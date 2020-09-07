«Барселона» серьёзно обновилась. Но это не конец смутной эпохи

Президент Хосеп Мария Бартомеу уверяет в светлом будущем, хотя верится с трудом. Главный конкурент ЦСКА в Евролиге совсем не впечатляет.

«Барселона» бесспорно топовая команда Европы. Испанский клуб постоянно располагает большим бюджетом и собирает звёздный состав. Однако последнее десятилетие обернулось для сине-гранатовых настоящим провалом на уровне Евролиги и чемпионата Испании. Особенно мрачной стала вторая половина декады, которая приходится на президентство Хосепа Марии Бартомеу.

Проблемы в баскетбольной «Барселоне» кажутся ещё более хроническими, чем в футбольной команде. В последний раз «Барса» выходила в «Финал четырёх» Евролиги в 2014 году. Тогда же был завоёван крайний титул чемпиона Испании. Вопиющий провал для одного из самых богатых клубов Старого Света.

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В 2016 году «Барселона» уволила главного тренера Хавьера Паскуаля после разочаровывающего вылета в плей-офф от «Локомотива-Кубани» (2-3 в серии). Никто тогда и представить не мог, что ситуация станет ещё хуже. Два года подряд каталонцы вообще не выходили в плей-офф, барахтаясь на дне турнирной таблицы с аутсайдерами. Георгиос Барцокас и Сито Алонсо долго на тренерском мостике не задерживались. Под руководством Алонсо «Барса» вообще показала худший результат за последний 41 год (21 поражение и 19 побед на отрезке 40 матчей).

Спасать положение в феврале 2018 году вызвали опытного сербского специалиста Светислава Пешича, который в 2003 году взял во главе «Барсы» титул чемпиона Евролиги. С Пешичем команда немного ожила, но всё равно ожиданий совсем не оправдывала. Простой выход в плей-офф Евролиги — не то, чего ждут болельщики каталонской суперкоманды. Особенно учитывая тот факт, что в чемпионате Испании продолжилось доминирование главного конкурента «Реала», выигравшего 4 титула с 2015 года. Ещё по одному разу во второй половине десятилетия побеждали «Валенсия» и «Баскония», а «Барселона» даже не всегда удосуживалась дойти до финала.

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Конечно, причина неудач была не только в тренерах. «Барселона» однозначно затянула с перестройкой. Генеральный менеджер Начо Родригес принял ряд крайне неудачных решений, но до сих пор остаётся на своём посту. Отсутствие грамотного управления — одна из главных причин системного кризиса «Барсы». Неудачи на паркете являются лишь закономерным следствием.

Хуан Карлос Наварро — легенда «Барселоны». Наварро завершил карьеру в 2018 году, причём менеджеры «Барсы» чуть ли принудительно заставили его уйти и перевели на должность в структуре клуба. Однако заметно сдавшего Хуана Карлоса следовало проводить на покой как минимум на пару лет раньше. Вероятно, тогда бы «Барселона» намного быстрее закончила мучительный период и не тратила бы огромные средства на приобретение Николы Миротича, Кори Хиггинса, Брэндона Дэвиса, Малкольма Дилэйни и Алекса Абринеса в отчаянной попытке наконец-то вернуться на конкурентоспособный уровень в межсезонье-2019.

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Пандемия коронавируса не дала узнать участь «Барсы» в Евролиге сезона-2019/2020, но наверняка титул под руководством Пешича выиграть не удалось бы. Слишком архаичны и неактуальны идеи серба. Пешич расстался с Наварро, но заметно передержал в команде ещё одного ветерана Анте Томича. Хорватский центровой покинул стан «сине-гранатовых» только летом 2020 года после увольнения Пешича, в очередной раз не выигравшего титул чемпиона Испании (в финале проиграли «Басконии» — 67:69), и прихода на пост главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Шарас также решился избавиться от Пау Рибаса, ещё одного практически бесполезного, но надолго осевшего в команде исполнителя. К слову, Рибас и Томич далеко не уехали — перешли в ещё один каталонский клуб «Ховентуд» из Бадалоны.

Ясикявичюс вроде бы сбросил весь балласт, но есть чувство недокомплекта. Летом «Барселону» покинула Кевин Пангос, Томич, Дилэйни и Рибас. Единственное приобретение — разыгрывающий «Панатинаикоса» Ник Калатес, элитный плеймейкер, с отрывом лучший ассистент сезона Евролиги-2019/2020 (9,1 передачи в среднем за игру). Слишком мало, даже с учётом резюме Калатеса.



«Скамейка» «Барсы» стала выглядеть очень скромно в плане глубины. Многие топ-клубы были вынуждены сократить количество игроков в заявке из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «Барселона» исключением не стала, хотя ситуация могла быть лучше, если бы не глупые траты генерального менеджера Начо Родригеса.



В топ-11 самых высокооплачиваемых контрактов Европы есть сразу три игрока «Барселоны»: Никола Миротич ($ 5,4 млн), Алекс Абринес и Кори Хиггинс (оба по $ 2 млн). Только Хиггинс более-менее заслуживает такую оплату труда. Миротич — второй по эффективности игрок минувшего сезона Евролиги, но более $ 5 млн зарплаты в европейском баскетболе — немыслимая сумма, особенно после «коронакризиса».

Родригес не думал о долгосрочных последствиях, когда массово тратил деньги прошлым летом. Самой вопиющей переплатой является долгосрочный контракт Алекса Абринеса, который получает $ 2 млн и при этом является одним из худших по полезности в команде (4,9 балла).

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Сразу же бросается в глаза уязвимость в передней линии. Миротич хорош в нападении, но в защите слаб. Клавер и Смитс — не самые впечатляющие страхующие опции. У Брэндона Дэвиса также нет надёжных сменщиков на позиции центрового. Пьер Ориола недавно был назначен капитаном «Барсы». Случилось это не из-за игровых качеств, а по причине авторитета испанца в команде. Продуктивность Ориолы вопиюще низкая (3,8 очка, 1,4 подбора, 4,4 балла эффективности). Артём Пустовой — классический «большой», который два года почти не играл при Пешиче. Вряд ли Ясикявичюс готовит для него значимую роль.

На остальных позициях тоже не всё гладко. Третий номер Ханга уверенно цементирует защиту, однако в атаке от него больших свершений ждать не стоит. Про эффективность Абринеса упоминалось выше. Калатес — топовый распасовщик, но он бесполезен на периметре (28% точности трёхочковых за карьеру в Евролиге). Надежными снайперами являются лишь Хиггинс, Курич и Миротич. Абринес тоже умеет бросать, однако большие минуты он наверняка не получит с учётом низкой общей эффективности.

Ханга узнала, что её племянник играет в «Барселоне». Познакомились прямо на матче с ЦСКА Елена волновалась перед первой встречей. Известная телеведущая даже не подозревала, что её племянник многие годы был так близко.

Нельзя не упомянуть и про пост главного тренера. Ясикявичюс неоднократно прыгал выше головы со скромным «Жальгирисом». Готов ли он показывать ожидаемый результат во главе топ-клуба? Большой вопрос, на который будет дан ответ только по ходу сезона.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу недавно заверил болельщиков в светлом будущем после прихода Ясикявичюса и Калатеса.

«С подписанием Ясикявичюса мы сделали шаг вперёд. Всё случилось в нужное время, когда Шарунас хотел покинуть «Жальгирис». У нас была хорошая основа, например Никола Миротич — прекрасный игрок, который пришёл к нам из НБА. В этом году мы подписали контракт с таким классным плеймейкером, как Калатес. У нас есть и Эртель. С такими игроками и тренером у нас высокие ожидания», — приводит слова Бартомеу Eurohoops.



Вот только фанаты словам функционера не верят. Болельщики в соцсетях баскетбольной «Барселоны» постоянно пишут: «Когда закончится эта смутная эпоха?», «Бартомеу, уходи!» и прочие нелестные комментарии в адрес руководства.

Публика в Каталонии заждалась успешного результата. Последние 6 лет действительно можно назвать эпохой позора — ни одной победы в чемпионате, нет попаданий в «Финал четырёх» Евролиги, «Реал» укрепился в статусе бесспорно доминирующей силы в Испании, постоянные провалы в решающий момент. Сезоны «Барсы» всегда завершаются одинаково разочаровывающе.

Вполне возможно, надежды болельщиков снова не оправдаются. Первый относительно серьёзный тест сезона «Барселона» провалила, проиграв в финале Кубка Каталонии скромной «Андорре» (84:85). Лучшую результативность в составе «Барселоны» продемонстрировал Миротич, на его счету 28 очков. Надёжной подстраховки не нашлось, несмотря на обилие звёзд в составе. Неудача в самый решающие момент – как это типично для «Барсы».

У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему Шенгелии приписывали плохое отношение к России, но грузин переезжает в Москву. Торнике сформирует мощнейший состав с Джеймсом и Милутиновым.

На бумаге состав «Барселоны» кажется мощным. Команда Ясикявичюса считается одним из главных претендентов на титул предстоящего сезона Евролиги наряду с ЦСКА. Однако на деле «Барса» уже очень давно не оправдывала статус фаворита на площадке. Не стоит удивляться, если очередной сезон снова завершится провалом. Приход нового главного тренера и звёздных игроков совсем не значит конец эпохи позора.