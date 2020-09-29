«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая

1 октября стартует сезон Евролиги — 2020/2021. Пандемия коронавируса внесла коррективы в проведение регулярного чемпионата, но матчи не отменены. Это самое главное. Только 7 из 18 команд начнут «регулярку» со зрителями на трибунах. В число этих клубов входят российские «Зенит», «Химки» и ЦСКА, а также «Милан», АСВЕЛ, «Валенсия» и «Жальгирис». Остаётся надеяться, что очень скоро все игры будут проходить в присутствии болельщиков.

Предлагаем оценить расклад сил на предстоящий сезон Евролиги.

Топ-клубы

В сезоне Евролиги-2020/2021 выделяются четыре топ-клуба — ЦСКА, «Барселона», «Реал» и «Анадолу Эфес».

ЦСКА и «Барселона» по именам выглядят сильнее конкурентов. Именно эти команды считаются главными фаворитами в борьбе за титул. В составе команды Димитриса Итудиса собрано три из шести самых эффективных игроков прошлого сезона — Майк Джеймс, Никола Милутинов и Торнике Шенгелия. У «Барселоны» всего один такой исполнитель — самый высокооплачиваемый баскетболист Европы Никола Миротич.

ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы «Реал» откровенно не вывозит, турки посыпались. А московский клуб идеально укомплектовал состав на сезон.

Летом «Барселона» подписала лучшего ассистента минувшего сезона разыгрывающего Ника Калатеса (9,1 передачи в составе «Панатинаикоса»). Вероятно, главное изменение произошло на тренерском мостике. Молодой и прогрессивный Шарунас Ясикявичюс сменил возрастного и «застойного» Светислава Пешича.

Нельзя сказать, что «Барселона» в чём-то превосходит ЦСКА. Более того, у каталонского клуба заметны проблемы и с новым тренером. Поражение в финале Кубка Каталонии от «Андорры» и болезненная осечка в игре за Суперкубок Испании с «Реалом» — разочарования, которые «Барса» уже успела потерпеть в этом сезоне.

Ясикявичюс открыто говорит, что пока нынешняя «Барса» напоминает ему безвольную команду прошлого сезона, а не тот коллектив, который он хочет вдеть. Посмотрим, удастся ли каталонцам преобразиться под руководством Шарунаса. В первом туре «Барселона» примет ЦСКА. Лучшего старта сезона сложно придумать, хотя далеко идущие выводы по этой встрече точно делать не стоит, каким бы ни был итоговый результат.

«Барселона» серьёзно обновилась. Но это не конец смутной эпохи Президент Хосеп Мария Бартомеу уверяет в светлом будущем, хотя верится с трудом. Главный конкурент ЦСКА в Евролиге совсем не впечатляет.

«Реал» в этом сезоне откровенно меркнет на фоне ЦСКА и «Барселоны». Мадридский клуб пережил непростое межсезонье. Разыгрывающий Факундо Кампаццо проведёт стартовую часть сезона в «Реале», но рассчитывает отправиться в НБА сразу как начнётся новый сезон за океаном. В американской лиге проявляют предметный интерес к Факундо. Возможно, Кампаццо даже снова станет одноклубником Луки Дончича в «Даллас Маверикс». Не исключён вариант с переездом в «Сан-Антонио Спёрс», «Нью-Йорк Никс» или «Миннесота Тимбервулвз».

Аргентинец очень хочет попробовать свои силы в НБА, поэтому согласился выступать за «Реал» бесплатно. Факундо нужно погасить € 6 млн неустойки за досрочный разрыв контракта. Сделать это получится только долгосрочными платежами в рассрочку. Часть выкупа как раз будет снята с зарплаты Кампаццо за этот сезон.

В целом команда Пабло Ласо никак не усилилась. Пришедшие испанские баскетболисты Альберто Абальде и Карлос Алосен взяты в большей степени на перспективу. Ушедшего в «Химки» «большого» Джордана Микки заменить не удалось вообще никак. Центровой Анте Жижич решил подписать контракт с «Маккаби», пока «Реал» решал проблемы с Кампаццо.

Серхио Юль, Руди Фернандес, Джейси Кэрролл, Фелипе Рейес уже давно миновали пик карьеры. Все они постарели ещё на год. Рейесу вообще стукнуло 40 лет. Феерии от возрастного костяка «Реала» ждать не стоит. А после вероятного зимнего ухода Кампаццо команда Ласо рискует столкнуться с очень серьёзными проблемами на площадке.

Капитан «Реала» играет уже четвёртое десятилетие. Жена кубинка не даёт ему «заржаветь» Фелипе Рейес — самый возрастной игрок в истории мадридского клуба. В его коллекции полно наград и рекордов, но он не намерен уходить.

«Эфес» сохранил самого результативного и эффективного игрока минувшего сезона защитника Шейна Ларкина, а также его напарника по задней линии Василие Мицича. Это гарантия сохранения конкурентоспособности для команды Эргина Атамана.



«Эфес» лидировал в регулярном чемпионате на момент приостановки кампании-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. В этом году от команды логично ожидать регресс. Ларкин и Мицич будут тащить, но Крунослав Симон, Джеймс Андерсон, Брайант Данстон, Тибор Пляйсс, Адриан Моерман, Крис Синглтон, Родриг Бобуа точно не относятся к числу игроков, которые способны прогрессировать. Скорее они столкнутся с естественным застоем из-за возраста и достижения потолка в предыдущие два сезона. «Эфес» должен претендовать на попадание в топ-4 «регулярки» и получение преимущества домашней площадки в плей-офф, но в реальную способность этой команды побороться за титул верится с трудом.

Клубы близкие к топ-уровню — «Химки», «Милан» и «Маккаби». Потенциал этих команд позволяет побороться за попадание в «Финал четырех», если кто-то из грандов провалит сезон.

Состав «Химок» очень силён на бумаге. Алексей Швед, Янис Тимма, Эррик Макколлум при помощи Дайриса Бертанса и Сергея Карасёва будут доставлять соперникам большие проблемы на периметре. Передняя линия подмосковного клуба тоже роскошная — Грег Монро, Девин Букер, Джордан Микки, Йонас Жеребко.

«Химки» в полном порядке. Такой преемственности состава нет вообще ни у кого в Евролиге Верхи баскетбольной Европы не спешат выдавать подмосковному клубу место в сильнейшем турнире континента. Может, наконец-то одумаются?

Команда Римаса Куртинайтиса начала сезон с двух поражений в Единой лиге ВТБ. Однако скоро «Химки» наверняка разгонятся. Новички полноценно вольются в коллектив, восстановятся после повреждений несколько ключевых исполнителей. Надолго выбыл из строя лишь Стефан Йович (1,5-2 месяца), но «Химки» потенциально могут подписать ему игрока на замену. В общем, глубина состава и уровень таланта исполнителей у «Химок» в полном порядке. Главное, чтобы все как можно быстрее восстановились, набрали оптимальную форму и показали свой потенциал на площадке.

Костяк «Милана» впечатляет по именам — Малкольм Дилэйни, Серхио Родригес, Луиджи Датоме, Кайл Хайнс. Всем этим процессом руководит четырёхкратный чемпион Евролиги Этторе Мессина. Проблема в том, что всем лидерам «Милана» уже за 30. Хватит ли энергии на весь сезон?

Набрали «пенсионеров» и наивно на что-то рассчитывают. Недопустимая ошибка «Милана» Знаменитый Джорджо Армани собрал в своей команде сразу четырёх бывших московских «армейцев». Дело в том, что их лучшие годы давно позади.

«Маккаби» потеряет форварда Дени Авдию, который будет выбран под лотерейным пиком драфта НБА 2020 года. При этом сохранилась основная обойма, которая помогала израильскому клубу бороться за преимущество домашней площадки в плей-офф в минувшем регулярном чемпионате. Главный тренер Янис Сферопулос зарекомендовал себя очень грамотным специалистом. Он по-прежнему может рассчитывать на Скотти Уилбекина, Тайлера Дорси, Отелло Хантера, Элайджу Брайанта. В переднюю линию добавились сильные «большие» из НБА Драган Бендер и Анте Жижич. «Маккаби» по именам недотягивает до статуса гранда, но за счёт организации игры и характера сможет бороться за высокие места.

Претенденты на плей-офф

«Фенербахче», «Зенит», «Валенсия», «Црвена Звезда», «Олимпиакос», «Баскония», «Панатинаикос». Могут завершить регулярный чемпионат в топ-8 при удачном стечении обстоятельств, но выход в «Финал четырёх» крайне маловероятен.

Гонка за плей-офф обещает быть очень увлекательной. «Фенербахче» остался с двумя экс-MVP Евролиги Нандо Де Коло и Яном Веселы, но потерял Николу Калинича, Деррика Уильямса, Костаса Слукаса, Луиджи Датоме, Джеймса Наннэлли. Бюджет сократился в два раза. 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович решил взять перерыв в тренерской работе. Его сменил Игор Кокошков, уставший от роли ассистента в НБА. Де Коло и Веселы — прочная основа, но теперь вместо звёздных Слукаса и Уильямса их окружают исполнители вроде ДиШона Пьера и Джаррелла Эдди, которые блистали максимум на уровне Лиги чемпионов ФИБА. Эдгарас Улановас, Данило Бартель, Лео Вестерманн, Мелих Махмутоглу, Ахмет Дювериоглу и Бобби Диксон имеют опыт игры в Евролиге, но являются простыми ролевиками. «Фенер» потерял статус суперклуба, который гарантированно попадёт в «Финал четырёх», но в плей-офф ещё может заскочить.

«Зенит» под руководством именитого испанского тренера Хавьера Паскуаля (третий в Евролиге по количеству побед после Обрадовича и Мессины) готов сделать шаг вперёд после неудачного прошлого сезона. Сине-бело-голубые стартовали с трёх побед в Единой лиге ВТБ, в том числе одолели «Химки» в гостях. Кевин Пангос, Билли Бэрон, Остин Холлинз, Артурас Гудайтис, Алекс Пойтресс, Матеуш Понитка, Кей Си Риверс — вся эта группа исполнителей способна приятно удивить. Как минимум безнадёжно находиться в группе аутсайдеров «Зенит» точно не должен, как максимум — можно и на топ-8 замахнуться, если конкуренты не будут особо впечатлять.

«Химки» без Шведа не выдержали напора «Зенита». Большой баскетбол наконец-то вернулся Подмосковный клуб ещё успеет реабилитироваться. А сине-бело-голубые доказали, что в этом сезоне будут очень непростым соперником.

«Валенсия» во главе с перспективным испанским тренером новой волны Жауме Понсарнау неплохо усилилась. Из «Фенербахче» пришли Деррик Уильямс и Никола Калинич, пополнил состав команды лучший скорер чемпионата Испании Клемен Препелич, из «Альбы» прибыл многообещающий разыгрывающий Мартин Херманссон. «Валенсия» однозначно должна бороться за топ-8.

Георгиос Барцокас постарается исправить ситуацию в «Олимпиакосе». Ветераны Вассилис Спанулис, Костас Папаниколау и Георгос Принтезис ещё не сказали своего последнего слова. В помощь им звёздный новичок Костас Слукас и далеко не самый слабый ансамбль ролевиков. «Црвена Звезда» с новым главным тренером Сашей Обрадовичем привычно будет трепать нервы соперникам, особенно на домашней площадке, когда будет возможно присутствие зрителей.

«Баскония» и «Панатинаикос» потеряли главных звёзд — Торнике Шенгелию и Ника Калатеса соответственно. Равноценной замены не нашли, но победные традиции этих постоянных участников Евролиги не стоит недооценивать. «Баскония» и «Пао» наверняка будет биться за плей-офф. Испанский клуб может в очередной раз раскрыть новых талантов, которые через год пойдут на повышение в топ-клуб. Имена Рокас Гидрайтис и Тони Джекири нужно запомнить уже сейчас.

«Панатинаикос» был на грани перехода в Лигу чемпионов ФИБА, а скандальный владелец Димитрис Яннакопулос собирался продать клуб. В итоге «Пао» остался в Евролиге, да и Яннакопулос никуда не делся. Яннис Папапетру, Неманья Недович, Ховард Сент-Росс и Пьер Джексон формируют солидный костяк, который теоретически может ворваться в топ-8.

ЦСКА снова есть в топ-10 крупнейших контрактов Европы. «Реалу» и «Барсе» не позавидуешь «Армейцы» после годичного отсутствия вернулись в рейтинг. Алексей Швед держит марку и остаётся в пятёрке по зарплате на континенте.

Аутсайдеры

«Альба», «Бавария», АСВЕЛ («Лион Виллербан») и «Жальгирис» не готовы решать серьёзные задачи и почти наверняка окажутся в нижней части турнирной таблицы.

Опытнейший главный тренер Аито Гарсия Ренесес во главе «Альбы» периодически может устроить апсеты фаворитам, но не более того. Состав слишком беден на талант для того, чтобы решать более высокие цели. Аналогичная ситуация и в другом немецком клубе «Баварии», которая назначила Андреа Тринкьери на пост главного тренера. К какому-то глобальному прорыву это вряд ли приведёт.

«Жальгирис» пережил уход Шарунаса Ясикявичюса и сократил бюджет на 20% до $ 9,7. Команду покинули ведущие исполнители Джок Лэндэйл, Зак Лэдей, Кей Си Риверс, Эдгарас Улановас. Новый главный тренер Мартин Шиллер не имеет опыта работы в Евролиге. Сомнительно, что австриец прыгнет с литовцами выше головы, как это делал его предшественник Якикявичюс.

АСВЕЛ останется без молодого разыгрывающего Тео Маледона, который должен попасть в лотерею драфта-2020. Также покинул французский клуб один из лучших подбирающих прошлого сезона центровой Тони Джекири. Главного тренера Звездана Митровича сменил Ти Джей Паркер, брат четырёхкратного чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» и владельца клуба Тони Паркера.

У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему Шенгелии приписывали плохое отношение к России, но грузин переезжает в Москву. Торнике сформирует мощнейший состав с Джеймсом и Милутиновым.

Из более-менее заметных приобретений можно назвать лишь двукратного чемпиона НБА в составе «Майами Хит» Норриса Коула, но лучшие годы этого игрока давно позади. «Делать разницу» на уровне Евролиги он не способен. В прошлом сезоне АСВЕЛ не находится на самом дне турнирной таблицы из-за нескольких сенсационных побед на домашней арене «Астробаль» (в том числе пострадал ЦСКА). Позже соперники разгадали магию родной площадки французов, АСВЕЛ стал выглядеть чуть ли не как самая слабая команда Евролиги. На бумаге французы до сих остаются таковыми. Попадание в топ-3 худших — очень вероятный итог «регулярки» для команды Паркера.