Набрали «пенсионеров» и наивно на что-то рассчитывают. Недопустимая ошибка «Милана»

Знаменитый Джорджо Армани собрал в своей команде сразу четырёх бывших московских «армейцев». Дело в том, что их лучшие годы давно позади.

«Милан» в межсезонье провёл ряд существенных перестановок. Команду пополнили Давиде Моретти, Малкольм Дилэйни, Кайл Хайнс, Кевин Пантер, Луиджи Датоме, Шевон Шилдс и Зак Ледэй. Ушли Луис Скола, Неманья Недович, Кифер Сайкс, Дрю Кроуфод, Кристиан Бернс, Амедео Делла Валле и Артурас Гудайтис. Новые игроки явно сильнее тех, что покинули коллектив. Большая часть исполнителей с солидным резюме на уровне Евролиги.

Итальянский клуб, владельцем которого является знаменитый модельер Джорджо Армани, наконец-то выглядит готовым к решению высоких задач. «Модники» в обновлённом составе выиграли все шесть матчей в Суперкубке Италии и одержали победу на предсезонном турнире Евролиги в Каунасе, где также участвовали «Альба», «Панатинаикос» и «Жальгирис».

«Барселона» серьёзно обновилась. Но это не конец смутной эпохи Президент Хосеп Мария Бартомеу уверяет в светлом будущем, хотя верится с трудом. Главный конкурент ЦСКА в Евролиге совсем не впечатляет.

Однако «Милан» скорее представляет собой красивую обёртку, чем реальную силу. Надежды Армани рискуют в очередной раз не оправдаться, как постоянно случалось в последние годы. Джорджо вливает огромные средства в баскетбольный клуб, который по бюджету регулярно попадает в топ-5. Результата всё нет и нет. В 2017 и 2018 годах «Милан» вообще занял последнее и предпоследнее место в регулярном чемпиона Евролиги, что является настоящей катастрофой для столь богатого клуба. Работу над ошибками итальянцы проводят не лучшим образом.

«Спасибо, Кайл!» ЦСКА покинул самый титулованный баскетболист Европы Кайл Хайнс решил принять новый вызов в карьере. Неожиданно, но остаётся лишь смириться с этим фактом.

В составе «Милана» на сезон-2020/2021 есть сразу четыре бывших представителя московского ЦСКА. Это главный тренер Этторе Мессина, а также игроки Кайл Хайнс, Серхио Родригес и Владимир Мицов. Мессина и Хайнс выиграли с «армейцами» два титула, Родригес — один. Мицов трофей сильнейшего турнира старого света в форме ЦСКА не завоёвывал, а в большей степени запомнился роковой ошибкой в полуфинале Евролиги-2014, когда отдал плохую передачу в колено Виктору Хряпе, которая привела к потере и победному броску защитника «Маккаби» Тайриза Райса.

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В любом случае общей чертой бывших «армейцев» в «Милане» является тот факт, что их лучшие годы уже давно позади. Это касается и главного тренера Мессины, идеи которого архаичны и неактуальны для современного баскетбола. Этторе несколько лет работал в НБА помощником главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича, который сейчас тоже переживает кризисный период. Бесследно это не прошло.

Ростер «Милана» просто не выглядит способным выиграть Евролигу. И даже попадание в «Финал четырёх» кажется слишком наивным ожиданием. Первая проблема — возраст. Кайлу Хайнсу и Серхио Родригесу по 34 года, Владимиру Мицову — 35, Луиджи Датоме — 32, Малкольму Дилэйни и Джеффу Бруксу — 31, Майклу Роллу — 33. Все предполагаемые лидеры фактически являются «пенсионерами», миновавшими пик спортивной карьеры. Да, есть неплохие ролевики Калеб Тарчевски, Кевин Пантер, Шевон Шилдс и Зак Ледэй, но кардинальным образом на конкурентоспособность команды они не влияют.

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Ещё одна реальная проблема — отсутствие суперзвёзд Евролиги в составе. Родригес, Дилэйни и Хайнс были таковыми раньше, но с возрастом сбавляют обороты. Самым полезным из действующих игроков «Милана» в прошлом сезоне был Родригес — 13,7 балла эффективности. Даже перешедший из ЦСКА в «Маккаби» «большой» Отелло Хантер превзошёл его – 14,2 балла. Серхио уже не исполнитель калибра MVP, как в составе «Реала» в 2014 году. Спад продуктивности испанца закономерен.

Датоме провёл блеклый и сезон в «Фенербахче». Дилэйни не показал чего-то впечатляющего в «Барселоне». Экс-капитан ЦСКА Хайнс окажет положительное влияние на раздевалку команды, вне всяких сомнений. В игровом плане Кайл тоже всё ещё очень даже неплох. Но нельзя сказать, что в составе есть по-настоящему элитные исполнители первой величины.

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У «Милана» был такой игрок на контракте год назад — Майк Джеймс. Однако Этторе Мессина решил, что Джеймс не подходит для его команды. «Милан» заплатил неустойку за разрыв контракта, подписал ветерана НБА Шелвина Мэка, а Майк отправился в ЦСКА. Как итог, Джеймс стал лидером, с которым «армейцы» подписали долгосрочное продление контракта в межсезонье-2020. А Мэк даже недоиграл до конца сезон в «Милане». Из-за разочаровывающего качества баскетбола Шелвина сослали в клуб Лиги чемпионов ФИБА «Хапоэль» (Иерусалим).

Кажется, что Мессина застрял в прошлом. Представитель старой тренерской школы не слишком жалует трёхочковые броски, как и Грег Попович. Мессина боится доверить команду лидеру вроде Джеймса, предпочитая брать в состав пусть иногда добротных, но не выделяющимся на общем фоне возрастных исполнителей. В организационном плане «Милан» всегда был синоним беспорядка. С приходом Этторе ничего особо не поменялось.

В Италии не считают профессионалом лидера ЦСКА. Это простая зависть? Президент «Милана» никак не успокоится. Он выгнал из команды лучшего бомбардира Евролиги и продолжает нападки на него.

Нечто похожее уже было в прошлом году. Тогда «Милан» подписал 40-летнего героя чемпионата мира-2019 аргентинца Луису Сколу и пошумел на старте сезона. Итальянцы начали регулярный чемпионат Евролиги доминирующим рывком 6-1. Казалось, что «Милан» даже может составить конкуренцию топ-клубам ЦСКА, «Реалу», «Барселоне» и «Анадолу Эфесу». Однако «бензин» быстро закончился. Пришлось спуститься с небес на землю. Родригес, Скола и Мицов откровенно выдохлись и перестали «вывозить». Других героев в «Милане» не нашлось.

До отмены сезона из-за пандемии коронавируса «Милан» занимал 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Если брать только отрезок после 7-го тура после упомянутого спурта 6-1, то «Милан» находился бы на дне турнирной таблицы. Команда скорее опустилась бы ещё ниже, чем поднялась бы на восьмое место в зону плей-офф, если бы сезон-2019/2020 доиграли. Так что коронавирус в некоторой степени спас Мессину от полного позора.

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Стоит отметить, что в этом сезоне состав «Милана» по именам всё-таки качественнее прошлогоднего. Долгожданный выход в плей-офф является вполне вероятным, учитывая проблемы конкурентов. «Фенербахче» и «Панатинаикос» укомплектовали состав преимущественно игроками уровня Лиги чемпионов ФИБА из-за финансовых проблем. У «Маккаби» тоже не всё гладко с финансами, ростер на следующий сезон ещё не сформирован.

Однако уровень грандов Евролиги ЦСКА, «Анадолу Эфеса» и даже испытывающий определённые проблемы «Реала» и «Барселоны» повыше, чем у «Милана». Есть амбициозные «Химки», которые вполне способны выстрелить. Не исключено появление команд-сенсаций, так что лёгкой жизни итальянцам не гарантировано.

Можно и на топ-4 замахнуться. С чем «Химки» идут в новый евросезон Трансфер Эррика Макколлума дополнил и без того сильный состав во главе с Алексеем Шведом. Решать высокие задачи в Евролиге вполне реально.

Мессина всё-таки должен наконец-то выводить «Милан» в плей-офф, но о победе или даже попадании в «Финал четырёх» вряд ли стоит вести речь. Более того, «Милан» приучил до такой степени разочаровывать и пролетать мимо топ-8 с одним из самых высоких бюджетов в Европе, что очередной провал большим сюрпризом не станет.