«Бостон» устроил жёсткий разбор полётов. Раздевалку в целости сохранить не удалось

Семиматчевые серии «Денвер Наггетс» с «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс» притормозили ход плей-офф Западной конференции НБА.

«Денвер» наделал много шума, став первой командой за всю историю лиги, которой удалось дважды отыграться с 1:3 в плей-офф, а «Клипперс» после поражения от «Наггетс» и вовсе теперь называют не иначе как «главные неудачники спортивной Америки».

Антирекорд спортивных лиг США. «Клипперс» — главный лузер страны уже полвека Коллеги из НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ смотрят на «Клипперс» как на пример, которому точно не стоит подражать. Кажется, эта франшиза безнадёжна.

«Денвер» вот-вот проведёт первую встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА. Никола Йокич и Джамал Маррей постараются справиться с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

Тем временем на Востоке уже прошли два матча финала. «Майами Хит» ведёт 2-0 в серии с «Бостон Селтикс». Последнюю игру подопечные Эрика Споэльстры забрали в красивом стиле после камбэка с -17 – 106:101.



Если в сезоне «Бостон» вселял уверенность в своих силах, то в «Майами» мало кто верил. Да, там наконец-то снова сильная команда, которая подобралась путём проб, ошибок и правильных стратегических решений менеджмента. Но кто-то серьёзно видел «Хит» в финале конференции, где не будет лучшей команды регулярного чемпионата «Милуоки» и действующего чемпиона «Торонто»?



Путь «Майами» можно сравнить с «Денвером». Только последние ставят себя на край пропасти (или даже прыгают в неё), а после чудесным образом исправляют положение. «Хит» же стараются быть более прагматичными, пытаясь забрать то, что забрать можно здесь и сейчас. В плей-офф 2020 они проиграли всего один матч из 10. Это более чем серьёзный показатель. Среди прочего, «Майами» легко и непринуждённо разобрался с лучшей командой «регулярки» «Милуоки Бакс» во главе с действующим MVP Яннисом Адетокунбо.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

И оба первых матча серии с «Селтикс» не были лёгкой прогулкой. «Хит» вообще-то не только могли, но и должны были проиграть. Но команда Эрика Споэльстры всегда продолжала верить в свои силы.

Во второй четверти второго матча «Бостон» повёл «+17». Кельты действительно были очень решительны и явно не хотели отпускать соперника вперёд на две победы. Выделить кого-то одного невозможно. «Зелёные» казались по-настоящему единым организмом.



И снова всё решила третья четверть.



Собственно, рывок после большого перерыва перевернул матч. «Хит» пришли в себя и подавили соперника. Набрать 17 очков за один игровой отрезок не страшно. Куда сложнее придётся, если твоя команда при этом пропустила 37. И да, это была единственная четверть в матче, в которой «Бостон» уступил сопернику.

Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

«Майами» в очередной раз продемонстрировал свою хорошую спортивную злость и характер. Джимми Батлер провёл далеко не самый лучший матч в жизни, но его никто не посмеет критиковать, пускай его 4 из 11 с игры и 14 очков и выглядят неважно. Он по-прежнему ментальный лидер команды и с ним все процессы происходят иначе.



Определённо, икс-фактором второго матча стал Данкан Робертсон, реализовавший 6 из 12 дальних попыток. Он вообще не атаковал со средней. Зачем?



Очередной классный матч провёл Бэм Адебайо, не только сделавший дабл-дабл 21 очко + 10 подборов, но и классно отрабатывая в обороне. Такие моменты сложно описать цифрами, но именно его подстраховки и попытки накрыть броски соперников, заставляли ошибаться игроков «Бостона».

Леброн жёстко бит Харденом. У «Лейкерс» есть нерешаемые проблемы Проход «Хьюстона» — не такая лёгкая задача, как кажется. Король набрал себе совсем неподходящую свиту.

Самое «горячее» началось в конце. Джейлен Браун на последних секундах при «-3» имел шанс сравнять счёт свободным дальним броском. Не вышло. Феноменальный 34-летний Горан Драгич, переживающий вторую молодость, набирает 25 очков и обеспечивает своей команде уже вторую победу в финале конференции.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бостон Селтикс».

Конечно, это просто взбесило некоторых игроков «Бостона», которые не могли сдержать эмоций в раздевалке. Маркус Смарт орал так, что журналисты, собранные в «пузыре», слышали эти крики чуть ли не на арене. Он не только назвал своих партнёров «полным фуфлом», но и бросался предметами, продолжая тираду. После этого Маркус пошёл принять душ, но крики из раздевалки продолжали доноситься. Жёсткий разбор полётов в «Селтикс» ещё не закончен. Что это: паника или попытка пробудить эмоции?



Журналист Boston Globe Гэри Уошберн на своей странице в «Твиттере» написал, что кричал не только Смарт, а на бол и в стену бросались различные предметы. Гэри отметил, что повидал много конфликтов в раздевалках, но такого шумного ещё не наблюдал.

Партнёры сор из избы выносить не стали. На послематчевой пресс-конференции Кемба Уокер на вопрос о Смарте просто ответил, что ничего не было. Энес Кантер заявил, что «Бостон» — настоящая семья и сделал вид, что ничего не произошло. Джейсон Тейтум придерживается аналогичной позиции. А вот Джейлен Браун, кажется, не согласовал риторику с партнёрами по команде и дал понять, что инцидент всё-таки имел место быть.



«Мы ценим друг друга за то, кто мы есть. Маркус такой. Я люблю его за это. Мы должны быть готовы вернуться с прежним огнём в глазах в третьей игре. Эта серия ещё далеко не закончена. Я готов к третьей игре. Будем пробивать стену. Мы сражаемся, несмотря ни на что», — сказал Браун.

В НБА будет новый чемпион. «Торонто» бесславно сложил с себя полномочия Судьи и удивительный фарт и так слишком затянули выступление канадцев в сезоне. Вечно подобное длиться не могло.

«Майами» фактически поставил «Бостон» к стенке. Пока ещё не всё потеряно, но команде Брэда Стивенса нужно что-то делать с провалами в середине матчей. Иначе это поставит крест на их амбициях. С микроклиматом в коллективе Стивенсу тоже нужно что-то делать. В комментариях ситуацию со Смартом удалось загладить, но подобные случаи не могут не отразиться на моральном состоянии игроков.