Набрали «пенсионеров» и наивно на что-то рассчитывают. Недопустимая ошибка «Милана»

«Милан» в межсезонье провёл ряд существенных перестановок. Команду пополнили Давиде Моретти, Малкольм Дилэйни, Кайл Хайнс, Кевин Пантер, Луиджи Датоме, Шевон Шилдс и Зак Ледэй. Ушли Луис Скола, Неманья Недович, Кифер Сайкс, Дрю Кроуфод, Кристиан Бернс, Амедео Делла Валле и Артурас Гудайтис. Новые игроки явно сильнее тех, что покинули коллектив. Большая часть исполнителей с солидным резюме на уровне Евролиги.
Итальянский клуб, владельцем которого является знаменитый модельер Джорджо Армани, наконец-то выглядит готовым к решению высоких задач. «Модники» в обновлённом составе выиграли все шесть матчей в Суперкубке Италии и одержали победу на предсезонном турнире Евролиги в Каунасе, где также участвовали «Альба», «Панатинаикос» и «Жальгирис».
Однако «Милан» скорее представляет собой красивую обёртку, чем реальную силу. Надежды Армани рискуют в очередной раз не оправдаться, как постоянно случалось в последние годы. Джорджо вливает огромные средства в баскетбольный клуб, который по бюджету регулярно попадает в топ-5. Результата всё нет и нет. В 2017 и 2018 годах «Милан» вообще занял последнее и предпоследнее место в регулярном чемпиона Евролиги, что является настоящей катастрофой для столь богатого клуба. Работу над ошибками итальянцы проводят не лучшим образом.
В составе «Милана» на сезон-2020/2021 есть сразу четыре бывших представителя московского ЦСКА. Это главный тренер Этторе Мессина, а также игроки Кайл Хайнс, Серхио Родригес и Владимир Мицов. Мессина и Хайнс выиграли с «армейцами» два титула, Родригес — один. Мицов трофей сильнейшего турнира старого света в форме ЦСКА не завоёвывал, а в большей степени запомнился роковой ошибкой в полуфинале Евролиги-2014, когда отдал плохую передачу в колено Виктору Хряпе, которая привела к потере и победному броску защитника «Маккаби» Тайриза Райса.
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В любом случае общей чертой бывших «армейцев» в «Милане» является тот факт, что их лучшие годы уже давно позади. Это касается и главного тренера Мессины, идеи которого архаичны и неактуальны для современного баскетбола. Этторе несколько лет работал в НБА помощником главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича, который сейчас тоже переживает кризисный период. Бесследно это не прошло.
Ростер «Милана» просто не выглядит способным выиграть Евролигу. И даже попадание в «Финал четырёх» кажется слишком наивным ожиданием. Первая проблема — возраст. Кайлу Хайнсу и Серхио Родригесу по 34 года, Владимиру Мицову — 35, Луиджи Датоме — 32, Малкольму Дилэйни и Джеффу Бруксу — 31, Майклу Роллу — 33. Все предполагаемые лидеры фактически являются «пенсионерами», миновавшими пик спортивной карьеры. Да, есть неплохие ролевики Калеб Тарчевски, Кевин Пантер, Шевон Шилдс и Зак Ледэй, но кардинальным образом на конкурентоспособность команды они не влияют.
Ещё одна реальная проблема — отсутствие суперзвёзд Евролиги в составе. Родригес, Дилэйни и Хайнс были таковыми раньше, но с возрастом сбавляют обороты. Самым полезным из действующих игроков «Милана» в прошлом сезоне был Родригес — 13,7 балла эффективности. Даже перешедший из ЦСКА в «Маккаби» «большой» Отелло Хантер превзошёл его – 14,2 балла. Серхио уже не исполнитель калибра MVP, как в составе «Реала» в 2014 году. Спад продуктивности испанца закономерен.
Датоме провёл блеклый и сезон в «Фенербахче». Дилэйни не показал чего-то впечатляющего в «Барселоне». Экс-капитан ЦСКА Хайнс окажет положительное влияние на раздевалку команды, вне всяких сомнений. В игровом плане Кайл тоже всё ещё очень даже неплох. Но нельзя сказать, что в составе есть по-настоящему элитные исполнители первой величины.
У «Милана» был такой игрок на контракте год назад — Майк Джеймс. Однако Этторе Мессина решил, что Джеймс не подходит для его команды. «Милан» заплатил неустойку за разрыв контракта, подписал ветерана НБА Шелвина Мэка, а Майк отправился в ЦСКА. Как итог, Джеймс стал лидером, с которым «армейцы» подписали долгосрочное продление контракта в межсезонье-2020. А Мэк даже недоиграл до конца сезон в «Милане». Из-за разочаровывающего качества баскетбола Шелвина сослали в клуб Лиги чемпионов ФИБА «Хапоэль» (Иерусалим).
Кажется, что Мессина застрял в прошлом. Представитель старой тренерской школы не слишком жалует трёхочковые броски, как и Грег Попович. Мессина боится доверить команду лидеру вроде Джеймса, предпочитая брать в состав пусть иногда добротных, но не выделяющимся на общем фоне возрастных исполнителей. В организационном плане «Милан» всегда был синоним беспорядка. С приходом Этторе ничего особо не поменялось.
Нечто похожее уже было в прошлом году. Тогда «Милан» подписал 40-летнего героя чемпионата мира-2019 аргентинца Луису Сколу и пошумел на старте сезона. Итальянцы начали регулярный чемпионат Евролиги доминирующим рывком 6-1. Казалось, что «Милан» даже может составить конкуренцию топ-клубам ЦСКА, «Реалу», «Барселоне» и «Анадолу Эфесу». Однако «бензин» быстро закончился. Пришлось спуститься с небес на землю. Родригес, Скола и Мицов откровенно выдохлись и перестали «вывозить». Других героев в «Милане» не нашлось.
До отмены сезона из-за пандемии коронавируса «Милан» занимал 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Если брать только отрезок после 7-го тура после упомянутого спурта 6-1, то «Милан» находился бы на дне турнирной таблицы. Команда скорее опустилась бы ещё ниже, чем поднялась бы на восьмое место в зону плей-офф, если бы сезон-2019/2020 доиграли. Так что коронавирус в некоторой степени спас Мессину от полного позора.
Стоит отметить, что в этом сезоне состав «Милана» по именам всё-таки качественнее прошлогоднего. Долгожданный выход в плей-офф является вполне вероятным, учитывая проблемы конкурентов. «Фенербахче» и «Панатинаикос» укомплектовали состав преимущественно игроками уровня Лиги чемпионов ФИБА из-за финансовых проблем. У «Маккаби» тоже не всё гладко с финансами, ростер на следующий сезон ещё не сформирован.
Однако уровень грандов Евролиги ЦСКА, «Анадолу Эфеса» и даже испытывающий определённые проблемы «Реала» и «Барселоны» повыше, чем у «Милана». Есть амбициозные «Химки», которые вполне способны выстрелить. Не исключено появление команд-сенсаций, так что лёгкой жизни итальянцам не гарантировано.
Мессина всё-таки должен наконец-то выводить «Милан» в плей-офф, но о победе или даже попадании в «Финал четырёх» вряд ли стоит вести речь. Более того, «Милан» приучил до такой степени разочаровывать и пролетать мимо топ-8 с одним из самых высоких бюджетов в Европе, что очередной провал большим сюрпризом не станет.
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