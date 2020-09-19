Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля

«Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

«Лос-Анджелес Лейкерс» легко обыграл «Денвер Наггетс» (126:114) в первом матче финала Западной конференции НБА. Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс также набравл дабл-дабл, записав в свой актив 15 очков и 12 передач.

Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметились Никола Йокич и Джамал Маррей, набравшие по 21 очку. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс».

Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

Игра была полностью односторонней. На перерыв «Лейкерс» ушли с двузначным преимуществом +11, а по итогам третьей четверти сняли все вопросы о победителе, ведя +24. В заключительном игровом отрезке подопечные Фрэнка Вогеля отрывались на +27, но расслабились в концовке и позволили сократить сопернику разницу до приличной.

Леброн Джеймс провёл на паркете 31 минуту, при том что в 11 из 14 розыгрышей плей-офф за карьеру в среднем получал более 40 минут игрового времени. Пока соперники не могут заставить Короля находиться на площадке слишком долго. «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс» легко обыграны со счётом 4-1. «Денвер» пока тоже не создал «Лос-Анджелесу» каких-то проблем.

Первая ничем особо не примечательная встреча с «Наггетс» просто отошла на второй из-за другого события. НБА назвала имя MVP сезона. Им стал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Откровенно спорный итог, учитывая бесславный вылет «Бакс» из плей-офф в серии второго раунда с «Майами Хит».

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

Даже если учесть присуждение награды исключительно за регулярный чемпионат, всё не так однозначно. У Адетокунбо классная статистика, но Леброн тоже очень хорош в этом плане. Джеймс более сильный плеймейкер и шутер. Результат команды важен. «Милуоки» завершил «регулярку» на первом месте на Востоке и в лиге в целом. «Лейкерс» не особо отстали, выиграв Западную конференцию, которая на голову сильнее и конкурентоспособнее Восточной.

Если уж для участников голосования так важна статистика, то могли бы отдать MVP защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену, лучшему скореру сезона и знатному «стат-читеру». Но никак не Адетокунбо, который получает статуэтку второй год кряду.

Уверенная победа на старте финала Конференции. Леброн красиво отрегировал на явную несправедливость присуждения награды MVP, но не стал скрывать, что раздражён итогами голосования.

«Меня это взбесило. Это мой честный ответ. Взбесило, потому что получил всего 16 голосов за первое место из более 100 возможных. Это именно то, что раздражает больше всего. Не говорю, что победитель не заслуживает награды, но меня взбесил итог голосования. Я много раз за карьеру занимал второе место, даже в чемпионских сезонах, но всё равно у меня есть 4 награды. Знаете, как я уже сказал, я никогда не приходил в эту лигу, чтобы быть MVP или чемпионом. Я всегда просто хотел становиться лучше и лучше каждый день, а всё остальное придёт само собой. Но некоторые вещи просто не в моей власти, некоторые вещи нельзя контролировать», — приводит слова Джеймса USA Today.

«Лейкерс» сотворили историю НБА. И это Леброн всего лишь слегка разминается Король прекрасно понимает, что Хардена можно и нужно проходить в эконом-режиме. А вот на Кавая с Джорджем силы лучше поберечь.

В коллекции Джеймса есть 4 награды MVP, а могло быть как минимум 10. Очень часто СМИ ссылались на усталость от доминирования Короля. Вроде бы Леброн и является бесспорным №1 в лиге, но ежегодно присуждать ему награду неправильно.

Отчасти понятная логика, но в последний раз Джеймс признавался самым ценным игроком в далёком 2013 году. В нынешнем сезоне повод почтить Короля был очень веским. Леброн вывел легендарную франшизу «Лейкерс» на конкурентоспособный уровень после почти десятилетия застоя. Степень доминирования 35-летнего форварда беспрецедентен по историческим меркам.

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что Джеймс ставит в приоритет завоевание титула. Это действительно так, однако индивидуальные награды тоже важны, когда на кону наследие и борьба с Майклом Джорданом за звание величайшего игрока в истории.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

Лига фактически обесценила статуэтку MVP, выдав её игроку «регулярки», который пока ничего не добился в плей-офф. Даже самые ярые критики Леброна признают необъективность.

Аналитик НБА Скип Бэйлесс, который при малейшей поводе готов подколоть Леброна, лаконично отметил абсурдность итогов голосования.

«MVP сезона должен был стать Леброн Джеймс», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Эксперт ESPN Стивен Смит высказал мнение, что победителем голосования за MVP НБА должен был стать форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а не Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит тоже не был замечен в симпатиях к Джеймсу, а лишь постоянно «топил» за «Клипперс», ожидаемого главного конкурента «Лейкерс» в борьбе за титул, сенсационно вылетевшего от «Наггетс» во втором раунде.

Антирекорд спортивных лиг США. «Клипперс» — главный лузер страны уже полвека Коллеги из НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ смотрят на «Клипперс» как на пример, которому точно не стоит подражать. Кажется, эта франшиза безнадёжна.

«Я думаю, что Леброн Джеймс заслуживает звания MVP лиги в этом году. На ум приходит, как он привёл «Лейкерс» к первому месту в Западной конференции, которая превосходит Восточную. Я не могу в полной мере описать лидерские качества Леброна, который он проявил в течение этого сезона. Не важно, какие люди и личности его окружают. Он играл вместе с Энтони Дэвисом, но все же делал свою работу. 35-летний Леброн стал лучшим в НБА по передачам в 17-м сезоне в лиге», — приводит слова Смита Clutch Points.

Очень зря НБА пошла против Короля, учитывая его влиятельность не только на площадке и за её пределами. Джеймс сделал ещё одно резкое высказывание в адрес лиги, вспомнив достаточно «древний» момент. Леброн отметил, что в 2013 году ему не дали стать одновременно MVP и лучшим защитным игроком сезона. Это позволило бы Джеймсу повторить рекорд Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона и стать третьим баскетболистом в истории, кто одновременно признавался MVP и лучшим по защите. Награда за игру в обороне отошла Марку Газолю, который по итогам сезона попал во вторую символическую оборонительную пятёрку, уступив другим «большим» Жоакиму Ноа и Тайсону Чендлеру. Как будто лиге было мало ситуации с бойкотом, который в значительной степени был отменён из-за позиции Леброна, который через несколько дней после отказа играть изменил позицию.

Леброн и игроки НБА бойкотируют сезон. Долларовые миллионеры чувствуют себя угнетёнными Неблагодарные наглецы о последствиях своего демарша даже не задумываются. А ведь им снова всё сойдёт с рук.

«Шкала голосования иногда кажется мне немного странной. Я имею в виду, что если вы возьмете сезон-2012/2013, у меня был шанс стать лучшим защитником года, а также MVP в том же сезоне. Тогда же Марк Газоль был признан лучшим защитником года. Но он попал только во вторую сборную сезона по защите. Именно тогда я действительно начал смотреть на вещи немного по-другому. Я подумал: «Какой это вообще имеет смысл?». Иногда это выглядит странно. Я не знаю, мы на самом деле смотрим за игрой в баскетбол, или мы просто находимся в режиме создания каких-то непонятных нарративов», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Признание Адетокунбо MVP – абсурд и неуважение НБА к Джеймсу. Но это может послужить дополнительным мотивирующим фактором для Леброна в борьбе за титул. Здесь уже никакие участники голосования Джеймсу не помешают. Всё решится на площадке.