Лучшую лигу мира создали люди из России. Как зарождалась НБА

Российских игроков нет в НБА прямо сейчас. Этот факт не может не вызывать разочарование. Сильнейшая лига мира — лакмусовая бумага, отражающая состояние баскетбольных дел в стране. В ближайшее время вряд ли кто-то из наших соотечественников сможет пробиться в сильнейшую лигу мира. Но русский дух в сильнейшей лиге мира останется навсегда. И вот почему.

С момента смерти Дэвида Стерна, создавшего НБА в нынешнем виде, не прошло и года. Его имя навсегда останется в истории. Именно при нём рейтинги баскетбольной лиги улетели в космос, а лига это успешно капитализировала, сделав своих звёзд мультимиллионерами, известными на всей планете.

Стерн привёл НБА к величию и оставил после себя выдающееся наследие Ушёл из жизни главный комиссар в истории лиги.

НБА по праву можно назвать лучшей лигой мира. Сейчас игроки Ассоциации получают самые высокие зарплаты на планете с большим отрывом – в среднем € 7,8 млн в год. Например, футболисты АПЛ зарабатывают в среднем € 3,7 млн, примерно в два раза меньше, чем баскетболисты НБА.



Всегда нужно помнить истоки. Стерн сделал огромный вклад в развитие НБА, однако именно выходец из Российской империи Морис Подолоф фактически создал лигу своими собственными руками.



Подолоф родился в еврейской семье в небольшом украинском городке Елизаветград, который сейчас называется Кропивницкий. Но никогда не помнил точного дня и года своего рождения. Вообще, будущий создатель сильнейшей баскетбольной лиги мира довольно расплывчато описывал первые годы своей жизни:



«По всей видимости, в те годы в России не вели учёт новорожденных. Я родился то ли 18, то ли 31 августа и это точно было где-то недалеко от Одессы», — вспоминал он в интервью американской «Таймс».



Ещё в детстве ему вместе с семьёй пришлось уехать в США, где он учился в школе и университете, получив хорошее юридическое образование. Собственно, спорт появился в жизни Подолофа случайно. Вообще-то он делал успехи в юриспруденции и вполне преуспевал. Случай всё изменил.



Отец Мориса как-то решился вложить деньги в недвижимость. Это была хоккейная арена. Тогда, естественно, никто не догадывался, насколько сильно этот шаг изменит жизнь всей семьи и, в частности, обоих братьев — старшего Мориса и младшего Натана.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Две пары джинсов сломали человеку всю жизнь. В фильме вы этого не увидите.

Натан решился тренировать команду, а Морис взялся заполнять арену, насчитывавшую 4 000 мест. Задача была не из простых. Но он справился! Через пару лет Подолоф уже возглавлял хоккейную лигу, после чего к нему с аналогичной должностью пришли и баскетболисты. Морис не скрывал, что до назначения на пост видел баскетбол лишь раз в своей жизни. Но разве это имеет значение? В конце концов его нанимали не играть с мячом, а делать бизнес.



В это сейчас невозможно поверить, но выходец из Российской империи возглавлял одновременно две крупнейшие спортивные лиги в США. Подобных случаев больше нет в истории профессионального спорта в этой стране.



Именно Подолоф решил объединить команды в Национальную баскетбольную ассоциацию, пытаясь монетизировать спортивное шоу на хороших (и это было важно) аренах.



Некоторые решения первого президента (тогда должность называлась именно так) не только остались в игре до сегодняшнего дня, но и сделали баскетбол одним из самых популярных видов спорта в мире.



К примеру, именно во времена его работы появился университетский драфт. Скорость игры было решено взвинтить ограничением времени на владение. Кроме того, при Подолофе на атаку стали отводить 24 секунды, а матч стал супердинамичным.



Столь радикальные и дальновидные решения помогли лиге не только удержать болельщиков на трибунах, но и заинтересовать телевидение. Именно Подолоф подписал первый для НБА телевизионный контракт.

«Отстаньте от меня, я русский!» Печальная история гиганта Королёва Ярослав считался самым перспективным российским игроком новейшей истории. Однако переезд в США пошёл не так, как планировалось.

Ещё одним важным решением президента стал Матч всех звёзд НБА. Идея была заимствована у бейсболистов, а игрокам платили деньги и давали телевизоры за то, что они приезжали на шоу. Журналисты выбирали тех, кто попадёт в итоговый состав, и эта идея очень понравилась поклонникам баскетбола.



В США чтят память о первом президенте НБА. Одна из главных наград лиги — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP) — носит имя Мориса Подолофа.

По схожему сценарию развивалась судьба ещё одного иммигранта из Российской империи.



Эдвард Готтлиб родился в 1898 в Киеве и в раннем детстве переехал с семьёй в США, где и начал заниматься баскетболом. Впечатляющей игровой карьеры не получилось, но зато Эдди Готтлиб долгое время руководил командами из Филадельфии, с одной из которых даже победил в БАА — лиге, которая стала предшественницей НБА.



Готтлиб, занимающийся букмекерским бизнесом, одним из первых оценил огромный потенциал афроамериканцев, которых практически не было в баскетболе. Он изменил отношение к активной интеграции темнокожих атлетов в баскетбол и будучи владельцем «Филадельфии Уорриорз» сколотил самую темнокожую баскетбольную команду в штатах, заманивая тем самым молодого Уилта Чемберлена.

Главный рекордсмен НБА черпал силу в СССР. Великого Уилта спаивал водкой сам Никита Хрущёв Легендарный Чемберлен навсегда запомнил поездку в Москву. После этого он сотворил историю.

Выходец из Киева продал команду за невероятные для того времени $ 850 тыс, но сохранил пост генерального менеджера и после переезда в Сан-Франциско. В сезоне-1955/1956 команда завоевала первый из своих пяти чемпионских титулов НБА.



Готтлиб по прозвищу Могул (могущественный человек, магнат – прим. Чемпионата) отдал баскетбольной деятельности 63 года (1916-1979). Его роль в формировании успешной НБА огромная. Фамилия Готтлиба увековечена не только в Зале славы баскетбола. Ежегодный приз лучшему новичку НБА носит его имя.



У истоков лучшей лиги мира на самом деле стояли люди из России. Факт, который не получает слишком широкой огласки.