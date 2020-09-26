Тейтум побил исторический рекорд Леброна. Напрасно «Бостон» списали со счетов

«Бостон Селтикс» сам себя поставил на край пропасти. Ужасные третьи четверти привели команду Брэда Стивенса к тому, что ей всерьёз приходилось думать о жизни вне «пузыря». Финал конференции для «Селтикс» получался крайне скоротечным. «Майами Хит» же, напротив, уже начинали сравнивать с «Лос-Анджелес Лейкерс», которые также уверенно двигаются к заветной финальной серии.

Главный герой «Майами» прямо сейчас — 20-летний Тайлер Хирроу. Новичок, набравший 37 очков в матче номер 4 (112:109), продолжает очаровывать не только нейтральных болельщиков, но и своей собственной игрой заставляет тренера говорить себе комплименты. Однако Эрик Споэльстра ещё до пятого матча подчеркивал, что фантастическое выступление Хирроу не повод менять тактику команды.

У тощего новичка «Майами» 5 рекордов XXI века в НБА. Тайлер ведёт команду прямо на Леброна Героем «Хит» стал худощавый 20-летний парень без атлетизма. «Бостону» не повезло попасть под раздачу Хирроу.

«Он больше не новичок и нам нужен набор его навыков. Означает ли это, что каждую игру от него будет такой результат? Нет, это не так», — сказал главный тренер «Хит» и не соврал.



Хирроу набрал всего лишь 12 очков в пятом матче с «Бостоном» (108:121, 3-2). Повышенная продуктивность новичка могла позволить «Хит» оформить выход в финал НБА уже в этот вечер, но не судьба. Более того, интрига в серии возвращается. Напрасно «Селтикс» списали со счетов. Отыгрывать отставание 1-3 в сери плей-офф – не такое уж невероятное явление для «пузыря».

«Бостон» приучил к хорошему старту. Однако в матче, от которого зависит весь твой сезон, они стартовали по-марафонски экономно. Или просто соперник очень хотел поскорее ворваться в финал, в котором клуб с восточного побережья не был с 2014 года.



«Кельты» не играли в финале с 2010. Тогда они в семи матчах уступили «Лейкерс» с Коби Брайантом, а их сегодняшнему лидеру Джейсону Тейтуму было 12 лет. Именно с ним связаны надежды болельщиков клуба и в решающей игре он их оправдал.

В НБА будет новый чемпион. «Торонто» бесславно сложил с себя полномочия Судьи и удивительный фарт и так слишком затянули выступление канадцев в сезоне. Вечно подобное длиться не могло.

31 очко, 10 подборов и 6 передач от Тейтума стали историческими. Это его пятая игра в нынешнем розыгрыше плей-офф, в которой форвард набирал 30 и более очков. Наибольшее количество матчей с такой результативностью в плей-офф для баскетболистов «Селтикс» после Кевина Макхейла в 1988 году. Кроме того, Джейсон побил впечатляющий исторический рекорд Леброна Джеймса. Тейтум стал единственным игроком в истории НБА, в активе которого 5 матчей с покорением статистики 25+ очков, 10+ подборов и 5+ передач в возрасте менее 23 лет. Леброн делал подобное 4 раза. Легенды «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар (3), Коби Брайант (2) и Мэджик Джонсон (2) отстают ещё больше. 22-летий Тейтум только начинает набирать обороты. С таким лидером «Бостон» точно будет на конкурентоспособном уровне в ближайшие годы.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бостон Селтикс».

«Майами», правда, ещё и сами помогали сопернику. Три игрока стартовой пятёрки Джимми Батлер, Горан Драгич и Джей Краудер на троих бросили 15 раз с трёхочковой дистанции, а цели достиг всего один бросок. С дальними бросками у «Хит» вообще всё было ужасно — лишь 7 точных из 36 попыток. Соперник реализовал 12 из 38. Тоже не выдающийся результат, но даже он резко контрастирует с 19-процентной реализацией.



Ключевой, как и в почти всех предыдущих встречах, стала третья четверть. Только в этот раз «Бостон» смог сотворить в ней чудо и перевернуть игру. Тейтум, Браун и Смарт разнесли зонную защиту и набросали 41 очко. Столько оборона «Хит» ещё в нынешнем плей-офф не пропускала. За всю историю «Селтикс» команда 18 раз набирала более 40 очков за четверть в игре плей-офф. И да, во всех 18 случаях победа доставалась «зелёным». Секрет успеха, который совсем и не секрет.

«Бостон» устроил жёсткий разбор полётов. Раздевалку в целости сохранить не удалось Маркус Смарт просто вышел из себя. «Селтикс» поплыли в серии с «Майами».

Классической концовки не получилось. До конца матча оставалось ещё почти пять минут, когда Горан Драгич отправился в проход под кольцо, где в попытке накрыть бросок на него налетел Даниель Тайс. Удивительно, но в очевидном вроде бы столкновении двух европейцев, фолом в нападении «наградили» словенца Драгича, а не немца Тайса. Этот фол стал шестым для защитника «Хит».



«Бостон» наконец-то сломал защитные построения «Хит» и чувствовал себя королём положения. Правда, с одной оговоркой — соперник где-то оставил своё дальнобойное ружьё. Счёт в серии сократился. «Майами» по-прежнему нужна всего одна победа для выхода в финал, но шансы «Бостона» на выход в финал точно не нулевые.



Все три победы «Майами» в этой серии были натужными с разницей не более 5 очков (один раз дело дошло до овертайма). «Бостону» не хватало концентрации, а иногда просто откровенно не фартило. Кроме того, у «Майами» в самый подходящий момент выстреливали неожиданные герои вроде Хирроу. Два выигрыша «Селтикс» напротив получились убедительными с двузначным преимуществом в счёте. Команда Стивенса уже не имеет права на ошибку, так что недостатка в концентрации в исполнении Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна, Маркуса Смарта, Кембы Уокера и Гордона Хэйворда быть не должно.

«Лейкерс» вернули былое величие. Стоило всего лишь пригласить Леброна Король превзошёл достижения Джордана и Брайанта вместе взятых. Пока есть сомнения, что Джеймс лучший в истории, но новый титул всё изменит.

Леброн Джеймс и «Лейкерс» ещё не закрыли серию с «Денвер Наггетс» (3-1). Но в случае попадания в финал не стоит исключать, что Леброна ждёт встреча с «Бостоном», а не с бывшей командой «Майами», как многие уже успели представить.