«Майами» в финале НБА! Леброн на лёгкую жизнь может не рассчитывать

И всё-таки они сделали это!

«Майами Хит» вышел в финал НБА благодаря победе над «Бостон Селтикс» (125:113, 4-2) в шестом матче финала Восточной конференции. Это случается в пятый раз за последние 10 лет, но лишь впервые без участия Леброна Джеймса, который в этот раз будет по другую сторону.

Пауза в чемпионате из-за карантина, наверное, сыграла на руку «Майами». Как-то подзабылась их хорошая игра, а четвёртое место в конференции никто всерьёз не рассматривал. Да и как можно было всерьёз относиться к «Хит», когда рядом есть действующий чемпион «Торонто», агрессивный и молодой «Бостон», а ещё грозный «Милуоки» со своим двукратным MVP регулярки Яннисом Адетокунбо.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

«Майами» преобразился. Эрик Споэльстра нашёл подход к каждому своему игроку, органично вписав в коллективную схему. Здесь нет ярко выраженной звезды. Суровый Джимми Батлер обрёл счастье рядом с молодёжью, которая по-настоящему хочет пахать. Привет игрокам «Миннесоты», которые обижались на форварда за (как им казалось) излишнюю требовательность.

«Хит» разбили ореол «Бостона». «Селтикс» кругом только и называют молодой и перспективной командой (так оно и есть), но двум важным деталям механизма Споэльстры тоже 23 и 20 лет. Это Бэм Адебайо и Тайлер Хирроу.

У тощего новичка «Майами» 5 рекордов XXI века в НБА. Тайлер ведёт команду прямо на Леброна Героем «Хит» стал худощавый 20-летний парень без атлетизма. «Бостону» не повезло попасть под раздачу Хирроу.

«Селтикс» вряд ли проигрывали сопернику в таланте. В этом плане, скорее всего, даже были сильнее. Но в плей-офф всегда важен характер. И с ним у зелёных точно есть проблемы. Главная звезда «кельтов» Джейсон Тейтум, которого за прошедший сезон сравнили со всеми великими и раздали гигантскую порцию комплиментов, в очередной игре провалился вначале. 0 из 7 за полторы четверти в матче, который может стать для твоей команды последним в сезоне (и стал в итоге).

«Майами» снова отлично выстроил зону, и она работала. Да, в кольцо «Хит» прилетело 15 трёхочковых, но на это сопернику потребовалось 46 попыток. В то время как игроки «Майами» снова показали высоченный процент, забив из-за дуги 13 из 27 (48%). И если к бенефису Данкана Робинсона зрители уже привыкли и его 5 из 7 дальних выстрелов воспринимали как должное, то вот дальнобойное ружьё в лице Андре Игуодалы — шок.

«Бостон» устроил жёсткий разбор полётов. Раздевалку в целости сохранить не удалось Маркус Смарт просто вышел из себя. «Селтикс» поплыли в серии с «Майами».

Про Игуодалу хочется сказать отдельно. Ему 36, у него много проблем со здоровьем, и он точно далёк от тех кондиций, которые помогали блестяще защищаться против Леброна в финале 2015 года. Именно великолепная игра против лучшего баскетболиста планеты принесла ему титул самого ценного игрока финальной серии. И в шестой игре миру, кажется, вновь явился Игуодала в версии-2015.

Он был максимально эффективен. Провёл на паркете 28 минут, за которые реализовал все четыре дальних броска, три раза подобрал мяч, два раза перехватил, показав «+20» в графе полезность. Это был один из тех мощных импульсов, которые позволили «Хит» сделать шаг в финал. Для самого форварда он станет шестым подряд. Как-то даже подзабылось, что он пять раз выходил туда в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Леброн вернул «Лейкерс» в финал НБА спустя 10 лет. Кто-то сомневался, что будет иначе? Джеймс превзошёл достижения Джордана, Брайанта, 27 франшиз лиги вместе взятых и насобирал ряд рекордов. Короля не сдержать на пути к титулу.

Но главный герой вечера, конечно же, Адебайо. 23-летний парень был очень расстроен после поражения в пятой игре, но признал ошибки. Он взял вину за поражение на себя и в шестом матче разорвал «Бостон». 32 очка + 14 подборов + 5 передач и всё это с невероятно высоким процентом реализации — 11 из 15 с игры. Как дела, Джейсон «9 из 26» Тейтум?

Символично, что именно Адебайо поставил красивую точку, приведя «Хит» к победе. Именно он не позволил Тейтуму забить сверху в овертайме первого матча в серии. Его победный блок-шот можно пересматривать множество раз и теперь он будет иметь ещё больше скрытых смыслов. Можно даже представить, что Тейтум это весь «Бостон», который пытался накинуться на «Майами». Но у последних есть стержень, который не просто переломить.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

«Майами» против «Лейкерс» в финале. Здесь много всего интересного. Обе команды не играли в плей-офф прошлого года. Леброн встретится с бывшим клубом, с которым победил в двух из четырёх финалах. Президент «Майами» Пэт Райли побеждал как игрок в составе «Лейкерс». И не забываем, что Игуодала вновь готов потрепать нервы Джеймсу. Уж он-то точно знает, как это лучше всего сделать. «Лейкерс» — фаворит, но на лёгкую прогулку Леброну и компании рассчитывать на стоит. «Милуоки» и «Бостон» уже пали перед «Хит», которые очень неплохо чувствуют себя в статусе недооценённого андердога.

Здесь можно было поставить точку, но как не рассказать про Джей Ар Смита. Оказалось, что он ещё зимой предсказал эту серию. По крайней мере подтверждение этому появилось в Сети.

«Называйте меня сумасшедшим». Джей Ар Смит предсказал финал «Лейкерс» — «Майами» в феврале

Понятно, что у защитника «Лейкерс» особенная связь с окружающей действительностью, но, может, он действительно что-то знал? Хотя Леброну скорее нужно заботиться о том, чтобы старина Смит видел правильные цифры на табло и не пытался убегать от него с мячом.