Коллеги из НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ смотрят на «Лос-Анджелес» как на пример, которому точно не стоит подражать. Кажется, эта франшиза безнадёжна.

Представьте, что у вас есть сосед, который абсолютно во всём лучше. У него есть машина, отличная работа, много внимания, по-настоящему большие успехи и мировая известность, в то время как на вашей стене до сих пор висит грамота за победу в школьном турнире по скоростному собиранию бумажных самолётиков.

Точно в таком же положении был баскетбольный «Лос-Анджелес Клипперс», соседствующий с одной из самых известных в мире спортивных франшиз — «Лейкерс». Последние привлекают в состав звёзд именем и богатейшей историей, в то время как их сосед по «Стэйплс Центру» жадно пускает слюни и мечтает о дне, когда всё изменится.

Леброн не оставил «Клипперс» ни единого шанса. НБА вернулась, да ещё как! Видео Джеймс и Дэвис ведут «Лейкерс» к титулу по канонам О’Нила и Брайанта. А у Зайона дела совсем плохи.

И этот день настал.

Несколько лет назад владельцем «Клипперс» стал один из богатейших людей на планете Стив Балмер. А прошлым летом свои таланты в Лос-Анджелес перевезли две суперзвезды НБА — Пол Джордж и Кавай Леонард. Причем Леонард переходил из «Торонто», где только что выиграл чемпионский титул, а после получения приза самому ценному игроку финальной серии и вовсе стал «номером один» во всей лиге.

Кстати, его очень ждали в «Лейкерс». Леброн хотел видеть рядом с собой Дэвиса и Кавая, что сделало бы главную команду города абсолютно непобедимой, а самому Королю почти наверняка бы принесло четвёртое чемпионство. Хотя и без того шансы у Леброна хорошие.

«Клипперс» считались главными претендентами на чемпионство. Джордж-Леонард не давали повода сомневаться в своих силах по ходу сезона. Всем было понятно, что главная сила этой пары в опыте, который в плей-офф обязательно поможет им активировать режим терминатора и совершать невозможное.

Но в первом же раунде у «Клипперс» начали возникать проблемы. Их в большом количестве организовывал словенский улыбчивый парень Лука Дончич, который вёл за собой обескровленный «Даллас».

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

Казалось, что во втором раунде настрой у парней Дока Риверса будет в разы серьёзнее. Всё-таки, «Денвер» более опасен как целостная единица, а звёзды команды пребывают в полном здравии. Понятно, что на бумаге «Клипперс» был безоговорочным фаворитом, а после того, как «Наггетс» отыграли семиматчевую серию с «Ютой», в победе «лодочников» мало кто сомневался.

Оказалось, у здоровья и характера «Денвера» хватит на несколько команд. Когда они спасли серию с «Джаз» после 1:3, это уже казалось фантастикой. Когда они «горели» 1:3 в серии с «Клипперс» в чудо могли поверить лишь безумцы. Ни одной команде за всю историю НБА не удалось дважды в плей-офф отыграться с 1:3.

Когда счёт в серии сравнялся, фаворитами по-прежнему считали команду из Калифорнии. Их дерби в финале конференции с «Лейкерс» анонсировали ещё с того самого дня, как Леонард и Джордж объявили о переходе. Эти команды никогда не играли друг против друга на такой стадии. Собственно «Клипперс» вообще никогда не доходили до финала конференции. И это антирекорд всей спортивной Америки. 49 лет не то что без побед, даже без выхода в финал конференции. Это же сущее издевательство над болельщиками!

Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

Седьмой матч. Игра, от которой зависит история клуба. Шанс прервать почти полувековую чёрную линию и начать писать победную историю. Их соперник в финале конференции играл 11 лет назад, когда в составе ещё были Кармело Энтони и Аллен Айверсон.

Матч, который обязан был стать битвой, получился словно товарищеским на предсезонном турнире. Если первую половину оба коллектива провели в равном темпе и сопротивлялись, то на вторую «Клипперс» почему-то решили не выходить. Понятное дело — в переносном смысле.

«Денвер» не только спокойно завладели преимуществом, но и к концу третьей четверти обеспечили комфортное лидерство.

Невероятную игру показывали оба лидера «Наггетс» — Джамал Маррей и Никола Йокич. Первый исправно набирал очки, которые порой давались ему даже как-то слишком легко, что вызывало удивление даже у самого игрока. А серб забетонировал подбор и традиционно занимался передачами партнёрам, наиграв в итоге на трипл-дабл из 16 очков, 22 подборов и 13 передач. Маррей «настрелял» 40 очков. У «Наггетс» очень сильный дуэт лидеров. У Джамала и Николы есть характер. Парни второй раз участвуют в плей-офф, но уже трижды вырывали победу в седьмом матче серии. Например, у легендарного Майкла Джордана получилось сделать это всего дважды.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

Что же до звёздной пары «Клипперс». Джордж и Леонард провалили вторую половину. Объяснить провал отличными действиями защиты можно, но даже их свободные броски почему-то прилетали куда угодно, только не в цель. Тот случай, когда цифры способны вызвать жалость и сострадание: 1 из 10 из-за дуги, 2 из 18 с игры и 5 очков на двоих.

И это в седьмом матче!

Думается, Док Риверс очень жалеет, что не попросил на игру две коляски. Он хорошо помнит, как поездка на этом виде транспорта до раздевалки помогла Полу Пирсу вернуться в игру обновлённым.

Поводов для упрёков парочка дала столько, что сейчас им точно стоит удалить все аккаунты социальных сетей и отправиться на рыбалку. Благо, времени на это достаточно.

Итог: безвольное поражение «Клипперс» в седьмом матче (89:104) и в серии (3-4). «Денвер» проходит дальше, чему несказанно рад лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс. Хотя шапкозакидательством в отношении «Наггетс» заниматься уж точно не стоит, иначе можно дорого поплатиться.

В НБА будет новый чемпион. «Торонто» бесславно сложил с себя полномочия Судьи и удивительный фарт и так слишком затянули выступление канадцев в сезоне. Вечно подобное длиться не могло.

«Клипперс» — антирекордсмен в истории спорта США по длине серии без попадания в финал конференции. Клуб из Лос-Анджелеса продлил её до 50 лет, что является абсолютно худшим показателем для крупных спортивных лиг США НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ. Все клубы из этих лиг смотрят на «Клипперс» как на пример, которому уж точно не хочется подражать. Крупный рынок Лос-Анджелеса не спасает франшизу от звания главного лузера страны уже в течение полувека. Кажется, франшиза «Клипперс» безнадёжна.