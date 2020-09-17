Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее

В НБА совсем скоро определится чемпион. Начались финалы Восточной и Западной конференций. На Востоке «Майами Хит» уже успел обыграть «Бостон Селтикс» (117:114 ОТ) в первом матче серии. На Западе вот-вот стартует противостояние «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс».

Откровенно говоря, соперником «Лейкерс» по финалу конференции виделся совсем не «Денвер», а «Лос-Анджелес Клипперс». Однако главный фаворит сезона растерял преимущество 3-1 в серии и бесславно вылетел.

Антирекорд спортивных лиг США. «Клипперс» — главный лузер страны уже полвека Коллеги из НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ смотрят на «Клипперс» как на пример, которому точно не стоит подражать. Кажется, эта франшиза безнадёжна.

«Клипперс» во главе с Каваем Леонардом и Полом Джорджем воспринимались как главная преграда Леброна Джеймса на пути к титулу. Теперь её нет. «Наггетс» ни в коем случае нельзя недооценивать и сбрасывать со счетов. Это очень опасный соперник, который накажет «Лейкерс» за любое проявление шапкозакидательских настроений. Организованные команды Востока «Бостон» и «Майами» тоже не так слабы, как кажется. Тем не менее очевидно, что дорога Леброна Джеймса к четвёртому в карьере титулу выглядит достаточно простой. А это оборачивается оживлением дискуссии о величайшем игроке в истории баскетбола. У Джеймса есть лучший шанс приблизиться к Майклу Джордану. Упускать его нельзя.

Даже если Леброн станет чемпионом в этом году, большинство болельщиков и экспертов по-прежнему будут ставить Джордана на первое место. Однако карьера Джеймса на этом не закончится, а разрыв заметно сократится. По меркам США он уже не такой существенный.



Полгода назад аналитики Национальной баскетбольной ассоциации использовали данные из «Твиттера», чтобы выяснить, кто в стране считает лучшим игроком в истории лиги Майкла Джордана, а кто отдаёт предпочтение Леброну Джеймсу.

Специалисты проанализировали около 100 тысяч записей в социальной сети, включая геоданные, и составили виртуальную карту штатов, как это делают во время выборов в США.



«Джордан с трудом победил Джеймса. 26 штатов отдали предпочтение легенде «Чикаго Буллз». За Джеймса проголосовали 24 субъекта. Леброна выбирали в штатах, расположенных на юге и западе страны. Джордан же доминировал на северо-востоке США и центральном западе», — пишет инсайдер Мередит Кэш.

Фото доступно на странице FadeawayWorld в «Твиттере».

В случае победы Джеймс ещё больше нарастит преимущество в Калифорнии, крупнейшем по количеству населения (почти 40 млн человек) штате страны. Леброн наилучшим из возможных способов почтит память трагически погибшего легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта и впишет своё имя в список великих исполнителей, завоёвывавших титул в составе именитой франшизы.

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

Есть и процентное измерение по меркам США в целом, а не отдельно по штатам. Сайт ESPN в мае проводил опрос пользователей, которым было предложено выбрать лучшего между Майклом Джорданом и Леброна Джеймса.



73% опрошенных отдали предпочтение Джордану.



73 на 27 — почти троекратное преимущество Майкла. Хотя стоит сделать скидку на то, что опрос проводился сразу после нашумевшего сериала «Последний танец», что определённо добавило голосов Джорджану. Поговаривают, что Майкл форсировал выход сериала во время пандемии коронавируса, чтобы громко заявить о себе. Леброн регулярно бьёт исторические рекорды и доминирует в возрасте 35 лет. Майкл всерьёз занервничал, поскольку потеря звания величайшего — не то, что входит в его планы. Пока Его Воздушество на первом месте, но наметился явный тренд на сокращение разрыва со стороны Леброна. Нужно было как-то реагировать.

Великий Майкл Джордан врёт и лицемерит в «Последнем танце». Это нормально? История Его Воздушества многим не понравилась. Даже напарник легенды называет сериал «чушью собачьей».

Основной аргумент в пользу Джордана в дискуссии о величайшем игроке в истории — 6 побед в 6 финалах НБА за карьеру. У Леброна всего три титула при 6 проигрышах в решающих сериях. Мало кто анализирует подробности и учитывает обстоятельства. Джордан и «Чикаго Буллз» обыгрывали слабых соперников в финалах. Майкл не сталкивался с суперкомандами, доминирующими династиями с «четырёхглавыми монстрами» вроде «Голден Стэйт Уорриорз» (где выступали 4 суперзвёзды Стефен Карри, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин) или «Сан-Антонио Спёрс» (Тим Данкан, Ману Джинобили, Тони Паркер и Кавай Леонард).



Династии «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» приложили руку к 5 и 6 поражений Леброна в финалах НБА. Кого обыгрывал Джордан в решающих сериях? «Сиэтл Суперсоникс», дважды «Юту Джаз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Финикс Санз» и «Лейкерс» во главе с постаревшим Мэджиком Джонсоном. Совсем не впечатляющий список. «Сиэтл» с Гэри Пэйтоном — откровенно посредственная команда. «Портленд» Клайда Дрекслера в значительной степени тоже. Лидеры «Юты» Карл Мэлоун, Джон Стоктон не выиграли ни одного титула за карьеру и считаются одними из крупнейших «чокеров» в истории лиги. Аналогичная ситуация и у Чарльза Баркли, главной звезды «Финикса».



Джордан не обыгрывал суперкоманды. Он был их частью. Скотти Пиппен, Деннис Родман и Тони Кукоч всегда могли подстраховать Майкла. На старте карьеры Джордан постоянно проигрывал «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда или «плохим парням» «Детройт Пистонс» Айзеи Томаса. В первой половине эти династии (которые послабее «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио», с которыми сталкивался Леброн) изжили себя. Майкл и «Чикаго» этим сполна воспользовались и заняли свободную нишу, завоёвывая титулы один за другим. Кроме того, следует отметить, что Джордан работал с великим тренером Филом Джексоном, взявшим 11 чемпионских перстней. Леброну с такими специалистами пересекаться не доводилось.

Стал неадекватным и деградировал. История падения великого Фила Джексона Последние годы для самого титулованного тренера в истории НБА выдались ужасными.

У Леброна Джеймса есть одно выдающееся достижение. Король 8 раз подряд выиграл финал Восточной конференции в период 2011-2018 годов. И делал это без прерывания карьеры, в отличие от дважды бравшего паузу Джордана. По сути, уровень соперников Леброна в финалах Востока был сопоставим с теми, кого Джордан обыгрывал в финалах НБА. Сложно сравнивать разные эпохи, но Джеймс постоянно убирал с пути современных аналогов Мэлоуна-Стоктона-Баркли-Пэйтона в лице Пола Джорджа, Демара Дерозана, Кайла Лоури, Пола Миллсэпа, постаревшего Кевина Гарнетта (здесь напрашивается сравнение с Мэджиком, которого обыгрывал Джордан в финале-1991) и остальных. Только это были финалы конференций, а не НБА в целом. Просто в XXI веке Запад на порядок сильнее Востока, а в эпоху Джордана наблюдалась обратная ситуация.



Как бы то ни было, всегда важно сделать решающий шаг. С сухими цифрами не поспоришь. У Джордана — 6 из 6, у Леброна 3 из 9. Героическую победу Джеймса в финале-2016 над «Голден Стэйт» после отставания 1-3 в серии, на самом деле, можно приравнять к трём титулам Джордана. Но это всё условности.

6 из 6 обеспечивают Джордана комфортной «подушкой безопасности», но Его Воздушество не является таким уж недосягаемым в статусе величайшего в истории. Титулы важны, однако есть и другие аспекты. Например, долговечность. Леброн без перерывов доминирует в лиге с 2003 года. И выглядит способным делать это ещё как минимум пять лет. У Леброна уже и без того огромное количество выдающихся исторических рекордов. Коллекция будет лишь пополняться. Буквально только что Джеймс вошёл в символические сборные сезона НБА 16-й раз за карьеру, что является рекордом в истории лиги. Джеймс превзошёл легендарных Карима Абдул-Джаббара, Коби Брайанта и Тима Данкана, которые 15 раз включались в сборные сезона. Джеймс включён в символические сборные сезона 16-й раз подряд. Это рекордная серия в истории НБА. Ранее Леброн делил лидерство с Брайантом (15 попаданий подряд).



Леброн наверняка превзойдёт «вечный» рекорд Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) по результативности за карьеру в НБА. Осталось отыграть пару-тройку лет, чтобы сделать это. Джеймс также заставит засиять своё наследие новыми красками, если будет играть в одной команде вместо со своим сыном Бронни. Цель, которую можно выполнить уже в 2023 или 2024 году.

Дерзкий малолетний мажор купается в роскоши. Кто такой Бронни Джеймс, сын великого Леброна Совсем скоро настанет время наследника Короля.

Конечно же, важно выигрывать титулы. Не обязательно, чтобы было шесть, как у Джордана. Но как минимум один обязательно нужен.



Бывший игрок НБА, а ныне аналитик ESPN Джален Роуз рассказал, какое значение четвёртый перстень будет иметь для Леброна.



«Если Леброн выиграет четвёртый титул, все, кто никогда не видел игру Майкла Джордана, будут убеждены, что Леброн – величайший игрок в истории. Вот что произойдёт. Если Леброн выиграет с «Лейкерс» в «пузыре» во время пандемии коронавируса, когда все вынуждены смотреть НБА, как все фанаты были вынуждены смотреть «Последний танец», эти миллениалы будут невыносимы. Они будут вести себя так, как будто у Леброна больше шести титулов», – сказал Роуз.



Пока можно констатировать факт, что гонка за величайшего игрока всех времён оживилась. Величие Джордана шатается, как никогда ранее. Пять титулов Леброна в совокупности с пополнением списка исторических рекордов — то, что может кардинальным образом изменить восприятие о величайшем игроке в истории через несколько лет.

Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

Однако Джеймс ходит по тонкому льду. Леброн просто не имеет права не выиграть чемпионат в нынешнем сезоне. Это откатит его позиции назад в астрономических масштабах. Помешать Королю и его напарнику Энтони Дэвису могут «Денвер», «Майами» или «Бостон». На бумаге соперники довольно слабые, но кто знает, что случится в экспериментальных условиях «пузыря»?