-первых, в помощниках у Нэша останется тот, кто управлял командой до этого. Жак Вон войдёт в новый тренерский штаб и станет ассистентом главного тренера, причём самым высокооплачиваемым в НБА. Это говорит о нежелании руководства «Нетс» ломать систему до конца, внося в неё лишь косметические изменения. Да и зачем? Вон достойно провёл «Нетс» через рестарт сезона в Орландо. «Нетс» без Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта, Деандре Джордана, Спенсера Динуидди, Тарона Принса и еще парочки ведущих игроков ротации обыграли контендеров «Лос-Анджелес Клипперс» и «Милуоки Бакс», выйдя в плей-офф с седьмого места. На серию с «Торонто» (0-4) у команды уже не хватило сил, хотя как минимум один раз «Нетс» были близки к победе над действующими чемпионами лиги. Немного не повезло в концовке.

Во-вторых, НБА знает примеры тренеров, которые также как и Нэш приходили работать с чистого листа. И у них получилось. Риск существует, но перед глазами отличный пример Стива Керра. А ведь тот пришёл в 2014 в «Голден Стэйт» также без малейшего опыта, а через два года получил награду «Тренер года» и трижды приводил «воинов» к заветному трофею. А Тайрон Лю, прошедший чемпионским парадом во главе «Кливленда»? В общем есть на кого равняться.

В-третьих, Нэш является авторитетом для двух главных звёзд клуба. И Дюрант, и Ирвинг очень хорошо относятся к одному из лучших распасовщиков НБА за всю историю. Подобное отношение должно иметь положительное влияние на климат в раздевалке.

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Вопросов перед новым тренером уже много. Не все разделяют оптимизм, связанный с назначением неопытного тренера. Даже игроки «Бруклина», судя по всему, не очень-то поняли, что случилось и пока видят психологию главным аспектом работы нового коуча.

«Вы же хотели третью звезду! Немного должен пояснить: мне нравится назначение Нэша. Огромная часть тренерской работы на таком уровне — это психология. Я считаю Лаверта третьей звездой «Нетс», так что у нас теперь четыре звезды. Будет интересно посмотреть за построением состава», — написал защитник «сетей» Спенсер Динуидди в своём «твиттере».

Болельщики «Нетс» также задаются вопросом о том, что будет, если Нэшу что-то придётся не по нраву в общении с Дюрантом или Ирвингом? Последний славится своим странным поведением, которое сильно выводило из себя его бывших партнёров по «Бостону». Кевин же всё держит в себе и предпочитает делиться с миром информацией и каким-либо недовольством при помощи фейковых аккаунтов в социальных сетях. Работать с этой парочкой будет крайне непросто.

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С давлением и порой неадекватной оценкой действительности новоиспечённому главному тренеру нужно будет просто смириться. Благо, подготавливать специалиста начали с первого дня. Известный баскетбольный эксперт и телеведущий ESPN Стивен Эй Смит, к примеру, сегодня написал в «твиттере» следующее:

«Хочу поздравить Стива Нэша, он это заслужил. Но в этом и есть привилегия белых. Такого не происходит с чернокожими. Нет никакого тренерского опыта? И ты внезапно получаешь работу в «Бруклине». Я знаю, что и Дюрант, и Ирвинг поддерживают это назначение. Но я думаю о Тайроне Лю — от его кандидатуры просто отказались.

Я думаю о человеке, который строил фундамент «Голден Стэйт», Марке Джексоне. От него тоже отказались. Отказались из-за парня, который является одним из лучших, кого можно встретить в своей жизни, и он может проделать фантастическую работу. Но у него вообще нет опыта», — написал Стивен Эй Смит на своей странице в «Твиттере».

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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс заявил, что в лиге должно быть больше темнокожих тренеров, хотя призвал не расценивать этот как выпад в адрес Нэша. Но звучит именно как выпад. Не совсем адекватные высказывания? Но что поделать? Это нынешние реалии НБА.

И это ещё Дирк Новицки отклонил предложение о работе в тренерском штабе «Нетс». Легендарный немец решил ещё отдохнуть от баскетбола. Тогда критиков появилось бы ещё больше.

В любом случае «Нетс» обязательно будут держаться в топе информационного поля, поскольку именно они станут претендентами на чемпионство после возвращения суперзвёздной парочки Ирвинг-Дюрант. «Бруклин» уже отошёл от провальной сделки с «Бостон Селтикс» по обмену стареющих Кевина Гарнетта и Пола Пирса на драфт-пики. Теперь в «Нетс» сформирована настоящая суперкоманда. Нэш – подходящий тренер для «Бруклина». Он прошёл через школу Майка Д’Антони в «Финиксе» и Стива Керра в «Уорриорз». Поставить современный атакующий баскетбол Стив умеет. Двукратный MVP лиги ни разу за игровую карьеру не выиграл титул чемпиона НБА. Теперь у него есть отличный шанс обзавестись перстнями в качестве главного тренера.