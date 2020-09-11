«Лейкерс» сотворили историю НБА. И это Леброн всего лишь слегка разминается

Король прекрасно понимает, что Хардена можно и нужно проходить в эконом-режиме. А вот на Кавая с Джорджем силы лучше поберечь.

«Лос-Анджелес Лейкерс» добыли лёгкую победу над «Хьюстон Рокетс» (110:100, 3-1) в четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции НБА.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов. Ещё один дабл-дабл «Лейкерс» на счету Леброна Джеймса — 16 очков, 15 и подборов и 9 передач. В составе «Хьюстона» лучшим скорером стал Расселл Уэстбрук, набравший 25 очков. У Джеймса Хардена дабл-дабл из 21 очка и 10 передач.

Леброн переписал историю НБА. И зачем вообще было устраивать бойкот? Отмена сезона была совсем невыгодна Джеймсу. Король готов завоевать очередной титул c «Лейкерс».

Разница +10 кажется не такой уж крупной, но на самом деле интриги в матче не было от слова совсем. «Лейкерс» ни разу не уступали в счёте за всю игру. Преимущество команды Фрэнка Вогеля почти всегда было двузначным и составляло +23 очка по ходу четвёртой четверти. В самом конце «Лос-Анджелес» немного расслабился и позволил «Хьюстону» сократить разницу до относительно приличной.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».

Первое, что нужно сказать о прошедшей встрече: у «Лейкерс» было тотальное преимущество под кольцом (40-25 по подборам в целом, 12-1 под чужим щитом). Даже по историческим меркам превосходство уникальное.

«Лейкерс» стали первой командой в истории НБА, превзошедшей соперника одновременно в два раза по подборам (52, 26, в том числе феноменальные 12-1 в нападении) и набранным очкам из краски на стадии плей-офф. В свою очередь, баскетболисты «Рокетс» реализовали на 5 трёхочковых и на 15 штрафных бросков больше, чем «Лейкерс». Впервые в истории НБА команда проиграла на стадии плей-офф, показав разницу не менее +5 по трёхочковым и штрафным броскам. Если смотреть на ситуацию с обратной стороны, то «Лейкерс» официально установили новый рекорд всех времён. Никто с таким отставанием по точным дальним броскам и штрафным не выигрывал в плей-офф. Соперник был попросту смят в краске. «Лейкерс» сотворили историю НБА из-за вопиющей слабости «Рокетс» под кольцом.

«Хьюстон» также собрал всего один подбор в нападении за игру, что является худшим результатом на стадии плей-офф за всю историю лиги. Кроме того, «Рокетс» стали первой командой в истории, не набравшей ни одного очка в быстром прорыве и ни одного очка второго шанса за первые три четверти матча.

Игроки «Лос-Анджелеса» отметились индивидуальными достижениями. Энтони Дэвис — первый игрок франшизы «Лейкерс», набравший не менее 25 очков, 10 подборов и 5 передач в двух матчах плей-офф подряд после легендарного Коби Брайанта, сделавшего это 31 мая и 2 июня 2002 года. Рэджон Рондо оформил дабл-дабл из 11 очков, 10 подборов и 8 передач. Рондо — первый в истории игрок скамейки запасных «Лейкерс», набравший не менее 10 очков, 10 подборов и 5 передач в плей-офф.

Леброн жёстко бит Харденом. У «Лейкерс» есть нерешаемые проблемы Проход «Хьюстона» — не такая лёгкая задача, как кажется. Король набрал себе совсем неподходящую свиту.

Леброн Джеймс остановился в шаге от оформления трипл-дабла — 16 очков, 15 подборов и 9 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Король определённо выступает далеко не на максимуме возможностей и всего лишь слегка разминается. Серия с «Рокетс» не требует от него включения полноценного «режима плей-офф». Ролевики Алекс Карузо, Дэнни Грин, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Кайл Кузма и Маркифф Моррис по-прежнему играют плохо, но недавнее возвращение в ротацию восстановившегося после травмы Рондо позволяет «Лейкерс» легко разбирать соперника с помощью трёх исполнителей. Рэджон очень облегчил жизнь Джеймсу и Дэвису.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

После матча Леброн отдал должное основной пятёрке «Лейкерс» и сделал комплименты лидеру «Хьюстона» Джеймсу Хардену.

«Я не считаю, что мы сегодня использовали смолл-болл состав. У меня, Энтони Дэвиса, Маркиффа Морриса, Дэнни Грина, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа рост близок к семи футам. У всех нас большой размах рук. Мы просто играли с усердием. Рост и атлетизм наших парней определённо помогают. Контролировали подбор, уверенно защищались, грамотно использовали ротацию, хорошо общались на площадке, избегали потерь. Есть игроки, которые могут подстраховать нашу пятёрку в трудный момент. Это хороший состав.

Джеймс Харден — один из лучших атакующих игроков в истории НБА. Мы просто пытаемся ограничить всё, что можем в его исполнении. Он проходит в краску и исполняет свои флоутеры, в его арсенале есть степ-бэк, он бросает трёхочковые с ведения в быстром отрыве и при получении мяча. Как я уже говорил, он очень хитроумно пытается заработать штрафные броски. Мы просто пытаемся убрать некоторые из этих моментов. Мы не можем забрать у него всё, потому что Харден очень классный атакующий исполнитель», — приводит слова Джеймса ESPN.

Комплименты в адрес Бороды сделаны Леброном во многом из вежливости. Харден набрал 21 очко (2/11 с игры, 16/20 штрафных) и 10 передач в важнейшей четвёртой игре, которая фактически является переломной. Два попадания Хардена с игры — худший результат на стадии плей-офф НБА для игроков, набравших не менее 20 очков. Ленни Уилкенс (21 марта 1967 года), Джон Стоктон (30 апреля 1988 года) и Марк Прайс (1 мая 1995 года) также сделали это до Хардена, который теперь делит с ними звание антирекордсмена. До боли знакомая ситуация: важнейший матч для «Рокетс» и абсолютный провал Хардена. Хорошо, хоть Джеймс не мазал более 15 раз из-за дуги, как он неоднократно делал ранее.

Харден со скрипом прошёл старину Пола. Дальше Борода попадёт под каток Леброна «Хьюстон» мучился с командой, которой давали 0,2% вероятности на выход в плей-офф. Кажется, «Рокетс» нечего противопоставить «Лейкерс».

Не так давно Харден «настрелял» ужасные 4/15 в седьмой игре первого раунда с «Оклахома-Сити Тандер» (104:102, 4-3). Да. Джеймс сделал важнейший блок-шот в клатче, но это могло и не спасти, если бы не череда глупых ошибок Криса Пола и других игроков «Тандер» на последней минуте. Против по-настоящему статусных соперников Харден всегда проваливается. В прошлом году даже травма Кевина Дюранта в стане «Голден Стэйт Уорриорз» не помогла «Рокетс» и Бороде.

Генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори, похоже, сохранит свой пост. Увольнять его из-за конфликта с Китаем уже не в тренде. Главный тренер Майк Д’Антони тоже должен остаться. По крайней мере, Мори недавно назвал продление контракта с тренером приоритетом номер один на межсезонье. Чемпионское окно возможностей «Рокетс» закрывается. Связка Хардена и Уэстбрука в первый год ничего примечательного не показала. Почему что-то должно изменить в будущем, если у техасского клуба нет финансовой гибкости для реального усиления состава? Игра «смолл-болл» составом с Пи Джей Таккером и Робертом Коингтоном в передней линии — словно рулетка. Один раз повезёт, однако в большинстве случае жуткое разочарование.

Можно в качестве оправдания указать на дисквалификацию игроков «Рокетс» Дэньюэла Хауза и Тайсона Чендлера, попавших в скандал с приглашением в гостиницу девушки, которая по правилам «пузыря» не должна там находиться. Однако вряд ли Хауз и почти не играющий Чендлер как-то повлияли на ход серии. Неудача «Рокетс» справедлива. Отставание 1-3 в истории НБА отыгрывали 12 раз, но очень вряд ли серия «Лейкерс» — «Хьюстон» пополнит этот список.

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

Леброн Джеймс мыслями уже наверняка находится в финале Западной конференции, где «Лейкерс» ждёт встреча с «Лос-Анджелес Клипперс» во главе с Каваем Леонардом и Полом Джорджем. «Клипперс» пока не закрыли серию с «Денвер Наггетс» (3-1), но это вопрос времени. Леброну не пришлось тратить много энергии на Хардена, можно было экономить силы. А вот в битве с Каваем и Джорджем от Короля потребуется максимум. У «Клипперс» очень талантливый и глубокий состав. Рондо и Дэвис вряд ли подведут Короля, а вот насчёт остальных игроков «Лейкерс» есть сомнения. Хотя Леброну уже не привыкать тащить в одиночку. Он делал это во время выступления за «Кливленд Кавальерс», при необходимости будет делать и сейчас.