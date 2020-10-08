«Маккаби» в прошлый раз разгромил ЦСКА в Москве. «Армейцы» красиво ответили на дерзость

ЦСКА неожиданно просел на старте официального сезона. Уж больно мощно красно-синие смотрелись в предсезонке, выиграв все контрольные встречи, многие из которых завершались не просто с большой разницей — неприличной.

Так, к примеру, было с «Пармой» на Кубке Гомельского. Гости с Урала капитулировали, армейцы доминировали всеми возможными вариантами ротации, а разница чудом не перевалила за «полтинник».

ЦСКА разбазарил 22 очка преимущества. Это случайность или у Итудиса проблемы? «Армейцы» неприятно удивили. А ведь через несколько дней игра с «Барселоной».

Какого было удивление зрителей, когда через несколько дней эта самая «Парма» в первом домашнем матче ЦСКА в Единой лиге ВТБ не просто отыгралась с «-22» в 7 заключительных минут игры, но и вырвала победу благодаря невероятному дальнему попаданию Максима Григорьева на последней секунде.



Следом парни Итудиса отправились на экзамен к одной из самых звёздных команд Старого Света — «Барселоне». В столице Каталонии провели трансферную кампанию по образу и подобию ЦСКА: усилились точечно, но очень мощно. Единственное отличие — новый тренер.



В результате Шарунас Ясикявичюс победил Итудиса в концовке, а домой красно-синие вернулись и сразу столкнулись с проблемами. Оказалось, тесты на коронавирус Семёна Антонова, Яниса Стрелниекса и Николы Милутинова были не идеальными, а потому троицу изолировали не только от команды, но и от баскетбола.

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

Отсутствие Милутинова очень хотел использовать «Маккаби», приехавший в гости в Москву после победы над «Альбой» (80:73) в первом туре. Отелло Хантер, Анте Жижич и Драган Бендер по задумке должны были устроить проблемы передней линии ЦСКА. Но не тут-то было! Первые минуты остались за хозяевами, а точнее — за Торнике Шенгелией. Мощный грузин в одиночку смял защитные редуты жёлто-синих.

Однако низкий процент реализации дальних попыток не позволял подопечным Димитриса Итудиса оторваться. Они лидировали, но преимущество было незначительным. Порой казалось, что соперник просто изматывает красно-синих, выжидая момент для убийственного рывка. Именно так — с низкой результативностью и без ярко выраженного лидера — всё и прикатилось к четвёртой десятиминутке.

Концовка имела все шансы превратиться в настоящую шахматную партию. Причём во всех смыслах. Обе команды очень медленно разыгрывали свои позиционные атаки, не всегда попадали и искали счастье в проходах под кольцо, которые по замыслу должны были приносить очки с линии штрафных. Получалось с переменным успехом.



И тогда хозяева вспомнили о своём излюбленном оружии — дальних бросках. Сначала прицел поправил Уилл Клайберн. Следом по высоченной траектории прямо в цель отправил мяч кудесник Майк Джеймс. А уж когда Никита Курбанов в быстром отрыве положил третью «трёшку» за несколько минут, за итоговый результат стало спокойнее.

Коронавирус ЦСКА не подкосил. Трижды подряд «армейцы» не проигрывают Команда Димитриса Итудиса в эффектном стиле разобралась с «Локомотивом-Кубань». Теперь дело за победами в Евролиге.

Малыш Джеймс в итоге умудрился ещё раз отметиться дальним попаданием, даже как-то буднично он отпрыгнул от своего опекуна и с метров семи запустил игровой снаряд под своды «Мегаспорта», откуда тот приземлился, даже не задев сетку на кольце. В итоге один из лучших снайперов Европы провёл выдающуюся последнюю четверть, записав в протоколе на свой счёт гроссмейстерские 25 очков и 28 баллов полезности.

За 29 секунд после точной «трёхи» «Маккаби» разница вновь съёжилась до одного точного дальнего броска. И здесь красно-синие сработали на опыте. Чтобы не использовать тайм-аут и не давать судье шанс начать отсчёт пяти секунд, отведённых на вывод мяча из-за лицевой линии, Шенгелия и Хэкетт присели на паркет и преспокойно дали секунд 5-7 для того, чтобы без паники выставиться и разбить прессинг. Старый приём вновь сработал: шнурки «развязались» как нельзя вовремя.



Сколько бы не старался Скотти Уилбекин, ни одно его попадание из-за дуги не стало фатальным. Чемпионы Евролиги 2019 реализовывали броски с линии и довели дело до победы — 76:72.

Москва Обетованная. «Маккаби» хозяйничает в «Мегаспорте» Аутсайдер Евролиги побеждает ЦСКА, показывая фантастический процент попаданий.

В прошлый раз «Маккаби» разгромил ЦСКА (93:76) в Москве 11 января 2019 года. Крупные поражения (как и вообще проигрыш с любым счётом) на своей площадке – огромная редкость для ЦСКА. Повторить дерзость израильтянам не удалось. Обновленный ЦСКА умеет выжимать результат за счёт жёсткой защиты. Димитрис Итудис красиво переиграл своего коллегу Янниса Сферопулоса его же оружием. Пока есть первая победа в новом сезоне Евролиги! Будут и другие, причём добытые иным способом – за счёт яркой атакующей игры. Талант игроков «армейцев» позволяет не сомневаться в этом утверждении.