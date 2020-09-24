У тощего новичка «Майами» 5 рекордов XXI века в НБА. Тайлер ведёт команду прямо на Леброна

Как быстро меняется время. Ещё несколько лет назад «Майми» был синонимом всеобщей критики. Поражениям команды радовались, а злорадство не знало границ. Всё из-за «большого трио», которое возглавил перебежчик Леброн Джеймс, охотно покинувший «Кливленд». Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош выиграли два титула в период 2010-2014 годов, после чего Леброн вернулся в «Кавальерс», а ещё через четыре года перешёл в «Лейкерс».

Сейчас всё поменялось. За «Хит» болеют многие нейтральные поклонники баскетбола. Им хочется переживать, поддерживать и верить, что сказка может продолжиться. Потому что это действительно спортивное чудо имени Эрика Споэльстры и его парней.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

«Хит» отлично начали плей-офф. Легко прошли «Индиану» (4-0), а после отдали всего один матч двукратному MVP Яннису Адетокунбо и его «Милуоки» (4-1). Но даже после столь мощного старта в серии с «Бостон Селтикс» почти всё говорило, что победа будет за их соперником.

Даже после того как «Майами» повёл 2-0, казалось, что всё это «заслуга» соперника, проигрывающего третьи четверти и разбазаривая всё преимущество. В обеих стартовых играх «кельты» вели с двузначной разницей, но давали сопернику возможность не только вернуться в игру, но и пытать удачу в концовках. Да и проблемы с микроклиматом в раздевалке могли сказаться.

«Бостон» устроил жёсткий разбор полётов. Раздевалку в целости сохранить не удалось Маркус Смарт просто вышел из себя. «Селтикс» поплыли в серии с «Майами».

В третьей встрече «Селтикс» наконец-то помог Гордон Хэйворд, не игравший больше месяца из-за травмы голеностопа. И пусть его 6 очков + 5 подборов + 4 передачи за 30 минут не выглядят внушительно, первая победа в серии — главный результат. Баскетболист даже пошёл на жертвы ради того, чтобы его команда смогла бороться за выход в финал. Он не поехал к жене, которая рожала четвёртого ребёнка, да ещё и играл с болью в ноге.

«Майами» в это время разбирался с внутренними проблемами. Центровой Мейерс Леонард решил, что пришла пора выступить с обращением к тренеру через прессу и попытаться обратить его внимание на себя и своё игровое время. Финал конференции — время возможностей.

«Моя команда и тренерский штаб знают, как сильно я хочу быть на паркете. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть. Я бы хотел вносить вклад в матчах своей команды. Единственное, что не изменится, так это мой характер и рабочий настрой, который у меня есть», — сказал баскетболист.

Как думаете, подействовало? В четвёртом матче финала Восточной конференции Леонард сыграл… ноль минут. Хотя в команде есть и другие герои. Они доказали свою состоятельность делом. И речь сейчас точно не про Джея Краудера и Данкана Робертсона. Два игрока стартовой пятёрки «Хит» отбегали на двоих 54 минуты и набрали в сумме 6 очков, реализовав в четыре руки всего 1 бросок из 14 с игры.

К счастью, первая опция «Майами» прямо сейчас не играет в стартовой пятёрке. Тайлеру Хирроу всего 20 лет, и это не только его первый плей-офф, а вообще дебютный сезон в НБА. Он не обладает внушительными габаритами и атлетизмом, но с лёгкостью разбирается с любым соперником, обладая классным броском с любой дистанции. Тощий Тайлер (88 кг – очень скромный вес для НБА) обладает отрицательным размахом рук (191 см при росте 196 см), но это не мешает ему оказывать огромное влияние на паркете. Даже опытные исполнители «Хит» Джимми Батлер и Горан Драгич не перетягивают одеяло на себя в атаке, отдавая инициативу новичку.

В НБА будет новый чемпион. «Торонто» бесславно сложил с себя полномочия Судьи и удивительный фарт и так слишком затянули выступление канадцев в сезоне. Вечно подобное длиться не могло.

«Бостон» был рядом весь матч, и можно говорить, что концовка длилась все 48 минут. Хирроу не обращал внимания на плотную опеку и давление: 14 из 21 его броска с игры достигли цели, пять из них были трёхочковыми. В итоге Тайлер записал на свой счёт 37 очков, вписав своё имя в книгу рекордов. У Тайлера два исторических рекорда НБА и пять рекордов XXI века.

Хирро установил новый рекорд по количеству очков, набранных новичком в матче финала конференции. Предыдущий (35 очков) был установлен Эндрю Тони во второй игре финала Восточной конференции 1981 года. 20-летний Тайлер Хирроу теперь также самый молодой игрок в истории НБА, который набрал как минимум 30 очков в матче плей-офф при выходе со скамейки запасных.

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Теперь о рекордах XXI века, который впечатляют по современным реалиям.

Хирроу — первый новичок в этом столетии после Чака Персона в 1987 году, набравший не менее 35 очков и 5 подборов в игре плей-офф НБА. У Хирро наибольшее количество набранных очков для игроков в возрасте не старше 20 лет в XXI веке. В истории НБА больше набирал только Мэджик Джонсон (42 очка, 16 мая 1980 года). Тайлер установил рекорд этого столетия по очкам в матче против «Селтикс» на стадии плей-офф. В прошлом веке больше набирал только легендарный Уилт Чемберлен (50 очков 22 марта 1960 года и 42 очка 16 марта 1960 года).

Хирро — первый новичок после Эндрю Тони в 1981 году, набравший не менее 20 очков в двух матчах подряд в финале конференции: Хирро показывал двузначную результативность в каждом из первых сыгранных 13 матчей плей-офф. Единственные другие новички в истории НБА, которые начали постсезон с подобной серии, — легенды прошлого века Элджин Бэйлор (1959) и Алван Адамс (1976).

Тайлер также повторил рекорд Донована Митчелла, став вторым новичком в истории, набравшим 35 очков и 5 точных трёхочковых в плей-офф НБА.

Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

Как вам?

Несмотря на огромные старания Джейсона Тейтума, записавшего на свой счёт 28 очков, «Бостону» не удалось вырвать концовку. Соперник, правда, сделал несколько ошибок, позволив зелёным приблизиться на расстояние одного броска. Но чудесного спасения не состоялось.

К Тейтуму, кстати, у болельщиков есть вопросы. В первых в первых двух четвертях он промазал все шесть своих бросков с игры, но после большого перерыва разродился серией попаданий, набрав только за третий игровой отрезок 16 очков.

Нестабильность лидера «Селтикс» играет на руку сопернику, который после сегодняшней победы (112:109) ведёт в серии 3:1 и находится в шаге от выхода в первый финал после ухода Леброна Джеймса в 2014 году. «Майами» никогда не проигрывал серии плей-офф, в которых вёл 2-0 (16 из 16 побед). В истории плей-офф отставание 1-3 отыгрывали всего 13 раз. «Хит» уже одной ногой в финале НБА.

Леброн разразился серией исторических рекордов. Но как же плохи его напарники! У Энтони Дэвиса антирекорд карьеры, остальные совсем бесполезны. «Лейкерс» пора спуститься с небес на землю, иначе «Денвер» накажет.

Соперником «Майами», вполне вероятно, станут «Лейкерс» Леброна, которые пока ведут 2-1 в серии с «Денвер Наггетс». Очень интригующая вывеска, но пока говорить о ней как о свершившемся факте не стоит. «Майами» и «Лос-Анджелесу» нужно официально оформить выход в финал, а их соперники просто так сдаваться не собираются.