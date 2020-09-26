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«Бостон» обыграл «Майами» и сохранил шансы на финал НБА, у Джейсона Тейтума рекорд

«Бостон» обыграл «Майами»
Марат Арасланов
Тейтум побил исторический рекорд Леброна. Напрасно «Бостон» списали со счетов
Соперником «Лейкерс» по финалу НБА может быть вовсе не «Майами», как многие уже успели представить.
Баскетбол / НБА 0

«Бостон Селтикс» сам себя поставил на край пропасти. Ужасные третьи четверти привели команду Брэда Стивенса к тому, что ей всерьёз приходилось думать о жизни вне «пузыря». Финал конференции для «Селтикс» получался крайне скоротечным. «Майами Хит» же, напротив, уже начинали сравнивать с «Лос-Анджелес Лейкерс», которые также уверенно двигаются к заветной финальной серии.

Главный герой «Майами» прямо сейчас — 20-летний Тайлер Хирроу. Новичок, набравший 37 очков в матче номер 4 (112:109), продолжает очаровывать не только нейтральных болельщиков, но и своей собственной игрой заставляет тренера говорить себе комплименты. Однако Эрик Споэльстра ещё до пятого матча подчеркивал, что фантастическое выступление Хирроу не повод менять тактику команды.

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Героем «Хит» стал худощавый 20-летний парень без атлетизма. «Бостону» не повезло попасть под раздачу Хирроу.

«Он больше не новичок и нам нужен набор его навыков. Означает ли это, что каждую игру от него будет такой результат? Нет, это не так», — сказал главный тренер «Хит» и не соврал.

Хирроу набрал всего лишь 12 очков в пятом матче с «Бостоном» (108:121, 3-2). Повышенная продуктивность новичка могла позволить «Хит» оформить выход в финал НБА уже в этот вечер, но не судьба. Более того, интрига в серии возвращается. Напрасно «Селтикс» списали со счетов. Отыгрывать отставание 1-3 в сери плей-офф – не такое уж невероятное явление для «пузыря».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
26 сентября 2020, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 108
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 28, Тайс - 15, Уокер - 15, Смарт - 12, Хэйворд - 10, Кантер - 8, Уонамэйкер - 2, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Майами Хит: Горан Драгич - 23, Робинсон - 20, Батлер - 17, Краудер - 14, Хироу - 14, Адебайо - 13, Олиник - 5, Игуодала - 2, Александер, Винсент, Джонс, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл

«Бостон» приучил к хорошему старту. Однако в матче, от которого зависит весь твой сезон, они стартовали по-марафонски экономно. Или просто соперник очень хотел поскорее ворваться в финал, в котором клуб с восточного побережья не был с 2014 года.

«Кельты» не играли в финале с 2010. Тогда они в семи матчах уступили «Лейкерс» с Коби Брайантом, а их сегодняшнему лидеру Джейсону Тейтуму было 12 лет. Именно с ним связаны надежды болельщиков клуба и в решающей игре он их оправдал.

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31 очко, 10 подборов и 6 передач от Тейтума стали историческими. Это его пятая игра в нынешнем розыгрыше плей-офф, в которой форвард набирал 30 и более очков. Наибольшее количество матчей с такой результативностью в плей-офф для баскетболистов «Селтикс» после Кевина Макхейла в 1988 году. Кроме того, Джейсон побил впечатляющий исторический рекорд Леброна Джеймса. Тейтум стал единственным игроком в истории НБА, в активе которого 5 матчей с покорением статистики 25+ очков, 10+ подборов и 5+ передач в возрасте менее 23 лет. Леброн делал подобное 4 раза. Легенды «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар (3), Коби Брайант (2) и Мэджик Джонсон (2) отстают ещё больше. 22-летий Тейтум только начинает набирать обороты. С таким лидером «Бостон» точно будет на конкурентоспособном уровне в ближайшие годы.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бостон Селтикс».

«Майами», правда, ещё и сами помогали сопернику. Три игрока стартовой пятёрки Джимми Батлер, Горан Драгич и Джей Краудер на троих бросили 15 раз с трёхочковой дистанции, а цели достиг всего один бросок. С дальними бросками у «Хит» вообще всё было ужасно — лишь 7 точных из 36 попыток. Соперник реализовал 12 из 38. Тоже не выдающийся результат, но даже он резко контрастирует с 19-процентной реализацией.

Ключевой, как и в почти всех предыдущих встречах, стала третья четверть. Только в этот раз «Бостон» смог сотворить в ней чудо и перевернуть игру. Тейтум, Браун и Смарт разнесли зонную защиту и набросали 41 очко. Столько оборона «Хит» ещё в нынешнем плей-офф не пропускала. За всю историю «Селтикс» команда 18 раз набирала более 40 очков за четверть в игре плей-офф. И да, во всех 18 случаях победа доставалась «зелёным». Секрет успеха, который совсем и не секрет.

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Классической концовки не получилось. До конца матча оставалось ещё почти пять минут, когда Горан Драгич отправился в проход под кольцо, где в попытке накрыть бросок на него налетел Даниель Тайс. Удивительно, но в очевидном вроде бы столкновении двух европейцев, фолом в нападении «наградили» словенца Драгича, а не немца Тайса. Этот фол стал шестым для защитника «Хит».

«Бостон» наконец-то сломал защитные построения «Хит» и чувствовал себя королём положения. Правда, с одной оговоркой — соперник где-то оставил своё дальнобойное ружьё. Счёт в серии сократился. «Майами» по-прежнему нужна всего одна победа для выхода в финал, но шансы «Бостона» на выход в финал точно не нулевые.

Все три победы «Майами» в этой серии были натужными с разницей не более 5 очков (один раз дело дошло до овертайма). «Бостону» не хватало концентрации, а иногда просто откровенно не фартило. Кроме того, у «Майами» в самый подходящий момент выстреливали неожиданные герои вроде Хирроу. Два выигрыша «Селтикс» напротив получились убедительными с двузначным преимуществом в счёте. Команда Стивенса уже не имеет права на ошибку, так что недостатка в концентрации в исполнении Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна, Маркуса Смарта, Кембы Уокера и Гордона Хэйворда быть не должно.

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Леброн Джеймс и «Лейкерс» ещё не закрыли серию с «Денвер Наггетс» (3-1). Но в случае попадания в финал не стоит исключать, что Леброна ждёт встреча с «Бостоном», а не с бывшей командой «Майами», как многие уже успели представить.

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