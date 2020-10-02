«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА

Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

1 октября стартовал регулярный чемпионат Евролиги. Из-за пандемии коронавируса большинство арен пока не могут принимать зрителей, но сейчас самое — сам факт проведения матчей сильнейшего турнира континента.

В первый игровой день на паркет вышли два российских клуба. «Зенит» гостил в Стамбуле у «Анадолу Эфеса», ЦСКА на выезде встречался с «Барселоной».

«Зенит» преподнёс приятный сюрприз, обыграв лидера прошлого досрочно прерванного из-за пандемии коронавируса сезона Евролиги «Анадолу Эфес» (73:69). Сине-бело-голубые ранее уже показали, что готовы сделать качественный шаг вперёд после невнятной кампании-2019/2020. В Единой лиге ВТБ подопечные Хави Паскуаля добыли три победы подряд, обыграв «Химки», «Зелена Гуру» и «Калев».В Стамбуле «Зенит» подтвердил, что это не было случайностью. Лучшая команда минувшего сезона сломлена в эффектном стиле.

«Химки» без Шведа не выдержали напора «Зенита». Большой баскетбол наконец-то вернулся Подмосковный клуб ещё успеет реабилитироваться. А сине-бело-голубые доказали, что в этом сезоне будут очень непростым соперником.

У «Эфеса» не играл Шейн Ларкин, но это ни коим образом не умаляет заслуг «Зенита». Команда Эргина Атамана не один год выступает вместе и провела лишь точечные изменения в межсезонье. Василие Мицич, Адриан Моэрман, Джеймс Андерсон, Крис Синглтон, Родриг Бобуа, Крунослав Симион и Брайант Данстон имеют приличный «пробег» в Евролиге. В плане опыта «Эфес» уж точно превосходит «Зенит», который проводит всего второй сезоне в турнире. Тем не менее «зелёным» новичком питерцы уже не являются.

Приглашение именитого испанского тренера Хавьера Паскуаля пока полностью себя оправдывает. Концовку у своего коллеги Эргина Атамана третий по количеству побед в Евролиге специалист (Паскуаль уступает лишь легендарным Желько Обрадовичу и Этторе Мессине) забрал красиво. Разительный контраст с картиной, которая наблюдалась при Жоане Плазе, предшественнике Хави на посту главного тренера. При счёте 65:65 «Зенит» не дрогнул и в итоге вышел победителем.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Хладнокровно проявил себя Кеивн Пангос (23 очка, 7 передач), также достойно выступил Кей Си Риверс (14 очков). При том, что этих исполнителей бесспорной первой опцией «Зенита» не назовешь. Остин Холлинз, Матуеш Понитка, Уилл Томас, Алекс Пойтресс, Уилли Томас и Билли Бэрон могут выстрелить в любой другой день. Нынешний «Зенит» особенно хорош своей вариативностью. В Стамбуле Паскуаль также доверил приличные минуты российским баскетболистам Андрею Зубкову (20 минут) и Виталию Фридзону (17,5 минут). В общем смотреть за «Зенитом» в этом сезоне будет очень интересно.

Посмотреть видео можно на канале Euroleague Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

ЦСКА почин «Зенита» поддержать не смог, уступив в столице Каталонии — 66:76.

За день до противостояния с «Барселоной» стало известно, что «армейцам» из-за проблем со здоровьем не помогут центровой Никола Милутинов и разыгрывающий Янис Стрелниекс. Болезненные потери, учитывая далеко не идеальную глубину состава в этом сезоне. Тяжелый форвард Торнике Шенгелия пропустил игру с «Пармой» (95:97) на выходных. Существовала вероятность, что и он не выйдет на паркет арены «Палау Блауграна».

ЦСКА разбазарил 22 очка преимущества. Это случайность или у Итудиса проблемы? «Армейцы» неприятно удивили. А ведь через несколько дней игра с «Барселоной».

В игре с «Барселоной» Шенгелия в строй всё-таки вернулся и стал лучшим в составе гостей (15 очков, 5 подборов, 20 баллов рейтинга эффективности), но это не помогло. «Барса» ЦСКА не пощадила. 9:7 — последнее лидерство «армейцев» на арене «Палау Блауграна». После этого хозяева захватили инициативу и ни разу уступали в счёте. В четвёртой четверти «армейцы» приблизились очень близко (55:57), но «Барса» не сникла и быстро пришла в себя.



Нельзя сказать, что «Барселона» показала что-то запредельно качественное на паркете. В игре команды Шарунаса Ясикявичюса хватало брака, но слишком уж ощущался кадровый голод «армейцев», чтобы наказать соперника за это. К тому же не пошла игра у американских звёзд ЦСКА Майка Джеймса (13 очков, 6 потерь, 1/5 из-за дуги, 7 баллов эффективности) и Уилла Клайберна (8 очков, 3/9 с игры, 9 баллов полезности). На одном Шенгелии выехать не удалось.

«Барселона» серьёзно обновилась. Но это не конец смутной эпохи Президент Хосеп Мария Бартомеу уверяет в светлом будущем, хотя верится с трудом. Главный конкурент ЦСКА в Евролиге совсем не впечатляет.

Лидеры «Барселоны» Никола Миротич (17 очков, 7 подборов, 4 перехвата, 21 балл эффективности), Ник Калатес (7 очков, 7 передач, 11 баллов полезности) и Брэндон Дэвис (18 очков, 4 подбора, 19 баллов эффективности) не феерили, но в целом превзошли ведущих баскетболистов «армейцев». Хотя неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы не атакующий защитник «Барсы» Алекс Абринес.

Посмотреть видео можно на канале Euroleague Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Экс-игрок НБА откровенно провалил прошлый сезон. Но в первой игре сезона-2020/2021 наконец-то стало вижно, почему Алекс входит в топ-10 высокооплачиваемых баскетболистов Европы. Был полезнее даже самого дорого игрока континента Миротича (зарплата $ 5,4 млн в год).

ЦСКА снова есть в топ-10 крупнейших контрактов Европы. «Реалу» и «Барсе» не позавидуешь «Армейцы» после годичного отсутствия вернулись в рейтинг. Алексей Швед держит марку и остаётся в пятёрке по зарплате на континенте.

Абринес стал настоящим Х-фактором матча — 13 очков, 7 подборов и лучшие в составах обоих клубов 22 балла рейтинга эффективности.



ЦСКА проиграл первый матч евросезона, но паниковать слишком рано. Во-первых, соперник был совсем не проходным. Во-вторых, у «армейцев» пока не всё гладко с кадрами. В-третьих, на старте сезона никто не застрахован от некоторого простоя. Команда Итудиса ещё разгонится. Можно в этом не сомневаться.