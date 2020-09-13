Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось

А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Хьюстон Рокетс» (119:96, 4-1) в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 29 очков, 11 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл на счету Энтони Дэвиса – 13 очков, 11 подборов и 4 передачи.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 30 очков, 6 подборов и 5 передач. Статистика Джеймса фактически является «мусорной», поскольку «Рокетс» ни разу не вели в счёте за всю игру, а равным он было всего один раз – 0:0. «Лейкерс» с самого начала подавили «Хьюстон». Харден и его напарник Расселл Уэстбрук никаких проблем «Лос-Анджелесу» не доставили.

«Лейкерс» сотворили историю НБА. И это Леброн всего лишь слегка разминается Король прекрасно понимает, что Хардена можно и нужно проходить в эконом-режиме. А вот на Кавая с Джорджем силы лучше поберечь.

«Озёрные» вышли в финал Западной конференции впервые с 2010 года. Леброн Джеймс наконец-то возвращает легендарную франшизу на конкурентоспособный уровень.

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Леброн не ушёл с площадки без ряда исторических рекордов, что уже является привычным делом. Джеймс стал вторым игроком в истории НБА после Оскара Робертсона, который сумел набрать 250+ очков, 100+ подборов и 80+ передач в первых десяти матчах одного розыгрыша плей-офф. Леброн сравнялся с легендарным центровым «Лейкерс» Каримом Абдул-Джаббаром по количеству побед в сериях плей-офф (37) и делит с ним третье место в истории НБА по этому показателю. Больше всего выигрышных серий провели Дерек Фишер (40) и Роберт Орри (39). Леброн сможет побить рекорд Фишера только в следующем году, а вот настичь семикратного чемпиона НБА Орри можно уже в этом сезоне. Нужно выиграть титул. Будет сложно, но задача для «Лейкерс» посильная.



Покорение достижений Робертсона и Абдул-Джаббара это лишь разогрев для Леброна. В активе Короля есть и более солидные индивидуальные рекорды всех времён. До этого сезона ни один игрок в возрасте 35 лет (или старше) не набирал в среднем 25 очков за игру, 10 подборов и 5 передач в серии плей-офф. Леброну удалось сделать это в каждой из двух серий плей-офф НБА 2020 года. «Лейкерс» легко разобрались с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-1) и «Хьюстон Рокетс» (4-1). Интересно, что команда Фрэнка Вогеля уступала соперникам в первой встрече, подогревая интригу. Но затем были четыре победы кряду. Леброн в 11-й раз за карьеру добрался до стадии финала конференции, превзойдя по этому показателю сразу 21 из 30 франшиз в НБА. Иногда один игрок действительно успешнее целых организаций вместе взятых.

Часть рекордов Леброн разделил с одноклубником Энтони Дэвисом. Джеймс и Дэвис — первый дуэт товарищей по команде, каждый из которых набирает в среднем по 25 очков и совершает 10 подборов за игру в серии плей-офф. Последнее подобное достижение датируется 1961 годом, когда Боб Петтит и Клифф Хоган установили этот рекорд за «Сент-Луис Хоукс» (сейчас «Атланта Хоукс») в финале НБА 1961 года. Джеймс и Дэвис также набирают в среднем по 25 очков за игру и совершают не менее 10 подборов за игру в целом за этот плей-офф. Они присоединятся к тем же Петтиту и Хогану (1959) в качестве единственных товарищей по команде, которые в среднем в истории НБА набирают не менее 25 очков за игру и 10 подборов за игру. 4125667



Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вместе набрали 542 очка и совершили 212 подборов и 129 передач в первых 10 играх плей-офф. Единственные другие дуэты в истории НБА, которые отметились подобным достижением – это легенды прошлого столетия Оскар Робертсон — Джек Твайман и Элджин Бэйлор — Джерри Уэст. Для XXI века доминирование уникальнейшее.



И это при том, что Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису в розыгрыше плей-офф в большинстве случаев даже не пришлось напрягаться. Например, в последней игре с «Рокетс» Джеймс провёл на площадке 31 минуту, а Дэвис — 34. Резкий контракт с временами Леброна в «Кливленд Кавальерс», когда он практически не садился на скамейку и получал около 45 минут в постсезоне. В 2006 году показатель игрового времени Джеймса вообще достиг заоблачных 46,5 минут.



Подстраховка у звёзд «Лейкерс» не самая надёжная. Это стоит признать. Опытнейший ветеран Рэджон Рондо показывает класс, а вот Кайл Кузма, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Дэнни Грин, Маркифф Моррис, Алекс Карузо, Джавэйл Макги — парни крайне нестабильные. Чаще они проваливаются, чем приносят реальную пользу. Фрэнк Вогель практически не задействует Дуайта Ховарда, Джей Ар Смита и Диона Уэйтерса, потому что они ещё хуже упомянутой группы исполнителей.



Просто у соперников ситуация не лучше. «Портленд» играл узкой ротацией, плюс потерял Дэмьена Лилларда в решающий момент серии. У «Хьюстона» тоже нет резерва. Эрик Гордон, Остин Риверс, Роберт Ковингтон, Пи Джей Таккер, Джефф Грин, Бен Маклемор не способны «делать разницу» в решающих матчах. Звёзды «Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук — известные «чокеры» в плей-офф, что в очередной раз было доказано на паркете.

Харден со скрипом прошёл старину Пола. Дальше Борода попадёт под каток Леброна «Хьюстон» мучился с командой, которой давали 0,2% вероятности на выход в плей-офф. Кажется, «Рокетс» нечего противопоставить «Лейкерс».

Особенно обидно должно быть Хардену, который беспрерывно пополняет коллекцию исторических антирекордов. Борода — большой любитель совершать огромное количество промахов. Харден в четвертом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 21 очко (2/11 с игры, 16/20 штрафных) и 10 передач. С 20% точности и менее Харден завершал матчи плей-офф уже восемь раз, что в четыре раза больше, чем у Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Майкла Джордана вместе взятых. Иногда всё-таки лучше делиться мячом с одноклубниками.



История поражений «Рокетс» во главе с Харденом в решающих матчах плей-офф с 2014 года:



2014 — вылет от андердога «Портленда» после кинжального баззера Дэмьена Лилларда.

2015, 2016 — поражение от «Голден Стэйт» (в 2016 году «Уорриорз» играли без Стефена Карри и разгромили «Рокетс» +33).

2017 — поражение от «Сан-Антонио Сперс» без Кавая Леонарда с разницей 39 очков (75:114), Харден набрал всего 10 очков и «настрелял» ужасные 2/11 с игры. Матчем ранее Джеймс нарвался на эпичный блок-шот 40-летнего Ману Джинобили.

2018 — вылет от «Уорриорз», знаменитые 27 подряд промахов из-за дуги.

2019 — очередной проигрыш «Голден Стэйт» без травмированного Кевина Дюранта, при том что в решающей встрече лидер соперников Карри набрал 0 очков за первую половину.

2020 — бесславные 1-4 в серии с «Лейкерс», в двух последних проигрышных встречах «Рокетс» ни разу не вели в счете.

Леброн переписал историю НБА. И зачем вообще было устраивать бойкот? Отмена сезона была совсем невыгодна Джеймсу. Король готов завоевать очередной титул c «Лейкерс».

Похоже, в «Хьюстоне» ничего не изменится. Генеральный менеджер Дэрил Мори уже не рискует потерять работу. Главный тренер Майк Д’Антони после поражения от «Лейкерс» уверенно заявил, что останется на своём посту. Харден сказал, что будет и дальше «пробивать стену» в плей-офф. Борода рассчитывает, что фронт-офис сможет подобрать более подходящий вспомогательный состав для него и Уэстбрука. Конечно, при таком раскладе на прогресс техасского клуба вряд ли стоит рассчитывать.



Что касается «Лейкерс», то дальше подопечных Вогеля ждёт встреча с победителем серии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» (3-2). Это противостояние неожиданно получается затянутым, хотя вряд ли соперником «Лейкерс» в финале Запада станет «Денвер». Всё-таки хоть и со скрипом, но подопечные Дока Риверса должны проходить «Наггетс».

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

На бумаге у «Клипперс» более сильная глубина, однако хвалёные ролевики Лу Уильямс, Монтрез Харрелл и Маркус Моррис пока совсем не блещут в плей-офф. По-настоящему тащит Кавай Леонард, а его напарник Пол Джордж склонен к катастрофическим фейлам. Дуэт Джеймса и Дэвиса в целом продуктивнее Леонарда и Джорджа, хотя Кавай в индивидуальном плане не так уж сильно уступает Джеймсу. А вот скамейка «Клипперс» может быть слишком переоценённой. Совсем скоро станет ясно, кто из клубов Лос-Анджелеса круче.



Победитель финала Западной конференции почти наверняка в итоге выиграет титул, поскольку смотрится существенно сильнее претендентов от Востока «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», Хотя в экспериментальных условиях «пузыря» заранее зарекаться не стоит. Слоган НБА «Where Amazing Happens» выбран непроста. Чудеса в лиге действительно случаются часто.